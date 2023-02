Lufthansa: “traffico regolare nella prima serata di oggi” Caso Lufthansa. Secondo il portavoce della compagnia aerea il traffico aereo “si regolarizzerà nella prima serata di oggi” anche nella città sul Meno. Non è vero, ha aggiunto poi il portavoce, che gli aerei Lufthansa sono stati coinvolti dai disagi su scala globale. Come era stato invece riferito da alcuni media. Il problema ai sistemi informatici sarebbe dovuto ad un guasto ai cavi di telecomunicazione provocato da un cantiere a Francoforte. L’ente per la sicurezza del trasporto aereo ha chiuso le piste di atterraggio all’aeroporto di Francoforte. La causa? i gravi problemi che hanno mandato in tilt i sistemi informatici della compagnia Lufthansa. Lo scrive la Dpa. Gli aerei vengono dirottati verso Norimberga, Colonia e Düsseldorf. Gli scali italiani Ancora da quantificare l’impatto effettivo sugli scali milanesi del blocco delle piste di atterraggio dell’aeroporto di Francoforte di stamane a causa di un guasto informatico. E’ quanto si apprende da fonti aeroportuali, che indicano come unico effetto per ora solo la cancellazione di un volo in partenza da Malpensa per lo scalo tedesco. A quanto si è appreso, questa mattina sono comunque riusciti a partire, dallo scalo romano, due voli Lufthansa diretti rispettivamente a Monaco e Francoforte, un volo Austrian per Vienna ed un volo Swiss per Zurigo.

