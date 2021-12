Milano Linate Prime in pole position per l’ambiente con i rifornimenti di Saf

Milano Linate Prime è il primo scalo italiano di business aviation, e uno tra i primi in Europa, a offrire Saf -Sustainable Aviation Fuel, in linea con gli obiettivi che puntano alla decarbonizzazione del settore della business aviation globale e con la strategia della società e del Gruppo Sea. Quest’ultimo mira infatti a rendere la fornitura di Saf ampiamente disponibile a tutti gli operatori di business aviation sullo scalo, a partire dai prossimi mesi.

Sirio Spa, boutique che opera nella manutenzione e gestione degli aeromobili, effettuerà i primi rifornimenti di Jet A1 + Eni Saf sulla propria flotta di business jet.

La strategia messa in campo Gruppo Sea per la sostenibilità è stata riconosciuta con la certificazione Airport Carbon Accreditation (Aca) 4+ “Transition” di Aci Europe (l’associazione degli aeroporti europei) per la riduzione delle emissioni dirette e indirette di Co2 negli aeroporti. Le azioni più recenti messe in campo dal Gruppo, come la sostituzione delle navette passeggeri e dei veicoli operativi con nuovi mezzi elettrici e la futura realizzazione a Malpensa di un primo impianto a idrogeno verde che sarà costruito grazie ai fondi della Comunità Europea (progetto Olga), caratterizzano le strategie degli aeroporti di Milano verso il raggiungimento dell’obiettivo Net Zero al 2030. Anche il recente accordo con Skyports, leader mondiale nella progettazione e gestione di vertiporti, per la realizzazione di una piattaforma per velivoli elettrici adatti alla mobilità urbana è un ulteriore tassello in questa direzione.