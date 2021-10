Qatar Airways potenzia le rotte fra Doha e l’Egitto: dopo Il Cairo ecco i voli per Sharm e Luxor

Qatar Airways investe in maniera decisa sul network di collegamenti operativi verso l’Egitto in vista della stagione invernale e dell’annunciata ripresa della domanda di viaggio. La compagnia inaugurerà un nuovo servizio per Sharm el Sheikh il prossimo 3 dicembre, con due voli settimanali; questa nuova rotta seguirà la ripresa delle operazioni per Luxor programmata per il 23 novembre, con quattro frequenze alla settiamana.

In un’ulteriore espansione dei servizi verso l’Egitto, Qatar Airways rafforza anche il network dei collegamenti verso Il Cairo: da oggi, 1 ottobre, i voli verso la capitale egiziana salgono a tre al giorno.

La ripresa delle operazioni per Luxor e il lancio di voli per Sharm el Sheikh vede la compagnia ora operare un totale di 34 voli settimanali per l’Egitto. I nuovi servizi saranno operati da un Airbus A320, con 12 posti in prima classe e 132 posti in classe economica.