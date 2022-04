Norwegian rimuove l’obbligo di mascherina a bordo su tutti i voli dal 4 aprile

Norwegian rimuove l’obbligo di indossare la mascherina a bordo di tutti i voli, da lunedì 4 aprile. La norma era in vigore dal 17 giugno 2020: ora, mentre “tutti i paesi riducono o rimuovono completamente le restrizioni di viaggio, grazie a vaste campagne di vaccinazione, i passeggeri potranno scegliere se desiderano indossare o meno una mascherina” spiega una nota del vettore.

Dallo scorso 12 febbraio, quando i requisiti sono stati eliminati per la prima volta in tutta la Scandinavia, Norwegian ha notato “un aumento della domanda da parte dei passeggeri e l’ottimismo nel prenotare in anticipo sia per i viaggi leisure che per quelli d’affari. La compagnia è fiduciosa che i viaggi si riprenderanno e prospereranno durante i prossimi mesi estivi”.