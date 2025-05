Napoli, Gesac sulla chiusura dello scalo per il rifacimento pista: «Attendiamo fiduciosi le decisioni Enac» Gesac, società di gestione dell’aeroporto di Napoli, conferma la chiusura al traffico dello scalo partenopeo prevista per gennaio 2026, dopo l’intervento di ieri dell’Enac che, in una nota ufficiale, spiegava che il progetto esecutivo per il rifacimento della pista di volo e delle vie di rullaggio «non è ancora stato consegnato» all’Ente nazionale per l’aviazione civile, che ha invece ricevuto solo quello relativo alla fattibilità tecnico economica. L’ente afferma quindi che le «tempistiche ipotizzate dovranno essere riviste alla luce delle diverse ipotesi realizzative. Ad ora, quindi, non è stata emessa alcuna approvazione né, tantomeno, sono state verificate dall’Ente stesso le tempistiche di realizzazione». Le tempistiche sono quelle indicate invece da Gesac nelle scorse settimane e ribadite ieri sera in una comunicazione ufficiale: «I 42 giorni di chiusura (dal 19 gennaio al 1° marzo 2026), sono stati stimati sulla base di approfondite valutazioni tecnico-gestionali che prevedono l’esecuzione dei lavori nel periodo dell’anno storicamente caratterizzato dal minore traffico aereo, al fine di ridurre al minimo i disagi per gli utenti e senza soluzione di continuità, per 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Gesac ha altresì ritenuto opportuno avviare una campagna di informazione preventiva verso le istituzioni e i soggetti economici coinvolti, per ridurre l’impatto determinato dalla necessaria chiusura di una infrastruttura nevralgica. Consapevoli che la sicurezza rappresenti un valore condiviso fra Gesac ed Enac, autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia, e di aver preventivamente adottato le misure necessarie verso gli stakeholder, attendiamo fiduciosi le valutazioni dell’Enac alle quali Gesac si adeguerà». Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491673" align="alignleft" width="300"] Federico Caner[/caption] La regione del Veneto ha preso parte alla ITB China 2025 di Shanghai, la principale manifestazione fieristica internazionale del settore turistico in Cina, con un focus esclusivo su incontri B2B tra 1.400 buyer e tour operator selezionati da Cina continentale, Hong Kong e Macao. Un’edizione record con 700 espositori provenienti da 85 paesi. La presenza del Veneto si è sviluppata all’interno dello spazio Enit/Italia, dove le eccellenze turistiche regionali sono state rappresentate da Destination Verona & Garda Foundation, Fondazione dmo Dolomiti Bellunesi, Cortina Marketing, nonché dalla Fondazione Arena di Verona e Aeroporto Marco Polo di Venezia – Gruppo Save. In tre giorni di manifestazione, gli operatori veneti hanno preso parte a circa 150 appuntamenti B2B, presentando la ricca e diversificata offerta turistica della regione a una platea altamente qualificata di professionisti del settore. “Il mercato cinese riveste un'importanza fondamentale per il nostro turismo (2,5% degli arrivi di turisti stranieri). Il Veneto è tra le regioni italiane la più amata dai turisti cinesi e lo dimostrano i dati: nel 2024 abbiamo registrato circa 360.000 arrivi, con un incremento del 65% rispetto all’anno precedente. Sebbene non abbiamo ancora raggiunto i numeri del 2019, siamo fiduciosi che nel 2026 potremo tornare ai livelli pre-pandemia – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Federico Caner -. «Un legame profondo, quello tra Italia e Cina, che affonda le radici nei secoli, come testimonia la figura di Marco Polo, il grande esploratore veneziano che ha tracciato il primo ponte culturale tra Oriente e Occidente. Oggi quel ponte continua grazie anche al ruolo fondamentale del Venice Marco Polo Airport, che con l’apertura del volo diretto Venezia-Shanghai contribuisce concretamente a rafforzare i collegamenti tra i nostri Paesi”. Evento e Save Per rafforzare ulteriormente la promozione sul mercato cinese, la regione del Veneto ha organizzato – con il supporto del Polo Aeroportuale del Nord Est – Gruppo Save e in collaborazione con Enit e ICE Shanghai – un esclusivo evento promozionale nella prestigiosa Shanghai Tower, uno degli edifici più iconici della metropoli cinese, affacciato sul fiume Huangpu e che ha visto la partecipazione dell’ambasciatore italiano in Cina, Massimo Ambrosetti e alla Console Generale Tiziana d’Angelo, oltre a circa 80 ospiti selezionati tra rappresentanti istituzionali, tour operator, stampa specializzata. [caption id="attachment_408813" align="alignleft" width="300"] Camillo Bozzolo[/caption] Per il Gruppo Save, Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation, ha dichiarato: “Con il volo su Shanghai di China Eastern, inaugurato a settembre 2024, abbiamo concretizzato un obiettivo importante sul quale da tempo stavamo lavorando, per il raggiungimento del quale sono stati fondamentali la collaborazione dell’aeroporto di Shanghai e il supporto del Governo italiano e delle Istituzioni locali. Il collegamento ha esordito con un immediato successo, tanto che da giugno di quest’anno la compagnia aerea aumenterà le frequenze settimanali dei voli. Per l’aeroporto di Venezia si tratta di un primo traguardo, con la prospettiva di attivare ulteriori collegamenti tra Venezia e la Cina che sono già allo studio e oggetto di dialogo con aeroporti e compagnie aeree cinesi”. [post_title] => Napoli, Gesac sulla chiusura dello scalo per il rifacimento pista: «Attendiamo fiduciosi le decisioni Enac» [post_date] => 2025-05-29T11:53:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748519613000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491654 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ue e vettori. Alcuni Stati membri dell'Europa con una chiara leadership della Spagna, sono riuscita a bloccare temporaneamente alcune proposte del Consiglio dell'Unione Europea volte a limitare i diritti dei passeggeri aerei. Tra le misure in discussione c'era la possibilità di legalizzare i costi per il bagaglio a mano e di aumentare a cinque ore il periodo minimo di ritardo necessario per avere diritto al risarcimento. Attualmente è impostato su tre. Il commento generale è questo: siamo riusciti a fermarli, ma ci riproveranno la prossima settimana. Offensiva delle compagnie aeree E' in corso un'offensiva delle compagnie aeree che vogliono modificare i provvedimenti a loro favore. Ricordiamo che in Spagna hanno subito sanzioni per pratiche abusive, e naturalmente ora spingono per modificare la normativa europea e consentire azioni attualmente considerate non approvate. E' chiaro che l'industria aerea sta manovrando a Bruxelles per legalizzare i supplementi e ridurre i risarcimenti. Alcuni Stati membri chiedono non solo la sospensione di queste proposte, ma anche una controriforma che rafforzi i diritti dei consumatori e garantisca un indennizzo automatico in caso di overbooking, cancellazioni e ritardi. Insomma secondo i Paesi coinvolti l'Europa sta mettendo a rischio i diritti dei consumatori e la sua stessa identità. Se soccombe alle pressioni delle multinazionali affinché modifichino le regole per adattarle a loro, il danno sarà irreparabile. Per ora, una minoranza di blocco guidata dalla Spagna ha impedito che la regolamentazione venisse portata avanti, ma i negoziati proseguiranno nei prossimi giorni. [post_title] => Ue, bloccate per ora la legalizzazione del costo bagaglio e il ritardo di 5 ore [post_date] => 2025-05-29T11:16:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => bagagli-a-mano [1] => compagnie-aeree [2] => consumatori [3] => diritti-a-rischio [4] => europa [5] => offensiva [6] => ritardo-di-5-ore [7] => stati-mebri [8] => topnews [9] => ue ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Bagagli a mano [1] => compagnie aeree [2] => consumatori [3] => diritti a rischio [4] => europa [5] => offensiva [6] => ritardo di 5 ore [7] => stati mebri [8] => Top News [9] => Ue ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748517400000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491536 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491552" align="alignleft" width="300"] Gonzalo Ceballos e Ignacio Rodrìguez Ruiz[/caption] «La regione di Aragona ha accolto nel 2024 più di 39.000 italiani, mentre nei primi tre mesi del 2025 sono stati oltre 24.600» così Gonzalo Ceballos, consigliere per il turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia, nel corso di un evento di promozione turistica dedicato all’Aragona che si è svolto ieri a Roma alla presenza di rappresentanti istituzionali italiani e spagnoli. Il mercato aragonese è in crescita anche grazie alla nuova tratta Roma-Saragozza operata da Wizz Air e il legame con tutto il Paese è in aumento: «La Spagna ha accolto 5,5 milioni di visitatori italiani lo scorso anno e ha già ospitato nei primi tre mesi del 2025 circa 1,1 milione di italiani, registrando una crescita del 13,6% rispetto allo stesso periodo del 2024» sottolinea il consigliere. Con il progetto “Aragón con Alma”, la regione punta a diventare una destinazione di riferimento per il turismo religioso, valorizzando percorsi come il Cammino di Santiago, il Cammino Ignaziano e la Ruta Mariana, tutti con tappa a Saragozza, città multiculturale vivace, ricca di storia e tradizioni, cultura e arte. L’Aragona si distingue per un’offerta di turismo esperienziale e “slow”, tra natura, siti Unesco e avventura: la provincia di Huesca ha vinto il World Tourism Award 2023 come migliore destinazione europea di turismo d’avventura. Nel 2025, Cariñena è Città europea del vino, confermando la vocazione enogastronomica della regione, che vanta 12 ristoranti stellati Michelin e una ricca tradizione culinaria. Tutti gli intervenuti: Manuel Blasco, assessore all’ambiente e al turismo del governo di Aragona, l’assessora alla cultura, educazione e turismo del comune di Saragoza Sara Fernàndez, il direttore generale del turismo del governo di Aragona Jorge Moncada con il responsabile del servizio promozione, pianificazione e studi turistici Ignacio Rodrìguez Ruiz, il corporate communications manager di Wizz Air Salvatore Gabriele Imperiale e il direttore generale di Saragozza turismo José Francisco García. [gallery ids="491538,491539,491540,491541,491542,491543,491544,491545,491546"] Di Elisa Biagioli [post_title] => Spagna, l'Aragona conquista i turisti italiani: oltre 24.600 arrivi nel primo trimestre 2025 [post_date] => 2025-05-28T14:38:55+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748443135000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491529 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La stagione estiva dell'Nh Firenze comincia con un importante rinnovo delle camere e della terrazza panoramica, situata al settimo piano. Obiettivo dell'intervento è stato quello di donare alla struttura un tocco più moderno, fresco e accogliente, in linea con la crescente attrattività turistica di Firenze e con le esigenze di un pubblico sempre più eterogeneo, internazionale ed esigente.aperto”. Le 152 camere, suddivise in diverse categorie per garantire un’esperienza ancor più personalizzata, beneficiano di un nuovo design che valorizza tonalità calde e naturali, come il blu notte e l’arancio mattone, creando un’atmosfera intima ed elegante, dove comfort moderno, calore dell’ospitalità italiana e stile convivono in perfetto equilibrio. Dopo le standard, le Premium, si distinguono per la presenza di una zona soggiorno con poltrona trasformabile in letto. Le Junior Suite con terrazza – situate all’ultimo piano – offrono ampi spazi, un comodo terrazzo privato e un angolo relax da cui godere la suggestiva vista sulla Culla del Rinascimento. La Presidential Suite propone ambienti sofisticati, finiture ricercate e materiali di pregio, che rendono il soggiorno ancor più esclusivo, grazie anche al panorama sull’Arno, sul Ponte Vecchio e sul Duomo. Nei bagni di ogni camera sono stati introdotti accorgimenti estetici e funzionali, tra cui carte da parati decorative che aggiungono un tocco contemporaneo e ricercato. Il Narciso Rooftop Pool & Bar Fiore all’occhiello della struttura, il Narciso Rooftop Pool & Bar è un angolo di pace con vista mozzafiato sui tetti di Firenze: al calar del sole, la terrazza panoramica con piscina regala un’atmosfera romantica e suggestiva, ideale per un cocktail o una cena informale, grazie a proposte che fondono sapori locali e creatività contemporanea. Il tutto accompagnato da una pregiata selezione di vini, signature cocktails e ottima musica. L’area piscina, accessibile tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30, e il bar, aperto dalle 10.30 alle 24.00, accolgono gli ospiti in un ambiente fresco e ricercato in linea con le nuance cromatiche degli spazi interni. Situato al piano terra, il ristorante Narciso Comfort Food & Drink è pensato per offrire un’esperienza culinaria raffinata in un ambiente dal design contemporaneo ed elegante. Nh Firenze dispone infine di un moderno centro congressi dotato di nove sale meeting versatili e funzionali. Tutti gli spazi sono attrezzati con le più recenti tecnologie, gli spazi sono ideali per organizzare eventi e riunioni di ogni genere. La sala più grande può ospitare fino a 130 persone, offrendo la cornice perfetta per conferenze, seminari o eventi speciali. [post_title] => Nh Firenze rinnova camere e terrazza panoramica con un look più moderno e accogliente [post_date] => 2025-05-28T14:15:59+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748441759000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491484 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Federalberghi, insieme a Htrec, l'associazione europea dell'ospitalità, e alle associazioni nazionali degli albergatori di altri 25 Paesi europei, sostiene un'azione legale collettiva paneuropea contro Booking.com. L’iniziativa fa seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea (CGUE) del 19 settembre 2024, che ha stabilito che le clausole di parità tariffaria imposte dalla piattaforma (cosiddetta parity rate) violavano il diritto della concorrenza dell'UE. Negli ultimi venti anni, queste clausole hanno posto gli hotel italiani in una posizione di notevole svantaggio competitivo. Hanno impedito la concorrenza sui prezzi tra Booking.com e altre piattaforme online, gonfiando le commissioni pagate dagli hotel. Inoltre, le clausole hanno impedito agli hotel di offrire prezzi o disponibilità migliori sui propri siti web, limitando le vendite dirette e l'autonomia. Danno finanziario In altri termini: l'uso da parte di Booking.com di clausole anticoncorrenziali ha causato un danno finanziario significativo per le imprese turistico ricettive italiane. Conseguentemente, in base ai principi generali del diritto europeo della concorrenza, gli alberghi italiani hanno il diritto di chiedere un risarcimento a Booking.com per le perdite finanziarie subite. Gli hotel possono avere diritto a recuperare una parte significativa delle commissioni pagate a Booking.com nel periodo che va dal 2004 al 2024, oltre agli interessi. "Questa è un'opportunità per gli albergatori italiani per difendere i propri diritti, recuperare le perdite e sostenere un mercato online più equo", ha affermato Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi. Il caso sarà condotto e gestito da un team di giuristi ed economisti di grande e riconosciuta esperienza nel campo della concorrenza, che hanno già ottenuto con successo la sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2024. Tutti gli alberghi italiani sono invitati e incoraggiati ad aderire, registrandosi sul sito internet www.mybookingclaim.com. Il termine ultimo per la partecipazione è il 31 luglio 2025. [post_title] => Federalberghi lancia un'azione legale collettiva contro Booking.com [post_date] => 2025-05-28T11:07:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => azione-legale [1] => clausole-anticoncorrenziali [2] => corte-di-giustizia-europea [3] => danno-finanziario [4] => federalberghi [5] => hotrec [6] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => azione legale [1] => clausole anticoncorrenziali [2] => corte di giustizia europea [3] => danno finanziario [4] => Federalberghi [5] => Hotrec [6] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748430447000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491454 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Focus Marocco per Gnv: quello marocchino è il secondo mercato più importante per la compagnia dopo l’Italia, dove è operativa da oltre quindici anni e lo scorso anno ha trasportato circa 455.000 passeggeri. In occasione dell’arrivo nel Mediterraneo di Gnv Orion, la nuova nave partita lo scorso 30 aprile dal cantiere Gsi di Canton, ha sostato a Tangeri - prima di raggiungere Genova entro la fine del mese per ultimare gli allestimenti in vista dell’entrata in servizio a fine giugno -: un gesto simbolico per celebrare l’imminente inizio della grande operazione Marhaba 2025 (5 giugno – 15 settembre) e il forte legame che ha Gnv con il Paese. Nelle scorse settimane, Gnv ha annunciato un ordine di ulteriori 4 nuove navi alimentate a Gnl che, sommate a quelle attualmente in costruzione, garantiranno alla compagnia di incrementare la propria flotta di 8 nuove unità tra il 2025 e il 2030. A questo proposito, nel corso dell’evento odierno il ceo di Gnv, Matteo Catani, ha svelato ulteriori importanti investimenti sul Paese nordafricano anticipando quella che potrebbe essere l’offerta futura e l’auspicato utilizzo di queste nuove navi appena ordinate proprio sul mercato marocchino. «Il Marocco – ha sottolineato Catani – merita questi investimenti e innovazioni di prim’ordine, e noi vogliamo lavorare con le autorità del Paese con l’ambizione di renderli disponibili anche qui. Oggi presentiamo Gnv Orion, una nave moderna alimentata a combustibile tradizionale ma dotata di tecnologie avanzate che riducono le emissioni di oltre il 30% per unità trasportata rispetto alle unità precedenti. Si tratta del primo passo di un più ampio piano di rinnovamento della flotta. In totale, sei nuove navi alimentate a Gnl arricchiranno la flotta. Gnv è oggi il primo vettore di traghetti nel Mediterraneo per numero di letti disponibili, la caratteristica più richiesta dal target marocchino, e il secondo per capacità di stivaggio di veicoli e merci. Sono proprio queste le caratteristiche che hanno consentito alla Compagnia di consolidare la propria presenza in Marocco. «Abbiamo continuato a investire sul Marocco e anche quest’anno lo dimostriamo dedicando al trade marocchino due delle nostre navi riammodernate e digitalizzate - le smart ship ‘Fantastic’ ed ‘Excelsior’. Proseguiremo su questa strada con decisione e se ci saranno le giuste condizioni dedicheremo le nuove navi appena ordinate alle nostre linee marocchine. Al momento le 8 navi di nuova generazione (le 2 già arrivate e le 6 a GNL ordinate) non possono operare in tutti i porti del Marocco a causa di alcuni limiti infrastrutturali, come ad esempio la lunghezza massima delle navi nel porto di Tanger Med ferma a 200 metri». A proposito delle novità dei servizi, è intervenuta più nel dettaglio Carole Montarsolo, trade manager di Gnv per la destinazione Marocco: «Quest’anno abbiamo deciso di impiegare le prime due smart ship della flotta sulle rotte del Marocco. Con un investimento di diversi milioni di euro, tali navi hanno subito un rinnovamento strutturale dei servizi di bordo con il supporto di un'ampia gamma di tecnologie digitali per accompagnare i clienti nella loro esperienza. Tale programma, assieme a quello dell’ingresso di nuove navi annunciato dal nostro ceo Matteo Catani, rientra nel nuovo posizionamento commerciale di Gnv, che pone il cliente al centro, con l’obiettivo di farlo sentire protagonista in ogni fase del viaggio». [post_title] => Gnv Orion fa tappa a Tangeri: la compagnia presenta i nuovi investimenti sul Marocco [post_date] => 2025-05-28T10:19:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748427598000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491446 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ue e trasporto aereo. L'Unione europea ha rilanciato il dibattito sulla modifica della normativa che disciplina il risarcimento dei passeggeri in caso di ritardo dei voli. La proposta in discussione all'interno della Comunità propone di aumentare da tre a cinque ore il tempo minimo di ritardo richiesto alle compagnie aeree per risarcire i passeggeri, una misura sostenuta da diversi Stati membri e dal settore del trasporto aereo . Il settore del trasporto aereo ha espresso il suo sostegno a questa revisione. Le principali compagnie aeree europee, attraverso l'associazione di categoria Airlines for Europe, sostengono che le attuali norme non sono chiare e comportano un onere finanziario eccessivo. Chiedono inoltre una definizione più precisa delle "circostanze straordinarie" che esentano le aziende dal pagamento, nonché un maggiore margine di manovra per evitare cancellazioni di catena dovute a ritardi. Compagnie e paesi A questo proposito, le compagnie aeree sostengono che estendere la soglia oraria consentirebbe una migliore gestione degli incidenti operativi, riorganizzando gli equipaggi e rendendo disponibili aerei sostitutivi, il che eviterebbe interruzioni più gravi alla pianificazione giornaliera dei voli. Secondo le stime del settore, se questo cambiamento venisse implementato, milioni di passeggeri in più potrebbero raggiungere le loro destinazioni senza dover cancellare i voli. Finora l'iniziativa, promossa dalla Polonia, ha ricevuto il sostegno di importanti Stati membri come Germania, Francia e Danimarca, tra gli altri. Tuttavia, ha anche i suoi detrattori, tra cui Spagna, Italia e Irlanda. Ha suscitato anche l'opposizione delle organizzazioni dei consumatori. Queste associazioni avvertono che, con il nuovo sistema, solo lo 0,4% degli interessati riceverebbe un risarcimento, rispetto all'attuale 2%. Pertanto, ritiene che tale misura indebolirebbe notevolmente la tutela dei viaggiatori senza che le compagnie aeree abbiano dimostrato con dati concreti l'impatto economico da loro sostenuto. [post_title] => Ue: portare a 5 le ore di ritardo aereo per il risarcimento. L'Italia non ci sta [post_date] => 2025-05-28T10:10:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748427012000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491415 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => TAP Air Portugal e l’Agenzia di Promozione Turistica del Centro del Portogallo, con il supporto dell’Ambasciata del Portogallo in Italia, hanno riunito ieri sera a Roma decine di operatori del turismo nella cornice prestigiosa di Villa Barberini, residenza ufficiale dell’ambasciatore, per una serata-evento all’insegna della promozione della Regione Centro, delle sue eccellenze culturali e gastronomiche, e del consolidamento dei rapporti con il trade italiano. Marcelo Rebanda, direttore della Delegazione Italia di Turismo de Portugal, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per rafforzare i legami tra i due Paesi e promuovere una regione affascinante e ricca di attrazioni, con importanti opportunità di crescita. «Negli ultimi dieci anni – ha ricordato Rebanda – i numeri degli italiani in Portogallo sono raddoppiati: lo scorso anno abbiamo accolto oltre 900.000 ospiti italiani. Ma non parliamo solo di turismo, quello a cui stiamo assistendo in questi anni è un avvicinamento culturale profondo». L’ambasciatore Bernardo Futscher Pereira ha ringraziato per la partecipazione e ricordato gli impegni che accompagnano queste iniziative: «Lo scorso anno abbiamo presentato l’Alentejo, quest’anno andiamo verso Nord, con un focus su una regione che è tra le più ricche di patrimoni, esperienze e futuro». La regione Centro si estende tra l’Oceano Atlantico e la Spagna, offrendo una varietà di paesaggi che spaziano dalle montagne della Serra da Estrela, la vetta più alta del Portogallo continentale, alle spiagge sabbiose della costa atlantica. Il territorio si presenta come un concentrato di tesori culturali e paesaggistici: cinque siti riconosciuti dall’UNESCO, tre geoparchi, borghi medievali come Óbidos – città letteraria UNESCO – le onde giganti di Nazaré, la spiritualità di Fatima, l’eredità templare di Tomar e destinazioni di charme come Viseu, con la qualità della vita tra le più alte, Aveiro e Coimbra. Gli impegni di TAP TAP Air Portugal ha colto l’occasione per fare il punto sulle novità dell’estate 2025. «In vista dell’estate – anno in cui festeggiamo l’80º anniversario della compagnia – abbiamo incrementato la nostra offerta verso le isole portoghesi, rispondendo alla crescente domanda del mercato italiano», ha dichiarato Davide Calicchia, Market Manager per l’Italia. I voli settimanali per Ponta Delgada passano da 21 a 27, per Terceira da 14 a 15, e per Funchal da 49 a 52, mentre Porto Santo sarà servita da 7 voli settimanali. Lo scorso 16 maggio TAP ha inoltre inaugurato il nuovo volo Lisbona–Los Angeles, ampliando ulteriormente il network della compagnia, che oggi opera oltre 100 voli settimanali dall’Italia al Portogallo. Per sostenere il trade, TAP Air Portugal mette a disposizione strumenti digitali dedicati agli agenti di viaggio, come la piattaforma FlyGroups per la gestione autonoma dei gruppi e un call center h24 per le agenzie IATA. Con queste iniziative, la compagnia vuole confermarsi come partner di riferimento per gli operatori italiani, grazie a una rete capillare e una politica commerciale flessibile e trasparente. La serata si è conclusa con un momento gourmet curato dallo chef Diogo Rocha, stella Michelin dal 2019 con il ristorante Mesa de Lemos. Lo chef ha guidato gli ospiti in un viaggio sensoriale tra i sapori autentici del Centro del Portogallo, offrendo una degustazione in cui il protagonista è il pregiato bacala e raccontando il territorio in una chiave contemporanea ma fedele alla tradizione. [post_title] => Il cuore del Portogallo protagonista a Roma con TAP e Turismo de Portugal [post_date] => 2025-05-27T15:28:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748359739000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "napoli gesac sulla chiusura dello scalo per il rifacimento pista attendiamo fiduciosi le decisioni enac" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":108,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1705,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491673\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Federico Caner[/caption]\r

La regione del Veneto ha preso parte alla ITB China 2025 di Shanghai, la principale manifestazione fieristica internazionale del settore turistico in Cina, con un focus esclusivo su incontri B2B tra 1.400 buyer e tour operator selezionati da Cina continentale, Hong Kong e Macao. Un’edizione record con 700 espositori provenienti da 85 paesi.\r

La presenza del Veneto si è sviluppata all’interno dello spazio Enit/Italia, dove le eccellenze turistiche regionali sono state rappresentate da Destination Verona & Garda Foundation, Fondazione dmo Dolomiti Bellunesi, Cortina Marketing, nonché dalla Fondazione Arena di Verona e Aeroporto Marco Polo di Venezia – Gruppo Save. In tre giorni di manifestazione, gli operatori veneti hanno preso parte a circa 150 appuntamenti B2B, presentando la ricca e diversificata offerta turistica della regione a una platea altamente qualificata di professionisti del settore.\r

“Il mercato cinese riveste un'importanza fondamentale per il nostro turismo (2,5% degli arrivi di turisti stranieri). Il Veneto è tra le regioni italiane la più amata dai turisti cinesi e lo dimostrano i dati: nel 2024 abbiamo registrato circa 360.000 arrivi, con un incremento del 65% rispetto all’anno precedente. Sebbene non abbiamo ancora raggiunto i numeri del 2019, siamo fiduciosi che nel 2026 potremo tornare ai livelli pre-pandemia – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Federico Caner -.\r

«Un legame profondo, quello tra Italia e Cina, che affonda le radici nei secoli, come testimonia la figura di Marco Polo, il grande esploratore veneziano che ha tracciato il primo ponte culturale tra Oriente e Occidente. Oggi quel ponte continua grazie anche al ruolo fondamentale del Venice Marco Polo Airport, che con l’apertura del volo diretto Venezia-Shanghai contribuisce concretamente a rafforzare i collegamenti tra i nostri Paesi”.\r

\r

Evento e Save\r

Per rafforzare ulteriormente la promozione sul mercato cinese, la regione del Veneto ha organizzato – con il supporto del Polo Aeroportuale del Nord Est – Gruppo Save e in collaborazione con Enit e ICE Shanghai – un esclusivo evento promozionale nella prestigiosa Shanghai Tower, uno degli edifici più iconici della metropoli cinese, affacciato sul fiume Huangpu e che ha visto la partecipazione dell’ambasciatore italiano in Cina, Massimo Ambrosetti e alla Console Generale Tiziana d’Angelo, oltre a circa 80 ospiti selezionati tra rappresentanti istituzionali, tour operator, stampa specializzata.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_408813\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Camillo Bozzolo[/caption]\r

Per il Gruppo Save, Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation, ha dichiarato: “Con il volo su Shanghai di China Eastern, inaugurato a settembre 2024, abbiamo concretizzato un obiettivo importante sul quale da tempo stavamo lavorando, per il raggiungimento del quale sono stati fondamentali la collaborazione dell’aeroporto di Shanghai e il supporto del Governo italiano e delle Istituzioni locali. Il collegamento ha esordito con un immediato successo, tanto che da giugno di quest’anno la compagnia aerea aumenterà le frequenze settimanali dei voli. Per l’aeroporto di Venezia si tratta di un primo traguardo, con la prospettiva di attivare ulteriori collegamenti tra Venezia e la Cina che sono già allo studio e oggetto di dialogo con aeroporti e compagnie aeree cinesi”.","post_title":"La regione Veneto alla ITB China per rafforzare i legami con il turismo cinese","post_date":"2025-05-29T12:22:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748521334000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491664","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Gesac, società di gestione dell'aeroporto di Napoli, conferma la chiusura al traffico dello scalo partenopeo prevista per gennaio 2026, dopo l'intervento di ieri dell'Enac che, in una nota ufficiale, spiegava che il progetto esecutivo per il rifacimento della pista di volo e delle vie di rullaggio «non è ancora stato consegnato» all'Ente nazionale per l'aviazione civile, che ha invece ricevuto solo quello relativo alla fattibilità tecnico economica. \r

\r

L'ente afferma quindi che le «tempistiche ipotizzate dovranno essere riviste alla luce delle diverse ipotesi realizzative. Ad ora, quindi, non è stata emessa alcuna approvazione né, tantomeno, sono state verificate dall'Ente stesso le tempistiche di realizzazione».\r

\r

Le tempistiche sono quelle indicate invece da Gesac nelle scorse settimane e ribadite ieri sera in una comunicazione ufficiale: «I 42 giorni di chiusura (dal 19 gennaio al 1° marzo 2026), sono stati stimati sulla base di approfondite valutazioni tecnico-gestionali che prevedono l’esecuzione dei lavori nel periodo dell'anno storicamente caratterizzato dal minore traffico aereo, al fine di ridurre al minimo i disagi per gli utenti e senza soluzione di continuità, per 24 ore al giorno e 7 giorni su 7.\r

Gesac ha altresì ritenuto opportuno avviare una campagna di informazione preventiva verso le istituzioni e i soggetti economici coinvolti, per ridurre l’impatto determinato dalla necessaria chiusura di una infrastruttura nevralgica.\r

Consapevoli che la sicurezza rappresenti un valore condiviso fra Gesac ed Enac, autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia, e di aver preventivamente adottato le misure necessarie verso gli stakeholder, attendiamo fiduciosi le valutazioni dell’Enac alle quali Gesac si adeguerà».\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Napoli, Gesac sulla chiusura dello scalo per il rifacimento pista: «Attendiamo fiduciosi le decisioni Enac»","post_date":"2025-05-29T11:53:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1748519613000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491654","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ue e vettori. Alcuni Stati membri dell'Europa con una chiara leadership della Spagna, sono riuscita a bloccare temporaneamente alcune proposte del Consiglio dell'Unione Europea volte a limitare i diritti dei passeggeri aerei. Tra le misure in discussione c'era la possibilità di legalizzare i costi per il bagaglio a mano e di aumentare a cinque ore il periodo minimo di ritardo necessario per avere diritto al risarcimento. Attualmente è impostato su tre.\r

\r

Il commento generale è questo: siamo riusciti a fermarli, ma ci riproveranno la prossima settimana.\r

Offensiva delle compagnie aeree\r

E' in corso un'offensiva delle compagnie aeree che vogliono modificare i provvedimenti a loro favore. Ricordiamo che in Spagna hanno subito sanzioni per pratiche abusive, e naturalmente ora spingono per modificare la normativa europea e consentire azioni attualmente considerate non approvate.\r

\r

E' chiaro che l'industria aerea sta manovrando a Bruxelles per legalizzare i supplementi e ridurre i risarcimenti. Alcuni Stati membri chiedono non solo la sospensione di queste proposte, ma anche una controriforma che rafforzi i diritti dei consumatori e garantisca un indennizzo automatico in caso di overbooking, cancellazioni e ritardi.\r

\r

Insomma secondo i Paesi coinvolti l'Europa sta mettendo a rischio i diritti dei consumatori e la sua stessa identità. Se soccombe alle pressioni delle multinazionali affinché modifichino le regole per adattarle a loro, il danno sarà irreparabile. Per ora, una minoranza di blocco guidata dalla Spagna ha impedito che la regolamentazione venisse portata avanti, ma i negoziati proseguiranno nei prossimi giorni.\r

\r

","post_title":"Ue, bloccate per ora la legalizzazione del costo bagaglio e il ritardo di 5 ore","post_date":"2025-05-29T11:16:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["bagagli-a-mano","compagnie-aeree","consumatori","diritti-a-rischio","europa","offensiva","ritardo-di-5-ore","stati-mebri","topnews","ue"],"post_tag_name":["Bagagli a mano","compagnie aeree","consumatori","diritti a rischio","europa","offensiva","ritardo di 5 ore","stati mebri","Top News","Ue"]},"sort":[1748517400000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491552\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gonzalo Ceballos e Ignacio Rodrìguez Ruiz[/caption]\r

\r

«La regione di Aragona ha accolto nel 2024 più di 39.000 italiani, mentre nei primi tre mesi del 2025 sono stati oltre 24.600» così Gonzalo Ceballos, consigliere per il turismo dell’Ambasciata di Spagna in Italia, nel corso di un evento di promozione turistica dedicato all’Aragona che si è svolto ieri a Roma alla presenza di rappresentanti istituzionali italiani e spagnoli.\r

\r

Il mercato aragonese è in crescita anche grazie alla nuova tratta Roma-Saragozza operata da Wizz Air e il legame con tutto il Paese è in aumento: «La Spagna ha accolto 5,5 milioni di visitatori italiani lo scorso anno e ha già ospitato nei primi tre mesi del 2025 circa 1,1 milione di italiani, registrando una crescita del 13,6% rispetto allo stesso periodo del 2024» sottolinea il consigliere.\r

\r

Con il progetto “Aragón con Alma”, la regione punta a diventare una destinazione di riferimento per il turismo religioso, valorizzando percorsi come il Cammino di Santiago, il Cammino Ignaziano e la Ruta Mariana, tutti con tappa a Saragozza, città multiculturale vivace, ricca di storia e tradizioni, cultura e arte.\r

\r

L’Aragona si distingue per un’offerta di turismo esperienziale e “slow”, tra natura, siti Unesco e avventura: la provincia di Huesca ha vinto il World Tourism Award 2023 come migliore destinazione europea di turismo d’avventura. Nel 2025, Cariñena è Città europea del vino, confermando la vocazione enogastronomica della regione, che vanta 12 ristoranti stellati Michelin e una ricca tradizione culinaria.\r

\r

Tutti gli intervenuti: Manuel Blasco, assessore all’ambiente e al turismo del governo di Aragona, l’assessora alla cultura, educazione e turismo del comune di Saragoza Sara Fernàndez, il direttore generale del turismo del governo di Aragona Jorge Moncada con il responsabile del servizio promozione, pianificazione e studi turistici Ignacio Rodrìguez Ruiz, il corporate communications manager di Wizz Air Salvatore Gabriele Imperiale e il direttore generale di Saragozza turismo José Francisco García.\r

\r

[gallery ids=\"491538,491539,491540,491541,491542,491543,491544,491545,491546\"]\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Spagna, l'Aragona conquista i turisti italiani: oltre 24.600 arrivi nel primo trimestre 2025","post_date":"2025-05-28T14:38:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1748443135000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491529","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La stagione estiva dell'Nh Firenze comincia con un importante rinnovo delle camere e della terrazza panoramica, situata al settimo piano. Obiettivo dell'intervento è stato quello di donare alla struttura un tocco più moderno, fresco e accogliente, in linea con la crescente attrattività turistica di Firenze e con le esigenze di un pubblico sempre più eterogeneo, internazionale ed esigente.aperto”.\r

\r

Le 152 camere, suddivise in diverse categorie per garantire un’esperienza ancor più personalizzata, beneficiano di un nuovo design che valorizza tonalità calde e naturali, come il blu notte e l’arancio mattone, creando un’atmosfera intima ed elegante, dove comfort moderno, calore dell’ospitalità italiana e stile convivono in perfetto equilibrio.\r

\r

Dopo le standard, le Premium, si distinguono per la presenza di una zona soggiorno con poltrona trasformabile in letto. Le Junior Suite con terrazza – situate all’ultimo piano – offrono ampi spazi, un comodo terrazzo privato e un angolo relax da cui godere la suggestiva vista sulla Culla del Rinascimento. La Presidential Suite propone ambienti sofisticati, finiture ricercate e materiali di pregio, che rendono il soggiorno ancor più esclusivo, grazie anche al panorama sull’Arno, sul Ponte Vecchio e sul Duomo. Nei bagni di ogni camera sono stati introdotti accorgimenti estetici e funzionali, tra cui carte da parati decorative che aggiungono un tocco contemporaneo e ricercato.\r

\r

Il Narciso Rooftop Pool & Bar\r

\r

Fiore all’occhiello della struttura, il Narciso Rooftop Pool & Bar è un angolo di pace con vista mozzafiato sui tetti di Firenze: al calar del sole, la terrazza panoramica con piscina regala un’atmosfera romantica e suggestiva, ideale per un cocktail o una cena informale, grazie a proposte che fondono sapori locali e creatività contemporanea. Il tutto accompagnato da una pregiata selezione di vini, signature cocktails e ottima musica.\r

\r

L’area piscina, accessibile tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.30, e il bar, aperto dalle 10.30 alle 24.00, accolgono gli ospiti in un ambiente fresco e ricercato in linea con le nuance cromatiche degli spazi interni.\r

\r

Situato al piano terra, il ristorante Narciso Comfort Food & Drink è pensato per offrire un’esperienza culinaria raffinata in un ambiente dal design contemporaneo ed elegante.\r

\r

Nh Firenze dispone infine di un moderno centro congressi dotato di nove sale meeting versatili e funzionali. Tutti gli spazi sono attrezzati con le più recenti tecnologie, gli spazi sono ideali per organizzare eventi e riunioni di ogni genere. La sala più grande può ospitare fino a 130 persone, offrendo la cornice perfetta per conferenze, seminari o eventi speciali.","post_title":"Nh Firenze rinnova camere e terrazza panoramica con un look più moderno e accogliente","post_date":"2025-05-28T14:15:59+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1748441759000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491484","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Federalberghi, insieme a Htrec, l'associazione europea dell'ospitalità, e alle associazioni nazionali degli albergatori di altri 25 Paesi europei, sostiene un'azione legale collettiva paneuropea contro Booking.com. L’iniziativa fa seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea (CGUE) del 19 settembre 2024, che ha stabilito che le clausole di parità tariffaria imposte dalla piattaforma (cosiddetta parity rate) violavano il diritto della concorrenza dell'UE.\r

\r

Negli ultimi venti anni, queste clausole hanno posto gli hotel italiani in una posizione di notevole svantaggio competitivo. Hanno impedito la concorrenza sui prezzi tra Booking.com e altre piattaforme online, gonfiando le commissioni pagate dagli hotel. Inoltre, le clausole hanno impedito agli hotel di offrire prezzi o disponibilità migliori sui propri siti web, limitando le vendite dirette e l'autonomia.\r

Danno finanziario\r

In altri termini: l'uso da parte di Booking.com di clausole anticoncorrenziali ha causato un danno finanziario significativo per le imprese turistico ricettive italiane. Conseguentemente, in base ai principi generali del diritto europeo della concorrenza, gli alberghi italiani hanno il diritto di chiedere un risarcimento a Booking.com per le perdite finanziarie subite.\r

\r

Gli hotel possono avere diritto a recuperare una parte significativa delle commissioni pagate a Booking.com nel periodo che va dal 2004 al 2024, oltre agli interessi. \"Questa è un'opportunità per gli albergatori italiani per difendere i propri diritti, recuperare le perdite e sostenere un mercato online più equo\", ha affermato Alessandro Nucara, direttore generale di Federalberghi.\r

\r

Il caso sarà condotto e gestito da un team di giuristi ed economisti di grande e riconosciuta esperienza nel campo della concorrenza, che hanno già ottenuto con successo la sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2024.\r

\r

Tutti gli alberghi italiani sono invitati e incoraggiati ad aderire, registrandosi sul sito internet www.mybookingclaim.com. Il termine ultimo per la partecipazione è il 31 luglio 2025.","post_title":"Federalberghi lancia un'azione legale collettiva contro Booking.com","post_date":"2025-05-28T11:07:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["azione-legale","clausole-anticoncorrenziali","corte-di-giustizia-europea","danno-finanziario","federalberghi","hotrec","in-evidenza"],"post_tag_name":["azione legale","clausole anticoncorrenziali","corte di giustizia europea","danno finanziario","Federalberghi","Hotrec","In evidenza"]},"sort":[1748430447000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491454","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus Marocco per Gnv: quello marocchino è il secondo mercato più importante per la compagnia dopo l’Italia, dove è operativa da oltre quindici anni e lo scorso anno ha trasportato circa 455.000 passeggeri.\r

\r

In occasione dell’arrivo nel Mediterraneo di Gnv Orion, la nuova nave partita lo scorso 30 aprile dal cantiere Gsi di Canton, ha sostato a Tangeri - prima di raggiungere Genova entro la fine del mese per ultimare gli allestimenti in vista dell’entrata in servizio a fine giugno -: un gesto simbolico per celebrare l’imminente inizio della grande operazione Marhaba 2025 (5 giugno – 15 settembre) e il forte legame che ha Gnv con il Paese.\r

\r

Nelle scorse settimane, Gnv ha annunciato un ordine di ulteriori 4 nuove navi alimentate a Gnl che, sommate a quelle attualmente in costruzione, garantiranno alla compagnia di incrementare la propria flotta di 8 nuove unità tra il 2025 e il 2030. A questo proposito, nel corso dell’evento odierno il ceo di Gnv, Matteo Catani, ha svelato ulteriori importanti investimenti sul Paese nordafricano anticipando quella che potrebbe essere l’offerta futura e l’auspicato utilizzo di queste nuove navi appena ordinate proprio sul mercato marocchino.\r

\r

«Il Marocco – ha sottolineato Catani – merita questi investimenti e innovazioni di prim’ordine, e noi vogliamo lavorare con le autorità del Paese con l’ambizione di renderli disponibili anche qui. Oggi presentiamo Gnv Orion, una nave moderna alimentata a combustibile tradizionale ma dotata di tecnologie avanzate che riducono le emissioni di oltre il 30% per unità trasportata rispetto alle unità precedenti. Si tratta del primo passo di un più ampio piano di rinnovamento della flotta. In totale, sei nuove navi alimentate a Gnl arricchiranno la flotta.\r

Gnv è oggi il primo vettore di traghetti nel Mediterraneo per numero di letti disponibili, la caratteristica più richiesta dal target marocchino, e il secondo per capacità di stivaggio di veicoli e merci. Sono proprio queste le caratteristiche che hanno consentito alla Compagnia di consolidare la propria presenza in Marocco.\r

«Abbiamo continuato a investire sul Marocco e anche quest’anno lo dimostriamo dedicando al trade marocchino due delle nostre navi riammodernate e digitalizzate - le smart ship ‘Fantastic’ ed ‘Excelsior’. Proseguiremo su questa strada con decisione e se ci saranno le giuste condizioni dedicheremo le nuove navi appena ordinate alle nostre linee marocchine. Al momento le 8 navi di nuova generazione (le 2 già arrivate e le 6 a GNL ordinate) non possono operare in tutti i porti del Marocco a causa di alcuni limiti infrastrutturali, come ad esempio la lunghezza massima delle navi nel porto di Tanger Med ferma a 200 metri».\r

A proposito delle novità dei servizi, è intervenuta più nel dettaglio Carole Montarsolo, trade manager di Gnv per la destinazione Marocco: «Quest’anno abbiamo deciso di impiegare le prime due smart ship della flotta sulle rotte del Marocco. Con un investimento di diversi milioni di euro, tali navi hanno subito un rinnovamento strutturale dei servizi di bordo con il supporto di un'ampia gamma di tecnologie digitali per accompagnare i clienti nella loro esperienza. Tale programma, assieme a quello dell’ingresso di nuove navi annunciato dal nostro ceo Matteo Catani, rientra nel nuovo posizionamento commerciale di Gnv, che pone il cliente al centro, con l’obiettivo di farlo sentire protagonista in ogni fase del viaggio».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gnv Orion fa tappa a Tangeri: la compagnia presenta i nuovi investimenti sul Marocco","post_date":"2025-05-28T10:19:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1748427598000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491446","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ue e trasporto aereo. L'Unione europea ha rilanciato il dibattito sulla modifica della normativa che disciplina il risarcimento dei passeggeri in caso di ritardo dei voli. La proposta in discussione all'interno della Comunità propone di aumentare da tre a cinque ore il tempo minimo di ritardo richiesto alle compagnie aeree per risarcire i passeggeri, una misura sostenuta da diversi Stati membri e dal settore del trasporto aereo .\r

\r

Il settore del trasporto aereo ha espresso il suo sostegno a questa revisione. Le principali compagnie aeree europee, attraverso l'associazione di categoria Airlines for Europe, sostengono che le attuali norme non sono chiare e comportano un onere finanziario eccessivo. Chiedono inoltre una definizione più precisa delle \"circostanze straordinarie\" che esentano le aziende dal pagamento, nonché un maggiore margine di manovra per evitare cancellazioni di catena dovute a ritardi.\r

Compagnie e paesi\r

A questo proposito, le compagnie aeree sostengono che estendere la soglia oraria consentirebbe una migliore gestione degli incidenti operativi, riorganizzando gli equipaggi e rendendo disponibili aerei sostitutivi, il che eviterebbe interruzioni più gravi alla pianificazione giornaliera dei voli. Secondo le stime del settore, se questo cambiamento venisse implementato, milioni di passeggeri in più potrebbero raggiungere le loro destinazioni senza dover cancellare i voli.\r

\r

Finora l'iniziativa, promossa dalla Polonia, ha ricevuto il sostegno di importanti Stati membri come Germania, Francia e Danimarca, tra gli altri. Tuttavia, ha anche i suoi detrattori, tra cui Spagna, Italia e Irlanda.\r

\r

Ha suscitato anche l'opposizione delle organizzazioni dei consumatori. Queste associazioni avvertono che, con il nuovo sistema, solo lo 0,4% degli interessati riceverebbe un risarcimento, rispetto all'attuale 2%. Pertanto, ritiene che tale misura indebolirebbe notevolmente la tutela dei viaggiatori senza che le compagnie aeree abbiano dimostrato con dati concreti l'impatto economico da loro sostenuto.","post_title":"Ue: portare a 5 le ore di ritardo aereo per il risarcimento. L'Italia non ci sta","post_date":"2025-05-28T10:10:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748427012000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491415","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"TAP Air Portugal e l’Agenzia di Promozione Turistica del Centro del Portogallo, con il supporto dell’Ambasciata del Portogallo in Italia, hanno riunito ieri sera a Roma decine di operatori del turismo nella cornice prestigiosa di Villa Barberini, residenza ufficiale dell’ambasciatore, per una serata-evento all’insegna della promozione della Regione Centro, delle sue eccellenze culturali e gastronomiche, e del consolidamento dei rapporti con il trade italiano.\r

\r

Marcelo Rebanda, direttore della Delegazione Italia di Turismo de Portugal, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per rafforzare i legami tra i due Paesi e promuovere una regione affascinante e ricca di attrazioni, con importanti opportunità di crescita. «Negli ultimi dieci anni – ha ricordato Rebanda – i numeri degli italiani in Portogallo sono raddoppiati: lo scorso anno abbiamo accolto oltre 900.000 ospiti italiani. Ma non parliamo solo di turismo, quello a cui stiamo assistendo in questi anni è un avvicinamento culturale profondo». L’ambasciatore Bernardo Futscher Pereira ha ringraziato per la partecipazione e ricordato gli impegni che accompagnano queste iniziative: «Lo scorso anno abbiamo presentato l’Alentejo, quest’anno andiamo verso Nord, con un focus su una regione che è tra le più ricche di patrimoni, esperienze e futuro».\r

\r

La regione Centro si estende tra l’Oceano Atlantico e la Spagna, offrendo una varietà di paesaggi che spaziano dalle montagne della Serra da Estrela, la vetta più alta del Portogallo continentale, alle spiagge sabbiose della costa atlantica. Il territorio si presenta come un concentrato di tesori culturali e paesaggistici: cinque siti riconosciuti dall’UNESCO, tre geoparchi, borghi medievali come Óbidos – città letteraria UNESCO – le onde giganti di Nazaré, la spiritualità di Fatima, l’eredità templare di Tomar e destinazioni di charme come Viseu, con la qualità della vita tra le più alte, Aveiro e Coimbra.\r

\r

Gli impegni di TAP\r

TAP Air Portugal ha colto l’occasione per fare il punto sulle novità dell’estate 2025. «In vista dell’estate – anno in cui festeggiamo l’80º anniversario della compagnia – abbiamo incrementato la nostra offerta verso le isole portoghesi, rispondendo alla crescente domanda del mercato italiano», ha dichiarato Davide Calicchia, Market Manager per l’Italia. I voli settimanali per Ponta Delgada passano da 21 a 27, per Terceira da 14 a 15, e per Funchal da 49 a 52, mentre Porto Santo sarà servita da 7 voli settimanali. Lo scorso 16 maggio TAP ha inoltre inaugurato il nuovo volo Lisbona–Los Angeles, ampliando ulteriormente il network della compagnia, che oggi opera oltre 100 voli settimanali dall’Italia al Portogallo.\r

Per sostenere il trade, TAP Air Portugal mette a disposizione strumenti digitali dedicati agli agenti di viaggio, come la piattaforma FlyGroups per la gestione autonoma dei gruppi e un call center h24 per le agenzie IATA. Con queste iniziative, la compagnia vuole confermarsi come partner di riferimento per gli operatori italiani, grazie a una rete capillare e una politica commerciale flessibile e trasparente.\r

La serata si è conclusa con un momento gourmet curato dallo chef Diogo Rocha, stella Michelin dal 2019 con il ristorante Mesa de Lemos. Lo chef ha guidato gli ospiti in un viaggio sensoriale tra i sapori autentici del Centro del Portogallo, offrendo una degustazione in cui il protagonista è il pregiato bacala e raccontando il territorio in una chiave contemporanea ma fedele alla tradizione.","post_title":"Il cuore del Portogallo protagonista a Roma con TAP e Turismo de Portugal","post_date":"2025-05-27T15:28:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1748359739000]}]}}