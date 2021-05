MarinoBus lancia “La diritta via” per celebrare Dante Alighieri MarinoBus presenta “La diritta via” iniziativa con cui da domani celebrerà Dante Alighieri sulle strade d’Italia e non solo, a 700 anni dalla sua morte. Due pullman del marchio con il picchio saranno esteticamente rivisitati: una nuova livrea dominata dal celebre profilo del Sommo Poeta caratterizzerà gli esterni; all’interno, invece, saranno riprodotti alcuni dei più famosi versi della Commedia. I due mezzi collegheranno, nel corso dell’anno, quasi tutte le città servite da MarinoBus. Sarà quindi possibile incontrarli in tantissimi centri in Italia ed Europa: a Milano e a Bari, o anche a Crotone e Torino, passando per Roma, Matera, Bologna, Firenze, finanche in Svizzera, Germania, Francia o Lussemburgo. I passeggeri, però, potranno “toccare con mano” questa speciale iniziativa ancor prima di salire a bordo: tutti i titoli di viaggio saranno, infatti, stampati con una grafica speciale dedicata al Ghibellin Fuggiasco e ai suoi celebri versi. L’azienda ha scelto di promuovere “La diritta via” in questo anno di pandemia per un duplice scopo, come sottolineato da Gerardo Marino, amministratore unico di MarinoBus: «In questi lunghi mesi, tutti ci siamo trovati a fronteggiare una situazione inedita e difficilissima. Come azienda, dopo l’iniziale e breve sospensione delle corse siamo riusciti presto a ripristinarle, pur parzialmente e nei limiti consentiti dalle Autorità, garantendo ai nostri utenti i loro spostamenti essenziali. Al contempo, però, sono venute meno anche tante attività collaterali che da anni ci caratterizzavano, specie in campo culturale. Adesso, ripartiamo con un progetto piccolo per dimensioni ma grande per valore: da azienda italiana al 100%, è un omaggio a un emblema dell’italianità nel mondo nonché la dichiarazione del nostro rinnovato impegno a sostegno della cultura». Ma, come anticipato, c’è un ulteriore ragione ad aver spinto MarinoBus a prendere questa iniziativa. Nella letteratura, in tanti hanno usato il viaggio come metafora della vita e di un percorso interiore. In questo, Dante è stato un autentico gigante: la Divina Commedia è un cammino immaginario dell’uomo che distaccandosi dalle passioni terrene giunge a un rinnovamento morale e spirituale. «Spinti dalla passione con cui ci dedichiamo da sempre al trasporto delle persone, vorremmo capovolgere la prospettiva: ci piace infatti immaginare che, in una situazione sanitaria in via di miglioramento, un semplice ma reale viaggio per motivi turistici possa rappresentare per i nostri passeggeri un passo significativo verso il ritorno alla normalità e alla serenità. Ecco perché questa iniziativa ha anche una valenza simbolica: la diritta via con cui uscire dalla selva oscura della pandemia! afferma Gerardo Marino.

