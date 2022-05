Qatar Airways in allungo sul network leisure, da Phuket a Zanzibar

Qatar Airways spinge sull’ampio network di destinazioni prettamente leisure, dall’Hamad International Airport di Doha.

La compagnia aerea dello stato del Qatar fornisce una connettività globale da oltre 140 gateway in tutto il mondo ad alcune delle destinazioni più desiderate. “Sono fiducioso che quest’estate assisteremo al grande ritorno dei viaggi leisure e vorrei invitare i turisti a rendere Qatar Airways parte delle loro vacanze e godersi la nostra accoglienza a 5 stelle a bordo – afferma Akbar Al Baker, ceo del gruppo -. Gli ultimi due anni sono stati incredibilmente difficili per chiunque volesse viaggiare e scoprire il mondo, oltre che impegnativi per tutto il settore dei viaggi. Tuttavia, l’allentamento delle restrizioni in molte parti del mondo spingerà a una rapida e positiva ripresa“.

Tra le destinazioni più ricercate del network ci sono: Bali (7 voli settimanali); Bangkok (21 voli settimanali); Città del Capo (10 voli settimanali); Kilimangiaro, Tanzania (10 voli settimanali); Maldive (28 voli settimanali); Nairobi (14 voli settimanali); Phuket (10 voli settimanali) e Zanzibar (7 voli settimanali).