Ryanair cheide alla Commissione Ue di riformare il controllo del traffico europeo Ryanair ha chiesto ieri alla Commissione europea di riformare urgentemente il caotico sistema di controllo del traffico aereo europeo dopo che un guasto al radar Enav presso il centro di Milano ha causato disagi di massa in tutto il Nord Italia sabato 28 giugno, inclusi ritardi/cancellazione di 60 voli Ryanair da/per il Nord Italia, che hanno colpito ingiustamente oltre 10.000 passeggeri Ryanair. La nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen si è impegnata a garantire competitività ed efficienza in Europa, ma continua a consentire ripetute cattive gestioni del controllo del traffico aereo che hanno conseguenze su voli e passeggeri. Ryanair conduce da tempo una campagna per la riforma dei servizi ATC dell’Ue e invita tutti i passeggeri a visitare la pagina web ” il controllo del traffico aereo ha rovinato il tuo volo” e utilizzare il modello di e-mail per presentare un reclamo direttamente al ministro dei trasporti nazionale e chiedere la riforma dei servizi ATC. “È inaccettabile che i passeggeri continuino a subire disagi dovuti ai servizi ATC a causa delle ripetute carenze di personale di controllo in tutta Europa e ora di un altro guasto tecnico, questa volta nel centro ATC di Milano lo scorso sabato (28 giugno) che ha costretto al ritardo/cancellazione di 60 voli Ryanair, che hanno colpito ingiustamente oltre 10.000 dei nostri passeggeri” ha dichiarato un portavoce della compagnia aerea. Il vettore ha continuato attaccando l’Enav che: “dovrebbe essere preparata a guasti alle apparecchiature come questo, non chiudendo interi spazi aerei per ore e ore. Quando la Commissione Europea interverrà e prenderà provvedimenti per riformare i servizi ATC dell’Ue e proteggere i passeggeri da ripetute interruzioni dei servizi ATC come questa? Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493657 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Taglio del nastro questa mattina a Milano Malpensa per il primo volo di Vietnam Airlines sulla rotta verso Hanoi, unico collegamento diretto fra l'Italia e il paese del Sud-est asiatico. Sono tre le frequenze operate con un Boeing 787-9, che già dalla prossima stagione estiva saliranno a cinque. «La rotta Hanoi-Milano non si limita ad accorciare la distanza tra le nostre due nazioni - afferma Dang Ngoc Hoa, presidente del Consiglio di amministrazione del vettore -, crea nuovo slancio per il turismo, il commercio e gli scambi culturali. L’Italia è uno dei mercati europei più promettenti, e questa rotta è una parte chiave della nostra strategia per supportare il Vietnam a raggiungere l’obiettivo di 22-23 milioni di visitatori internazionali entro il 2025». A sottolineare il valore del debutto di Vietnam Airlines a Malpensa è Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports: «Abbiamo lavorato duramente per ottenere questa destinazione insieme a Regione Lombardia e questa decisione si inserisce perfettamente nella strategia di Sea di potenziare la connettività di qualità, con un focus particolare sui collegamenti di lungo raggio. Vietnam Airlines è la 30esima compagnia aerea asiatica che opera da Malpensa, che di fatto è l’aeroporto che cresce più velocemente in Europa sulle rotte verso il Far East. Il paese è in fase di boom turistico e siamo certi che il volo funzionerà bene, complice anche il settore cargo, particolarmente importante per la rotta». Un mercato asiatico sempre più «centrale per Malpensa, il primo tra quelli extra-europei per volumi di traffico, con oltre 3 milioni di passeggeri e una crescita del 24% trainata anche dall’espansione della connettività diretta, in aumento del 30%». E a confermare la grande intesa Italia-Vietnam è anche Alessandra Priante, presidente Enit, presente all'inaugurazione del volo: «Oggi si apre un nuovo capitolo grazie al collegamento diretto fra Milano e Hanoi, simbolo di fiducia, cooperazione e visione condivisa tra i due paesi. Il Vietnam rappresenta un bacino dinamico e promettente per l'Italia e come Enit siamo pronti a supportare tutte le iniziative per rafforzare questo legame, accogliendo sempre più viaggiatori vietnamiti che vorranno scoprire l'Italia, ma anche a incentivare gli arrivi italiani in Vietnam». Infine, Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza con delega alle relazioni internazionali ed europee sottolinea come «Il nuovo volo diretto rappresenta un risultato tangibile della missione istituzionale condotta da Regione Lombardia in Vietnam nell’ottobre 2023. La sua attivazione conferma l’elevata attrattività della Lombardia come snodo strategico per il turismo e il business, e testimonia la concretezza dei risultati generati dall’azione internazionale della Regione». Etihad opera ora due voli giornalieri per Madrid, con il servizio pomeridiano, con codice EY103, operato da un Boeing 787-9 di Air Europa, che dispone di 32 posti in classe Business e 307 in classe Economy. «L’alleanza con Etihad Airways per lanciare la nostra prima rotta in Medio Oriente da Abu Dhabi segna un momento di trasformazione per Air Europa - commenta Juan José Hidalgo, presidente di Air Europa -. Questa operazione ci posiziona in modo strategico per soddisfare la crescente domanda di viaggi tra Spagna, America Latina e i dinamici mercati di Asia e Medio Oriente. L’hub globale di Etihad è la piattaforma ideale per la nostra espansione internazionale». «Quella di oggi è una nuova pagina nel nostro accordo di collaborazione con Air Europa - sottolinea Antonoaldo Neves, ceo di Etihad -. Questa relazione dimostra come Etihad possa lavorare con partner strategici per migliorare la nostra rotta verso Madrid e stabilire una connettività significativa tra i continenti. Collaborando con Air Europa, apriamo possibilità entusiasmanti per i nostri passeggeri che desiderano esplorare nuove destinazioni in Europa e America Latina». L’alleanza conferma l’impegno di Etihad nel promuovere Abu Dhabi come una destinazione di riferimento, sia per i viaggi di piacere che per i viaggi d’affari, consolidando allo stesso tempo i rapporti con mercati europei strategici come la Spagna. Insieme, le due compagnie aeree, offrono ai passeggeri opzioni di viaggio verso oltre 130 destinazioni attraverso la combinazione dei rispettivi network. [post_title] => Air Europa in coppia con Etihad Airways sulla rotta Abu Dhabi-Madrid [post_date] => 2025-06-26T10:24:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750933455000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493280 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una Croazia sempre più orientata alla qualità per consolidare la posizione di meta premium, sostenibile e lifestyle. Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia rimarca le priorità della destinazione in occasione dell'annuale saluto all'estate, a Milano. Il nostro Paese, che si conferma tra i primi 10 mercati che generano il maggior numero di arrivi e pernottamenti in Croazia, contribuisce fortemente al prolungamento della stagione turistica, grazie alla facile accessibilità delle destinazioni in Croazia che permette di trascorrere anche un semplice fine settimana. Accesso quest'anno ancor più agevolato con l'avvio della nuova rotta di Croatia Airlines, da Milano a Zagabria: in pratica sono 5 gli aeroporti croati collegati direttamente con 9 città italiane, con voli regolari operati da 6 diverse compagnie aeree. Intanto, nei primi 5 mesi del 2025 il paese ha registrato 168.000 arrivi e oltre 399.000 pernottamenti di ospiti italiani, per una crescita, rispettivamente, del +13% e del +8% rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso. «La Croazia si sta riposizionando sul mercato italiano, valorizzando la differenziazione e l’eccellenza dell’offerta turistica - commenta Viviana Vukelic -. Sempre più protagonista in Europa e nel Mediterraneo, ambisce a essere riconosciuta come meta sostenibile e premium, capace di offrire un’ampia gamma di esperienze autentiche e di alto livello. Negli ultimi anni, il Paese ha visto numerosi investimenti significativi nel settore del turismo, tra cui nuove strutture alberghiere, modernizzazione di marine e lo sviluppo di campeggi di alta qualità, a conferma di un chiaro orientamento verso il miglioramento continuo dell’offerta turistica». Raffica di nuovi investimenti alberghieri A Petrčane (a pochi km da Zara) Congress & Event Center presso Hotel Pinija 4*, inaugurato a marzo: due sale multifunzionali in grado di ospitare fino a 600 partecipanti. A Zara, nel mese di aprile è stato aperto l’Hyatt Regency Zadar 5* (il primo Hyatt in Croazia): la struttura con vista mare offre 110 lussuose camere e 23 eleganti suite, una ricca e diversificata gamma di centri Spa e benessere. L’hotel dispone anche di oltre 700 mq di spazi congressuali. A Preko sull’isola di Ugljan: Hotel Hilton 4*, inaugurato il 16 giugno, dispone di 65 camere di design arredate con stile, una piscina, un ristorante e tutti i servizi che garantiscono agli ospiti un soggiorno confortevole e di alta qualità. A Zaton (a una decina di km da Zara) il 28 giugno aprirà il nuovo complesso di piscine di 2500 m2 dello Zaton Holiday Resort 4*: ideale per le famiglie, ci sarà un nuovo ristorante con bar, situato all’interno del nuovo complesso di piscine. L’hotel Pical a Parenzo, in Istria, rappresenta attualmente il più grande investimento individuale nel turismo croato: un progetto di Valamar Holiday hotels and resorts del valore di 200 milioni di euro, che prevede la costruzione di un hotel di lusso a 5 stelle. L’hotel sorgerà nella zona di Pical, nei pressi di Parenzo, e sarà orientato al turismo durante tutto l’anno. L’apertura è prevista per la prima parte del 2026. A Spalato la catena alberghiera Maistra sta investendo per la ristrutturazione completa dell’hotel Marjan, trasformandolo in un hotel 5*, con obiettivo fissato entro il 2027. [post_title] => Croazia, arrivi italiani a +13% nel 2025. «Focus su esperienze autentiche e di alto livello» [post_date] => 2025-06-25T12:53:44+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750856024000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493276 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La crociata per l'abolizione dell'addizionale comunale, l'atavico auspicio per il miglioramento dei servizi Atc in tutta Europa. L'atteso lancio della piattaforma Travel Agent Direct. L'estate 2025 conferma ancora una volta la centralità del mercato Italia nel percorso di sviluppo di Ryanair, ed è Fabrizio Francioni, head of communications Italy della low cost a ribardirlo. "La stagione estiva sta andando bene e siamo fiduciosi possa proseguire in modo altrettanto soddisfacente. L’Italia si conferma un mercato chiave per Ryanair, con 65 milioni di passeggeri trasportati nel 2025. Qui operiamo su 32 aeroporti e 19 basi, con 105 aeromobili basati che corrisponde ad un investimento di 10,5 miliardi di dollari. Un impegno, questo, che supporta, nel nostro Paese, più di 50.000 posti di lavoro tra diretti e indotto". Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia sono state le prime regioni a intervenire sull'addizionale, ma il percorso è ancora lungo: "Anche la Sicilia ha deciso di abolire l’addizionale comunale, a partire dagli aeroporti minori. E’ una decisione che abbiamo accolto con favore, consapevoli di quanto la riduzione dei costi di accesso possa avere un impatto positivo, diretto e immediato, sull’aumento del numero di voli, aeromobili basati e tariffe basse, come dimostrato dalla crescita record che stanno registrando le regioni Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia". Del resto "questa tassa che oggi pagano i passeggeri in partenza dagli aeroporti italiani e che di municipale, nonostante il nome, ha ben poco, se consideriamo che solo il 5% dei proventi finisce nelle casse degli enti locali. L’eliminazione dell’addizionale municipale in queste tre regioni ha permesso di sbloccare investimenti importanti: in Abruzzo per la summer 2025 è stato basato un secondo aeromobile con l’apertura di 5 nuove rotte da/per Pescara, una crescita del traffico del 30%, per arrivare ad 1 milione di passeggeri all’anno. In Calabria, il nostro piano di crescita prevede l’aumento della capacità del 50%, 1 nuova base a Reggio Calabria, 3 nuovi aeromobili basati, nuove rotte in tutti gli aeroporti della regione, Lamezia, Reggio e Crotone, e un investimento di 15 milioni di euro per due nuovi hangar dedicati alle attività di manutenzione che supporteranno oltre 300 posti di lavoro altamente qualificati, mentre sono in totale oltre 1.700 i posti di lavoro supportati, tra diretto e indotto, se prendiamo in considerazione l’operativo estivo 2025. In Friuli Venezia-Giulia, da quando è stata abolita l’addizionale municipale, una nuova base è stata aperta a Trieste, che oggi ha 2 aeromobili basati, il traffico è raddoppiato fino a 1.1 milioni di passeggeri, sono state aperte 10 nuove rotte, domestiche e non domestiche, supportando oltre 800 posti di lavoro". L'estate con i picchi di traffico porta con sè diverse sfide, quali sono le maggiori criticità? "Il tema dei servizi Atc è senza dubbio una delle principali criticità. Ma è un discorso che riguarda l’intero continente europeo. Riteniamo che i servizi Atc in tutta Europa debbano essere messi nelle condizioni di poter operare al meglio, anzitutto attraverso una adeguata dotazione di personale. Ogni anno gli Atc sottorganico sono responsabili di oltre il 90% dei ritardi dei voli in Europa, causando anche un aumento del 10% delle emissioni nel settore aereo europeo". Infine il nuovo rapporto con le agenzie di viaggio che nasce dal lancio di Tad: "Siamo molto soddisfatti del lavoro che ci ha portato al lancio della nostra nuova piattaforma, rappresenta un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno continuo verso pratiche di distribuzione eque e trasparenti, poiché i passeggeri vedranno ora solo i prezzi reali di Ryanair e avranno la certezza che i loro dati di contatto saranno forniti a Ryanair, così da poterli contattare direttamente per informazioni essenziali sul volo. Con la crescita stimata a 300 milioni di passeggeri all’anno entro il 2034, siamo entusiasti di poter espandere le nostre collaborazioni con agenzie di viaggio affidabili in tutta Europa". [post_title] => Ryanair: "L'Italia si conferma mercato chiave". Sfide e attese dell'estate [post_date] => 2025-06-25T09:15:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750842935000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493196 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493208" align="alignleft" width="300"] Ph Giacomo Podetti[/caption] La montagna del bresciano spalanca le porte ad una stagione estiva che è foriera di vacanze attive e benessere all'insegna della natura. Le tre perle del territorio - Valle Camonica, Valle Trompia e Valle Sabbia - con i loro panorami concentrano in sé quanto di meglio l’Italia offre agli amanti della montagna durante l'estate. Natura incontaminata, borghi incantevoli, la possibilità di praticare ogni genere di sport alpino (dal trekking alla mountain bike, dall’arrampicata al cicloturismo), strutture ricettive di ogni tipologia (dal raffinato hotel ai camping super attrezzati), calorosa accoglienza, prodotti genuini, gustosi piatti tipici. Il tutto avvolto da panorami emozionanti, parchi naturali, importanti tracce della storia, come le diffuse testimonianze della Prima Guerra Mondiale. Valle Camonica, la “Valle dei Segni” Riserva della Biosfera Unesco Conosciuta in tutto il mondo come la “Valle dei Segni” per le Incisioni Rupestri dichiarate nel 1979 Patrimonio Mondiale Unesco (primo sito italiano ad ottenere il riconoscimento), la Valle Camonica è sinonimo di storia, cultura, borghi medievali, ma anche natura e sport. Estremamente ricca in biodiversità̀, è stata dichiarata nel 2018 Riserva della Biosfera Unesco: le sue aree protette costituiscono oltre il 55% dell’intero territorio. Se nella parte alta, con le note località di Ponte di Legno e Tonale, si trova la quintessenza stessa della più tradizionale e autentica vacanza alpina, la parte media e bassa riserva sorprese inaspettate, fra Terme, capolavori Unesco, straordinari cicli pittorici, pedalate memorabili, cammini panoramici, vigneti eroici, panchine giganti, divertenti esperienze per le famiglie. Con centinaia di km di tracciati per mountain bike, splendidi parchi naturali dove rigenerarsi con la potenza della natura (Parco Nazionale dello Stelvio e Parco dell’Adamello), una fitta rete di sentieri dal fondo valle all’alta quota, la Valle Camonica è il paradiso per gli amanti delle attività outdoor. La proposta del Consorzio Pontedilegno-Tonale per l’estate 2025 è resa ancor più allettante dalle significative novità riguardanti il Bike Park, con un campo pratica potenziato per migliorarne la fruizione: al Passo Tonale sono state realizzate una nuova Jump Line e un Mini Downhill, lungo quasi 2 km, perfetto per chi vuole approcciarsi per la prima volta a questa elettrizzante disciplina sportiva. Al Family Village del Passo Tonale è stato costruito un Kids Bike Park con 3 percorsi (facile, medio, difficile), mentre a poca distanza si trova una Pump track fissa di un centinaio di metri. Infine, tra Ponte di Legno e Temù è stato messo a punto un nuovo percorso, caratterizzato da una prima parte downhill e da una seconda più facile, con caratteristiche da Jump line, che serve da pista di rientro su Temù. L’estate riaccende poi i riflettori su Water Music Festival e sull’importanza dell’acqua, dando continuità al messaggio lasciato da Paradice Music Festival nei mesi invernali. L’acqua è al centro dei 6 appuntamenti, dislocati in vari punti del comprensorio, a partire dal lago di Valbiolo al Passo Tonale che dal 4 luglio al 31 agosto darà la possibilità, attraverso una passerella galleggiante, di camminare quasi a contatto con l’acqua. Per le famiglie è d’obbligo una giornata al Sozzine Park, parco giochi per bambini interamente realizzato in legno e costeggiato dal torrente Narcanello. Da non perdere anche il Villaggio delle Marmotte a Valbiolo, dove ad attendere i più piccoli c’è un percorso a 7 stazioni composto da scivoli, casette in legno, un tunnel e persino un mulino ad acqua azionabile a mano tramite una trivella. www.pontedilegnotonale.com Corteno Golgi, dall’Osservatorio Eco-faunistico Alpino ai passi resi famosi dal Giro d’Italia Sempre in Alta Valle Camonica, Corteno - in sinergia con la vicina e inseparabile Aprica - offre una combinazione perfetta di natura, sport e avventura per chi cerca una montagna da vivere a 360°. La varietà di percorsi incontra i desideri sia delle famiglie, sia degli escursionisti esperti. Sono imperdibili le passeggiate nelle incantevoli Valli di S. Antonio, con la Val Brandet e la Valle di Campovecchio, gioielli incontaminati di questo territorio. Il celebre e impegnativo Sentiero 4 luglio, per festeggiare i 30 anni dalla prima edizione della Skymarathon, ospita dal 3 al 5 luglio i Campionati Europei di Skyrunning. In estate sono aperti alcuni impianti di risalita per portarsi comodamente in quota per una escursione o una sosta gustosa in uno degli accoglienti rifugi. www.apricaonline.com Borno, Mountain experience A Borno l’estate è il tempo del trekking, delle biciclette, dello yoga, dei concerti nella natura. E ancora: percorsi downhill (4 e con diverse difficoltà) che scendono dal monte Altissimo e regalano adrenalina pura, sentieri da percorrere camminando o di corsa, comode risalite in seggiovia per chi vuole solo godere del relax nella natura incontaminata, pranzi con menù della tradizione vista Valle Camonica e lago d’Iseo. Torna quest’anno l’emozionante Alba altissima (23 agosto): un’esperienza unica che permette di vivere la nascita di un nuovo giorno al monte Altissimo prima di una ricca colazione con i prodotti della montagna. Fino al 7 settembre impianti e rifugio saranno aperti tutti i weekend di giugno e luglio e tutti i giorni ad agosto. www.bornoskiarea.it Una vacanza ricca di spunti è quella che si può fare nella Media e Bassa Valle Camonica, che si affaccia sul lago d’Iseo. All'insegna del benessere e della salute, innanzitutto, a Darfo Boario Terme, le cui Terme sono immerse in un grande Parco termale di oltre 130.000, dove si trova il Centro Wellness & Beauty, oasi di benessere e relax, con due piscine con acqua termale interne e una piscina esterna. A Darfo, il divertimento è assicurato all’Aquaplanet, l’ampio parco acquatico con 9 scivoli di varie altezze e piscine per tutte le età, e molte sono le escursioni nei dintorni. Per chi predilige la camminata lenta, imperdibili la Via Valeriana e il Cammino di Carlo Magno, due percorsi paesaggistici, storici e culturali da percorrere in più giorni oppure a tratti, che dalla Valle Camonica arrivano fino al lago d’Iseo, e la Via Raetia, 95 km intrisi di storia e bellezze che si snodano da Boario Terme a Edolo, mentre per gli appassionati delle due ruote il must è il tratto camuno della Ciclovia del Fiume Oglio. Montecampione, finestra sul lago d’Iseo Con l’estate Montecampione, moderna località turistica a 1200 m d'altitudine poco distante dal lago d'Iseo che si scorge dall’alto, si trasforma in una piacevole località cittadina dello svago, dell’intrattenimento e delle escursioni. Nata all’inizio degli anni ’70, si è progressivamente sviluppata come un grande villaggio aperto, sempre attento all’impatto ambientale, alla funzionalità e alla completezza dei servizi offerti. Il gruppo Montecampione Outdoor organizza escursioni in alta quota a piedi o in mountain bike con degustazioni o in musica, un nutrito programma di yoga, stage di arrampicata sportiva in parete, corsi di autodifesa femminile e tanto altro. [gallery ids="493209,493211,493210"] [post_title] => Brescia: estate in Valle Camonica, fra storia, natura e sport [post_date] => 2025-06-24T10:08:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750759718000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493170 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Enrico Malato è il nuovo direttore generale dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Cinquant’anni, laureato in Economia all'Università di Catania, sua città natale, Malato, ha proseguito la sua formazione con un master alla Bocconi, una seconda laurea in Management Aeronautico ed una terza in Tourism and Airline Studies presso la Nottingham Trent University, in Inghilterra. Ha sempre lavorato nel settore del trasporto aereo ricoprendo numerosi incarichi. Dopo alcuni anni in Alitalia, a Roma, si è trasferito a Dublino in Ryanair, per poi rientrare in Italia nel management del medesimo vettore aereo irlandese. Negli ultimi anni, ha ricoperto un ruolo chiave a Fiumicino con la più grande società di servizi di handling aeroportuale al mondo, la Swissport, prima del suo neo ingresso in Airgest. È stato anche docente universitario in numerosi atenei e centri di formazione di trasporto aereo. [post_title] => Aeroporto Trapani: Enrico Malato è il nuovo direttore generale di Airgest [post_date] => 2025-06-23T12:07:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750680457000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493160 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quello di maggio è stato un mese record per il turismo a Milano, con 915.292 arrivi in città e una crescita del 9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Maggio 2025 diventa così il mese con il maggior numero di turisti nella storia recente della città. Aprile a Milano aveva fatto segnare già un record con oltre 800mila arrivi in città, con un trend in crescita soprattutto per i turisti americani, che nella classifica per Paesi di nascita sono ancora al primo posto, seguiti da Francia, Germania, Regno Unito, Cina, Spagna, Svizzera, Polonia, Brasile, Romania. Nel 2024 gli arrivi a Milano sono stati oltre 9 milioni, costituiscono circa il 74% del totale degli arrivi nell'area urbana e il 78,5% del totale della Città Metropolitana. "Dopo aprile, anche maggio fa segnare un nuovo incremento di arrivi turistici in città, diventando il mese con il maggior numero di visitatori della storia recente di Milano - ha sottolineato l'assessora al turismo Martina Riva -, con oltre 915mila presenze che si traducono in una crescita del 9% rispetto a maggio 2024". Confronti Forti di questi numeri il comune prosegue nella sua richiesta al governo di poter alzare l'imposta di soggiorno negli alberghi equiparandola così a Roma, Firenze e Venezia, "ma anche a Rimini o Verbania, dove questa tassa arriva a 10 euro per notte, mentre a Milano non possiamo superare i 5 euro - ha osservato l'assessora -. Abbiamo stimato che l'incremento della tassa di soggiorno, nei soli hotel a 4 e 5 stelle, garantirebbe a Milano circa 20 milioni all'anno di ulteriori entrate. Una cifra con cui si potrebbe realizzare una scuola, una piscina o una biblioteca. O, ancora, si potrebbero pagare circa 450 agenti di polizia locale per un anno". Nelle strutture a 4 e 5 stelle l'80% dei turisti è straniero, "per cui la maggiore tassazione avrebbe un impatto minimo sulla pressione fiscale complessiva dei cittadini italiani", ha concluso Riva. [post_title] => Milano record di turisti a maggio. Più 9% rispetto al 2024 [post_date] => 2025-06-23T10:50:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750675831000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493041 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Roma Fiumicino, per il settimo anno, si posiziona in cima alla classifica di Aci Europe come migliore aeroporto d’Europa, nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri. In occasione della 35ª assemblea generale dell'associazione, sono stati insigniti anche quest'anno i “Best Airport Award” agli scali che si sono distinti per l’eccellenza del personale, per la trasformazione digitale, l’innovazione tecnologica e la ecosostenibilità delle infrastrutture aeroportuali. Le valutazioni sono state svolte da una giuria indipendente composta da 8 rappresentanti istituzionali del settore dell’aviazione europea tra cui la Commissione Europea, Eurocontrol, Itf, Ecac, Sesar Ju e altri. La continua ricerca dell'eccellenza operativa; l’impegno nella transizione green, con l'inaugurazione lo scorso gennaio del più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo in uno scalo europeo; una gestione dei processi aeroportuali basata sui dati; un consolidamento nelle relazioni con gli stakeholder istituzionali: sono queste le motivazioni, citate dalla giuria, che anche quest’anno hanno portato alla vittoria dell’aeroporto di Roma Fiumicino, gestito da Adr, società del gruppo Mundys, recentemente salito all’8° posto nella top 10 dei migliori aeroporti del mondo, stilata dall’organizzazione Skytrax. Il nuovo primato continentale va a consolidare la leadership del “Leonardo da Vinci” come miglior scalo per la qualità dei servizi offerti ai passeggeri, assegnato lo scorso marzo e ininterrottamente dal 2017 da Aci World a seguito dei livelli di soddisfazione dei passeggeri registrati nell’ambito del programma di survey “Airport Service Quality” condotto in oltre 350 aeroporti in tutto il mondo. A testimonianza della continua capacità di attrazione della Capitale, nei primi 5 mesi dell’anno l’hub di Fiumicino ha registrato un nuovo incremento del traffico passeggeri del 7% rispetto allo stesso periodo del 2024. “Con la vittoria di quest’anno, consolidiamo un primato europeo che per noi significa continuare a mantenere quei livelli di eccellenza che ci posizionano ormai anche a livello mondiale - ha dichiarato l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone - Registriamo una forte crescita del traffico verso il nostro Paese che rende il futuro promettente", prosegue Troncone “ma che, allo stesso tempo, evidenzia sfide crescenti per il mantenimento dei livelli di capacità e qualità necessari per cogliere in pieno e tempestivamente l’opportunità. Per questo, siamo pronti a far partire il nuovo Piano di sviluppo aeroportuale da 9 miliardi di euro, un grande stimolo per la competitività e la crescita economica del nostro Paese, per continuare a interpretare un ruolo da protagonisti nel settore a livello europeo e mondiale.” Inoltre, nel corso della cerimonia di ieri sera, ACI Europe ha deciso di conferire un Premio “alla eccezionale resilienza” degli aeroporti ucraini, come riconoscimento della tenacia con cui hanno affrontato gli ultimi tre anni. Nonostante la chiusura dello spazio aereo del proprio Paese, queste realtà hanno continuato a lavorare senza sosta per preservare le infrastrutture esistenti, mantenere la propria capacità operativa e curare il proprio personale. Con la perdita totale dei ricavi operativi e i danni causati dalla guerra, ACI Europe ha quindi scelto di riconoscere l’impegno di questi scali con uno “Special Award” che dimostra il sostegno della comunità aeroportuale europea agli omologhi ucraini. [post_title] => Roma Fiumicino è per il settimo anno il migliore aeroporto d'Europa [post_date] => 2025-06-20T10:07:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750414074000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ryanair 9" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":16,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1102,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Taglio del nastro questa mattina a Milano Malpensa per il primo volo di Vietnam Airlines sulla rotta verso Hanoi, unico collegamento diretto fra l'Italia e il paese del Sud-est asiatico. Sono tre le frequenze operate con un Boeing 787-9, che già dalla prossima stagione estiva saliranno a cinque.\r

«La rotta Hanoi-Milano non si limita ad accorciare la distanza tra le nostre due nazioni - afferma Dang Ngoc Hoa, presidente del Consiglio di amministrazione del vettore -, crea nuovo slancio per il turismo, il commercio e gli scambi culturali. L’Italia è uno dei mercati europei più promettenti, e questa rotta è una parte chiave della nostra strategia per supportare il Vietnam a raggiungere l’obiettivo di 22-23 milioni di visitatori internazionali entro il 2025».\r

\r

A sottolineare il valore del debutto di Vietnam Airlines a Malpensa è Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports: «Abbiamo lavorato duramente per ottenere questa destinazione insieme a Regione Lombardia e questa decisione si inserisce perfettamente nella strategia di Sea di potenziare la connettività di qualità, con un focus particolare sui collegamenti di lungo raggio. Vietnam Airlines è la 30esima compagnia aerea asiatica che opera da Malpensa, che di fatto è l’aeroporto che cresce più velocemente in Europa sulle rotte verso il Far East. Il paese è in fase di boom turistico e siamo certi che il volo funzionerà bene, complice anche il settore cargo, particolarmente importante per la rotta». Un mercato asiatico sempre più «centrale per Malpensa, il primo tra quelli extra-europei per volumi di traffico, con oltre 3 milioni di passeggeri e una crescita del 24% trainata anche dall’espansione della connettività diretta, in aumento del 30%».\r

\r

E a confermare la grande intesa Italia-Vietnam è anche Alessandra Priante, presidente Enit, presente all'inaugurazione del volo: «Oggi si apre un nuovo capitolo grazie al collegamento diretto fra Milano e Hanoi, simbolo di fiducia, cooperazione e visione condivisa tra i due paesi. Il Vietnam rappresenta un bacino dinamico e promettente per l'Italia e come Enit siamo pronti a supportare tutte le iniziative per rafforzare questo legame, accogliendo sempre più viaggiatori vietnamiti che vorranno scoprire l'Italia, ma anche a incentivare gli arrivi italiani in Vietnam».\r

\r

Infine, Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza con delega alle relazioni internazionali ed europee sottolinea come «Il nuovo volo diretto rappresenta un risultato tangibile della missione istituzionale condotta da Regione Lombardia in Vietnam nell’ottobre 2023. La sua attivazione conferma l’elevata attrattività della Lombardia come snodo strategico per il turismo e il business, e testimonia la concretezza dei risultati generati dall’azione internazionale della Regione».\r

\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"493661,493660,493662\"]\r

\r

","post_title":"Vietnam Airlines operativa da oggi sulla Milano-Hanoi: «Italia mercato promettente»","post_date":"2025-07-01T14:23:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1751379806000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493638","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha chiesto ieri alla Commissione europea di riformare urgentemente il caotico sistema di controllo del traffico aereo europeo dopo che un guasto al radar Enav presso il centro di Milano ha causato disagi di massa in tutto il Nord Italia sabato 28 giugno, inclusi ritardi/cancellazione di 60 voli Ryanair da/per il Nord Italia, che hanno colpito ingiustamente oltre 10.000 passeggeri Ryanair.\r

\r

La nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen si è impegnata a garantire competitività ed efficienza in Europa, ma continua a consentire ripetute cattive gestioni del controllo del traffico aereo che hanno conseguenze su voli e passeggeri. Ryanair conduce da tempo una campagna per la riforma dei servizi ATC dell'Ue e invita tutti i passeggeri a visitare la pagina web \" il controllo del traffico aereo ha rovinato il tuo volo\" e utilizzare il modello di e-mail per presentare un reclamo direttamente al ministro dei trasporti nazionale e chiedere la riforma dei servizi ATC.\r

\r

\"È inaccettabile che i passeggeri continuino a subire disagi dovuti ai servizi ATC a causa delle ripetute carenze di personale di controllo in tutta Europa e ora di un altro guasto tecnico, questa volta nel centro ATC di Milano lo scorso sabato (28 giugno) che ha costretto al ritardo/cancellazione di 60 voli Ryanair, che hanno colpito ingiustamente oltre 10.000 dei nostri passeggeri\" ha dichiarato un portavoce della compagnia aerea.\r

\r

Il vettore ha continuato attaccando l'Enav che: \"dovrebbe essere preparata a guasti alle apparecchiature come questo, non chiudendo interi spazi aerei per ore e ore. Quando la Commissione Europea interverrà e prenderà provvedimenti per riformare i servizi ATC dell'Ue e proteggere i passeggeri da ripetute interruzioni dei servizi ATC come questa?\r

\r

","post_title":"Ryanair cheide alla Commissione Ue di riformare il controllo del traffico europeo","post_date":"2025-07-01T12:15:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1751372136000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493395","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Air Europa sbarca in Medio Oriente grazie al primo volo operato in wet-lease con Etihad Airways, sulla rotta Abu Dhabi-Madrid: operato con un Boeing 787-9, il volo segna un’evoluzione nell’alleanza tra le due compagnie, fondata sull’estensione del code-share e sulla collaborazione tra i rispettivi programmi fedeltà di frequent flyer.\r

\r

Etihad opera ora due voli giornalieri per Madrid, con il servizio pomeridiano, con codice EY103, operato da un Boeing 787-9 di Air Europa, che dispone di 32 posti in classe Business e 307 in classe Economy. \r

\r

«L’alleanza con Etihad Airways per lanciare la nostra prima rotta in Medio Oriente da Abu Dhabi segna un momento di trasformazione per Air Europa - commenta Juan José Hidalgo, presidente di Air Europa -. Questa operazione ci posiziona in modo strategico per soddisfare la crescente domanda di viaggi tra Spagna, America Latina e i dinamici mercati di Asia e Medio Oriente. L’hub globale di Etihad è la piattaforma ideale per la nostra espansione internazionale».\r

\r

«Quella di oggi è una nuova pagina nel nostro accordo di collaborazione con Air Europa - sottolinea Antonoaldo Neves, ceo di Etihad -. Questa relazione dimostra come Etihad possa lavorare con partner strategici per migliorare la nostra rotta verso Madrid e stabilire una connettività significativa tra i continenti. Collaborando con Air Europa, apriamo possibilità entusiasmanti per i nostri passeggeri che desiderano esplorare nuove destinazioni in Europa e America Latina».\r

\r

L’alleanza conferma l’impegno di Etihad nel promuovere Abu Dhabi come una destinazione di riferimento, sia per i viaggi di piacere che per i viaggi d’affari, consolidando allo stesso tempo i rapporti con mercati europei strategici come la Spagna.\r

\r

Insieme, le due compagnie aeree, offrono ai passeggeri opzioni di viaggio verso oltre 130 destinazioni attraverso la combinazione dei rispettivi network.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Air Europa in coppia con Etihad Airways sulla rotta Abu Dhabi-Madrid","post_date":"2025-06-26T10:24:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750933455000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493280","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una Croazia sempre più orientata alla qualità per consolidare la posizione di meta premium, sostenibile e lifestyle. Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia rimarca le priorità della destinazione in occasione dell'annuale saluto all'estate, a Milano.\r

\r

Il nostro Paese, che si conferma tra i primi 10 mercati che generano il maggior numero di arrivi e pernottamenti in Croazia, contribuisce fortemente al prolungamento della stagione turistica, grazie alla facile accessibilità delle destinazioni in Croazia che permette di trascorrere anche un semplice fine settimana. Accesso quest'anno ancor più agevolato con l'avvio della nuova rotta di Croatia Airlines, da Milano a Zagabria: in pratica sono 5 gli aeroporti croati collegati direttamente con 9 città italiane, con voli regolari operati da 6 diverse compagnie aeree.\r

\r

Intanto, nei primi 5 mesi del 2025 il paese ha registrato 168.000 arrivi e oltre 399.000 pernottamenti di ospiti italiani, per una crescita, rispettivamente, del +13% e del +8% rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso. \r

\r

«La Croazia si sta riposizionando sul mercato italiano, valorizzando la differenziazione e l’eccellenza dell’offerta turistica - commenta Viviana Vukelic -. Sempre più protagonista in Europa e nel Mediterraneo, ambisce a essere riconosciuta come meta sostenibile e premium, capace di offrire un’ampia gamma di esperienze autentiche e di alto livello. Negli ultimi anni, il Paese ha visto numerosi investimenti significativi nel settore del turismo, tra cui nuove strutture alberghiere, modernizzazione di marine e lo sviluppo di campeggi di alta qualità, a conferma di un chiaro orientamento verso il miglioramento continuo dell’offerta turistica».\r

\r

Raffica di nuovi investimenti alberghieri\r

\r

A Petrčane (a pochi km da Zara) Congress & Event Center presso Hotel Pinija 4*, inaugurato a marzo: due sale multifunzionali in grado di ospitare fino a 600 partecipanti.\r

\r

A Zara, nel mese di aprile è stato aperto l’Hyatt Regency Zadar 5* (il primo Hyatt in Croazia): la struttura con vista mare offre 110 lussuose camere e 23 eleganti suite, una ricca e diversificata gamma di centri Spa e benessere. L’hotel dispone anche di oltre 700 mq di spazi congressuali.\r

\r

A Preko sull’isola di Ugljan: Hotel Hilton 4*, inaugurato il 16 giugno, dispone di 65 camere di design arredate con stile, una piscina, un ristorante e tutti i servizi che garantiscono agli ospiti un soggiorno confortevole e di alta qualità.\r

\r

A Zaton (a una decina di km da Zara) il 28 giugno aprirà il nuovo complesso di piscine di 2500 m2 dello Zaton Holiday Resort 4*: ideale per le famiglie, ci sarà un nuovo ristorante con bar, situato all’interno del nuovo complesso di piscine.\r

\r

L’hotel Pical a Parenzo, in Istria, rappresenta attualmente il più grande investimento individuale nel turismo croato: un progetto di Valamar Holiday hotels and resorts del valore di 200 milioni di euro, che prevede la costruzione di un hotel di lusso a 5 stelle. L’hotel sorgerà nella zona di Pical, nei pressi di Parenzo, e sarà orientato al turismo durante tutto l’anno. L’apertura è prevista per la prima parte del 2026.\r

\r

A Spalato la catena alberghiera Maistra sta investendo per la ristrutturazione completa dell’hotel Marjan, trasformandolo in un hotel 5*, con obiettivo fissato entro il 2027.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Croazia, arrivi italiani a +13% nel 2025. «Focus su esperienze autentiche e di alto livello»","post_date":"2025-06-25T12:53:44+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1750856024000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La crociata per l'abolizione dell'addizionale comunale, l'atavico auspicio per il miglioramento dei servizi Atc in tutta Europa. L'atteso lancio della piattaforma Travel Agent Direct. L'estate 2025 conferma ancora una volta la centralità del mercato Italia nel percorso di sviluppo di Ryanair, ed è Fabrizio Francioni, head of communications Italy della low cost a ribardirlo.\r

\r

\"La stagione estiva sta andando bene e siamo fiduciosi possa proseguire in modo altrettanto soddisfacente. L’Italia si conferma un mercato chiave per Ryanair, con 65 milioni di passeggeri trasportati nel 2025. Qui operiamo su 32 aeroporti e 19 basi, con 105 aeromobili basati che corrisponde ad un investimento di 10,5 miliardi di dollari. Un impegno, questo, che supporta, nel nostro Paese, più di 50.000 posti di lavoro tra diretti e indotto\".\r

\r

Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia sono state le prime regioni a intervenire sull'addizionale, ma il percorso è ancora lungo: \"Anche la Sicilia ha deciso di abolire l’addizionale comunale, a partire dagli aeroporti minori. E’ una decisione che abbiamo accolto con favore, consapevoli di quanto la riduzione dei costi di accesso possa avere un impatto positivo, diretto e immediato, sull’aumento del numero di voli, aeromobili basati e tariffe basse, come dimostrato dalla crescita record che stanno registrando le regioni Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia\". Del resto \"questa tassa che oggi pagano i passeggeri in partenza dagli aeroporti italiani e che di municipale, nonostante il nome, ha ben poco, se consideriamo che solo il 5% dei proventi finisce nelle casse degli enti locali. L’eliminazione dell’addizionale municipale in queste tre regioni ha permesso di sbloccare investimenti importanti: in Abruzzo per la summer 2025 è stato basato un secondo aeromobile con l’apertura di 5 nuove rotte da/per Pescara, una crescita del traffico del 30%, per arrivare ad 1 milione di passeggeri all’anno.\r

\r

In Calabria, il nostro piano di crescita prevede l’aumento della capacità del 50%, 1 nuova base a Reggio Calabria, 3 nuovi aeromobili basati, nuove rotte in tutti gli aeroporti della regione, Lamezia, Reggio e Crotone, e un investimento di 15 milioni di euro per due nuovi hangar dedicati alle attività di manutenzione che supporteranno oltre 300 posti di lavoro altamente qualificati, mentre sono in totale oltre 1.700 i posti di lavoro supportati, tra diretto e indotto, se prendiamo in considerazione l’operativo estivo 2025. In Friuli Venezia-Giulia, da quando è stata abolita l’addizionale municipale, una nuova base è stata aperta a Trieste, che oggi ha 2 aeromobili basati, il traffico è raddoppiato fino a 1.1 milioni di passeggeri, sono state aperte 10 nuove rotte, domestiche e non domestiche, supportando oltre 800 posti di lavoro\".\r

\r

L'estate con i picchi di traffico porta con sè diverse sfide, quali sono le maggiori criticità? \"Il tema dei servizi Atc è senza dubbio una delle principali criticità. Ma è un discorso che riguarda l’intero continente europeo. Riteniamo che i servizi Atc in tutta Europa debbano essere messi nelle condizioni di poter operare al meglio, anzitutto attraverso una adeguata dotazione di personale. Ogni anno gli Atc sottorganico sono responsabili di oltre il 90% dei ritardi dei voli in Europa, causando anche un aumento del 10% delle emissioni nel settore aereo europeo\".\r

\r

Infine il nuovo rapporto con le agenzie di viaggio che nasce dal lancio di Tad: \"Siamo molto soddisfatti del lavoro che ci ha portato al lancio della nostra nuova piattaforma, rappresenta un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno continuo verso pratiche di distribuzione eque e trasparenti, poiché i passeggeri vedranno ora solo i prezzi reali di Ryanair e avranno la certezza che i loro dati di contatto saranno forniti a Ryanair, così da poterli contattare direttamente per informazioni essenziali sul volo. Con la crescita stimata a 300 milioni di passeggeri all’anno entro il 2034, siamo entusiasti di poter espandere le nostre collaborazioni con agenzie di viaggio affidabili in tutta Europa\".","post_title":"Ryanair: \"L'Italia si conferma mercato chiave\". Sfide e attese dell'estate","post_date":"2025-06-25T09:15:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750842935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493196","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493208\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ph Giacomo Podetti[/caption]\r

\r

La montagna del bresciano spalanca le porte ad una stagione estiva che è foriera di vacanze attive e benessere all'insegna della natura. Le tre perle del territorio - Valle Camonica, Valle Trompia e Valle Sabbia - con i loro panorami concentrano in sé quanto di meglio l’Italia offre agli amanti della montagna durante l'estate.\r

\r

Natura incontaminata, borghi incantevoli, la possibilità di praticare ogni genere di sport alpino (dal trekking alla mountain bike, dall’arrampicata al cicloturismo), strutture ricettive di ogni tipologia (dal raffinato hotel ai camping super attrezzati), calorosa accoglienza, prodotti genuini, gustosi piatti tipici. Il tutto avvolto da panorami emozionanti, parchi naturali, importanti tracce della storia, come le diffuse testimonianze della Prima Guerra Mondiale.\r

\r

Valle Camonica, la “Valle dei Segni” Riserva della Biosfera Unesco\r

Conosciuta in tutto il mondo come la “Valle dei Segni” per le Incisioni Rupestri dichiarate nel 1979 Patrimonio Mondiale Unesco (primo sito italiano ad ottenere il riconoscimento), la Valle Camonica è sinonimo di storia, cultura, borghi medievali, ma anche natura e sport. Estremamente ricca in biodiversità̀, è stata dichiarata nel 2018 Riserva della Biosfera Unesco: le sue aree protette costituiscono oltre il 55% dell’intero territorio. Se nella parte alta, con le note località di Ponte di Legno e Tonale, si trova la quintessenza stessa della più tradizionale e autentica vacanza alpina, la parte media e bassa riserva sorprese inaspettate, fra Terme, capolavori Unesco, straordinari cicli pittorici, pedalate memorabili, cammini panoramici, vigneti eroici, panchine giganti, divertenti esperienze per le famiglie. Con centinaia di km di tracciati per mountain bike, splendidi parchi naturali dove rigenerarsi con la potenza della natura (Parco Nazionale dello Stelvio e Parco dell’Adamello), una fitta rete di sentieri dal fondo valle all’alta quota, la Valle Camonica è il paradiso per gli amanti delle attività outdoor.\r

\r

La proposta del Consorzio Pontedilegno-Tonale per l’estate 2025 è resa ancor più allettante dalle significative novità riguardanti il Bike Park, con un campo pratica potenziato per migliorarne la fruizione: al Passo Tonale sono state realizzate una nuova Jump Line e un Mini Downhill, lungo quasi 2 km, perfetto per chi vuole approcciarsi per la prima volta a questa elettrizzante disciplina sportiva. Al Family Village del Passo Tonale è stato costruito un Kids Bike Park con 3 percorsi (facile, medio, difficile), mentre a poca distanza si trova una Pump track fissa di un centinaio di metri. Infine, tra Ponte di Legno e Temù è stato messo a punto un nuovo percorso, caratterizzato da una prima parte downhill e da una seconda più facile, con caratteristiche da Jump line, che serve da pista di rientro su Temù. \r

\r

L’estate riaccende poi i riflettori su Water Music Festival e sull’importanza dell’acqua, dando continuità al messaggio lasciato da Paradice Music Festival nei mesi invernali. L’acqua è al centro dei 6 appuntamenti, dislocati in vari punti del comprensorio, a partire dal lago di Valbiolo al Passo Tonale che dal 4 luglio al 31 agosto darà la possibilità, attraverso una passerella galleggiante, di camminare quasi a contatto con l’acqua. Per le famiglie è d’obbligo una giornata al Sozzine Park, parco giochi per bambini interamente realizzato in legno e costeggiato dal torrente Narcanello. Da non perdere anche il Villaggio delle Marmotte a Valbiolo, dove ad attendere i più piccoli c’è un percorso a 7 stazioni composto da scivoli, casette in legno, un tunnel e persino un mulino ad acqua azionabile a mano tramite una trivella.\r

www.pontedilegnotonale.com\r

\r

Corteno Golgi, dall’Osservatorio Eco-faunistico Alpino ai passi resi famosi dal Giro d’Italia\r

Sempre in Alta Valle Camonica, Corteno - in sinergia con la vicina e inseparabile Aprica - offre una combinazione perfetta di natura, sport e avventura per chi cerca una montagna da vivere a 360°. La varietà di percorsi incontra i desideri sia delle famiglie, sia degli escursionisti esperti. Sono imperdibili le passeggiate nelle incantevoli Valli di S. Antonio, con la Val Brandet e la Valle di Campovecchio, gioielli incontaminati di questo territorio. Il celebre e impegnativo Sentiero 4 luglio, per festeggiare i 30 anni dalla prima edizione della Skymarathon, ospita dal 3 al 5 luglio i Campionati Europei di Skyrunning. In estate sono aperti alcuni impianti di risalita per portarsi comodamente in quota per una escursione o una sosta gustosa in uno degli accoglienti rifugi. \r

www.apricaonline.com\r

\r

Borno, Mountain experience\r

A Borno l’estate è il tempo del trekking, delle biciclette, dello yoga, dei concerti nella natura. E ancora: percorsi downhill (4 e con diverse difficoltà) che scendono dal monte Altissimo e regalano adrenalina pura, sentieri da percorrere camminando o di corsa, comode risalite in seggiovia per chi vuole solo godere del relax nella natura incontaminata, pranzi con menù della tradizione vista Valle Camonica e lago d’Iseo. Torna quest’anno l’emozionante Alba altissima (23 agosto): un’esperienza unica che permette di vivere la nascita di un nuovo giorno al monte Altissimo prima di una ricca colazione con i prodotti della montagna. Fino al 7 settembre impianti e rifugio saranno aperti tutti i weekend di giugno e luglio e tutti i giorni ad agosto. \r

www.bornoskiarea.it\r

\r

Una vacanza ricca di spunti è quella che si può fare nella Media e Bassa Valle Camonica, che si affaccia sul lago d’Iseo. All'insegna del benessere e della salute, innanzitutto, a Darfo Boario Terme, le cui Terme sono immerse in un grande Parco termale di oltre 130.000, dove si trova il Centro Wellness & Beauty, oasi di benessere e relax, con due piscine con acqua termale interne e una piscina esterna. A Darfo, il divertimento è assicurato all’Aquaplanet, l’ampio parco acquatico con 9 scivoli di varie altezze e piscine per tutte le età, e molte sono le escursioni nei dintorni.\r

\r

Per chi predilige la camminata lenta, imperdibili la Via Valeriana e il Cammino di Carlo Magno, due percorsi paesaggistici, storici e culturali da percorrere in più giorni oppure a tratti, che dalla Valle Camonica arrivano fino al lago d’Iseo, e la Via Raetia, 95 km intrisi di storia e bellezze che si snodano da Boario Terme a Edolo, mentre per gli appassionati delle due ruote il must è il tratto camuno della Ciclovia del Fiume Oglio. \r

\r

Montecampione, finestra sul lago d’Iseo\r

Con l’estate Montecampione, moderna località turistica a 1200 m d'altitudine poco distante dal lago d'Iseo che si scorge dall’alto, si trasforma in una piacevole località cittadina dello svago, dell’intrattenimento e delle escursioni. Nata all’inizio degli anni ’70, si è progressivamente sviluppata come un grande villaggio aperto, sempre attento all’impatto ambientale, alla funzionalità e alla completezza dei servizi offerti. Il gruppo Montecampione Outdoor organizza escursioni in alta quota a piedi o in mountain bike con degustazioni o in musica, un nutrito programma di yoga, stage di arrampicata sportiva in parete, corsi di autodifesa femminile e tanto altro. \r

\r

[gallery ids=\"493209,493211,493210\"]","post_title":"Brescia: estate in Valle Camonica, fra storia, natura e sport","post_date":"2025-06-24T10:08:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1750759718000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493170","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Enrico Malato è il nuovo direttore generale dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi.\r

\r

Cinquant’anni, laureato in Economia all'Università di Catania, sua città natale, Malato, ha proseguito la sua formazione con un master alla Bocconi, una seconda laurea in Management Aeronautico ed una terza in Tourism and Airline Studies presso la Nottingham Trent University, in Inghilterra.\r

\r

Ha sempre lavorato nel settore del trasporto aereo ricoprendo numerosi incarichi. Dopo alcuni anni in Alitalia, a Roma, si è trasferito a Dublino in Ryanair, per poi rientrare in Italia nel management del medesimo vettore aereo irlandese. Negli ultimi anni, ha ricoperto un ruolo chiave a Fiumicino con la più grande società di servizi di handling aeroportuale al mondo, la Swissport, prima del suo neo ingresso in Airgest. È stato anche docente universitario in numerosi atenei e centri di formazione di trasporto aereo.","post_title":"Aeroporto Trapani: Enrico Malato è il nuovo direttore generale di Airgest","post_date":"2025-06-23T12:07:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750680457000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493160","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quello di maggio è stato un mese record per il turismo a Milano, con 915.292 arrivi in città e una crescita del 9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Maggio 2025 diventa così il mese con il maggior numero di turisti nella storia recente della città.\r

\r

Aprile a Milano aveva fatto segnare già un record con oltre 800mila arrivi in città, con un trend in crescita soprattutto per i turisti americani, che nella classifica per Paesi di nascita sono ancora al primo posto, seguiti da Francia, Germania, Regno Unito, Cina, Spagna, Svizzera, Polonia, Brasile, Romania. Nel 2024 gli arrivi a Milano sono stati oltre 9 milioni, costituiscono circa il 74% del totale degli arrivi nell'area urbana e il 78,5% del totale della Città Metropolitana. \"Dopo aprile, anche maggio fa segnare un nuovo incremento di arrivi turistici in città, diventando il mese con il maggior numero di visitatori della storia recente di Milano - ha sottolineato l'assessora al turismo Martina Riva -, con oltre 915mila presenze che si traducono in una crescita del 9% rispetto a maggio 2024\".\r

Confronti\r

Forti di questi numeri il comune prosegue nella sua richiesta al governo di poter alzare l'imposta di soggiorno negli alberghi equiparandola così a Roma, Firenze e Venezia, \"ma anche a Rimini o Verbania, dove questa tassa arriva a 10 euro per notte, mentre a Milano non possiamo superare i 5 euro - ha osservato l'assessora -. Abbiamo stimato che l'incremento della tassa di soggiorno, nei soli hotel a 4 e 5 stelle, garantirebbe a Milano circa 20 milioni all'anno di ulteriori entrate. Una cifra con cui si potrebbe realizzare una scuola, una piscina o una biblioteca. O, ancora, si potrebbero pagare circa 450 agenti di polizia locale per un anno\". Nelle strutture a 4 e 5 stelle l'80% dei turisti è straniero, \"per cui la maggiore tassazione avrebbe un impatto minimo sulla pressione fiscale complessiva dei cittadini italiani\", ha concluso Riva.","post_title":"Milano record di turisti a maggio. Più 9% rispetto al 2024","post_date":"2025-06-23T10:50:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1750675831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493041","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Roma Fiumicino, per il settimo anno, si posiziona in cima alla classifica di Aci Europe come migliore aeroporto d’Europa, nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri.\r

\r

In occasione della 35ª assemblea generale dell'associazione, sono stati insigniti anche quest'anno i “Best Airport Award” agli scali che si sono distinti per l’eccellenza del personale, per la trasformazione digitale, l’innovazione tecnologica e la ecosostenibilità delle infrastrutture aeroportuali.\r

\r

Le valutazioni sono state svolte da una giuria indipendente composta da 8 rappresentanti istituzionali del settore dell’aviazione europea tra cui la Commissione Europea, Eurocontrol, Itf, Ecac, Sesar Ju e altri. \r

\r

La continua ricerca dell'eccellenza operativa; l’impegno nella transizione green, con l'inaugurazione lo scorso gennaio del più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo in uno scalo europeo; una gestione dei processi aeroportuali basata sui dati; un consolidamento nelle relazioni con gli stakeholder istituzionali: sono queste le motivazioni, citate dalla giuria, che anche quest’anno hanno portato alla vittoria dell’aeroporto di Roma Fiumicino, gestito da Adr, società del gruppo Mundys, recentemente salito all’8° posto nella top 10 dei migliori aeroporti del mondo, stilata dall’organizzazione Skytrax.\r

\r

Il nuovo primato continentale va a consolidare la leadership del “Leonardo da Vinci” come miglior scalo per la qualità dei servizi offerti ai passeggeri, assegnato lo scorso marzo e ininterrottamente dal 2017 da Aci World a seguito dei livelli di soddisfazione dei passeggeri registrati nell’ambito del programma di survey “Airport Service Quality” condotto in oltre 350 aeroporti in tutto il mondo. \r

\r

A testimonianza della continua capacità di attrazione della Capitale, nei primi 5 mesi dell’anno l’hub di Fiumicino ha registrato un nuovo incremento del traffico passeggeri del 7% rispetto allo stesso periodo del 2024. \r

\r

“Con la vittoria di quest’anno, consolidiamo un primato europeo che per noi significa continuare a mantenere quei livelli di eccellenza che ci posizionano ormai anche a livello mondiale - ha dichiarato l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone - Registriamo una forte crescita del traffico verso il nostro Paese che rende il futuro promettente\", prosegue Troncone “ma che, allo stesso tempo, evidenzia sfide crescenti per il mantenimento dei livelli di capacità e qualità necessari per cogliere in pieno e tempestivamente l’opportunità. Per questo, siamo pronti a far partire il nuovo Piano di sviluppo aeroportuale da 9 miliardi di euro, un grande stimolo per la competitività e la crescita economica del nostro Paese, per continuare a interpretare un ruolo da protagonisti nel settore a livello europeo e mondiale.” \r

\r

Inoltre, nel corso della cerimonia di ieri sera, ACI Europe ha deciso di conferire un Premio “alla eccezionale resilienza” degli aeroporti ucraini, come riconoscimento della tenacia con cui hanno affrontato gli ultimi tre anni. Nonostante la chiusura dello spazio aereo del proprio Paese, queste realtà hanno continuato a lavorare senza sosta per preservare le infrastrutture esistenti, mantenere la propria capacità operativa e curare il proprio personale. Con la perdita totale dei ricavi operativi e i danni causati dalla guerra, ACI Europe ha quindi scelto di riconoscere l’impegno di questi scali con uno “Special Award” che dimostra il sostegno della comunità aeroportuale europea agli omologhi ucraini. \r

\r

","post_title":"Roma Fiumicino è per il settimo anno il migliore aeroporto d'Europa","post_date":"2025-06-20T10:07:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750414074000]}]}}