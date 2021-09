Ryanair archivia agosto con 11,1 milioni di passeggeri, il miglior risultato da inizio pandemia

Ryanair archivia agosto con il più elevato numero di passeggeri mensili dall’inizio della pandemia, anche se ad oggi resta comunque un punto di domanda quello che sarà l’andamento della domanda di viaggio in Europa in vista del prossimo inverno.

La low cost irlandese ha trasportato in agosto 11,1 milioni di passeggeri, in miglioramento quindi rispetto ai 9,3 milioni di viaggiatori relativi al mese di luglio: un trend certamente stimolato dall’ulteriore allentamento delle restrizioni di viaggio in vigore in Europa. Il dato costituisce un miglioramento di 4 milioni rispetto all’agosto 2020, il precedente punto massimo di domanda post-Covid. Tuttavia, il numero rimane quasi 4 milioni inferiore ai 14,9 milioni di passeggeri trasportati da Ryanair nell’agosto 2019, prima cioè della crisi innescata dalla pandemia.

Sempre durante lo scorso agosto il load factor di Ryanair ha raggiunto l’82%.