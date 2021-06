Malpensa e i voli Covid-tested dagli Emirati Arabi: “Grande supporto al traffico long haul”

L’aeroporto di Milano Malpensa oggi dà il benvenuto al protocollo Covid-tested anche per i voli dagli Emirati Arabi Uniti. Quindi, oltre che sulle rotte dagli Stati Uniti, ora l’iniziativa consente ai passeggeri in arrivo dagli Emirati a Malpensa, già in possesso di un risultato negativo del test Covid-19 richiesto 48 ore prima della partenza, di sottoporsi a un test rapido che, se con esito negativo, consentirà loro di non doversi sottoporre a quarantena, permettendo la circolazione su tutto il territorio italiano senza restrizioni. Coloro che dovessero risultare positivi dovranno sottoporsi a un periodo di isolamento in un hotel approvato Covid-19, in conformità con i protocolli esistenti.

“L’estensione del protocollo Covid- tested ai voli dagli Emirati Arabi Uniti è un importante supporto per la domanda di traffico intercontinentale – ha dichiarato Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports -. Ringraziamo il Governo italiano per aver inserito gli Emirati Arabi Uniti tra le destinazioni Covid-tested. Gli Emirati sono una delle più grandi rotte intercontinentali da Milano Malpensa e siamo fiduciosi che, come ha dimostrato il volo Covid- tested da New York, questo protocollo garantirà un più veloce riavvio del traffico su questa rotta. Siamo inoltre lieti di garantire un viaggio più sicuro ai passeggeri”.

La riapertura al traffico per tutti i passeggeri provenienti da Dubai e da Abu Dhabi e la rimozione della quarantena è resa possibile grazie all’accordo tra le autorità italiane e gli Emirati Arabi Uniti. La sicurezza dei passeggeri è regolamentata da un protocollo di viaggio già sperimentato con successo negli aeroporti italiani e statunitensi.