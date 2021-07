Ryanair allunga da Genova con cinque nuove rotte invernali, oltre a Malta da agosto

Il 2021 di Ryanair conta sulla ripresa dal Colombo di Genova con 22 voli settimanali verso 9 destinazioni: operativo che include la nuova rotta estiva per Malta a partire da agosto e cinque nuove rotte invernali per Brindisi, Bruxelles-Charleroi, Catania, Bucarest e Palermo.

“Siamo lieti di annunciare i nostri piani di ripresa e crescita per Genova dopo un anno difficile durante la pandemia globale di Covid-19 – afferma il direttore commerciale di Ryanair, Jason McGuinness -. Grazie al successo dei programmi di vaccinazione, del certificato digitale Covid dell’Ue e dell’allentamento delle restrizioni, i viaggi sono destinati a riprendersi fortemente per l’estate e l’inverno 2021″.

“La collaborazione tra Ryanair e l’Aeroporto di Genova risale al 1999 e da allora non si è mai interrotta – sottolinea Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova -. Per noi è particolarmente importante poter annunciare le nuove rotte di Ryanair sul nostro scalo, non solo per le destinazioni nazionali ma anche e soprattutto per quelle internazionali. È proprio sul mercato estero che il network di Ryanair potrà crescere ulteriormente a Genova, facendo leva sul grande dinamismo del vettore irlandese e sulla sua radicata presenza in tutti i mercati di interesse per lo sviluppo di nuovi flussi di viaggiatori da e per la Liguria.

I nuovi voli ci aiuteranno a recuperare più in fretta il traffico perso in questi lunghi mesi e a riagganciare il percorso di crescita avviato negli scorsi anni. Il rilancio della collaborazione tra Ryanair e l’Aeroporto di Genova arriva peraltro a ridosso dell’avvio dei lavori che entro il 2023 porteranno a Genova e alla Liguria uno scalo ampliato e rinnovato, pronto ad accogliere un numero sempre crescente di viaggiatori.”