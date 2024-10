Qantas potenzia il network internazionale: +13% di capacità verso il Nord America Espansione internazionale per Qantas grazie all’ingresso in flotta di nuovi Airbus A220 nonché al ritorno in servizio degli ultimi due A380. La compagnia australiana potenzia così il network, con un particolare focus sul Nord America dove la capacità aumenterà di circa il 13%. In altri termini, Qantas aggiungerà circa 200.000 posti sulle rotte internazionali nell’arco di 12 mesi, a partire da febbraio 2025. Nel dettaglio, il vettore lancerà cinque voli settimanali tra Darwin e Singapore con l’A220, in sostituzione degli Embraer E190 che originariamente dovevano operare sulla rotta. Si tratta anche della prima rotta internazionale dell’A220 da quando è entrato nella flotta di Qantas nel febbraio scorso. Attualmente Qantas ha in flotta quattro A220 che operano su rotte domestiche e regionali in Australia. La compagnia prevede inoltre che i due A380 rimanenti tornino in servizio nel 2025 dopo essere rimasti a terra a causa della pandemia: questi aeromobili saranno utilizzati sulle rotte tra Sydney e Dallas Fort-Worth a partire dall’agosto 2025, dopo una pausa di circa cinque anni. La rotta è attualmente servita quotidianamente da Boeing 787-9 e vedrà un mix di voli con 787 e A380 a partire da agosto del prossimo anno. Condividi

\r

«Certo, il numero dei turisti ha subito una flessione, ma la Giordania rimane un luogo sicuro, lontano dal conflitto in corso. Negli ultimi due anni abbiamo investito molto sul mercato italiano, aumentando il numero dei voli operati da 5 a 12 alla settimana. Oggi contiamo voli giornalieri da Roma e cinque collegamenti settimanali da Milano Malpensa: il piano prevedeva anche l’apertura di Venezia (programmata per lo scorso giugno) ma considerato il contesto geopolitico ne abbiamo rimandato l’apertura. Ma appena avremo la buona notizia dello stop del conflitto sarà la prima rotta ad essere aperta».\r

\r

Il manager sottolinea anche la solida collaborazione con il trade, «con il grande sforzo per offrire loro la massima flessibilità per la prenotazione dei voli, e tariffe particolarmente attrattive», mentre si spinge anche su segmenti di traffico alternativi, come quello del turismo religioso e del Mice.\r

\r

Prosegue, nel frattempo, il percorso di rinnovo e ampliamento della flotta, «che praticamente raddoppierà nei prossimi 3-4 anni, per arrivare a 44 aeromobili. Un maggior numero di velivoli che supporterà l'espansione del network internazionale, anche sul lungo raggio come ad esempio verso gli Stati Uniti, dove verrà introdotta una quarta destinazione».","post_title":"Royal Jordanian: «Continuiamo a investire sull'Italia, l'apertura su Venezia è solo posticipata»","post_date":"2024-10-15T09:55:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728986127000]}]}}