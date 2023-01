Ryanair, 1000 voli da Roma e 16 nuove rotte. O’Leary: vogliamo rafforzare Ciampino Ryanair prosegue gli investimenti su Roma con oltre 1000 voli e 16 nuove rotte da Roma per la stagione estiva 2023 operando dalle due basi di Fiumicino e Ciampino, per un totale di 81 voli con un +10% di crescita rispetto alla stagione 2019. Tra le nuove mete spicca Alicante, Cork, Dublino, Spalato, Faro, Palma, Skiathos, Rabat e Tangeri. per la stagione estiva 2023 operando dalle due basi di Fiumicino e Ciampino, per un totale diTra le nuove mete spicca Alicante, Cork, Dublino, Spalato, Faro, Palma, Skiathos, Rabat e Tangeri. Michael O’Leary, ceo del gruppo Ryanair non nasconde l’ambizione di crescere ulteriormente in Italia presentando a Roma il nuovo piano voli per la prossima estate: “Roma resta fondamentale e continuiamo ad incrementare il nostro network, oggi possiamo contare su 15 aeromobili basati. Abbiamo notato una ripresa totale del load factor toccando il 94% a ottobre e il mese di gennaio abbiamo riscontrato un picco in termini di booking, inoltre anche l’inverno sta andando molto bene rispetto al preCovid. “Siamo consapevoli di alcune incognite come guerra e inflazione ma proseguiamo la nostra crescita e miriamo all’obiettivo di 225 milioni di passeggeri. Inoltre, vogliamo trasformare il turismo italiano: abbiamo appena avuto un incontro a Palazzo Chigi con il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani per presentare il nostro piano di sviluppo e per chiedere nuovamente di abolire l’addizionale municipale per tutti gli aeroporti italiani. Se la tassa venisse rimossa Ryanair darebbe il via ad uno sviluppo molto intenso portando ulteriori aeromobili e posti di lavoro. Inoltre – aggiunge O’Leary – ci vogliamo ampliare ancora su Ciampino che è un perfetto city airport, abbiamo chiesto la riduzione delle restrizioni, invitando anche a valutare l’opportunità di sviluppare il terreno intorno per un eventuale revisione dell’aeroporto”. “La compagnia, in generale, prevede un investimento con 10 nuovi aeromobili basati, uno a Roma, due a Milano e sette in altre basi- conferma Mauro Bolla, country manager Italy Ryanair – queste azioni rispondono alla costante ripresa della domanda di viaggio, l’impiego vede circa 1 miliardo di dollari per i 10 nuovi velivoli nel nostro Paese. Evidenziamo anche risultati con segno più anche per il market share, in confronto ad altre compagnie che operano in Italia, che nel 2023 si attesta al 40%, superando Ita, easyJet e Wizz, inoltre quest’ultima ha chiuso due basi e ciò conferma che siamo posizionati molto bene in Italia”. Sul fronte commerciale, sono attive le promozioni, con un booking window e per viaggiare da febbraio a maggio, anche per celebrare i 25 anni del vettore in Italia.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437283 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair prosegue gli investimenti su Roma con oltre 1000 voli e 16 nuove rotte da Roma per la stagione estiva 2023 operando dalle due basi di Fiumicino e Ciampino, per un totale di 81 voli con un +10% di crescita rispetto alla stagione 2019. Tra le nuove mete spicca Alicante, Cork, Dublino, Spalato, Faro, Palma, Skiathos, Rabat e Tangeri. Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair non nasconde l'ambizione di crescere ulteriormente in Italia presentando a Roma il nuovo piano voli per la prossima estate: "Roma resta fondamentale e continuiamo ad incrementare il nostro network, oggi possiamo contare su 15 aeromobili basati. Abbiamo notato una ripresa totale del load factor toccando il 94% a ottobre e il mese di gennaio abbiamo riscontrato un picco in termini di booking, inoltre anche l'inverno sta andando molto bene rispetto al preCovid. "Siamo consapevoli di alcune incognite come guerra e inflazione ma proseguiamo la nostra crescita e miriamo all'obiettivo di 225 milioni di passeggeri. Inoltre, vogliamo trasformare il turismo italiano: abbiamo appena avuto un incontro a Palazzo Chigi con il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani per presentare il nostro piano di sviluppo e per chiedere nuovamente di abolire l'addizionale municipale per tutti gli aeroporti italiani. Se la tassa venisse rimossa Ryanair darebbe il via ad uno sviluppo molto intenso portando ulteriori aeromobili e posti di lavoro. Inoltre - aggiunge O'Leary - ci vogliamo ampliare ancora su Ciampino che è un perfetto city airport, abbiamo chiesto la riduzione delle restrizioni, invitando anche a valutare l'opportunità di sviluppare il terreno intorno per un eventuale revisione dell'aeroporto". "La compagnia, in generale, prevede un investimento con 10 nuovi aeromobili basati, uno a Roma, due a Milano e sette in altre basi- conferma Mauro Bolla, country manager Italy Ryanair - queste azioni rispondono alla costante ripresa della domanda di viaggio, l'impiego vede circa 1 miliardo di dollari per i 10 nuovi velivoli nel nostro Paese. Evidenziamo anche risultati con segno più anche per il market share, in confronto ad altre compagnie che operano in Italia, che nel 2023 si attesta al 40%, superando Ita, easyJet e Wizz, inoltre quest'ultima ha chiuso due basi e ciò conferma che siamo posizionati molto bene in Italia". Sul fronte commerciale, sono attive le promozioni, con un booking window e per viaggiare da febbraio a maggio, anche per celebrare i 25 anni del vettore in Italia. [post_title] => Ryanair, 1000 voli da Roma e 16 nuove rotte. O'Leary: vogliamo rafforzare Ciampino [post_date] => 2023-01-13T11:57:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673611039000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437248 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Federico Calò si occuperà di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, mentre Annalisa Cianfanelli avrà la responsabilità del Lazio. Le due new entry andranno a rafforzare il team sales del gruppo Albatravel-Whl in questa fase di consolidamento della ripartenza, ma soprattutto a supporto dell’imminente lancio della nuova piattaforma di prenotazione albatravel.com. Si affiancheranno a una squadra già composta da Simonetta Cagelli, che segue la Lombardia, Massimo Novarin per Veneto, Friuli, Trentino ed Emilia Romagna, Leonardo Camatti per la Toscana, Anna di Colli per Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, Roberto Pagnotta e Nino Crispo per la Campania, nonché Valerio Toscano e Tomas Crisafulli per Sicilia, Sardegna e Calabria. “Annunciamo con orgoglio la nuova squadra che si qualifica di figure dalla forte esperienza, allo scopo di potenziare ancor più il presidio territoriale ma soprattutto di aiutare le agenzie in questo importante momento di transizione per noi - spiega il direttore vendite di Albatravel, Luca Riminucci -. Ci apprestiamo infatti a lanciare la nuova piattaforma di prenotazione, alla luce della trasformazione tecnologica di cui siamo stati oggetto negli ultimi mesi, lavorando moltissimo con l’obiettivo di innovare e trainare il comparto delle prenotazioni per le agenzie e tutto il mercato b2b. Desidero augurare buon lavoro alla nuova forza vendita, che ci aiuterà nell’obiettivo di consolidare ulteriormente il trend di sviluppo, potenziando il rapporto con le agenzie, anche grazie a una radicata capillarità della rete vendite su tutto il territorio italiano”. [post_title] => Federico Calò e Annalisa Cianfanelli rinforzano il team sales di Albatravel [post_date] => 2023-01-13T09:53:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673603629000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437227 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Iberia e Turespaña alzano il sipario sul nuovo progetto congiunto che mira a promuovere la Spagna tra i quasi 7 milioni di passeggeri che ogni anno volano con la compagnia aerea spagnola tra Europa e America. Punto focale del progetto è il nuovo video sulla sicurezza a bordo - con protagonisti celebrità spagnole - che verrà proiettato sui 36 aeromobili della flotta a lungo raggio di Iberia, che operano sulle rotte americane del vettore: 26 destinazioni in 17 paesi, tra cui gli Stati Uniti, l'Argentina, la Colombia e il Messico, dove Turespaña si concentra sull'attrazione di visitatori di target up-level. Il 50% dei viaggiatori a lungo raggio di Iberia sono passeggeri in coincidenza via Madrid, provenienti da una delle oltre 50 destinazioni europee offerte dalla compagnia aerea, massimizzando così l'impatto sui potenziali visitatori internazionali in Spagna. Il video mostra, in particolare, nove destinazioni turistiche della Spagna: Toledo, Santiago de Compostela, Lanzarote, Barcellona, Granada, Maiorca, Valencia e Madrid. E per ciascuna località, Itziar Ituño, Rozalén, Nico Shera, Ray Zapata, Teresa Helbig, Pedro Paricio, Silvia Más, Susso33 e Dabiz Muñoz spiegano le istruzioni di sicurezza ai passeggeri di Iberia. "Questa collaborazione con Iberia ci permette di raggiungere direttamente i milioni di passeggeri che arrivano con i suoi voli a lungo raggio e di mostrare loro che in Spagna possono godere non solo di spiagge e bel clima, ma anche di ricche esperienze culturali e gastronomiche e di eccezionali scelte per il tempo libero - afferma Miguel Sanz, direttore generale di Turespaña -. Il video riflette la diversità e la ricchezza del nostro Paese, i suoi paesaggi naturali, le sue città, il nord e il sud, le sue isole, la costa e la Spagna continentale, ancora non scoperta da molti viaggiatori. Luoghi, tutti, dove è possibile vivere esperienze memorabili". Oltre al video sulla sicurezza a bordo, che sarà proiettato all'inizio dei voli Iberia come parte del protocollo di sicurezza, Iberia e Turespaña hanno lanciato una campagna di promozione turistica sui media - mostrando i luoghi all'aperto nelle città sopra citate - e sui social network. [post_title] => Iberia e Turespaña insieme per la promozione della Spagna sui voli transatlantici [post_date] => 2023-01-13T09:15:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673601324000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437173 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Lufthansa non farà nulla per la crescita di Ita, si limiterà a operare voli da Milano verso Monaco e Francoforte". Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, esprime la propria vision sul futuro di Ita Airways, qualora dovesse - come ormai pare certo - entrare nell'orbita di Lufthansa. Questa mattina a Milano, in occasione della presentazione dell'operativo estivo per gli aeroporti di Bergamo e Malpensa, il ceo ha tracciato previsioni poco rosee per il futuro di Ita: "La compagnia ha una flotta ancora troppo piccola, che faticherà a crescere nei prossimi anni considerati gli ordini attuali. Non potrà quindi recuperare market share in Italia". Una quota di mercato che oggi, secondo O'Leary, per Ita è al solo 9% rispetto al 15% del 2019, contro il 40% attuale di Ryanair "che salirà presto al 50%". Quel che è certo per il numero uno di Ryanair è che "il Governo italiano deve cedere per intero Ita, visti i risultati di gestione durante i quasi 75 anni di attività della compagnia (Alitalia, ndr)". Il ceo ha infine richiamato l'attenzione del Governo italiano sottolineando la necessità di "eliminare l'addizionale comunale, l'unica di questo tipo esistente in Europa, che danneggia i passeggeri tutto il settore turismo oltre a bloccare lo sviluppo degli aeroporti". [post_title] => Michael O'Leary su Ita: "Lufthansa non farà nulla per farla crescere" [post_date] => 2023-01-12T11:20:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673522425000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437174 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_189079" align="alignleft" width="300"] Roberto Di Leo[/caption] Sarà disponibile anche sulla piattaforma eMinds l'offerta del motore di prenotazione b2b RateHawk, recentemente approdato in Italia con una proposta di 1,8 milioni di strutture ricettive in tutto il mondo. "Grazie ai contratti di partner program, oggi siamo in grado di offrire ai nostri clienti, siano essi tour operator o dmc, l'integrazione con un ampio ventaglio di fornitori di servizi turistici", spiega l'amministratore unico di eMinds, Roberto Di Leo. In questo senso è quindi da leggersi anche la nuova collaborazione stretta con l'Emerging Travel Group, azienda internazionale che opera online in più di 170 mercati, alla quale appartiene (tra gli altri) il brand RateHawk. "Il connubio con questa realtà e l'integrazione stessa di questa piattaforma stanno già permettendo ai nostri clienti di ampliare marcatamente la propria offerta ricettiva, usufruendo in modo rapido ed efficace delle vantaggiose combinazioni promosse da RateHawk, senza dover sostenere alcun costo integrativo", aggiunge Di Leo. "Abbiamo fortemente voluto siglare questa partnership con eMinds, certi che sia un passo fondamentale per rafforzare strategicamente la presenza di RateHawk sul mercato italiano e la conseguente diffusione del nostro prodotto", gli fa eco il ceo di Emerging Travel, Felix Shpilman. [post_title] => L'offerta RateHawk sulla piattaforma eMinds grazie alla partnership con Emerging Travel [post_date] => 2023-01-12T11:10:19+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673521819000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437155 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel 2023 che celebra i primi 25 anni di attività della low cost in Italia è il ceo del gruppo, Michael O'Leary a tracciare il quadro dei prossimi mesi, cominciando dal rinnovato investimento sugli aeroporti di Milano Bergamo e Malpensa. Dodici nuove rotte - 10 a Bergamo e due a Malpensa - per un totale di 140, che rappresentano una crescita del +25% rispetto al 2019, e altri due aeromobili basati (30 in tutto), per un investimento di 200 milioni di dollari, che supportano oltre nuovi 1.200 posti di lavoro diretti. L'obiettivo per l'anno fiscale 2023 è quello di trasportare 13 milioni di passeggeri da Bergamo e 4,5 da Malpensa. Complessivamente per l'esercizio in corso la low cost stima di muovere 56 milioni di passeggeri sul mercato italiano. Le novità dallo scalo orobico sono Baden, Belfast, Brno, Cluj, Dusseldorf, Iasi, Lodz, Lublino, Fiume e Zante; da Malpensa Zara e Kos. O'Leary rimarca come il 2023, anche in Italia, sarà caratterizzato da un "forte traffico" come indicano queste prime due settimane dell'anno: "Registriamo, giorno dopo giorno, nuovi record di prenotazioni per la Pasqua e per l'estate. C'è una domanda enorme dal Nord Europa (verso il sud Europa), così come dai mercati extra europei, Stati Uniti in primis. Certo l'anno è appena iniziato e sarà lungo ma, se non ci saranno imprevisti legati alla guerra in Ucraina o al Covid, nonché a inflazione o recessione economica, è certo che i livelli di traffico supereranno nell'estate quelli pre-pandemia. L'investimento sull'Italia prevede 10 nuovi aeromobili basati, oltre ai due qui a Milano, uno sarà a Roma (l'annuncio oggi pomeriggio) e sette in altre basi". L'investimento "che risponde alla costante ripresa della domanda di viaggio" è di circa 1 miliardo di dollari per i 10 nuovi velivoli nel nostro Paese. O'Leary ha ribadito che la quota di mercato della compagnia "oggi al 40% - rispetto al 25% del 2019 - è destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni (...) Contrariamente a quando stanno facendo altri vettori, Ita che ha una flotta ancora troppo piccola, Wizz Air che chiude basi a Palermo e Bari oltre a ridurre a Napoli e Venezia, Ryanair continua a crescere. E lo ha fatto anche in Sicilia - ha tenuto a precisare il ceo - quando nel periodo di Natale ha aggiunto 51 voli extra in risposta all'aumento della domanda". E smentisce un cartello per aumentare le tariffe verso l'isola nel periodo delle festività: "Ryanair non parla con altre compagnie. Le tariffe delle festività sono normalmente più elevate di quelle di gennaio". [post_title] => Ryanair su Milano con 12 nuove rotte e altri 2 aeromobili basati. "Sarà un'estate di forte traffico" [post_date] => 2023-01-12T10:57:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673521054000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha messo in vendita tariffe di salvataggio (rescue fares) da 29,99 euro dedicate ai viaggiatori italiani interessati dall'annunciata, e inaspettata, chiusura da parte di Wizz Air della propria base di Bari (dal prossimo 16 febbraio). Le tariffe sono disponibili tra l'altro sulle rotte da Bari per Budapest, Londra, Praga, Skiathos, Sofia, Tel Aviv, Vienna e Varsavia, nonché rotte nazionali come Milano, Torino, Venezia e Verona. Ryanair salva la situazione Mauro Bolla – country manager Italia del low cost irlandese dice “mentre Wizzair sta chiudendo un altra base in Italia , Ryanair salva ancora la situazione con tariffe di salvataggio ( rescue fares ) da 29,99 euro per accogliere i viaggiatori colpiti dalla chiusura della base di Bari da parte di Wizz Air dal 16 febbraio". [post_title] => Ryanair: rescue fares su rotte da e per Bari dopo la chiusura di Wizz Air [post_date] => 2023-01-11T09:26:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673429192000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437020 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air rivede l'operativo sul mercato Italia cominciando dal rafforzamento dell'offerta da Milano Malpensa e Roma Fiumicino con il posizionamento di altri tre A321neo, cui si somma però la chiusura della base di Bari, dal prossimo 16 febbraio. "Gli aeromobili attualmente basati lì saranno riassegnati per supportare l'espansione a Roma e Milano" spiega una nota della compagnia aerea. La low cost opererà così nella prossima estate un totale di 279 rotte dall'Italia. Nel dettaglio, la base di Roma vede l'aggiunta di altri due velivoli che porteranno a 11 il totale, che serviranno 67 rotte durante la stagione estiva; saranno aperte due nuove rotte per Funchal (Madeira) e Memmingen (Germania). Potenziati, inoltre, i collegamenti per Barcellona, Parigi Orly, Dortmund e Praga. Su Malpensa verrà basato un altro aeromobile per un totale di 11 che saranno impiegati su 37 rotte verso 22 Paesi in Europa e Medio Oriente; al via una nuova rotta per Abu Dhabi e un'altra per Madrid, da luglio 2023. Wizz Air crescerà anche dalla base di Vilnius, in Lituania, che porterà anche al lancio di un nuovo collegamento tra Vilnius e Roma Fiumicino, dal prossimo aprile. In parallelo arriva anche la decisione di chiudere la base del 'Karol Wojtyla’ di Bari: “Nella consapevolezza che i vettori si muovono in un contesto di libero mercato e di forte competizione con altri vettori concorrenti, prendiamo atto della decisione di WizzAir di riorganizzare il proprio network sull’intero mercato italiano - ha commentato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. In ogni caso stiamo già operando per ristabilire nel più breve tempo possibile adeguati livelli alternativi di connettività aerea, al fine di garantire le migliori condizioni di servizio per la clientela. "Sono già programmate una decina di nuove rotte che verranno operate da altri vettori alcuni dei quali, come Norwegian ed Aer Lingus, presenti per la prima volta in Puglia, alle quali si aggiungeranno le destinazioni servite da vettori storici già presenti sui nostri scali come Ryanair, Volotea e Brussels Airlines”. Wizz Air cancellerà alcune rotte da Bari ma continuerà ad operare i voli da Budapest, Bucarest, Cluj-Napoca, Lasi, Timisoar, Tirana, Varsavia e Breslavia. [post_title] => Wizz Air potenzia il network da Milano e Roma. Ma chiude la base di Bari [post_date] => 2023-01-11T08:50:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673427041000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436997 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tourism Malaysia entra a grandi passi nel nuovo anno riprendendo le attività di promozione in Italia con l’obiettivo di rafforzare la riconoscibilità del brand e posizionare la destinazione tra le più apprezzate dagli italiani. La Malesia aveva rimosso il 1° maggio 2022 l'obbligo di Green pass per entrare nel Paese e dal successivo 1° agosto sono stati eliminati anche carta del viaggiatore, test pre-partenza all'arrivo e sorveglianza domiciliare. Tra maggio e ottobre 2022 la destinazione ha accolto 14.998 viaggiatori italiani mentre agosto ha registrato il più alto aumento di arrivi con 5.182 turisti dall'Italia, quasi il doppio di quelli di luglio. In questa cornice, con Kuala Lumpur nella "hot list" annuale Eat Category di Lonely Planet dedicata alle destinazioni e alle esperienze del 2023, arriva un momento entusiasmante per pianificare i viaggi. Il nuovo anno si preannuncia come un momento entusiasmante per esplorare, con gran parte del mondo saldamente sulla strada della ripresa. “Siamo entusiasti di continuare a lavorare in Italia - ha sottolineato Mohamad Libra Lee Haniff, direttore di Tourism Malaysia Parigi, e responsabile per i mercati di Italia, Spagna e Portogallo -. Siamo convinti che la destinazione abbia un grande potenziale di crescita grazie ai suoi eccezionali asset, molti ancora da raccontare, come la natura incontaminata, i grandi spazi naturali e le attività all’aperto sempre più richieste dai viaggiatori, fino alla vita delle città con gallerie d’arte ed eventi culturali che rendono unici i grandi centri urbani senza dimenticare la costa e il cibo. Il nostro compito sarà arricchire il bagaglio di conoscenze che riguarda la Malesia e le sue attrazioni attraverso il lavoro con il trade, i media e gli influencer, aggiornandoli costantemente su nuovi prodotti e nuove esperienze che il Paese può offrire”. [post_title] => La Malesia debutta nel 2023 con il rilancio della promozione sul mercato italiano [post_date] => 2023-01-10T12:16:19+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673352979000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ryanair 1000 voli da roma e 16 nuove rotte oleary vogliamo rafforzare ciampino" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1405,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437283","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Ryanair prosegue gli investimenti su Roma con oltre 1000 voli e 16 nuove rotte da Roma per la stagione estiva 2023 operando dalle due basi di Fiumicino e Ciampino, per un totale di 81 voli con un +10% di crescita rispetto alla stagione 2019. Tra le nuove mete spicca Alicante, Cork, Dublino, Spalato, Faro, Palma, Skiathos, Rabat e Tangeri.\r

\r

Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair non nasconde l'ambizione di crescere ulteriormente in Italia presentando a Roma il nuovo piano voli per la prossima estate: \"Roma resta fondamentale e continuiamo ad incrementare il nostro network, oggi possiamo contare su 15 aeromobili basati. Abbiamo notato una ripresa totale del load factor toccando il 94% a ottobre e il mese di gennaio abbiamo riscontrato un picco in termini di booking, inoltre anche l'inverno sta andando molto bene rispetto al preCovid.\r

\"Siamo consapevoli di alcune incognite come guerra e inflazione ma proseguiamo la nostra crescita e miriamo all'obiettivo di 225 milioni di passeggeri. Inoltre, vogliamo trasformare il turismo italiano: abbiamo appena avuto un incontro a Palazzo Chigi con il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani per presentare il nostro piano di sviluppo e per chiedere nuovamente di abolire l'addizionale municipale per tutti gli aeroporti italiani. Se la tassa venisse rimossa Ryanair darebbe il via ad uno sviluppo molto intenso portando ulteriori aeromobili e posti di lavoro. Inoltre - aggiunge O'Leary - ci vogliamo ampliare ancora su Ciampino che è un perfetto city airport, abbiamo chiesto la riduzione delle restrizioni, invitando anche a valutare l'opportunità di sviluppare il terreno intorno per un eventuale revisione dell'aeroporto\". \r

\r

\"La compagnia, in generale, prevede un investimento con 10 nuovi aeromobili basati, uno a Roma, due a Milano e sette in altre basi- conferma Mauro Bolla, country manager Italy Ryanair - queste azioni rispondono alla costante ripresa della domanda di viaggio, l'impiego vede circa 1 miliardo di dollari per i 10 nuovi velivoli nel nostro Paese. Evidenziamo anche risultati con segno più anche per il market share, in confronto ad altre compagnie che operano in Italia, che nel 2023 si attesta al 40%, superando Ita, easyJet e Wizz, inoltre quest'ultima ha chiuso due basi e ciò conferma che siamo posizionati molto bene in Italia\". \r

\r

\r

Sul fronte commerciale, sono attive le promozioni, con un booking window e per viaggiare da febbraio a maggio, anche per celebrare i 25 anni del vettore in Italia. ","post_title":"Ryanair, 1000 voli da Roma e 16 nuove rotte. O'Leary: vogliamo rafforzare Ciampino","post_date":"2023-01-13T11:57:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673611039000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437248","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Federico Calò si occuperà di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, mentre Annalisa Cianfanelli avrà la responsabilità del Lazio. Le due new entry andranno a rafforzare il team sales del gruppo Albatravel-Whl in questa fase di consolidamento della ripartenza, ma soprattutto a supporto dell’imminente lancio della nuova piattaforma di prenotazione albatravel.com.\r

\r

Si affiancheranno a una squadra già composta da Simonetta Cagelli, che segue la Lombardia, Massimo Novarin per Veneto, Friuli, Trentino ed Emilia Romagna, Leonardo Camatti per la Toscana, Anna di Colli per Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, Roberto Pagnotta e Nino Crispo per la Campania, nonché Valerio Toscano e Tomas Crisafulli per Sicilia, Sardegna e Calabria.\r

\r

“Annunciamo con orgoglio la nuova squadra che si qualifica di figure dalla forte esperienza, allo scopo di potenziare ancor più il presidio territoriale ma soprattutto di aiutare le agenzie in questo importante momento di transizione per noi - spiega il direttore vendite di Albatravel, Luca Riminucci -. Ci apprestiamo infatti a lanciare la nuova piattaforma di prenotazione, alla luce della trasformazione tecnologica di cui siamo stati oggetto negli ultimi mesi, lavorando moltissimo con l’obiettivo di innovare e trainare il comparto delle prenotazioni per le agenzie e tutto il mercato b2b. Desidero augurare buon lavoro alla nuova forza vendita, che ci aiuterà nell’obiettivo di consolidare ulteriormente il trend di sviluppo, potenziando il rapporto con le agenzie, anche grazie a una radicata capillarità della rete vendite su tutto il territorio italiano”.","post_title":"Federico Calò e Annalisa Cianfanelli rinforzano il team sales di Albatravel","post_date":"2023-01-13T09:53:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1673603629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437227","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia e Turespaña alzano il sipario sul nuovo progetto congiunto che mira a promuovere la Spagna tra i quasi 7 milioni di passeggeri che ogni anno volano con la compagnia aerea spagnola tra Europa e America.\r

\r

Punto focale del progetto è il nuovo video sulla sicurezza a bordo - con protagonisti celebrità spagnole - che verrà proiettato sui 36 aeromobili della flotta a lungo raggio di Iberia, che operano sulle rotte americane del vettore: 26 destinazioni in 17 paesi, tra cui gli Stati Uniti, l'Argentina, la Colombia e il Messico, dove Turespaña si concentra sull'attrazione di visitatori di target up-level.\r

\r

Il 50% dei viaggiatori a lungo raggio di Iberia sono passeggeri in coincidenza via Madrid, provenienti da una delle oltre 50 destinazioni europee offerte dalla compagnia aerea, massimizzando così l'impatto sui potenziali visitatori internazionali in Spagna.\r

\r

Il video mostra, in particolare, nove destinazioni turistiche della Spagna: Toledo, Santiago de Compostela, Lanzarote, Barcellona, Granada, Maiorca, Valencia e Madrid. E per ciascuna località, Itziar Ituño, Rozalén, Nico Shera, Ray Zapata, Teresa Helbig, Pedro Paricio, Silvia Más, Susso33 e Dabiz Muñoz spiegano le istruzioni di sicurezza ai passeggeri di Iberia.\r

\r

\"Questa collaborazione con Iberia ci permette di raggiungere direttamente i milioni di passeggeri che arrivano con i suoi voli a lungo raggio e di mostrare loro che in Spagna possono godere non solo di spiagge e bel clima, ma anche di ricche esperienze culturali e gastronomiche e di eccezionali scelte per il tempo libero - afferma Miguel Sanz, direttore generale di Turespaña -. Il video riflette la diversità e la ricchezza del nostro Paese, i suoi paesaggi naturali, le sue città, il nord e il sud, le sue isole, la costa e la Spagna continentale, ancora non scoperta da molti viaggiatori. Luoghi, tutti, dove è possibile vivere esperienze memorabili\".\r

\r

Oltre al video sulla sicurezza a bordo, che sarà proiettato all'inizio dei voli Iberia come parte del protocollo di sicurezza, Iberia e Turespaña hanno lanciato una campagna di promozione turistica sui media - mostrando i luoghi all'aperto nelle città sopra citate - e sui social network.","post_title":"Iberia e Turespaña insieme per la promozione della Spagna sui voli transatlantici","post_date":"2023-01-13T09:15:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673601324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437173","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Lufthansa non farà nulla per la crescita di Ita, si limiterà a operare voli da Milano verso Monaco e Francoforte\". Michael O'Leary, ceo del gruppo Ryanair, esprime la propria vision sul futuro di Ita Airways, qualora dovesse - come ormai pare certo - entrare nell'orbita di Lufthansa. \r

\r

Questa mattina a Milano, in occasione della presentazione dell'operativo estivo per gli aeroporti di Bergamo e Malpensa, il ceo ha tracciato previsioni poco rosee per il futuro di Ita: \"La compagnia ha una flotta ancora troppo piccola, che faticherà a crescere nei prossimi anni considerati gli ordini attuali. Non potrà quindi recuperare market share in Italia\". Una quota di mercato che oggi, secondo O'Leary, per Ita è al solo 9% rispetto al 15% del 2019, contro il 40% attuale di Ryanair \"che salirà presto al 50%\".\r

\r

Quel che è certo per il numero uno di Ryanair è che \"il Governo italiano deve cedere per intero Ita, visti i risultati di gestione durante i quasi 75 anni di attività della compagnia (Alitalia, ndr)\".\r

\r

Il ceo ha infine richiamato l'attenzione del Governo italiano sottolineando la necessità di \"eliminare l'addizionale comunale, l'unica di questo tipo esistente in Europa, che danneggia i passeggeri tutto il settore turismo oltre a bloccare lo sviluppo degli aeroporti\".","post_title":"Michael O'Leary su Ita: \"Lufthansa non farà nulla per farla crescere\"","post_date":"2023-01-12T11:20:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1673522425000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437174","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_189079\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto Di Leo[/caption]\r

\r

Sarà disponibile anche sulla piattaforma eMinds l'offerta del motore di prenotazione b2b RateHawk, recentemente approdato in Italia con una proposta di 1,8 milioni di strutture ricettive in tutto il mondo. \"Grazie ai contratti di partner program, oggi siamo in grado di offrire ai nostri clienti, siano essi tour operator o dmc, l'integrazione con un ampio ventaglio di fornitori di servizi turistici\", spiega l'amministratore unico di eMinds, Roberto Di Leo.\r

In questo senso è quindi da leggersi anche la nuova collaborazione stretta con l'Emerging Travel Group, azienda internazionale che opera online in più di 170 mercati, alla quale appartiene (tra gli altri) il brand RateHawk. \"Il connubio con questa realtà e l'integrazione stessa di questa piattaforma stanno già permettendo ai nostri clienti di ampliare marcatamente la propria offerta ricettiva, usufruendo in modo rapido ed efficace delle vantaggiose combinazioni promosse da RateHawk, senza dover sostenere alcun costo integrativo\", aggiunge Di Leo.\r

\r

\"Abbiamo fortemente voluto siglare questa partnership con eMinds, certi che sia un passo fondamentale per rafforzare strategicamente la presenza di RateHawk sul mercato italiano e la conseguente diffusione del nostro prodotto\", gli fa eco il ceo di Emerging Travel, Felix Shpilman.","post_title":"L'offerta RateHawk sulla piattaforma eMinds grazie alla partnership con Emerging Travel","post_date":"2023-01-12T11:10:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1673521819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437155","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Nel 2023 che celebra i primi 25 anni di attività della low cost in Italia è il ceo del gruppo, Michael O'Leary a tracciare il quadro dei prossimi mesi, cominciando dal rinnovato investimento sugli aeroporti di Milano Bergamo e Malpensa. Dodici nuove rotte - 10 a Bergamo e due a Malpensa - per un totale di 140, che rappresentano una crescita del +25% rispetto al 2019, e altri due aeromobili basati (30 in tutto), per un investimento di 200 milioni di dollari, che supportano oltre nuovi 1.200 posti di lavoro diretti. L'obiettivo per l'anno fiscale 2023 è quello di trasportare 13 milioni di passeggeri da Bergamo e 4,5 da Malpensa. Complessivamente per l'esercizio in corso la low cost stima di muovere 56 milioni di passeggeri sul mercato italiano.\r

\r

Le novità dallo scalo orobico sono Baden, Belfast, Brno, Cluj, Dusseldorf, Iasi, Lodz, Lublino, Fiume e Zante; da Malpensa Zara e Kos.\r

\r

O'Leary rimarca come il 2023, anche in Italia, sarà caratterizzato da un \"forte traffico\" come indicano queste prime due settimane dell'anno: \"Registriamo, giorno dopo giorno, nuovi record di prenotazioni per la Pasqua e per l'estate. C'è una domanda enorme dal Nord Europa (verso il sud Europa), così come dai mercati extra europei, Stati Uniti in primis. Certo l'anno è appena iniziato e sarà lungo ma, se non ci saranno imprevisti legati alla guerra in Ucraina o al Covid, nonché a inflazione o recessione economica, è certo che i livelli di traffico supereranno nell'estate quelli pre-pandemia. L'investimento sull'Italia prevede 10 nuovi aeromobili basati, oltre ai due qui a Milano, uno sarà a Roma (l'annuncio oggi pomeriggio) e sette in altre basi\". L'investimento \"che risponde alla costante ripresa della domanda di viaggio\" è di circa 1 miliardo di dollari per i 10 nuovi velivoli nel nostro Paese.\r

\r

O'Leary ha ribadito che la quota di mercato della compagnia \"oggi al 40% - rispetto al 25% del 2019 - è destinata ad aumentare ulteriormente nei prossimi anni (...) Contrariamente a quando stanno facendo altri vettori, Ita che ha una flotta ancora troppo piccola, Wizz Air che chiude basi a Palermo e Bari oltre a ridurre a Napoli e Venezia, Ryanair continua a crescere. E lo ha fatto anche in Sicilia - ha tenuto a precisare il ceo - quando nel periodo di Natale ha aggiunto 51 voli extra in risposta all'aumento della domanda\". E smentisce un cartello per aumentare le tariffe verso l'isola nel periodo delle festività: \"Ryanair non parla con altre compagnie. Le tariffe delle festività sono normalmente più elevate di quelle di gennaio\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ryanair su Milano con 12 nuove rotte e altri 2 aeromobili basati. \"Sarà un'estate di forte traffico\"","post_date":"2023-01-12T10:57:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673521054000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha messo in vendita tariffe di salvataggio (rescue fares) da 29,99 euro dedicate ai viaggiatori italiani interessati dall'annunciata, e inaspettata, chiusura da parte di Wizz Air della propria base di Bari (dal prossimo 16 febbraio).\r

\r

Le tariffe sono disponibili tra l'altro sulle rotte da Bari per Budapest, Londra, Praga, Skiathos, Sofia, Tel Aviv, Vienna e Varsavia, nonché rotte nazionali come Milano, Torino, Venezia e Verona.\r

Ryanair salva la situazione\r

Mauro Bolla – country manager Italia del low cost irlandese dice “mentre Wizzair sta chiudendo un altra base in Italia , Ryanair salva ancora la situazione con tariffe di salvataggio ( rescue fares ) da 29,99 euro per accogliere i viaggiatori colpiti dalla chiusura della base di Bari da parte di Wizz Air dal 16 febbraio\".","post_title":"Ryanair: rescue fares su rotte da e per Bari dopo la chiusura di Wizz Air","post_date":"2023-01-11T09:26:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1673429192000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air rivede l'operativo sul mercato Italia cominciando dal rafforzamento dell'offerta da Milano Malpensa e Roma Fiumicino con il posizionamento di altri tre A321neo, cui si somma però la chiusura della base di Bari, dal prossimo 16 febbraio. \"Gli aeromobili attualmente basati lì saranno riassegnati per supportare l'espansione a Roma e Milano\" spiega una nota della compagnia aerea.\r

\r

La low cost opererà così nella prossima estate un totale di 279 rotte dall'Italia. Nel dettaglio, la base di Roma vede l'aggiunta di altri due velivoli che porteranno a 11 il totale, che serviranno 67 rotte durante la stagione estiva; saranno aperte due nuove rotte per Funchal (Madeira) e Memmingen (Germania). Potenziati, inoltre, i collegamenti per Barcellona, Parigi Orly, Dortmund e Praga.\r

\r

Su Malpensa verrà basato un altro aeromobile per un totale di 11 che saranno impiegati su 37 rotte verso 22 Paesi in Europa e Medio Oriente; al via una nuova rotta per Abu Dhabi e un'altra per Madrid, da luglio 2023. Wizz Air crescerà anche dalla base di Vilnius, in Lituania, che porterà anche al lancio di un nuovo collegamento tra Vilnius e Roma Fiumicino, dal prossimo aprile.\r

\r

In parallelo arriva anche la decisione di chiudere la base del 'Karol Wojtyla’ di Bari: “Nella consapevolezza che i vettori si muovono in un contesto di libero mercato e di forte competizione con altri vettori concorrenti, prendiamo atto della decisione di WizzAir di riorganizzare il proprio network sull’intero mercato italiano - ha commentato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. In ogni caso stiamo già operando per ristabilire nel più breve tempo possibile adeguati livelli alternativi di connettività aerea, al fine di garantire le migliori condizioni di servizio per la clientela.\r

\r

\"Sono già programmate una decina di nuove rotte che verranno operate da altri vettori alcuni dei quali, come Norwegian ed Aer Lingus, presenti per la prima volta in Puglia, alle quali si aggiungeranno le destinazioni servite da vettori storici già presenti sui nostri scali come Ryanair, Volotea e Brussels Airlines”.\r

\r

Wizz Air cancellerà alcune rotte da Bari ma continuerà ad operare i voli da Budapest, Bucarest, Cluj-Napoca, Lasi, Timisoar, Tirana, Varsavia e Breslavia.\r

\r

","post_title":"Wizz Air potenzia il network da Milano e Roma. Ma chiude la base di Bari","post_date":"2023-01-11T08:50:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1673427041000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436997","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tourism Malaysia entra a grandi passi nel nuovo anno riprendendo le attività di promozione in Italia con l’obiettivo di rafforzare la riconoscibilità del brand e posizionare la destinazione tra le più apprezzate dagli italiani.\r

La Malesia aveva rimosso il 1° maggio 2022 l'obbligo di Green pass per entrare nel Paese e dal successivo 1° agosto sono stati eliminati anche carta del viaggiatore, test pre-partenza all'arrivo e sorveglianza domiciliare. Tra maggio e ottobre 2022 la destinazione ha accolto 14.998 viaggiatori italiani mentre agosto ha registrato il più alto aumento di arrivi con 5.182 turisti dall'Italia, quasi il doppio di quelli di luglio.\r

In questa cornice, con Kuala Lumpur nella \"hot list\" annuale Eat Category di Lonely Planet dedicata alle destinazioni e alle esperienze del 2023, arriva un momento entusiasmante per pianificare i viaggi. Il nuovo anno si preannuncia come un momento entusiasmante per esplorare, con gran parte del mondo saldamente sulla strada della ripresa.\r

“Siamo entusiasti di continuare a lavorare in Italia - ha sottolineato Mohamad Libra Lee Haniff, direttore di Tourism Malaysia Parigi, e responsabile per i mercati di Italia, Spagna e Portogallo -. Siamo convinti che la destinazione abbia un grande potenziale di crescita grazie ai suoi eccezionali asset, molti ancora da raccontare, come la natura incontaminata, i grandi spazi naturali e le attività all’aperto sempre più richieste dai viaggiatori, fino alla vita delle città con gallerie d’arte ed eventi culturali che rendono unici i grandi centri urbani senza dimenticare la costa e il cibo. Il nostro compito sarà arricchire il bagaglio di conoscenze che riguarda la Malesia e le sue attrazioni attraverso il lavoro con il trade, i media e gli influencer, aggiornandoli costantemente su nuovi prodotti e nuove esperienze che il Paese può offrire”.","post_title":"La Malesia debutta nel 2023 con il rilancio della promozione sul mercato italiano","post_date":"2023-01-10T12:16:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1673352979000]}]}}