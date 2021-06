Luke Air-Blue Panorama: debutta la campagna promozionale multicanale

Luke Air-Blue Panorama inaugura oggi una campagna promozionale per l’estate, sia online sia offline. “Obiettivo – spiega una nota del vettore del gruppo Uvet – è quello di portare l’attenzione verso il sito web della compagnia, in un’ottica di promozione e commercializzazione delle proposte per i viaggi della stagione estiva 2021″.

Per massimizzare la redemption, la compagnia ha puntato sulla crossmedialità utilizzando un mix di strumenti. Sono circa 130.000 i passaggi sul circuito Dooh (Digital Out Of Home) – Domination Full Traffic, nei principali ledwall di Milano come Mondadori in Piazza Duomo, Piccolo teatro Brera, Cadorna, Corso Buenos Aires, Viale Forlanini e Piazzale Farini.

La componente online del piano prevede una campagna mobile drive to site su utenti attivi che hanno già effettuato ricerche di voli su web, annunci native e display programmatic, geolocalizzati su Milano, Bergamo, Verona, Bologna al fine di ottenere una forte penetrazione in aree di grande rilevanza commerciale per la compagnia. La presenza della società sarà anche garantita su siti di primaria importanza scelti tra quelli con maggiore traffico di utenti tra cui Adnkronos, Ansa, Corriere dello Sport, Gazzetta.it, Giallo Zafferano, Il Fatto Quotidiano, Iodonna.it, meteo.it, Milano Finanza, Quattroruote, quifinanza, Repubblica, Sky Sport, Sky Tg 24, TGCOM24, e sul circuito QN quotidiano nazionale (Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino).

La campagna Btc è stata anche l’occasione per lanciare le nuove pagine social Facebook e Instagram dell’operatore, protagoniste nei prossimi giorni di una campagna sponsorizzata coordinata.