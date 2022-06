Ryanair aggiunge voli dal Regno Unito per assistere i passeggeri colpiti dalle cancellazioni

Ryanair ha aggiunto 200 voli per assistere i clienti colpiti dalle cancellazioni dei vettori concorrenti. I voli scontati di “salvataggio” per i passeggeri di British Airways, easyJet e Tui decollano da 19 aeroporti britannici verso l’Europa.

Come spiegato dalla low cost in una nota, i voli devono essere prenotati entro il 23 giugno per viaggiare fino alla fine di settembre. Le rotte includono Birmingham-Lanzarote, Bristol-Ibiza ed Edimburgo-Gran Canaria.

“Mentre Ba, easyJet e Tui cancellano migliaia di voli in tutto il Regno Unito causando disagi alle famiglie britanniche, Ryanair continua a operare una programmazione completa con oltre 15.000 voli settimanali – ha dichiarato Dara Brady, direttore marketing & digital della low cost – e oggi (20 giugno) abbiamo aggiunto oltre 200 voli supplementari da/per i nostri 19 aeroporti britannici per aiutare i passeggeri di British Airways, easyJet e Tui che sono stati danneggiati da queste cancellazioni. Le famiglie del Regno Unito possono ora stare tranquille sapendo che Ryanair le farà volare da/per le loro destinazioni di vacanza estive per godersi un po’ di meritato tempo libero con amici e familiari”.

Sarebbero oltre 1.000 i voli supplementari aggiunti dalla compagnia aerea irlandese per i mesi di luglio e agosto.