Roma Fiumicino: apre i battenti la nuova aerea di imbarco “A”, totalmente green

Taglio del nastro questa mattina all’aeroporto di Roma Fiumicino per la nuova area di imbarco A, destinata ai voli Schengen e domestici.

L’area, di circa 37.000 mq, è stata completata impiegando con massima efficienza il sedimea eroportuale (senza consumo di suolo aggiuntivo) e realizzata facendo ricorso alle migliori competenze del Paese. Si tratta di un’infrastruttura all’avanguardia per soluzioni innovative e di tutela ambientalec he potrà ospitare presso los calo di Fiumicino ulteriori 6 milioni di passeggeri l’anno in partenza, grazie ai 23 nuovi gate, di cui 13 dotati di pontili per l’imbarco. L’infrastruttura ha visto un investimento complessivo di 400 milioni di euro.

L’opera si compone di due grandi strutture, tra loro connesse mediante un corpo di collegamento lungo il quale sono esposte 7 capolavori originali provenienti dal Parco archeologico di Ostia antica per promuovere la classicità romana e la conoscenza del valore storico-artistico del territorio dove opera l’aeroporto di Fiumicino.

“Con l’apertura dell’area d’imbarco A, assicuriamo il nostro concreto contributo alla ripartenza del Paese, preparandoci ad affrontare le prossime occasioni di rilancio, come il Giubileo 2025 e la candidatura di Roma a Expo 2030, che offrono all’Italia e alla sua Capitale la possibilità di riaffermare il proprio ruolo centrale nel panorama internazionale – ha dichiarato l’ad di Aeroporti di Roma, Marco Troncone -. In questo contesto, vogliamo che Fiumicino continui a essere un eccellente biglietto da visita: la porta d’ingresso dell’Italia a prova di futuro. L’area d’imbarco A fa parte di un più ampio programma che prevede investimenti di 10 miliardi di euro – di cui 2 già spesi – fino a fine concessione, per sostenere la connettività internazionale delPaese e continuare ad alimentare, in misura sempre crescente, l’indotto socio-economico, al contempo anticipando la necessaria transizione ecologica e digitale insieme alle migliori eccellenze italiane e internazionali”.

Sono oltre 100 le destinazioni Schengen e domestiche raggiungibili dalla nuova infrastruttura; l’operatività del molo inizierà domani con il primo volo di Ita Airways che partirà alle 07.00, diretto a Milano Linate. Nella zona commerciale sono presenti complessivamente 21 negozi.

Inoltre, per il Molo A è in corso la certificazione secondo il protocollo Internazionale “Leed”–(Leadership in Energy and Enviromental Design) livello Gold per la progettazione, la costruzione e la gestione di edifici sostenibili. Questo livello di certificazione denotac ome l’infrastruttura sia stata concepita e realizzata per avere un impatto ambientale assolutamente ridotto.