Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485795 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha trasportato lo scorso febbraio 12,6 milioni di passeggeri, per una crescita del 14% rispetto allo stesso mese del 2024 (quando i passeggeri erano stati 11,1 milioni), con un load factor del 92%, in linea con il risultato dell'anno precedente. La low cost irlandese ha operato nello stesso periodo oltre 71.360 voli. Nell'arco dei 12 mesi a febbraio 2025, Ryanair ha trasportato 198,8 milioni di passeggeri, in aumento del 9% rispetto allo stesso periodo di un anno fa, con un load factor stabile al 94%. [post_title] => Ryanair: a febbraio il traffico passeggeri cresce a doppia cifra, +14% [post_date] => 2025-03-04T09:40:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741081206000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485789 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una cifra record di 5.800 espositori nazionali e internazionali - il 5% in più rispetto al 2024 - in rappresentanza di oltre 170 Paesi: questi numeri di Itb Berlin 2025, in scena da oggi e fino al 6 marzo prossimo. «Con un'ampia partecipazione internazionale, formati espositivi innovativi e un ampio programma di supporto, l'Itb di Berlino sta dettando il ritmo per il networking digitale, il dialogo efficiente e la collaborazione globale - ha dichiarato Mario Tobias, ceo di Messe Berlin, ieri in occasione della conferenza stampa di apertura -. Le prospettive ottimistiche del settore si riflettono nell'alto numero di espositori e nella forte domanda». Secondo gli ultimi risultati del World Travel Monitor firmato Ipk International, nel 2024 i viaggi in uscita a livello mondiale sono aumentati del 13%, tornando ai livelli pre-pandemici. Questo slancio si riflette nella crescente base di espositori della kermesse berlinese, in particolare nell'Europa meridionale, in Asia, in Africa e negli Stati arabi. Il Paese ospite di quest'anno, l'Albania, si presenta con lo slogan “Albania All Senses”, mettendo in mostra la sua offerta turistica su un'esposizione di 800 metri quadrati. Secondo gli ultimi risultati del World Travel Monitor di IPK International, nel 2024 i viaggi in uscita a livello mondiale sono aumentati del 13%, tornando ai livelli pre-pandemici. Questo slancio si riflette nella crescente base di espositori dell'Itb Berlin, in particolare nell'Europa meridionale, in Asia, in Africa e negli Stati arabi. Il Paese ospite di quest'anno, l'Albania, si presenta con lo slogan “Albania All Senses”, mettendo in mostra la sua offerta turistica su un'esposizione di 800 metri quadrati. Il prodotto Europa rimane un punto focale dell'Itb, con la Spagna che mantiene la sua posizione di destinazione turistica più popolare, seguita da Germania, Francia, Italia, Turchia, Regno Unito e Austria. Oltre all'Europa, l'Asia, il Medio Oriente e l'Africa hanno una forte presenza. Vietnam, Cina e Thailandia hanno ampliato i loro stand, mentre Arabia Saudita, Qatar, Giordania ed Egitto hanno aumentato significativamente i loro spazi espositivi. Il Sudafrica, il più grande espositore africano, guida una presenza regionale in crescita. Ben posizionate anche le Americhe, con Stati Uniti e Canada, Messico, Panama e Argentina che rafforzano la loro partecipazione. Parallelamente alla fiera, la Convention Itb Berlin esplorerà le tendenze e le sfide emergenti con il tema “The Power of Transition Lives Here”: oltre 400 leader del settore, provenienti da realtà quali Expedia, Google, Booking.com, Uber e Un Tourism, condivideranno il know how in materia di innovazione e sviluppo. [post_title] => Itb Berlino 2025 apre oggi i battenti con 5.800 espositori, il 5% in più rispetto all'anno scorso [post_date] => 2025-03-04T09:26:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741080418000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485784 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines archivia l'esercizio 2024 con un profitto sulle operazioni principali di 2,4 miliardi di dollari Usa, nonostante le tensioni geopolitiche ed economiche globali, i ritardi nella consegna degli aeromobili e i problemi ai motori. La compagnia ha mantenuto una redditività costante riducendo il debito netto di 8,3 miliardi di dollari in soli tre anni e ha annunciato un dividendo di 260 milioni di dollari. I ricavi totali di Turkish Airlines nel 2024 sono aumentati dell’8,2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 22,7 miliardi di dollari. I ricavi passeggeri sono cresciuti del 4%, mentre quelli derivanti dal trasporto merci sono saliti di circa il 35% rispetto al 2023. L'ebitdar si è attestato a 5,7 miliardi di dollari con un margine del 25,3%, allineandosi agli obiettivi a lungo termine della compagnia. «Nonostante le sfide globali, rimaniamo impegnati a fornire il nostro pluripremiato servizio, a espandere la nostra rete globale e a fornire valore a lungo termine ai nostri investitori, dipendenti e, naturalmente, ai nostri ospiti - dichiara Ahmet Bolat, chairman of the board and the executive committee di Turkish Airline -. Mentre ci avviciniamo al nostro centesimo anniversario, siamo orgogliosi di rafforzare la posizione della Turchia come attore chiave dell’aviazione globale e di proseguire il nostro viaggio verso l’eccellenza». Con l’obiettivo di portare la flotta a più di 800 aeromobili entro il 2033, come parte della strategia per il suo 100° anniversario, il vettore ha già aumentato il numero di velivoli del 12% nel 2024, raggiungendo quota 492, nonostante i ritardi nella produzione e relative consegne. [post_title] => L'esercizio 2024 di Turkish Airlines vola alto, con un dividendo da 260 mln di dollari [post_date] => 2025-03-04T09:15:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741079715000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485774 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tappa a Berlino per Ita Airways che torna all'Itb per il terzo anno consecutivo: la compagnia sarà presente all’interno dello stand del Gruppo Lufthansa con Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita e ceo di Volare, e il team international sales (padiglione 25, stand 119). La Germania si conferma un mercato strategico per la compagnia aerea che quest'estate opererà fino a 59 frequenze settimanali (118 voli) tra i due Paesi. I collegamenti saranno effettuati dagli aeroporti di Francoforte, Monaco, Amburgo e Düsseldorf verso Roma Fiumicino e Milano Linate. Tra questi, spicca la nuova rotta Milano Linate-Monaco, che decollerà dal prossimo 30 marzo, con dodici frequenze settimanali. Grazie a comode connessioni, i passeggeri tedeschi potranno accedere all’intero network Ita Airways, comprese le principali destinazioni in Italia e nel mondo. A Berlino Ita porterà quindi la propria offerta estiva che conta 59 destinazioni, di cui 16 intercontinentali, 27 internazionali e 16 domestiche. Durante il picco di traffico estivo Ita potenzierà l'offerta con 12 mete stagionali aggiuntive, di cui 3 nazionali e 9 internazionali. Ci saranno ad esempio, voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate per Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa, Pantelleria, Zante e Cefalonia. Inoltre, dal 30 marzo i passeggeri di Ita Airways potranno beneficiare di ulteriori collegamenti verso oltre cento destinazioni grazie ai voli in codeshare con i cinque vettori del gruppo Lh: Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Air Dolomiti. Allungando lo sguardo all'inverno, la novità della stagione 2025-2026 sarà l’apertura della Roma Fiumicino-Mauritius. Il volo, operato con l’Airbus A330neo, sarà inaugurato il 7 novembre 2025 con due frequenze settimanali. [post_title] => L'estate di Ita Airways va in scena all'Itb di Berlino. Fino a 59 frequenze fra Italia e Germania [post_date] => 2025-03-03T13:07:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741007249000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485760 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con un nuovo investimento di 75 milioni di euro la Regione Calabria assume il controllo di Sacal, società di gestione degli aeroporti della Calabria, arrivando infatti a detenere l'80% delle quote. L’aumento della partecipazione pubblica in Sacal, come riferisce teleborsa.it, è stato reso possibile attraverso un emendamento alla legge di Stabilità regionale, che ha semplificato la procedura per l’esercizio del diritto di opzione: la Regione ha potuto utilizzare lo stanziamento di 75 milioni provenienti dai Fondi di sviluppo e coesione (Fsc), per l’acquisto delle quote rimaste invendute dagli altri soci. Marco Franchini, amministratore unico della società che gestisce gli aeroporti di Reggio, Lamezia e Crotone, ha spiegato che l’iniezione di nuovi capitali pubblici sarà «fondamentale per la modernizzazione delle infrastrutture aeroportuali, il potenziamento della sicurezza e l’incremento della digitalizzazione dei servizi». L’assemblea degli azionisti ha recentemente approvato il piano industriale al 2028 e proiezioni estese fino al 2033, che prevede un ingente investimento, realizzato attraverso un aumento di capitale con il supporto della Regione Calabria. Tre sono i punti fondamentali del progetto: potenziamento delle infrastrutture, sviluppo del traffico passeggeri e crescita del Pil territoriale. «Per incrementare in modo significativo il traffico passeggeri è necessario aumentare il numero di vettori interessati a operare in Calabria. La Regione sta lavorando per attrarre investimenti nel settore turistico, puntando anche alla destagionalizzazione dei flussi. L’obiettivo è generare circa 960 milioni di euro di Pil e creare 3.500 nuovi posti di lavoro». [post_title] => Sacal: l'80% delle quote nelle mani della Regione Calabria, dopo un investimento da 75 mln [post_date] => 2025-03-03T11:53:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741002825000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485735 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Albania aggiunge nuovi tasselli alla propria rete di destinazioni europee con una nuova rotta da Tirana a Ginevra, operativa dallo scorso 28 febbraio. Si rafforza quindi il network del vettore che include oggi le città di Roma, Milano Malpensa e Bergamo, Atene, Bologna, Venezia, Verona, Treviso, Istanbul, Vienna, Bruxelles e Londra. «Air Albania si sta espandendo rapidamente - afferma Rezan Tufa, direttore vendite e marketing di Air Albania -. Ci impegniamo a offrire a tutti i nostri passeggeri la migliore esperienza possibile. Ora siamo presenti in 13 nuove destinazioni, con 3 aeromobili, due A320 e un Boeing 737 da 800 posti». L'aeroporto di Tirana «ha registrato un aumento costante del traffico aereo - sottolineaPiervittorio Farabbi, - grazie alle sue strategie di espansione della rete di destinazioni e ai continui investimenti nelle infrastrutture. E' in corso l'ampliamento del terminal e si stanno realizzando nuove aree di parcheggio per gli aeromobili e implementando tecnologie avanzate per la gestione dei passeggeri, garantendo un'esperienza di transito più rapida ed efficiente». L’ItaIia è dunque protagonista del network del vettore albanese con voli giornalieri su Milano Bergamo, Bologna, Roma e trisettimanali su Treviso e quadrisettimanali su Verona. [post_title] => Air Albania: Italia protagonista del network che cresce anche con Ginevra [post_date] => 2025-03-03T10:47:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740998877000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485729 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bahamas Travel Agents Rewards Programme è la nuova iniziativa varata dal Ministero del Turismo, degli Investimenti e dell'Aviazione delle Bahamas, in collaborazione con My Booking Rewards e dedicata agli agenti di viaggio italiani. Il lancio amplia l'offerta di incentivi per le strutture ricettive autorizzate a più di 115 proprietà tra Nassau e Paradise Island, isola di Grand Bahama e le Out Islands. Gli agenti di viaggio possono incrementare il proprio potere di guadagno fino a 150 euro per prenotazioni registrate su BahamasAgentRewards.com. Gli incentivi standard di 20 euro saranno accreditati per ciascuna prenotazione a partire da un minimo di quattro notti a Nassau e Paradise Island, o di 30 euro per l’isola di Grand Bahama e per le Out Islands sempre per un minimo di 4 notti in base all'occupazione di una camera doppia. Questo programma è applicabile alle sole strutture autorizzate all'interno delle Bahamas. «La nostra collaborazione con la comunità degli agenti di viaggio in Italia è stata fondamentale per la costante crescita del turismo dall'Italia alle Bahamas - ha dichiarato Chester Cooper, vice primo ministro delle Bahamas e Ministro del Turismo, degli Investimenti e dell'Aviazione - Con il lancio del Bahamas Travel Agents Rewards Programme oggi, intendiamo approfondire il nostro rapporto con i professionisti del turismo italiani rendendo più facile e più gratificante per gli agenti chiudere le pratiche per le Bahamas». Latia Duncombe, direttore generale di Bmotia, ha aggiunto: «Grazie a campagne di marketing mirate e ben posizionate che hanno aumentato la visibilità delle Bahamas in Italia, il desiderio di viaggiare verso le nostre isole è molto elevato. Ora, il lancio di questo nuovo programma di incentivi per gli agenti di viaggio offre ai professionisti del settore una base più ampia di strutture alberghiere delle Bahamas con cui lavorare e maggiori incentivi per prenotare viaggi nelle nostre isole». [post_title] => Bahamas: focus sull'Italia con un nuovo programma di incentivi per gli agenti di viaggio [post_date] => 2025-03-03T10:21:43+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740997303000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485700 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Asiana Airlines completerà il trasferimento della sua unità cargo alla connazionale Air Incheon entro il 10 giugno, con il trasferimento a quest'ultima di aeromobili e dipendenti. Asiana trasferirà ad Air Incheon 11 velivoli cargo - tra cui un 767F e 10 747F - e 800 dipendenti della divisione merci. Il vettore aveva firmato lo scorso 16 gennaio il contratto per la cessione, in un accordo valutato in circa 470 miliardi di won (322 milioni di dollari). La cessione dell'unità cargo di Asiana era un prerequisito fondamentale per ottenere l'approvazione delle autorità europee per la fusione con Korean Air. La Commissione europea ha approvato condizionatamente la fusione nel febbraio 2024, sulla base della cessione di parti della rete passeggeri di Korean Air verso l'Europa e delle attività cargo di Asiana. Nel frattempo, a gennaio Air Incheon ha illustrato i suoi piani di espansione in seguito all'acquisizione delle attività cargo di Asiana. L'operatore cargo sta cercando di sviluppare le operazioni a lungo raggio dopo la cessione e ha chiesto di operare servizi di linea sulle rotte Seoul-Anchorage-Chicago, da cui servirebbe anche Dallas-Seattle e Atlanta. [post_title] => Asiana Airlines: entro il 10 giugno la cessione della divisione cargo a Air Incheon [post_date] => 2025-03-03T09:15:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740993324000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485676 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi passi in avanti per l'iter di privatizzazione di Tap Air Portugal, che si appresta a compiere 80 anni il prossimo 14 marzo: proprio entro la metà del mese il governo portoghese attende i rapporti elaborati in modo indipendente da Ernst & Young e Banco Finantia, per arrivare ad attestare il valore di mercato della compagnia aerea. Il governo lusitano starebbe valutando la vendita di almeno il 49% del pacchetto azionario di Tap. Le manifestazioni di interesse sono arrivate da Air France-Klm e Gruppo Iag e Lufthansa, in forza dell'interesse per i collegamenti con il Sud America. Proprio in questi giorni Ben Smith, ceo di Air France-Klm, è al seguito della delegazione ufficiale che accompagna il presidente francese Emmanuel Macron nella sua visita di Stato di due giorni in Portogallo. Il gruppo franco-olandese è interessato a una posizione di minoranza o di maggioranza in Tap ed è disposto a soddisfare le richieste del governo per mantenere il brand e l'hub di Lisbona. E se attualmente è ancora presto per capire quale compagnia sia in vantaggio rispetto ai competitor, per certo c'è un reale interesse e una grande volontà da parte del gruppo francese di primeggiare nella gara. 