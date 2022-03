Qatar Airways amplia il network sulla Grecia: Santorini è la terza destinazione

Qatar Airways rilancia sulla Grecia con una nuova rotta per Santorini: operativa dal prossimo 7 giugno, sarà la terza destinazione servita dalla compagnia nel Paese ellenico, dopo Atene e Mykonos. Il collegamento sarà operato da Airbus A320 con 12 posti in Business Class e 132 posti in Economy Class.

Nella stessa settimana la compagnia aerea riattiverà anche i suoi voli stagionali per Mykonos, con quattro frequenze settimanali, mentre Atene sarà servita da un doppio servizio giornaliero.

Con l’aggiunta di tre voli settimanali per Santorini, i passeggeri possono ora godere di connettività senza soluzione di continuità per oltre 140 destinazioni attraverso la vasta rete globale della compagnia aerea attraverso l’Hamad International Airport.

“Siamo impegnati a offrire ai nostri passeggeri il maggior numero possibile di scelte di connessione one-stop senza soluzione di continuità. Questa espansione consoliderà ulteriormente il nostro rapporto con la Grecia”, ha commentato il ceo del gruppo Qatar Airways Akbar Al Baker.