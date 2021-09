Qantas-Japan Airlines: semaforo rosso all’accordo sulle rotte Australia-Giappone

Semaforo rosso all’intesa fra Qantas e Japan Airlines: le autorità per la concorrenza australiane (Australian Competition and Consumer Commission, Accc) ha negato l’autorizzazione per un coordinamento dei voli fra i due paesi, in quanto potrebbe non rispondere alle norme previste sulla concorrenza.

Secondo quanto riportato da Reuters, il presidente dell’Accc, Rod Sims, ha commentato che il regolatore non ha ritenuto soddisfacenti i benefici pubblici evidenziati dall’accordo commerciale congiunto a fronte della penalizzazione della concorrenza. “Preservare la concorrenza tra le compagnie aeree è la chiave per la ripresa a lungo termine dei settori dell’aviazione e del turismo, una volta che le restrizioni ai viaggi internazionali saranno allentate”.

L’accordo – che permetterebbe alle compagnie aeree di coordinare tariffe e orari – renderebbe molto difficile per altre compagnie aeree operare sulle rotte tra Australia e Giappone, ha precisato l’Accc