Qatar Airways scommette sul rilancio di Seychelles e Maldive: i pacchetti via Doha

Qatar Airways scommette sulla ripresa dei flussi turistici verso Seychelles e Maldive, dopo il via libera ai corridoi Covid-free: la compagnia aerea propone opzioni di viaggio esclusive da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Doha. Nel corso dell’anno, Qatar Airways si era già preparata potenziando i collegamenti sia per le Maldive, con quattro voli giornalieri con destinazione Malè serviti utilizzando Boeing 777 e Airbus A320, sia per le Seychelles, con voli giornalieri fruibili grazie a Boeing 777, per offrire più posti a sedere e soddisfare il costante incremento della domanda verso queste località.

«Siamo felici di poter accogliere nuovamente a bordo i tanti turisti italiani che desiderano trascorrere una vacanza da sogno alle Maldive e alle Seychelles” ha dichiarato Mate Hoffmann, regional manager Southern Europe -. Avevamo già scelto di potenziare i collegamenti verso queste destinazioni e di offrire maggiori opzioni di scelta e di viaggio proprio perché siamo sempre attenti nei confronti dei nostri clienti e partner. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un forte segnale per la ripresa dell’industria dell’aviazione commerciale, come Qatar Airways continueremo a stare al fianco dei viaggiatori per garantirgli di poter godere delle tante meraviglie che le nostre destinazioni hanno da offrire e garantendogli i più elevati standard di sicurezza».

Disponibili con tariffe che partono da 619 euro per le Maldive e da 519 euro per le Seychelles, i collegamenti offrono anche la possibilità ai passeggeri di sostare nella città di Doha, grazie alla collaborazione della compagnia aerea con Discover Qatar, che ha recentemente visto il lancio dei pacchetti viaggio “World’s Best Value Stopover”. A partire da 12 euro a persona a notte, i viaggiatori possono ora sperimentare l’ospitalità del Qatar soggiornando in una selezione di hotel a 4 e 5 stelle, vivendo esperienze uniche e personalizzate.