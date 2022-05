Duro attacco di Michael O’Leary al management Boeing. In un’apparizione davanti agli analisti di borsa, il ceo di Ryanair ha affermato «Ryanair è disposta ad entrare nel mercato degli aerei di seconda mano prima di pagare i prezzi richiesti da Boeing oggi».

La compagnia aerea, ha spiegato, è disposta a rimanere fedele a Boeing. Ma il costruttore ha urgente bisogno di migliorare perché «corrono come un pollo senza testa».

Michael O’Leary ha riconosciuto di aver bisogno di più 737 ma di non voler pagare i prezzi che dice Boeing gli sta chiedendo. Quindi ha affermato che «il produttore deve ricominciare da capo a Seattle e migliorare l’attuale team di gestione o, nel suo caso , cambiarlo». «Riteniamo che Boeing debba migliorare molto quanto ci è stato consegnato negli ultimi dodici mesi», ha continuato in una denuncia condivisa anche da un altro grande cliente come Emirates.

Trattative con Airbus interrotte

Queste dichiarazioni di O’Leary sono sicuramente duro colpo per Boeing. Che sta cercando di riguadagnare credibilità. Ryanair è il più grande cliente Boeing in Europa e uno dei più importanti al mondo.

Ryanair aveva avviato trattative con Airbus, ma le ha interrotte dicendo che non c’era modo di capire i prezzi che chiedeva la compagnia europea. Negli Stati Uniti, Boeing in precedenti occasioni, in merito a dichiarazioni altrettanto critiche nei confronti di Ryanair, aveva detto che non avrebbe commentato. Tuttavia, questa è la prima volta che O’Leary mette in dubbio apertamente la qualità dell’aereo consegnato.