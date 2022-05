Play centra un load factor del 72,4% in aprile e apre i voli verso altre 8 destinazioni

Play ha trasportato 36.669 passeggeri in aprile, il 55% in più rispetto al mese precedente (23.677) con un load factor del 72,4% rispetto al 66,9% di marzo. Aprile è stato il mese di lancio dei collegamenti transatlantici verso gli Stati Uniti, con il volo inaugurale per Baltimora/Washington DC: dal 20 aprile, la compagnia ha operato voli giornalieri da e per la destinazione Usa e ha anche iniziato i servizi da e per l’aeroporto di Dublino.

Durante questo maggio Play aprirà invece le rotte verso 8 nuove destinazioni: Lisbona, Stavanger, Trondheim, Malaga, Praga, Göteborg, Boston e Bruxelles. Il network conterà quindi 25 destinazioni su entrambe le sponde dell’Atlantico.

“Negli ultimi mesi, abbiamo registrato una crescente domanda nel mercato e una grande risposta al lancio delle nostre nuove destinazioni – ha dichiarato Birgir Jónsson, ceo della low cost -. Dopo un inverno difficile, è bello vedere questo trend positivo materializzarsi in un load factor e in un numero di passeggeri in crescita ad aprile. Ci aspettiamo che questa tendenza continui perché le prenotazioni future sono forti e stabili, in particolare con l’aggiunta del network transatlantico che rafforza l’utilizzo delle nostre destinazioni chiave in Europa”.

Dal 7 giugno, invece, sarà la volta del debutto in Italia con la rotta dall’aeroporto Keflavík di Reykjavík per Bologna: il volo, operato nei giorni di martedì e sabato, sarà servita con un A321neo. e rappresenta il primo volo del vettore dall’Italia.