Marchi, Save: «Il Pnrr trascura completamente il trasporto aereo»

Enrico Marchi, presidente della Save, focalizza una volta di più l’attenzione sulla (poca) considerazione del trasporto aereo e in particolare degli aeroporti all’interno del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). «Il Pnrr trascura completamente il sistema del trasporto aereo – ha dichiarato il presidente della società di gestione degli aeroporti di Venezia e Treviso, durante un forum organizzato da Confindustria Veneto sulle infrastrutture -: mi ha amareggiato sentire dal Ministro che non ci sono fondi per gli aeroporti perché investire su questi asset va contro l’ambiente e nella direzione opposta alla riduzione delle emissioni».

«Voglio comunque sperare – ha sottolineato Marchi – che si possa ancora rientrare nel Pnrr». Quanto alla bretella ferroviaria tra la stazione di Mestre e l’aeroporto di Tessera, Marchi ha aggiunto: «Temo che essa non sia al centro dei pensieri del ministero».