Norwegian, pronto l’operativo invernale 2023-24: 144 rotte verso 65 destinazioni Norwegian scatta in avanti sull’inverno 2023-24 con un operativo di 144 rotte verso 65 destinazioni. “Per il prossimo inverno abbiamo 144 rotte all’interno e tra i Paesi nordici e verso destinazioni in Europa. Continuiamo le nostre rotte più popolari e il mix di destinazioni offre ai clienti l’opportunità di volare con noi per vacanze a tutto sole e spiaggia, arte e cultura o vacanze all’insegna dell’attività fisica”, ha dichiarato Magnus Thome Maursund, direttore commerciale di Norwegian. Norwegian decollerà quindi dai principali aeroporti nordici, come Oslo, Stoccolma, Copenhagen e Helsinki. Oltre alle rotte dirette da Bergen, Trondheim, Stavanger, Haugesund, Ålesund, Tromsø e Sandefjord in Norvegia e da Gotland in Svezia e Aalborg in Danimarca. Alcune rotte verso le destinazioni sciistiche più popolari delle Alpi saranno annunciate in seguito. Intanto, tra poche settimane entrerà in vigore l’operativo estivo con 300 rotte verso 114 destinazioni. Tra le tante destinazioni leisure il network dell’estate prevede anche alcune nuove destinazioni, tra cui Bari, Skopje, Porto, Bologna, Bucuresti, Sofia, Milano-Bergamo, Alanya-Gazipasa e Salonicco.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441669 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Ambasciatrice di Spagna presso la Santa Sede, Isabel Celáa, il presidente della Regione di Murcia, Fernando López Miras, insieme al Consigliere del turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia, Gonzalo Ceballos, il Consigliere della Presidenza della Regione di Murcia, Marcos Ortuño Soto,José Francisco García, Sindaco di Caravaca de la Cruz, il Vescovo della diocesi Cartagena-Murcia, Monsignor José Manuel Lorca Planes e il Direttore dell’Ufficio spagnolo del turismo Gonzalo Ceballos hanno presenziato ieri a Roma presso Palazzo di Spagna l’evento “Caravaca de la Cruz. Anno Giubilare 2024”. L’occasione per illustrare ai professionisti del settore turistico tutte le peculiarità e gli obiettivi futuri legati allo sviluppo turistico-culturale della città e della Regione di Murcia. Caravaca de la Cruz è una città santa del Cristianesimo insieme a Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana, Roma e Gerusalemme in grado di destagionalizzare l’offerta turistica grazie al forte richiamo del turismo religioso attivo tutto l’anno. “L’offerta turistica della Regione di Murcia deve adattarsi alle esigenze del turismo offrendo nuove sensazioni, esperienze uniche, paesaggi inimitabili, tra cultura, gastronomia, sport e religione – dichiara il Consigliere della Presidenza della Regione di Murcia, Marcos Ortuño Soto . Il nostro obiettivo è raggiungere 1 milione di pellegrini nel prossimo Anno Giubilare raddoppiando il numero di pellegrini del 2017. Il governo sta sviluppando un piano di investimenti pari a 5 milioni di euro per rendere Caravaca de la Cruz una meta di pellegrinaggio permanente della cristianità. Il nostro scopo è che l’Anno Giubilare 2024 sia un vero successo”. Quella su Caravaca de la Cruz e il potenziamento del turismo culturale-religioso è dunque una decisa scommessa avvalorata dai dati turistici degli anni trascorsi. “Nel 2019 la Regione di Murcia è stata visitata da oltre 800 mila visitatori che hanno totalizzato 1,2 milioni di pernottamenti per una spesa di 250 migliaia di euro – prosegue il Consigliere -. Il turismo culturale-religioso sarà una delle linee guida del piano strategico della regione. La collaborazione dell’ente spagnolo del turismo a Roma è fondamentale per il raggiungimento di tale obiettivo”. Il Direttore dell’Ufficio spagnolo del turismo Gonzalo Ceballos ha dichiarato “Nell’ambito del Piano Strategico per il Turismo della Regione di Murcia 2022-2032, Turespaña mette a disposizione il Centro Multimediale Interattivo (CMI) come strumento fondamentale per la promozione di tutta la Regione e, più nello specifico, di Caravaca de la Cruz” e prosegue “Il nostro CMI di Piazza di Spagna si rinnova per accogliere l’anno giubilare in collaborazione con la Regione di Murcia.” Infatti, è in programma anche un ciclo di eventi, presenziali, online e ibridi, dedicati alla Regione di Murcia e all’anno giubilare di Caravaca de la Cruz e realizzati in collaborazione con Turespaña. [gallery columns="4" ids="441674,441675,441676,441678"] Il monsignore Lorca Planes, vescovo della diocesi Cartagena-Murcia, ha segnalato: “Per giungere a Caravaca de la Cruz, potete percorrere i diversi cammini che si sono aperti negli ultimi anni. Non solo dalle diverse aree geografiche, ma anche dai diversi stati d’animo. L’amore mira sempre a Dio. Vi accoglieremo a braccia aperte. Da Roma, la città eterna, vi invitiamo a un tempo di benedizione e di rendimento di grazie.” José Francisco García, sindaco di Caravaca de la Cruz ha dichiarato: “Non si potrebbe comprendere Caravaca senza la presenza della Vera Croce del tredicesimo secolo, il simbolo che ha segnato il suo sviluppo storico e la sua identità culturale, religiosa e patrimoniale.” Invitando a visitare la basilica santuario della Santissima e Vera Croce e la sua reliquia il “lignum crucis” insieme al resto di punti d’interesse che si trovano nella cittadina “i pellegrini e viaggiatori che arrivano alla nostra città scoprono un luogo ricco di storia, con strade piene di chiese, conventi, campanili e case signorili che testimoniano un glorioso passato con capitoli epici e leggendari”. [post_title] => Spagna: 5 milioni di Euro per rendere Caravaca de la Cruz un punto di riferimento del turismo religioso [post_date] => 2023-03-16T15:22:18+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678980138000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441655 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => The Cocoon Collection è nata solo un anno fa ma ha già le idee chiare e obiettivi ambiziosi. Il brand alberghiero, creato dalla famiglia Azzola per raccogliere la propria offerta ricettiva alle Maldive, a Zanzibar e dallo scorso autunno anche in Sri Lanka, mira infatti a passare dalle attuali cinque strutture a dieci-dodici entro i prossimi tre-quattro anni, con tre aperture in pipeline in un solo anno. "L'idea è sempre la stessa - racconta il fondatore e sales director della compagnia, Attilio Azzola -: trovare una location e qualcosa di nuovo da dire, su cui inserire il nostro concept di ospitalità fatto di uno stile italiano meticciato con le peculiarità del territorio". A Zanzibar in arrivo due one-island-one-resort Un compito non facile, che presuppone una selezione attenta di territori e opportunità. "Come per esempio è avvenuto a Zanzibar - aggiunge Azzola -. Una meta in cui da tempo cercavamo un'occasione per aggiungere un prodotto nuovo al nostro Gold: una struttura unica nel suo genere, dotata di 74 camere in un'area dove ne avremmo potute realizzare 200 e soprattutto situata in uno dei pochi luoghi di Zanzibar non toccato dal fenomeno delle maree, che spesso in questo paese può condizionare l'esperienza sun&each degli ospiti". Da tali presupposti è nato quindi il progetto di trovare una location dove replicare il modello one-island-one-resort già adottato con tanto successo alle Maldive. "Siamo i primi a introdurre questo concept a Zanzibar - sottolinea sempre Azzola - E partiremo subito forte con due nuovi 5 stelle in pipeline su altrettante isole differenti. Il primo si chiamerà Bawe: dovrebbe aprire a fine di quest'anno - inizi 2024, sarà caratterizzato da un afro-design dai tratti contemporanei e disporrà di 70 ville tutte con piscina privata. Il secondo sorgerà su Prison Island, avrà uno stile African-chic con un forte accento sulla sostenibilità e sarà provvisto di 50 camere, suite e ville. Prevediamo di inaugurarlo nella primavera del prossimo anno, con i lavori per la sua costruzione che inizieranno a giugno. La location è particolare, perché si tratta dell'isola dove venivano convogliate le persone appena catturate e destinate a essere vendute a Zanzibar, ossia su quello che, fino agli anni '30 del secolo scorso, era considerato uno dei principali mercati di schiavi al mondo. Non solo: sulla stessa isola c'era anche lo zoo personale del sultano che includeva, tra l'altro, una collezione di testuggini giganti ancora oggi esistente. Per questo motivo stiamo pensando di realizzare un doppio ambiente: uno dedicato a un museo e alla visita delle testuggini, aperto anche al pubblico esterno, e l'altro riservato al resort adults-only vero e proprio, con un concept per certi versi simile al nostro You & Me alle Maldive". Alle Maldive apre il Joy: prima di tre strutture in pipeline. Focus anche sullo Sri Lanka Ed è proprio qui che è destinata a sorgere la terza struttura già in pipeline: "Il Joy, un 5 stelle dai tratti lifestyle, aprirà i propri battenti il prossimo 1° settembre sull'atollo di Male Nord. Ma non non è tutto, perché contiamo di aggiungere un quarto albergo alle Maldive entro la fine del 2024. Gli altri due progetti che abbiamo in mente riguardano invece lo Sri Lanka. Si aggiungeranno al nostro boutique hotel da 16 suite (da minimo 120 metri quadrati di superficie) e tre ville con piscina privata da 300 metri quadrati acquisito lo scorso autunno". In Italia l'esclusiva è di Azemar ma i resort puntano forte sull'internazionalizzazione La distribuzione in Italia rimarrà per il momento un'esclusiva Azemar, il to di famiglia, "ma nel futuro mai dire mai", mentre la politica di commercializzazione continuerà ad avere un approccio globale: "In realtà dalla nostra Penisola arriva circa il 20% della nostra clientela - conclude Azzola -. In alcune strutture gli ospiti tricolori non sono neppure la maggioranza. Al Gold Zanzibar per esempio il primo mercato è rappresentato dai francesi, seguiti dagli spagnoli. Prima erano i viaggiatori provenienti dai Paesi di lingua tedesca (i cosiddetti Dach), che sono convinto presto torneranno a essere il bacino di provenienza principale". Una strategia, quella dell'internazionalizzazione, pensata per non dipendere da nessun mercato e che "durante la pandemia ci ha consentito di reggere alle difficoltà". [post_title] => The Cocoon Collection: obiettivo una dozzina di hotel entro quattro anni [post_date] => 2023-03-16T13:49:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678974571000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441656 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441662" align="aligncenter" width="713"] Il ministro Santanchè alla Bmt[/caption] Il ministro Santanché partecipa all’inaugurazione della Bmt (Borsa Mediterranea del Turismo) parlando agli operatori del settore e ribadendo l’interesse ad aprire tavoli di dialogo con il comparto. “Non credo che ci sia stato un governo che si sia occupato di più di turismo - esordisce -: il turismo è sempre stato un po’ maltrattato negli anni passati, si è parlato tanto della sua importanza, del fatto che rappresentasse il petrolio d’Italia ma poco è stato fatto. Io voglio parlare con i lavoratori, con le categorie e prometto che alla fine dei nostri 5 anni avremo fatto tutto quello di cui stiamo parlando”. Tra le priorità di intervento elencate dal ministro, ci sono i 39 milioni di aiuti per agenzie di viaggi e tour operator. “Dobbiamo agevolare iniziative e bandi che portino i soldi nelle giuste tasche, quelle di chi crea posti di lavoro. Penso ad esempio alle agenzie di viaggi: mi sono impegnata per sbloccare i 39 milioni di euro di aiuti per il Covid”. Una promessa che viene ribadita dall’intervento successivo, quello di Pier Ezhaya, presidente Astoi, che conferma gli impegni: “Si sta completando la fase di assegnazione - spiega -, i 39 milioni di euro sono in lavorazione con la Comunità Europea e speriamo arrivino presto per chiudere questa parte triste e cupa del Covid: dobbiamo smettere di piangere e cicatrizzare le ferite per guardare al futuro”. Prende la parola a questo punto Franco Gattinoni, che, in qualità di presidente di Fto, spinge per sbloccare i fondi per le agenzie di viaggio che non superino il limite di 200mila euro di aiuti. “Le grandi aziende dovranno aspettare l’ok dall’Europa - spiega -, ma c’è un 99% di realtà che potrebbero agevolarne subito e questo è un tema molto importante, una soluzione che aiuterebbe la maggior parte delle realtà”. [post_title] => Santanché: “I 39 mln arrivano”. Gattinoni: “Il 99% delle adv potrebbe averli subito” [post_date] => 2023-03-16T13:23:03+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678972983000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441652 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel Regno Unito gli scioperi in aeroporti come Heathrow e nei porti continuano. Sebbene il governo del Regno Unito miri a ridurre al minimo i disagi, avverte che coloro che viaggiano il 15 e all'inizio del giorno successivo devono essere preparati ad affrontare tempi di attesa più lunghi al controllo di frontiera del Regno Unito. Come per gli scioperi dell'anno scorso, i dipendenti governativi e il personale militare sono stati addestrati a effettuare controlli alle frontiere durante gli scioperi, uno schema che in precedenza aveva suscitato critiche per aver messo a repentaglio la sicurezza. L'azione di sciopero in Francia coinciderà con gli scioperi delle forze di frontiera del 15 marzo, che potrebbero portare a interruzioni e code anche nei porti francesi. Heathrow si sta preparando per ancora più caos il mese prossimo, con i membri del sindacato britannico Unite che votano per lo sciopero durante le vacanze di Pasqua ad aprile. I motivi Lo sciopero fa parte di una più ampia azione coordinata di migliaia di dipendenti pubblici. 100.000 membri del PCS in 214 dipartimenti governativi e altri enti pubblici hanno votato per agire I membri chiedono un aumento di stipendio del 10% , citando un'inflazione da far venire l'acquolina in bocca del 10,6%. Mark Serwotka, il segretario generale del PCS, ha affermato che lo sciopero causerà "significativi disagi" - ma ha aggiunto che la crisi del costo della vita ha lasciato i lavoratori "disperati" senza altra scelta che scioperare. «Non abbiamo altra scelta che intraprendere un'azione sindacale perché i nostri membri utilizzano banchi alimentari e non sono in grado di accendere il riscaldamento in questo momento - e ha aggiunto che - Il governo può fermare questi scioperi domani se mette i soldi sul tavolo». [post_title] => UK: Scioperi ad Heathrow dal 15 marzo, il sindacato difende i propri impiegati [post_date] => 2023-03-16T13:18:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678972704000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441641 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'hotel Principal Son Amoixa, vicino a Manacor, ricavato in una finca del XVI secolo,nel cuore di Manacor, sull’isola di Maiorca (Spagna), fa il suo ingresso nella cooperazione internazionale della Romantik Hotels & Restaurants. L'hotel è stato riaperto solo di recente dopo un accurato lavoro di ristrutturazione. «Il Romantik Hotel Son Amoixa è uno dei luoghi più belli di Maiorca - afferma Thomas Edelkamp, ​​CEO di Romantik - Siamo molto contenti che Romantik sia tornato sull'isola dopo molti anni e grazie a una perla alberghiera come il Son Amoixa, posso già promettere ai nostri Ospiti un soggiorno meraviglioso ». La storica tenuta di campagna è gestita dalla famiglia Haupt, originaria della Germania. «Sappiamo che molte migliaia di ospiti viaggiano ogni anno con il marchio Romantik - aggiunge Ulrich Haupt - La clientela esigente ora troverà anche una gamma di alta qualità a Maiorca. Con i suoi canali di vendita e marketing ben funzionanti, Romantik garantisce alla nostra casa una visibilità ancora maggiore». Nel Romantik Hotel Son Amoixa, circondato da un giardino mediterraneo con una grande piscina e alberi ombrosi, i viaggiatori possono godersi una vacanza vicino alla spiaggia, a soli 45 minuti di auto dall'aeroporto della capitale Palma di Maiorca. La struttura da sogno, che vanta secoli di storia, ma è dotata di camere moderne e lussuose, offre anche una vasta gamma di offerte benessere e delizie culinarie di altissimo livello. Nel rinomato ristorante gourmet dell'hotel, si può gustare un'eccellente cucina stagionale à la carte con i consigli dello chef che cambiano più volte alla settimana, oltre a una squisita selezione di vini. Nell'elegante sauna massaggi rilassanti e rinfrescanti trattamenti di bellezza, proposti in collaborazione con Spa Mediterraneo Mallorca. L'hotel è un'oasi di calma e relax, punteggiata da fiori mediterranei, cactus, palme, ulivi, aranci, limoni e mandorli. Un bar self-service, comodi lettini e romantici lettini invitano a trascorrere ore rilassanti sotto il sole di Maiorca. Tre bellissime spiagge sabbiose, Cala Romántica, Cala Anguila e Cala Mandía, sono raggiungibili in pochi minuti di auto. I golfisti hanno cinque campi tra cui scegliere a soli 15-30 minuti di auto. La posizione è ideale anche come punto di partenza per varie escursioni ed esplorazioni dell'isola. Il Romantik Hotel Son Amoixa dispone di un totale di 16 camere, nove delle quali doppie, tre junior suite e tre suite. Disponibile anche un appartamento esclusivo. [post_title] => Romantik Hotels, un nuovo affiliato in Spagna con il Principal Son Amoixa di Maiorca [post_date] => 2023-03-16T11:27:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678966064000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441647 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grecia. Uno sciopero del controllo del traffico aereo priverà Aegean Airlines e Olympic Air di tutti i loro voli il 16 marzo , i vettori stranieri saranno ovviamente colpiti. Il principale aeroporto del Paese, Atene-Eleftherios Venizelos , ha avvertito: "Si informa che a causa dello sciopero del personale del controllo del traffico aereo (e di altre associazioni HCAA) che partecipano allo sciopero generale di 24 ore dell'Amministrazione Suprema Consiglio dei sindacati dei dipendenti pubblici greci (ADEDY), il 16 marzo 2023, non saranno operati voli da/per l'aeroporto internazionale di Atene dalle 00:00 alle 23:59". Si riferisce al movimento sociale innescato dal disastro ferroviario di Tempi, che ha ucciso 57 persone e ha scatenato manifestazioni contro il governo. Vettori La compagnia di bandiera greca Aegean Airlines e la regionale Olympic Air hanno confermato ieri la cancellazione di tutti i loro voli, nazionali o internazionali. Tutti i passeggeri interessati saranno avvisati e potranno modificare la loro prenotazione "senza costi di riemissione o cambio tariffa", specifica un comunicato. Stessa osservazione per il low cost Sky Express , e negli aeroporti delle isole. Tra i vettori stranieri interessati ci sono tra gli altri nella sola capitale greca Air France , Transavia , SWISS , Ryanair , easyJet , Wizz Air , Middle East Airlines (MEA), Lufthansa , British Airways , Cyprus Airways , SAS Scandinavian , Turkish Airlines o Gulf Air . [post_title] => Grecia: sciopero del controllo del traffico aereo. Problemi per i vettori [post_date] => 2023-03-16T11:26:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678965990000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441640 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates alza il sipario sulla rinnovata livrea della flotta, che presenta principalmente una versione modificata del disegno della bandiera degli Emirati Arabi Uniti sulla coda degli aeromobili. Un design, spiega la compagnia, "più dinamico e fluido" della bandiera nazionale, con opere d'arte tridimensionali. Uno dei suoi A380 è il primo a portare la nuova livrea ed effettuerà il suo primo collegamento, verso Monaco, domani 17 marzo. "Stiamo rinnovando la nostra livrea per mantenerla moderna, senza perdere gli elementi chiave della nostra identità, come la bandiera degli Emirati Arabi Uniti sulla coda e la calligrafia araba", ha dichiarato il presidente della compagnia aerea, Tim Clark. Emirates ha iniziato ad operare nel 1985 e da allora ha effettuato un solo cambio di livrea, quando ha introdotto il suo primo 777-300 nel 1999. La compagnia aerea prevede di ridipingere 24 aeromobili, tra cui 17 B777, entro la fine di quest'anno e il suo primo A350 - previsto per agosto 2024 - sarà consegnato con il nuovo marchio. [post_title] => Emirates rinnova la livrea dei suoi velivoli per la prima volta dopo oltre 20 anni [post_date] => 2023-03-16T10:58:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678964319000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441636 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_441637" align="alignleft" width="300"] Alessio Macrì Italy & Albania sales manager, Maurizio Ammendolia, revenue management manager e Laura Nadalini, passengers key accaunt.[/caption] GNV presenta il suo programma per la stagione estiva 2023 alla fiera BMT – Borsa Mediterranea del Turismo, che si terrà da oggi al 18 marzo presso la Mostra d'Oltremare di Napoli. Proprio lo scalo partenopeo sarà protagonista grazie ad un'offerta che permetterà ai passeggeri di raggiungere la Sicilia per le proprie vacanze estive, in particolare con partenze giornaliere verso Palermo e settimanali verso Termini Imerese. Sono presenti Alessio Macrì Italy & Albania sales manager, Maurizio Ammendolia, revenue management manager e Laura Nadalini, passengers key accaunt. In termini di andamento delle prenotazioni le linee in partenza da Napoli stanno già riscontrando un buon successo dal momento dell'apertura delle vendite con un +30% del volume delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in particolare la tratta Napoli-Palermo sta registrando un aumento dell'advance booking del 23%. Coloro che decideranno di acquistare i due collegamenti da Napoli, e tutti quelli offerti dalla compagnia verso la Sicilia e la Sardegna, potranno godere di uno sconto fino al 35% in occasione della festa del papà, da venerdì 17 a lunedì 20 marzo. La promozione sarà valida per l'acquisto viaggi in programma da marzo fino a settembre. [post_title] => GNV alla Bmt di Napoli con il programma per la stagione 2023 [post_date] => 2023-03-16T10:49:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678963788000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 441630 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Svizzera punta una volta di più i riflettori su Swisstainable, manifesto del turismo sostenibile e filo conduttore di una promozione che mantiene l’ambiente sempre al centro. Novità di quest’anno l’offerta urbana, nella nuova veste di turismo fuori dagli schemi e trasformativo con tendenze e novità tutte da scoprire all’interno delle città svizzere. Al suo esordio per il 2023 il nuovo prodotto Grand Train Tour of Switzerland. La strategia è rivolta a soggiorni più lunghi e ad attrarre nuovi Paesi. Da sempre nel dna della Svizzera, la campagna del 2023 punta fortemente ai viaggi in treno verso le città e la montagna e ai treni panoramici. Prosegue per tutto l’anno la collaborazione con Ferrovie Federali Svizzere e Trenitalia seguito da un rilancio periodico di offerte speciali sui treni Eurocity, una per ogni stagione. “L’attenzione all’ambiente è diventato un asset importante per la scelta delle vacanze. - spiega Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo Italia – Gli italiani apprezzano molto la bellezza dei paesaggi svizzeri e la possibilità di vivere esperienze in contesti naturali sia per una vacanza in montagna sia per un weekend in una delle nostre città e i numeri di arrivi degli ultimi mesi lo confermano. La Svizzera è percepita dagli italiani come una destinazione per il turismo di prossimità per la vicinanza e ben collegata all’Italia. La capillarità dei trasporti ferroviari favorisce la mobilità green”. Gli italiani dunque amano le città svizzere. A dicembre 2022 Zurigo, Ginevra, Zermatt, Basilea, St. Moritz e Berna sono state tra le mete preferite nella classifica delle località più gettonate con più del 60% di pernottamenti insieme alle città di piccole dimensioni, immerse nel verde, come Lugano, Losanna e Lucerna, facilmente raggiungibili in treno. Novità dell’offerta sarà la destinazione città come esperienza fuori dagli schemi, la visita all’IRB di Bellinzona o la visita alla base Rega di Magadino o la visita della città in compagnia di un esperto professionista guidati dall’architetto alla scoperta del patrimonio immobiliare della città. A maggio partirà la campagna con Roger Federer, ambasciatore globale, sul Grand Train Tour, il percorso circolare della Svizzera che unisce tutte le città, i più bei percorsi panoramici e le più belle attrazioni. [post_title] => Svizzera sempre più Swisstainable: fra Grand Train Tour e un'offerta urbana fuori dagli schemi [post_date] => 2023-03-16T10:39:37+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1678963177000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "norwegian pronto loperativo invernale 2023 24 144 rotte verso 65 destinazioni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":70,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4443,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441669","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

L’Ambasciatrice di Spagna presso la Santa Sede, Isabel Celáa, il presidente della Regione di Murcia, Fernando López Miras, insieme al Consigliere del turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia, Gonzalo Ceballos, il Consigliere della Presidenza della Regione di Murcia, Marcos Ortuño Soto,José Francisco García, Sindaco di Caravaca de la Cruz, il Vescovo della diocesi Cartagena-Murcia, Monsignor José Manuel Lorca Planes e il Direttore dell’Ufficio spagnolo del turismo Gonzalo Ceballos hanno presenziato ieri a Roma presso Palazzo di Spagna l’evento “Caravaca de la Cruz. Anno Giubilare 2024”.\r

\r

L’occasione per illustrare ai professionisti del settore turistico tutte le peculiarità e gli obiettivi futuri legati allo sviluppo turistico-culturale della città e della Regione di Murcia. \r

\r

Caravaca de la Cruz è una città santa del Cristianesimo insieme a Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana, Roma e Gerusalemme in grado di destagionalizzare l’offerta turistica grazie al forte richiamo del turismo religioso attivo tutto l’anno.\r

\r

“L’offerta turistica della Regione di Murcia deve adattarsi alle esigenze del turismo offrendo nuove sensazioni, esperienze uniche, paesaggi inimitabili, tra cultura, gastronomia, sport e religione – dichiara il Consigliere della Presidenza della Regione di Murcia, Marcos Ortuño Soto . Il nostro obiettivo è raggiungere 1 milione di pellegrini nel prossimo Anno Giubilare raddoppiando il numero di pellegrini del 2017. Il governo sta sviluppando un piano di investimenti pari a 5 milioni di euro per rendere Caravaca de la Cruz una meta di pellegrinaggio permanente della cristianità. Il nostro scopo è che l’Anno Giubilare 2024 sia un vero successo”.\r

\r

Quella su Caravaca de la Cruz e il potenziamento del turismo culturale-religioso è dunque una decisa scommessa avvalorata dai dati turistici degli anni trascorsi. “Nel 2019 la Regione di Murcia è stata visitata da oltre 800 mila visitatori che hanno totalizzato 1,2 milioni di pernottamenti per una spesa di 250 migliaia di euro – prosegue il Consigliere -. Il turismo culturale-religioso sarà una delle linee guida del piano strategico della regione. La collaborazione dell’ente spagnolo del turismo a Roma è fondamentale per il raggiungimento di tale obiettivo”.\r

\r

\r

\r

Il Direttore dell’Ufficio spagnolo del turismo Gonzalo Ceballos ha dichiarato “Nell’ambito del Piano Strategico per il Turismo della Regione di Murcia 2022-2032, Turespaña mette a disposizione il Centro Multimediale Interattivo (CMI) come strumento fondamentale per la promozione di tutta la Regione e, più nello specifico, di Caravaca de la Cruz” e prosegue “Il nostro CMI di Piazza di Spagna si rinnova per accogliere l’anno giubilare in collaborazione con la Regione di Murcia.” Infatti, è in programma anche un ciclo di eventi, presenziali, online e ibridi, dedicati alla Regione di Murcia e all’anno giubilare di Caravaca de la Cruz e realizzati in collaborazione con Turespaña.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"441674,441675,441676,441678\"]\r

\r

Il monsignore Lorca Planes, vescovo della diocesi Cartagena-Murcia, ha segnalato: “Per giungere a Caravaca de la Cruz, potete percorrere i diversi cammini che si sono aperti negli ultimi anni. Non solo dalle diverse aree geografiche, ma anche dai diversi stati d’animo. L’amore mira sempre a Dio. Vi accoglieremo a braccia aperte. Da Roma, la città eterna, vi invitiamo a un tempo di benedizione e di rendimento di grazie.”\r

\r

José Francisco García, sindaco di Caravaca de la Cruz ha dichiarato: “Non si potrebbe comprendere Caravaca senza la presenza della Vera Croce del tredicesimo secolo, il simbolo che ha segnato il suo sviluppo storico e la sua identità culturale, religiosa e patrimoniale.” Invitando a visitare la basilica santuario della Santissima e Vera Croce e la sua reliquia il “lignum crucis” insieme al resto di punti d’interesse che si trovano nella cittadina “i pellegrini e viaggiatori che arrivano alla nostra città scoprono un luogo ricco di storia, con strade piene di chiese, conventi, campanili e case signorili che testimoniano un glorioso passato con capitoli epici e leggendari”. \r

\r

","post_title":"Spagna: 5 milioni di Euro per rendere Caravaca de la Cruz un punto di riferimento del turismo religioso","post_date":"2023-03-16T15:22:18+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678980138000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"The Cocoon Collection è nata solo un anno fa ma ha già le idee chiare e obiettivi ambiziosi. Il brand alberghiero, creato dalla famiglia Azzola per raccogliere la propria offerta ricettiva alle Maldive, a Zanzibar e dallo scorso autunno anche in Sri Lanka, mira infatti a passare dalle attuali cinque strutture a dieci-dodici entro i prossimi tre-quattro anni, con tre aperture in pipeline in un solo anno. \"L'idea è sempre la stessa - racconta il fondatore e sales director della compagnia, Attilio Azzola -: trovare una location e qualcosa di nuovo da dire, su cui inserire il nostro concept di ospitalità fatto di uno stile italiano meticciato con le peculiarità del territorio\".\r

\r

A Zanzibar in arrivo due one-island-one-resort\r

\r

Un compito non facile, che presuppone una selezione attenta di territori e opportunità. \"Come per esempio è avvenuto a Zanzibar - aggiunge Azzola -. Una meta in cui da tempo cercavamo un'occasione per aggiungere un prodotto nuovo al nostro Gold: una struttura unica nel suo genere, dotata di 74 camere in un'area dove ne avremmo potute realizzare 200 e soprattutto situata in uno dei pochi luoghi di Zanzibar non toccato dal fenomeno delle maree, che spesso in questo paese può condizionare l'esperienza sun&each degli ospiti\".\r

\r

Da tali presupposti è nato quindi il progetto di trovare una location dove replicare il modello one-island-one-resort già adottato con tanto successo alle Maldive. \"Siamo i primi a introdurre questo concept a Zanzibar - sottolinea sempre Azzola - E partiremo subito forte con due nuovi 5 stelle in pipeline su altrettante isole differenti. Il primo si chiamerà Bawe: dovrebbe aprire a fine di quest'anno - inizi 2024, sarà caratterizzato da un afro-design dai tratti contemporanei e disporrà di 70 ville tutte con piscina privata. Il secondo sorgerà su Prison Island, avrà uno stile African-chic con un forte accento sulla sostenibilità e sarà provvisto di 50 camere, suite e ville. Prevediamo di inaugurarlo nella primavera del prossimo anno, con i lavori per la sua costruzione che inizieranno a giugno. La location è particolare, perché si tratta dell'isola dove venivano convogliate le persone appena catturate e destinate a essere vendute a Zanzibar, ossia su quello che, fino agli anni '30 del secolo scorso, era considerato uno dei principali mercati di schiavi al mondo. Non solo: sulla stessa isola c'era anche lo zoo personale del sultano che includeva, tra l'altro, una collezione di testuggini giganti ancora oggi esistente. Per questo motivo stiamo pensando di realizzare un doppio ambiente: uno dedicato a un museo e alla visita delle testuggini, aperto anche al pubblico esterno, e l'altro riservato al resort adults-only vero e proprio, con un concept per certi versi simile al nostro You & Me alle Maldive\".\r

\r

Alle Maldive apre il Joy: prima di tre strutture in pipeline. Focus anche sullo Sri Lanka \r

\r

Ed è proprio qui che è destinata a sorgere la terza struttura già in pipeline: \"Il Joy, un 5 stelle dai tratti lifestyle, aprirà i propri battenti il prossimo 1° settembre sull'atollo di Male Nord. Ma non non è tutto, perché contiamo di aggiungere un quarto albergo alle Maldive entro la fine del 2024. Gli altri due progetti che abbiamo in mente riguardano invece lo Sri Lanka. Si aggiungeranno al nostro boutique hotel da 16 suite (da minimo 120 metri quadrati di superficie) e tre ville con piscina privata da 300 metri quadrati acquisito lo scorso autunno\".\r

\r

In Italia l'esclusiva è di Azemar ma i resort puntano forte sull'internazionalizzazione\r

\r

La distribuzione in Italia rimarrà per il momento un'esclusiva Azemar, il to di famiglia, \"ma nel futuro mai dire mai\", mentre la politica di commercializzazione continuerà ad avere un approccio globale: \"In realtà dalla nostra Penisola arriva circa il 20% della nostra clientela - conclude Azzola -. In alcune strutture gli ospiti tricolori non sono neppure la maggioranza. Al Gold Zanzibar per esempio il primo mercato è rappresentato dai francesi, seguiti dagli spagnoli. Prima erano i viaggiatori provenienti dai Paesi di lingua tedesca (i cosiddetti Dach), che sono convinto presto torneranno a essere il bacino di provenienza principale\". Una strategia, quella dell'internazionalizzazione, pensata per non dipendere da nessun mercato e che \"durante la pandemia ci ha consentito di reggere alle difficoltà\".","post_title":"The Cocoon Collection: obiettivo una dozzina di hotel entro quattro anni","post_date":"2023-03-16T13:49:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678974571000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441662\" align=\"aligncenter\" width=\"713\"] Il ministro Santanchè alla Bmt[/caption]\r

\r

Il ministro Santanché partecipa all’inaugurazione della Bmt (Borsa Mediterranea del Turismo) parlando agli operatori del settore e ribadendo l’interesse ad aprire tavoli di dialogo con il comparto. \r

\r

“Non credo che ci sia stato un governo che si sia occupato di più di turismo - esordisce -: il turismo è sempre stato un po’ maltrattato negli anni passati, si è parlato tanto della sua importanza, del fatto che rappresentasse il petrolio d’Italia ma poco è stato fatto. Io voglio parlare con i lavoratori, con le categorie e prometto che alla fine dei nostri 5 anni avremo fatto tutto quello di cui stiamo parlando”.\r

\r

Tra le priorità di intervento elencate dal ministro, ci sono i 39 milioni di aiuti per agenzie di viaggi e tour operator. “Dobbiamo agevolare iniziative e bandi che portino i soldi nelle giuste tasche, quelle di chi crea posti di lavoro. Penso ad esempio alle agenzie di viaggi: mi sono impegnata per sbloccare i 39 milioni di euro di aiuti per il Covid”. \r

\r

Una promessa che viene ribadita dall’intervento successivo, quello di Pier Ezhaya, presidente Astoi, che conferma gli impegni: “Si sta completando la fase di assegnazione - spiega -, i 39 milioni di euro sono in lavorazione con la Comunità Europea e speriamo arrivino presto per chiudere questa parte triste e cupa del Covid: dobbiamo smettere di piangere e cicatrizzare le ferite per guardare al futuro”. \r

\r

Prende la parola a questo punto Franco Gattinoni, che, in qualità di presidente di Fto, spinge per sbloccare i fondi per le agenzie di viaggio che non superino il limite di 200mila euro di aiuti. “Le grandi aziende dovranno aspettare l’ok dall’Europa - spiega -, ma c’è un 99% di realtà che potrebbero agevolarne subito e questo è un tema molto importante, una soluzione che aiuterebbe la maggior parte delle realtà”. ","post_title":"Santanché: “I 39 mln arrivano”. Gattinoni: “Il 99% delle adv potrebbe averli subito”","post_date":"2023-03-16T13:23:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1678972983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441652","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel Regno Unito gli scioperi in aeroporti come Heathrow e nei porti continuano.\r

\r

Sebbene il governo del Regno Unito miri a ridurre al minimo i disagi, avverte che coloro che viaggiano il 15 e all'inizio del giorno successivo devono essere preparati ad affrontare tempi di attesa più lunghi al controllo di frontiera del Regno Unito.\r

Come per gli scioperi dell'anno scorso, i dipendenti governativi e il personale militare sono stati addestrati a effettuare controlli alle frontiere durante gli scioperi, uno schema che in precedenza aveva suscitato critiche per aver messo a repentaglio la sicurezza.\r

L'azione di sciopero in Francia coinciderà con gli scioperi delle forze di frontiera del 15 marzo, che potrebbero portare a interruzioni e code anche nei porti francesi. Heathrow si sta preparando per ancora più caos il mese prossimo, con i membri del sindacato britannico Unite che votano per lo sciopero durante le vacanze di Pasqua ad aprile. \r

I motivi\r

Lo sciopero fa parte di una più ampia azione coordinata di migliaia di dipendenti pubblici. 100.000 membri del PCS in 214 dipartimenti governativi e altri enti pubblici hanno votato per agire\r

\r

I membri chiedono un aumento di stipendio del 10% , citando un'inflazione da far venire l'acquolina in bocca del 10,6%. \r

\r

Mark Serwotka, il segretario generale del PCS, ha affermato che lo sciopero causerà \"significativi disagi\" - ma ha aggiunto che la crisi del costo della vita ha lasciato i lavoratori \"disperati\" senza altra scelta che scioperare.\r

\r

«Non abbiamo altra scelta che intraprendere un'azione sindacale perché i nostri membri utilizzano banchi alimentari e non sono in grado di accendere il riscaldamento in questo momento - e ha aggiunto che - Il governo può fermare questi scioperi domani se mette i soldi sul tavolo».\r

\r

","post_title":"UK: Scioperi ad Heathrow dal 15 marzo, il sindacato difende i propri impiegati","post_date":"2023-03-16T13:18:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678972704000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441641","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'hotel Principal Son Amoixa, vicino a Manacor, ricavato in una finca del XVI secolo,nel cuore di Manacor, sull’isola di Maiorca (Spagna), fa il suo ingresso nella cooperazione internazionale della Romantik Hotels & Restaurants. L'hotel è stato riaperto solo di recente dopo un accurato lavoro di ristrutturazione.\r

\r

«Il Romantik Hotel Son Amoixa è uno dei luoghi più belli di Maiorca - afferma Thomas Edelkamp, ​​CEO di Romantik - Siamo molto contenti che Romantik sia tornato sull'isola dopo molti anni e grazie a una perla alberghiera come il Son Amoixa, posso già promettere ai nostri Ospiti un soggiorno meraviglioso ».\r

\r

La storica tenuta di campagna è gestita dalla famiglia Haupt, originaria della Germania. «Sappiamo che molte migliaia di ospiti viaggiano ogni anno con il marchio Romantik - aggiunge Ulrich Haupt - La clientela esigente ora troverà anche una gamma di alta qualità a Maiorca. Con i suoi canali di vendita e marketing ben funzionanti, Romantik garantisce alla nostra casa una visibilità ancora maggiore».\r

\r

Nel Romantik Hotel Son Amoixa, circondato da un giardino mediterraneo con una grande piscina e alberi ombrosi, i viaggiatori possono godersi una vacanza vicino alla spiaggia, a soli 45 minuti di auto dall'aeroporto della capitale Palma di Maiorca. La struttura da sogno, che vanta secoli di storia, ma è dotata di camere moderne e lussuose, offre anche una vasta gamma di offerte benessere e delizie culinarie di altissimo livello.\r

\r

\r

\r

Nel rinomato ristorante gourmet dell'hotel, si può gustare un'eccellente cucina stagionale à la carte con i consigli dello chef che cambiano più volte alla settimana, oltre a una squisita selezione di vini.\r

\r

Nell'elegante sauna massaggi rilassanti e rinfrescanti trattamenti di bellezza, proposti in collaborazione con Spa Mediterraneo Mallorca. L'hotel è un'oasi di calma e relax, punteggiata da fiori mediterranei, cactus, palme, ulivi, aranci, limoni e mandorli. Un bar self-service, comodi lettini e romantici lettini invitano a trascorrere ore rilassanti sotto il sole di Maiorca.\r

\r

Tre bellissime spiagge sabbiose, Cala Romántica, Cala Anguila e Cala Mandía, sono raggiungibili in pochi minuti di auto. I golfisti hanno cinque campi tra cui scegliere a soli 15-30 minuti di auto. La posizione è ideale anche come punto di partenza per varie escursioni ed esplorazioni dell'isola.\r

\r

Il Romantik Hotel Son Amoixa dispone di un totale di 16 camere, nove delle quali doppie, tre junior suite e tre suite. Disponibile anche un appartamento esclusivo.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Romantik Hotels, un nuovo affiliato in Spagna con il Principal Son Amoixa di Maiorca","post_date":"2023-03-16T11:27:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678966064000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441647","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grecia. Uno sciopero del controllo del traffico aereo priverà Aegean Airlines e Olympic Air di tutti i loro voli il 16 marzo , i vettori stranieri saranno ovviamente colpiti. \r

\r

Il principale aeroporto del Paese, Atene-Eleftherios Venizelos , ha avvertito: \"Si informa che a causa dello sciopero del personale del controllo del traffico aereo (e di altre associazioni HCAA) che partecipano allo sciopero generale di 24 ore dell'Amministrazione Suprema Consiglio dei sindacati dei dipendenti pubblici greci (ADEDY), il 16 marzo 2023, non saranno operati voli da/per l'aeroporto internazionale di Atene dalle 00:00 alle 23:59\". Si riferisce al movimento sociale innescato dal disastro ferroviario di Tempi, che ha ucciso 57 persone e ha scatenato manifestazioni contro il governo.\r

Vettori\r

La compagnia di bandiera greca Aegean Airlines e la regionale Olympic Air hanno confermato ieri la cancellazione di tutti i loro voli, nazionali o internazionali. Tutti i passeggeri interessati saranno avvisati e potranno modificare la loro prenotazione \"senza costi di riemissione o cambio tariffa\", specifica un comunicato. Stessa osservazione per il low cost Sky Express , e negli aeroporti delle isole.\r

\r

Tra i vettori stranieri interessati ci sono tra gli altri nella sola capitale greca Air France , Transavia , SWISS , Ryanair , easyJet , Wizz Air , Middle East Airlines (MEA), Lufthansa , British Airways , Cyprus Airways , SAS Scandinavian , Turkish Airlines o Gulf Air .","post_title":"Grecia: sciopero del controllo del traffico aereo. Problemi per i vettori","post_date":"2023-03-16T11:26:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1678965990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441640","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates alza il sipario sulla rinnovata livrea della flotta, che presenta principalmente una versione modificata del disegno della bandiera degli Emirati Arabi Uniti sulla coda degli aeromobili.\r

\r

Un design, spiega la compagnia, \"più dinamico e fluido\" della bandiera nazionale, con opere d'arte tridimensionali. Uno dei suoi A380 è il primo a portare la nuova livrea ed effettuerà il suo primo collegamento, verso Monaco, domani 17 marzo.\r

\r

\"Stiamo rinnovando la nostra livrea per mantenerla moderna, senza perdere gli elementi chiave della nostra identità, come la bandiera degli Emirati Arabi Uniti sulla coda e la calligrafia araba\", ha dichiarato il presidente della compagnia aerea, Tim Clark.\r

\r

Emirates ha iniziato ad operare nel 1985 e da allora ha effettuato un solo cambio di livrea, quando ha introdotto il suo primo 777-300 nel 1999. La compagnia aerea prevede di ridipingere 24 aeromobili, tra cui 17 B777, entro la fine di quest'anno e il suo primo A350 - previsto per agosto 2024 - sarà consegnato con il nuovo marchio.\r

\r

","post_title":"Emirates rinnova la livrea dei suoi velivoli per la prima volta dopo oltre 20 anni","post_date":"2023-03-16T10:58:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678964319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441636","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441637\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessio Macrì Italy & Albania sales manager, Maurizio Ammendolia, revenue management manager e Laura Nadalini, passengers key accaunt.[/caption]\r

\r

GNV presenta il suo programma per la stagione estiva 2023 alla fiera BMT – Borsa Mediterranea del Turismo, che si terrà da oggi al 18 marzo presso la Mostra d'Oltremare di Napoli. Proprio lo scalo partenopeo sarà protagonista grazie ad un'offerta che permetterà ai passeggeri di raggiungere la Sicilia per le proprie vacanze estive, in particolare con partenze giornaliere verso Palermo e settimanali verso Termini Imerese. Sono presenti Alessio Macrì Italy & Albania sales manager, Maurizio Ammendolia, revenue management manager e Laura Nadalini, passengers key accaunt.\r

\r

In termini di andamento delle prenotazioni le linee in partenza da Napoli stanno già riscontrando un buon successo dal momento dell'apertura delle vendite con un +30% del volume delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in particolare la tratta Napoli-Palermo sta registrando un aumento dell'advance booking del 23%.\r

\r

Coloro che decideranno di acquistare i due collegamenti da Napoli, e tutti quelli offerti dalla compagnia verso la Sicilia e la Sardegna, potranno godere di uno sconto fino al 35% in occasione della festa del papà, da venerdì 17 a lunedì 20 marzo. La promozione sarà valida per l'acquisto viaggi in programma da marzo fino a settembre. ","post_title":"GNV alla Bmt di Napoli con il programma per la stagione 2023","post_date":"2023-03-16T10:49:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678963788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La Svizzera punta una volta di più i riflettori su Swisstainable, manifesto del turismo sostenibile e filo conduttore di una promozione che mantiene l’ambiente sempre al centro. Novità di quest’anno l’offerta urbana, nella nuova veste di turismo fuori dagli schemi e trasformativo con tendenze e novità tutte da scoprire all’interno delle città svizzere. Al suo esordio per il 2023 il nuovo prodotto Grand Train Tour of Switzerland.\r

\r

La strategia è rivolta a soggiorni più lunghi e ad attrarre nuovi Paesi. Da sempre nel dna della Svizzera, la campagna del 2023 punta fortemente ai viaggi in treno verso le città e la montagna e ai treni panoramici. Prosegue per tutto l’anno la collaborazione con Ferrovie Federali Svizzere e Trenitalia seguito da un rilancio periodico di offerte speciali sui treni Eurocity, una per ogni stagione.\r

\r

“L’attenzione all’ambiente è diventato un asset importante per la scelta delle vacanze. - spiega Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo Italia – Gli italiani apprezzano molto la bellezza dei paesaggi svizzeri e la possibilità di vivere esperienze in contesti naturali sia per una vacanza in montagna sia per un weekend in una delle nostre città e i numeri di arrivi degli ultimi mesi lo confermano. La Svizzera è percepita dagli italiani come una destinazione per il turismo di prossimità per la vicinanza e ben collegata all’Italia. La capillarità dei trasporti ferroviari favorisce la mobilità green”.\r

\r

Gli italiani dunque amano le città svizzere. A dicembre 2022 Zurigo, Ginevra, Zermatt, Basilea, St. Moritz e Berna sono state tra le mete preferite nella classifica delle località più gettonate con più del 60% di pernottamenti insieme alle città di piccole dimensioni, immerse nel verde, come Lugano, Losanna e Lucerna, facilmente raggiungibili in treno. Novità dell’offerta sarà la destinazione città come esperienza fuori dagli schemi, la visita all’IRB di Bellinzona o la visita alla base Rega di Magadino o la visita della città in compagnia di un esperto professionista guidati dall’architetto alla scoperta del patrimonio immobiliare della città.\r

\r

A maggio partirà la campagna con Roger Federer, ambasciatore globale, sul Grand Train Tour, il percorso circolare della Svizzera che unisce tutte le città, i più bei percorsi panoramici e le più belle attrazioni.","post_title":"Svizzera sempre più Swisstainable: fra Grand Train Tour e un'offerta urbana fuori dagli schemi","post_date":"2023-03-16T10:39:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678963177000]}]}}