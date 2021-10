MilleMiglia Alitalia: i soci possono continuare ad accumulare e utilizzare i punti

MilleMiglia è ancora attivo: il programma di fidelizzazione di Alitalia, in attesa che venga pubblicato il bando per la vendita dell’asset, è tuttora a disposizione degli oltre 6 milioni di soci iscritti per l’accumulo di miglia e l’utilizzo di quelle presenti in portafoglio, benché la compagnia aerea non sia più operativa. Dal 15 ottobre, infatti, da quando cioè Alitalia in amministrazione straordinaria ha cessato l’attività operativa, i soci possono continuare ad accumulare miglia utilizzando i servizi offerti da 60 partner: i noleggi auto del gruppo Avis Budget Group, i parcheggi in città e negli aeroporti, i soggiorni con Booking.com o con le numerose catene alberghiere, i trasferimenti con le cooperative taxi operative in tutta Italia, lo shopping da Fidenza Village o Land of Fashion, la sottoscrizione di polizze assicurative MilleMiglia Life.

Per i soci dei club esclusivi – Ulisse, Freccia Alata e Freccia Alata Plus – continua ad essere disponibile il Servizio Clienti dedicato e restano confermati tutti i benefici e bonus riconosciuti dai partner commerciali oltre ai servizi SkyPriority quando viaggiano con le compagnie aeree partner.

Tutte le informazioni relative al programma di loyalty “MilleMiglia” sono riportate sul nuovo sito di riferimento www.mymiglia.com creato dopo la vendita del dominio precedente.