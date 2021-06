Qatar Airways riattiverà il collegamento per Phuket il prossimo 1° luglio

Qatar Airways tornerà a volare su Phuket, il prossimo 1° luglio, con quattro voli settimanali: insieme ai 12 voli settimanali per Bangkok, con questa destinazione la compagnia opererà un totale di 16 voli settimanali per la Thailandia.

“Con la ripresa dei voli per Phuket, Qatar Airways raggiunge una tappa significativa nella ripresa del turismo internazionale – afferma l’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker -. Sappiamo che molti dei nostri passeggeri sono ansiosi di tornare a volare e visitare alcune delle loro destinazioni preferite, come Phuket. È famosa per le sue numerose spiagge esotiche, l’atmosfera familiare, le acque turchesi e la deliziosa cucina locale, che ne fanno una destinazione ideale per una fuga estiva”.

Lanciata nel 2010, Phuket era diventata all’epoca la 93esima destinazione della compagnia del Qatar. La rotta sarà servita da un Boeing 787 Dreamliner, configurato con posti a sedere per 22 passeggeri in Business Class e 232 in Economy Class.