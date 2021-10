Milano Bergamo: un inverno da 114 destinazioni e 39 paesi collegati

L’aeroporto di Milano Bergamo apre le porte alla stagione invernale con un totale di 114 destinazioni in 39 Paesi: l’orario che entrerà in vigore il prossimo 31 ottobre sarà il più ampio di sempre, con 16 compagnie aeree che opereranno voli di linea, nella continuità del trend di ripresa del traffico in atto sullo scalo, dove e’ stata superata la quota del 70% del movimento passeggeri rispetto al 2019.

In arrivo otto nuove rotte, le prime quattro domenica 31 ottobre, quando Ryanair inaugurerà i voli per Düsseldorf Weeze, Helsinki e Birmingham, mentre easyJet avvierà il collegamento con Londra Gatwick; il 1° novembre sempre la low cost irlandese introdurrà altre due rotte: Liverpool e Tolosa. Il 2 novembre, insieme al volo Ryanair per Stoccolma Arlanda, si inaugura il collegamento con l’aeroporto di Parigi Orly, operato da Vueling, che consentirà di potenziare ulteriormente l’offerta per la capitale francese all’aeroporto di Milano Bergamo, già servito dai voli easyJet per Parigi Charles de Gaulle e Ryanair per Parigi Beauvais.

Dal 4 novembre, invece, Eurowings volerà sull’aeroporto principale di Düsseldorf; successivamente, dal 3 dicembre, Ryanair aprirà il volo per Banja Luka, l’accogliente città monumentale della Bosnia Erzegovina. Infine, il 5 gennaio 2022 ci sarà l’esordio a Milano Bergamo della nuova compagnia aerea norvegese Flyr, che opererà il collegamento con l’aeroporto di Oslo-Gardermoen.