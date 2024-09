Oman Air promuove lo stopover a Muscat in collaborazione con il ministero del turismo Oman Air collabora con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dell’Oman per promuovere il Sultanato come destinazione turistica. Nasce da qui il lancio di una promozione speciale per i passeggeri che fanno scalo a Muscat: fino al prossimo 30 novembre sarà possibile fruire di un soggiorno in hotel gratuito di una notte per i passeggeri di Premium con scalo a Muscat, mentre coloro che viaggiano in economy possono usufruire di due notti al prezzo di una. Inoltre, gli ospiti hanno accesso a sconti esclusivi sui tour, noleggio auto e altri servizi, per esplorare l’affascinante capitale dell’Oman e i suoi dintorni. Lanciata in vista della stagione invernale, l’iniziativa di stopover permette di scoprire la capitale omanita, il suo clima temperato, i suoi paesaggi mozzafiato e le numerose attività culturali. Per i passeggeri in possesso di un biglietto di andata e ritorno per qualsiasi destinazione della rete di Oman Air con transito a Muscat sarà sufficiente compilare il modulo di richiesta online ed effettuare la prenotazione dello scalo entro il 30 novembre 2024. Si evidenzia che il soggiorno gratuito in hotel comprende solo la camera ed è soggetto a disponibilità. È previsto un massimo di uno scalo per ogni biglietto di andata e ritorno.

\r

Nella giornata di martedì 3 settembre l’amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic, è stato vittima di un atto intimidatorio da parte di ignoti che hanno tagliato le gomme delle sua auto parcheggiata all’interno della sede di Via Marghera. Dopo la campagna denigratoria ai danni dell’ente e del suo rappresentante legale, si è passati quindi alle minacce.\r

\r

Evidentemente il lavoro che Enit porta avanti con dedizione, professionalità e passione ha toccato delle corde che hanno infastidito chi pensava di poter utilizzare l’ente per esercitare il proprio potere.\r

\r

Enit ed il suo amministratore procederanno per le vie legali con una denuncia contro ignoti. Non ci lasceremo intimidire e continueremo ad andare avanti nel nostro operato per portare sempre più in alto la nostra nazione.\r

Santanchè\r

“Esprimo la mia più sincera solidarietà all’ad di Enit Ivana Jelinic, certa che non si lascerà intimidire da questi atti minatori e che proseguirà il suo lavoro di rilancio dell’ente con l’impegno e la professionalità che da sempre la contraddistinguono”. Così la\r

ministra del turismo, Daniela Santanchè commentando l’intimidazione ai danni dell’amministratrice delegata di Enit, Ivana Jelinic, da parte di ignoti.\r

\r

“Dopo la campagna denigratoria ai danni dell’ente e del suo rappresentante legale, si è passati quindi alle minacce. Evidentemente – commenta l’Ente - il lavoro che Enit porta avanti con dedizione, professionalità e passione ha toccato delle corde che hanno infastidito chi pensava di poter utilizzare l’ente per esercitare il proprio potere. Enit ed il suo amministratore procederanno per le vie legali con una denuncia contro ignoti. Non ci lasceremo intimidire e continueremo ad andare avanti nel nostro operato per portare sempre più in alto la nostra nazione”.\r

\r

Naturalmente la solidarietà a Ivana Jeilinc arriva anche da tutto Travel Quotidiano e dal Gruppo Travel.","post_title":"Intimidazione contro Ivana Jelinic (Enit). Solidarietà del ministro (e anche nostra)","post_date":"2024-09-04T12:45:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1725453954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473797","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oman Air collabora con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dell'Oman per promuovere il Sultanato come destinazione turistica.\r

\r

Nasce da qui il lancio di una promozione speciale per i passeggeri che fanno scalo a Muscat: fino al prossimo 30 novembre sarà possibile fruire di un soggiorno in hotel gratuito di una notte per i passeggeri di Premium con scalo a Muscat, mentre coloro che viaggiano in economy possono usufruire di due notti al prezzo di una. Inoltre, gli ospiti hanno accesso a sconti esclusivi sui tour, noleggio auto e altri servizi, per esplorare l'affascinante capitale dell'Oman e i suoi dintorni.\r

\r

Lanciata in vista della stagione invernale, l’iniziativa di stopover permette di scoprire la capitale omanita, il suo clima temperato, i suoi paesaggi mozzafiato e le numerose attività culturali. \r

\r

Per i passeggeri in possesso di un biglietto di andata e ritorno per qualsiasi destinazione della rete di Oman Air con transito a Muscat sarà sufficiente compilare il modulo di richiesta online ed effettuare la prenotazione dello scalo entro il 30 novembre 2024. Si evidenzia che il soggiorno gratuito in hotel comprende solo la camera ed è soggetto a disponibilità. È previsto un massimo di uno scalo per ogni biglietto di andata e ritorno.\r

","post_title":"Oman Air promuove lo stopover a Muscat in collaborazione con il ministero del turismo","post_date":"2024-09-04T12:38:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725453506000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473793","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tap Air Portugal alza il sipario sulla Post Summer Campaign, la campagna multi-destinazione per volare in Portogallo, Africa, Brasile, Stati Uniti, Canada, Messico e Venezuela. \r

\r

L'iniziativa è attiva dal 3 settembre per viaggiare tra il 1° novembre 2024 e il 31 marzo 2025 (ad esclusione del periodo dal 15 dicembre 2024 al 13 gennaio 2025).\r

\r

In vendita fino al 17 settembre, la promozione si applica a tutte le destinazioni operate da Tap: ad esempio, Portogallo da €109, Madeira da €149, Azzorre dal €179, Stati Uniti da €369, Brasile da €519… e ancora, Africa da €369, Canada da €389 e Messico da €549*. Le tariffe si intendono per voli di andata e ritorno, tasse incluse.\r

\r

La compagnia aerea lusitana opera collegamenti diretti per Lisbona da Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli e comodi collegamenti da Lisbona per Nord America, America Latina e Africa.\r

Grazie al programma Portugal Stopover i passeggeri che non hanno come destinazione finale Lisbona o Porto possono beneficiare - all'andata e al ritorno - di una sosta in Portogallo che può arrivare fino a dieci notti, senza alcun costo aggiuntivo nella tariffa.","post_title":"Tap Air Portugal vara la Post Summer Campaign per volare fino alla primavera","post_date":"2024-09-04T12:15:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1725452139000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si correrà a inizio ottobre la Elba Legend Run, nuova gara di trail running sui sentieri dell'isola toscana. La partenza è fissata per il giorno 6, mentre la competizione è disponibile in tre distanze differenti, 13, 25 e 60 chilometri, in grado di soddisfare le esigenze sia dei semplici appassionati, sia dei professionisti del trail running. Le due distanze minori si corrono quasi integralmente sui tracciati della mitica Capoliveri Legend Cup, prova del Mondiale di Mtb. Il percorso si snoda sui crinali del monte Calamita, il massiccio che si frappone tra l'abitato di Capoliveri e il mare aperto, offrendo, oltre ai suggestivi paesaggi lunari degli ex siti estrattivi minerari, bellissime ambientazioni naturali e viste mozzafiato.\r

\r

La gara lunga è invece concepita per essere corsa su un tracciato più tecnico, sicuramente più accattivante per il pubblico anche internazionale dei runners esperti. Circa 60 chilometri che si giocano tra cielo e mare, ovvero tra le dorsali e le creste delle montagne dell'isola percorse sempre vista mare, ricalcando in parte il tracciato della Gte (Grande traversata elbana). Il percorso, che si snoda prevalentemente all’interno del territorio del parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, interessa il versante orientale dell’isola, unendo i due siti minerari di Capoliveri e di Rio. Oltre alle miniere il percorso offre suggestivi passaggi sul mare e conduce fino alla conquista del castello del Volterraio, in un saliscendi che porta il dislivello della gara a 3 mila metri.\r

\r

Ma la Elba Legend Run non è solo running: il programma degli eventi collaterali anticiperà infatti le gare e avrà come tema il movimento e la scoperta del territorio con la sua offerta paesaggistica, culturale ed enogastronomica. Comprenderà attività ed esperienze sportive di ogni tipo: escursioni a piedi sui siti minerari, sessioni di yoga e pilates, bike tour sui tracciati della Legend Cup ed altre spettacolari destinazioni, alla scoperta del versante orientale dell'isola. Completeranno la proposta turistico-culturale, cooking class, nonché visite ai siti minerari, agli altri borghi isolani e alle residenze napoleoniche.\r

\r

Infine una parola sul clima ottobrino dell'isola, che si presenta ancora con la sua bellissima livrea estiva ma senza la calura e l’afflusso turistico dell’alta stagione: temperature ideali per le attività sportive, con sole, spiaggia e mare a fare da cornice perfetta. La collaborazione con Moby consentirà inoltre di offrire una tariffa speciale a chi si iscrive e raggiunge l’isola con macchina al seguito. Disponibili pure convenzioni con alberghi e campeggi.","post_title":"A inizio ottobre debutta la Elba Legend Run, nuova gara di trail running per l'isola toscana","post_date":"2024-09-04T11:50:47+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1725450647000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473769","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' lui, l'A321Xlr, l'ultimo gioiello di casa Airbus, a rappresentare \"il nostro 'X factor\": Jozsef Varadi, ceo di Wizz Air, ha confermato oggi a Milano il debutto dell'innovativo aeromobile dalla base di Milano Malpensa, che dal 2 giugno 2025 sarà quindi collegata con Abu Dhabi.\r

\r

La rotta, operata in poco più di 7 ore, sarà servita da frequenze giornaliere, con una tariffa lancio da 99,99 euro. \"L'Airbus A321Xlr è l'aereo più efficiente dal punto di vista dei costi della sua categoria e, grazie alla maggiore autonomia, ci consente di collegare le destinazioni più lontane del nostro network e di espanderlo ulteriormente - ha sottolineato il ceo, ricordando anche la - sostenibilità delle operazioni effettuate con l'A32Xlr, con una carbon intensity inferiore del 30% rispetto agli altri velivoli. Stiamo già operando diverse rotte ultra-low-cost di 5-6 ore e l'Xlr estenderà la nostra proposta a voli di 7-8 ore\". Il velivolo, la cui prima consegna a Wizz Air è attesa \"per il prossimo marzo, ma i ritardi di Airbus non ci consentono di esserne certi\" è configurato con 236 posti. \r

\r

L'ingresso low cost sulla rotta per Abu Dhabi risponde \"ad una forte domanda di collegamenti a basso costo tra Milano e gli Emirati Arabi Uniti. E questa nuova rotta rivoluzionerà il concetto di viaggi a medio raggio”.\r

\r

La low cost ungherese rilancia quindi l'impegno su Malpensa, dove ha aperto la base nel 2020, \"la prima in Italia, cui sono seguite Roma Fiumicino, Venezia, Catania e Napoli\". Un network, quello italiano, fatto di 92 destinazioni in 38 Paesi, con 23 velivoli A321neo basati e quasi 90 milioni di passeggeri trasportati, dall'inizio delle operazioni nel nostro paese. \"In Italia oggi abbiamo un market share di circa il 10% che contiamo di raddoppiare nel breve termine\". \r

\r

Brunini: \"Malpensa è il posto giusto per l'A321Xlr\"\r

Coraggiosi e innovativi: Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports, definisce così Wizz Air. \"Il coraggio l'ho sperimentato nel marzo 2020, allo scoppio del Covid, quando hanno aperto la prima base italiana a Malpensa. Ora, aspettavamo da tempo il nuovo aeromobile e con Wizz abbiamo lavorato da mesi con i suoi nuovi servizi rappresentativi una grande innovazione e permette di raggiungere luoghi più lontani, con un'offerta flessibile e low cost. Siamo onorati che Malpensa sia il mercato di lancio. Ma Malpensa è anche il posto giusto: Milano e Lombardia rappresentano un grande mercato, come dimostra l'attuale network e soprattutto quello di medio-lungo raggio in assenza di un hub carrier. E' tra i due-tre aeroporti più importanti come estensione del network e presenze sul lungo raggio non avendo hub carrier e ciò dimostra la di questo mercato. E Wizz Air lo ha capito. L'Xlr sposa la nostra strategia di rendere Malpensa uno scalo che guarda sempre più lontano\".\r

Varadi conferma anche che quello su Abu Dhabi \"è soltanto l'inizio. Abbiamo tante idee per l'A321Xlr\". E tra queste c'è sicuramente quella di \"un volo diretto tra Italia e India: quest'ultimo è ancora un mercato sotto servito. Sarà un lungo percorso, ma una nuova rotta dall'Italia potrebbe avere molto senso\".","post_title":"Wizz Air: al via dal 2 giugno la Milano-Abu Dhabi. E c'è l'India nel mirino","post_date":"2024-09-04T11:41:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1725450080000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473761","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_473763\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Radisson Blu Das Triest Hotel di Vienna[/caption]\r

\r

Sono state ben 130 le new entry del gruppo Radisson nel corso del solo primo semestre di quest'anno nelle aree Emea (Europa, Medio Oriente, Africa) e Apac (Asia - Pacifico). Tra queste, il marchio Radisson Red si sta espandendo in diversi nuovi mercati, come Irlanda, Nuova Zelanda, Thailandia e Laos, portando il proprio portafoglio globale a quasi 90 hotel.\r

\r

\r

\r

Da segnalare, inoltre, in area Emea, la firma del primo Radisson Collection a Parigi, situato vicino al museo del Louvre, e l'apertura del Radisson Collection Hotel, Roma Antica, vicino al Pantheon. Rafforzando la propria presenza in Arabia Saudita, il gruppo ha anche annunciato la firma del Radisson Collection Residences a Riyadh. L'apertura, prevista già per quest'anno, sarà la decima struttura della compagnia in città e la quarantaseiesima in Arabia Saudita.\r

\r

Nella prima metà del 2024 sono stati poi firmati quasi 20 nuovi indirizzi Radisson Blu. Le aggiunte includono acquisizioni in Montenegro, Italia, Tunisia, Tanzania e il famoso Radisson Blu Das Triest Hotel di Vienna, che aprirà le proprie porte a breve. Ma i primi sei mesi del 2024 hanno segnato anche l'introduzione del marchio Radisson Individuals nella regione francese della costa Azzurra e l'espansione della sua presenza nel Regno Unito, con l'acquisizione di nuove proprietà a Folkestone (Kent) e nel Surrey. In collaborazione con il partner strategico di lunga data Pphe Hotel Group, Radisson ha quindi aperto le porte dell'art Hotel Hoxton a Londra. Una struttura frutto di una combinazione esclusiva di arte e lifestyle, con l'esposizione di opere d'arte dell'originale artista D*Face. E' infine proseguita la crescita delle destinazioni turistiche resort di alto livello con acquisizioni e aperture in località quali Sardegna, Polonia, Montenegro, Indonesia, Vietnam e India.","post_title":"Crescita record per il gruppo Radisson: 130 nuovi hotel nel solo primo semestre dell'anno","post_date":"2024-09-04T10:34:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1725446049000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Genova ospiterà dal 12 al 14 settembre il 15° Salone Mondiale del Turismo delle Città e dei Siti Patrimonio Mondiale, il più importante appuntamento di matching tra domanda e offerta turistica delle città e dei siti patrimonio UNESCO. L’appuntamento si svolgerà nello storico Palazzo della Meridiana, uno dei 42 palazzi del centro storico genovese, iscritti a patrimonio UNESCO nell’ambito del sito “Strade nuove e sistema dei Palazzi dei Rolli”.\r

\r

L’edizione 2024 del WTE si presenta ricca di novità. Oltre al tradizionale spazio espositivo dedicato ai siti Patrimonio Mondiale e all’immancabile Workshop B2B riservato a buyer e seller del settore, italiani e internazionali, il WTE 2024 prevede anche un ricco calendario di approfondimenti sui temi di attualità legati al turismo e alla conservazione, promozione e valorizzazione dei siti Patrimonio Mondiale. \r

\r

«Siamo molto orgogliosi che Genova sia stata scelta come sede del WTE – dichiara l’assessore al Turismo e Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi – La nostra città, negli ultimi anni, si sta affermando come destinazione molto apprezzata dal Turismo internazionale e con una forte tendenza alla destagionalizzazione. È un segnale importante per noi visto che stiamo lavorando in direzione di un’offerta che valorizzi le nostre bellezze naturali, artistiche e architettoniche, ovviamente con il centro storico e i palazzi dei Rolli patrimonio Unesco, ma anche lo Sport, soprattutto quest’anno in cui abbiamo ottenuto il titolo di Capitale Europea, l’outdoor e il food in ogni periodo dell’anno. Genova è una città, ancora per molti aspetti, da scoprire. Qui il visitatore può trovare arte millenaria, possibilità di fare sport all’aria aperta, una ricca offerta museale in uno dei centri storici più grandi e antichi d’Europa, ma anche nelle ville storiche delle nostre delegazioni, da Ponente a Levante. Il WTE della prossima edizione sarà rivolto alle scuole: invito soprattutto giovani e giovanissimi a visitare Genova».\r

\r

«L’edizione 2024 del WTE sarà anche occasione per fare il punto su quale sia stata, in questi 15 anni l’evoluzione del brand Unesco nella promozione turistica. - spiega Marco Citerbo, Amministratore di M & C Marketing Consulting e organizzatore del WTE - Oggi ci troviamo ad affrontare nuove e complesse sfide a livello mondiale e il WTE è ormai da anni luogo di confronto e di discussione su temi di attualità come i cambiamenti climatici e l’overtourism, grazie alla preziosa collaborazione di tanti altri stakeholders, istituzionali e non, tutti accomunati dall’interesse e dall‘impegno a trovare una soluzione ormai indispensabile per la tutela del patrimonio stresso e la sua fruizione».\r

\r

La scelta di Genova come sede del WTE 2024 è motivata dall’ampia offerta di beni e siti Patrimonio Mondiale della città che trova nel turismo una vocazione affermatasi nel tempo grazie al ricchissimo patrimonio architettonico, storico, artistico e culturale, situato intorno al Centro Storico medievale che è tra i più grandi d’Europa. Dopo la nomina a Capitale Europea della Cultura nel 2004 e l’inserimento del Centro Storico nella Lista Patrimonio storico dell’Umanità per il sistema dei palazzi Nobiliari del Rolli nel 2006, è in atto la rigenerazione dell’area per rendere il patrimonio culturale ed artistico ancora più accessibile a residenti e turisti.\r

\r

Il WTE 2024 è realizzato con il contributo e la collaborazione del Comune di Genova, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo, di ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, di ICOMOS Italia – Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti Comitato Nazionale Italiano; di FICLU – Federazione Italiana Club Unesco, FEACU – Federazione Europea Associazioni e Club Unesco, e dell’Associazione Italiana Beni Patrimonio Mondiale.","post_title":"Genova dal 12 al 14 settembre ospita il 15° World Tourism Event Unesco","post_date":"2024-09-04T10:24:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1725445468000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473748","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' partita da Monte Carlo lo scorso 2 settembre per il suo viaggio inaugurale di sette giorni verso Roma la seconda unità della Ritz-Carlton Yacht Collection. Ilma ha una lunghezza di 240 metri e dispone di 224 suite, in grado di accogliere fino a 448 ospiti, tutte dotate di terrazze private con accesso diretto al mare. La stagione inaugurale nel Mediterraneo prevede scali a Santorini, Porto Cervo e nei siti storici di La Valletta, prima di partire per i Caraibi, raggiungendo Virgin Gorda, il porto di Gustavia e Saint John. Ilma navigherà inoltre nel mare del Nord e nel mar Baltico del Nord Europa, una novità assoluta per The Ritz-Carlton Yacht Collection, durante la stagione estiva 2025, offrendo itinerari in destinazioni interessanti e dal ricco patrimonio culturale come Amsterdam, Stoccolma e Reykjavík.\r

\r

Ilma ospita ben cinque punti ristoro, un nuovissimo servizio di ristorazione in suite, sette bar e una cantina di vini d'autore. I punti salienti includono due ristoranti concepiti dagli chef stellati Fabio Trabocchi e Michael Mina. Seta su Ilma, curato da Fabio Trabocchi, è in particolare un moderno ristorante italiano, mentre The Beach House, progettato dallo studio Chapi Chapo Design di Toronto, ha una vista a 180 gradi sul mare Il locale, in stile beach club, si ispira alla cucina peruviana e pan-latina con un menu realizzato in collaborazione con chef Mina,\r

\r

Ilma presenta anche un'ampia marina e una marina terrace. Il Deck 10 è un dinamico spazio all'aperto per l'intrattenimento dal vivo e per prendere il sole, dove si trova la piscina principale, un pool bar e uno schermo led. Tra le altre esperienze a bordo, la Ritz-Carlton Spa con trattamenti rivitalizzanti Espa, 111Skin e Pisterzi. La spa vanta undici sale, di cui cinque attrezzate per i trattamenti all'aperto, e tre spazi fitness distinti: Movement, Cycle e Fitness studio con pesi e attrezzi per allenamenti cardio.\r

\r

[gallery ids=\"473756,473757,473758\"]","post_title":"E' salpato da Monte Carlo per la sua crociera inaugurale il secondo yacht The Ritz-Carlton","post_date":"2024-09-04T10:14:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1725444894000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"473721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia potrebbe accogliere nel 2024 fino a quasi 36 milioni di turisti stranieri, superando l'obiettivo iniziale di 35 milioni, con relative entrate che dovrebbero raggiungere i 53 miliardi di dollari.\r

\r

Secondo la Tat - Tourism Authority of Thailand, infatti, negli ultimi quattro mesi dell'anno, arriveranno nel Paese ben 12,2 milioni di visitatori stranieri che genereranno entrate per 19,9 miliardi di dollari. I turisti saranno in gran parte provenienti dall'Asia orientale, dall'Europa e dall'Asia meridionale.\r

\r

Complessivamente, tra il 1° gennaio e il 25 agosto, la Thailandia ha accolto oltre 23 milioni di turisti stranieri, secondo il Ministero del Turismo, per una spesadi 31,5 miliardi di dollari. La Cina rimane il primo mercato, seguita da Malesia, India, Corea del Sud e Russia.\r

\r

«Le prospettive per il 2024 prevedono che 35,99 milioni di turisti stranieri visiteranno la Thailandia, con un aumento del 28%, in linea con l'obiettivo del Tat di raggiungere almeno i 35 milioni. Le entrate turistiche dovrebbero aggirarsi intorno ai 1.800 miliardi di Thb (53 miliardi di dollari), con un aumento del 32% rispetto all'anno precedente» ha affermato Thapanee Kiatphaibool, governor della Tat.\r

\r

Una performance positiva per la destinazione, benché sia ancora al di sotto di quella pre-Covid, quanto i visitatori erano stati 39,8 milioni. Intanto, per il 2025, la Tat punta ad un incremento delle entrate turistiche del Paese del 7,5%.","post_title":"Thailandia oltre l'obiettivo dei 35 milioni di arrivi internazionali previsti nel 2024","post_date":"2024-09-04T09:47:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1725443259000]}]}}