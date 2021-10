Qatar Airways: destinazione Maldive. Online il Reportage!

E’ online il nuovo Reportage “Qatar Airways: destinazione Maldive. Ecco la rotta verso il “Sunny Side of Life“. Voglia di infinito che diventa realtà, grazie ai comodi collegamenti di Qatar Airways operati dall’Italia via Doha. Le isole dell’oceano Indiano, con la recente apertura dei corridoi Covid-free dal nostro Paese, sono tornate protagoniste della stagione turistica. Il sogno della vacanza perfetta. Un vero e proprio tuffo nel “Sunny side of life”. In una parola Maldive. Qatar Airways ci accompagna alla scoperta di una destinazione che parla all’immaginario di qualunque viaggiatore e lo fa con il suo inconfondibile stile: massimo comfort e sicurezza, abbinati all’attenzione maniacale alle esigenze del passeggero, dagli ospiti più piccini ai businessmen.

La compagnia collega il proprio hub di Doha – comodamente raggiungibile dagli scali italiani di Milano Malpensa e Roma Fiumicino – con l’aeroporto internazionale di Malè con quattro voli giornalieri: sulla rotta la compagnia impiega Boeing 777 ed Airbus A320.

La compagnia dà ai suoi passeggeri anche la possibilità di trascorrere qualche giorno a Doha: la collaborazione con Discover Qatar ha consentito infatti la realizzazione di pacchetti di viaggio “World’s Best Value Stopover”: a disposizione degli ospiti soggiorni in una selezione di hotel a 4 e 5 stelle, a partire da 12 euro a persona, a notte.

All’interno del Reportage la presentazione delle esperienze di volo in economy, business, first class e nell’esclusiva e pluripremiata Qsuite.

Scopri il Reportage