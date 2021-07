Royal Air Maroc: maggiore flessibilità per il rientro dei marocchini residenti all’estero

Royal Air Maroc, a seguito dell’aggiornamento delle condizioni di ingresso in Marocco – con l’inclusione di tre nuovi paesi nell’elenco della lista B (Francia, Spagna e Portogallo) – ha rivisto le condizioni previste a favore dei passeggeri interessati, garantendo maggiore flessibilità ai biglietti da/verso questi paesi.

La compagnia aerea prevede quindi un cambio di data di volo gratuito sulla stessa destinazione fino al 30 settembre 2021 . Tutte le richieste di modifica devono essere presentate dal cliente prima della data di partenza del volo iniziale. Qualsiasi richiesta effettuata dopo la partenza non sarà considerata. Tali disposizioni si applicano anche ai passeggeri provenienti dalla Tunisia, Egitto e Russia.

Secondo quanto previsto dal Governo del Marocco, i paesi sono classificati in due categorie: l’elenco “A” comprende tutti i paesi con indicatori positivi riguardo al controllo della situazione epidemiologica, in particolare la diffusione delle varianti del virus; la lista “B” include i paesi non interessati dalle misure di alleggerimento contenute nell’elenco “A”.

Tutte le informazioni relative alle norme di ingresso nel Paese insieme all’aggiornamento delle condizioni previste da Royal Air Maroc sono disponibili sul sito web della compagnia aerea.