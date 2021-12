Qatar Airways premiata agli Apex/Ifsa Awards quale vettore “World Class”

Qatar Airways è stata premiata agli Apex/Ifsa Awards quale compagnia aerea “World Class” e “2022 Five Star Global Airline”; il vettore ha inoltre ottenute due ulteriori premi tra cui Apex Passenger Choice Awards® per Best Food & Beverage e Best Seat Comfort.

Il rating “World Class”, creato in collaborazione con la società di consulenza specializzata in tema di guest experience nel settore dell’aviazione Yates and Partners con l’obiettivo di riconoscere l’eccellenza applicata a un ventaglio di parametri diversi, è stato accolto come nuova “Stella polare” nel settore per le compagnie aeree all’Apex/Ifsa Expo 2021. Queste metriche si concentrano sugli aspetti che stanno particolarmente a cuore ai viaggiatori del ventunesimo secolo, a partire dalla sicurezza, al benessere a bordo, la sostenibilità a un livello superiore, integrità del marchio, spazio e comfort, riconoscimento del cliente e rilevanza della cucina.

“Considerato il nostro costante impegno nel fornire l’eccellenza a cinque stelle a tutti i passeggeri, siamo onorati di essere stati nominati tra le prime compagnie aeree di ‘World Class’, nonché di essere stati premiati come “2022 Five Star Global Airline” da Apex Official Airline Ratings™ – ha dichiarato Akbar Al Baker, ceo del Qatar Airways Group -. Dopo aver attraversato l’era più impegnativa nella storia dell’aviazione, questi premi testimoniano che, per Qatar Airways, i passeggeri sono sempre al primo posto. Sia che si tratti di guidare il settore per aiutare a portare le persone a casa quando hanno più bisogno di noi o di creare un’esperienza insuperabile per i viaggiatori che consenta loro di iniziare a godersi tutto il piacere della vacanza dal momento in cui salgono sul nostro aereo. Abbiamo garantito la massima sicurezza offrendo allo stesso tempo un servizio a cinque stelle, per cui Qatar Airways è rinomata”.

Per ricevere un riconoscimento “World Class”, le compagnie aeree si sottopongono a controlli approfonditi da parte di professionisti del settore che valutano ogni aspetto dell’esperienza degli ospiti su molti voli, in ogni classe. Qatar Airways è stata premiata per la sua “estrema qualità e gestione dei dettagli, lo spazio dedicato ai posti a sedere e innovazione nell’esperienza degli ospiti”, nonché “servizio eccezionale, presentazioni dei piatti impeccabili e design distintivo”.