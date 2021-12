Norwegian torna a scegliere i B737 Max 8: due nuovi velivoli in leasing per l’estate

Norwegian torna sui suoi passi e sigla un ha raggiunto un accordo per l’affitto di due Boeing 737 Max 8, diversi mesi dopo una ristrutturazione che ha visto la compagnia presentarsi con una flotta composta esclusivamente da B737-800.

«Questo accordo rappresenta un passo importante nel piano di Norwegian di costruire una flotta efficiente e moderna per il futuro. La flessibilità del ‘power-by-the-hour’ ci permetterà di gestire la nostra capacità durante la bassa stagione regolando le variazioni della domanda stagionale”, ha affermato Geir Karlsen, ceo del vettore norvegese. La consegna inizierà a breve così da consentire a Norwegian di soddisfare l’annunciato operativo per l’estate 2022 con circa 270 rotte servite.

La durata del leasing per ogni velivolo è di nove anni. L’accordo include accordi “power-by-the-hour” (PBH) per entrambe le stagioni invernali Iata 2021/22 e 2022/23, dando a Norwegian la flessibilità necessaria per gestire la capacità durante la bassa stagione. Infine, il vettore ha l’opzione, secondo l’intesa, di sostituire i 737 Max 8 in questione con aeromobili narrow-body di nuova tecnologia di Airbus.