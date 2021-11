Norwegian: Hans-Jørgen Wibstad è il nuovo chief financial officer

Norwegian ha nominato Hans-Jørgen Wibstad nuovo chief financial officer, in carica ufficialmente entro e non oltre il 1° giugno 2022. “Non vedo l’ora di accogliere Hans-Jørgen Wibstad nel nostro team di gestione – ha dichiarato il ceo della compagnia, Geir Karlsen -. La sua mentalità strategica e la sua vasta esperienza nella finanza e nella gestione saranno molto apprezzate, e sono sicuro che abbia il giusto background e la giusta esperienza per Norwegian per il futuro”.

Hans-Jørgen Wibstad è attualmente executive vice presidente e cfo in Multiconsult Asa: il manager vanta oltre 20 anni di esperienza in vari ruoli di financial officer e di gestione, nella costruzione navale, nello shipping e nell’offshore, incluso il cfo in Kongsberg Gruppen. “Sono davvero entusiasta di questa opportunità. Norwegian è una low cost leader di mercato con un marchio forte e una base di clientela fidelizzata. Mentre l’industria dell’aviazione comincia a tornare alla normalità, non vedo l’ora mettere a disposizione le mie competenza ed esperienza e di lavorare con un team dinamico e solido per costruire una Norwegian sempre più forte”, ha sottolineato Hans-Jørgen Wibstad.