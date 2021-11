O’Leary: «Non cancelleremo nessun volo a causa della nuova variante»

Il ceo di Ryanair, Michael O’Leary, non vede alcun motivo per la sua compagnia di sospendere i voli a causa dell’arrivo della variante Omicron nel continente europeo. Inoltre, afferma che continueranno ad avere una forte domanda per le prossime settimane.

«Non cancelleremo nessun volo. Non vedo questa variante come un motivo giustificabile per impedire alle persone vaccinate o che hanno un PCR negativo di viaggiare», ha difeso in una conferenza stampa a Lisbona.

Il ceo ha ribadito: «francamente, non crediamo che ci sia il rischio di viaggiare in aereo all’interno dell’Europa».

Tuttavia O’Leary riconosce che Ryanair è preoccupata che i paesi possano chiudere i confini per paura della nuova variante del coronavirus.