Oneworld, SkyTeam e Star Alliance: appello ai governi del G7 per regole comuni di viaggio

Oneworld, SkyTeam e Star Alliance uniscono le forze e fanno appello ai governi del G7 per il varo di standard di viaggio e sanitari comuni, per consentire la riapertura sicura delle frontiere. I ceo delle tre alleanze globali di compagnie aeree – Kristin Colvile di SkyTeam, Rob Gurney per oneworld e Jeffrey Goh di Star Alliance – hanno dichiarato: “I viaggi aerei e il turismo internazionali sono vitali per l’economia globale. Con i dati considerevoli ora disponibili per supportare le decisioni del governo nella gestione dei rischi, un’azione decisiva da parte dei membri del G7 per aprire le frontiere e supportare misure chiare, coerenti e basate sui dati, eliminerebbe l’incertezza, in particolare riguardo a test e quarantena”.

Se da una parte le campagne di vaccinazione offrono speranza in alcuni mercati, dall’altra regole e procedure variabili e spesso in rapida evoluzione tra i paesi e nei diversi hub aeroportuali, continuano a creare confusione e stress per i passeggeri. Per fornire la necessaria chiarezza, le alleanze – che collettivamente rappresentano quasi i due terzi della capacità aerea globale pre-Covid-19 – esortano i governi del G7 a guidare il mondo nell’allinearsi alle seguenti misure di viaggio:

I passeggeri completamente vaccinati dovrebbero essere esentati dalla quarantena.

I test ovid-19 dovrebbero essere facilmente accessibili, convenienti e coerenti.

I passeggeri in coincidenza negli aeroporti non dovrebbero essere soggetti a ulteriori test o restrizioni di quarantena nel punto di trasferimento se rimangono nella zona di transito.

Inoltre, le tre alleanze globali di compagnie aeree supportano la richiesta della IATA affinché i governi adottino pass digitali per gestire le credenziali sanitarie di viaggio.

Una recente stima dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha evidenziato che il turismo internazionale è diminuito di circa l’80% nel 2020. Prima della pandemia, il turismo ha contribuito mediamente per oltre il 4% sul Pil dei Paesi Ocse.