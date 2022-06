Lufthansa riporta nei cieli l’Airbus A380, dall’estate del 2023

Lufthansa risponde con fiducia all’atteso aumento della domanda di viaggio riportando in servizio l’Airbus A380. Il velivolo sarà di nuovo nei cieli a partire dall’estate 2023, nel frattempo il vettore sta decidendo quanti esemplari riportare in flotta e su quali rotte posizionarli. Lufthansa, spiega una nota, dispone ancora di 14 Airbus A380, attualmente parcheggiati in Spagna e Francia per il cosiddetto “deep storage” a lungo termine. Sei di questi aeromobili sono già stati venduti, mentre otto A380 rimangono per il momento nella flotta Lufthansa.

“Nell’estate del 2023, non solo ci aspettiamo di avere un sistema di trasporto aereo molto più affidabile in tutto il mondo – si legge in una nota del cda di Lh -. Abbiamo deciso di rimettere in servizio l’A380, che continua a godere di grande popolarità, nell’estate del 2023. Inoltre, stiamo ulteriormente rafforzando e modernizzando le nostre flotte con circa 50 nuovi Airbus A350, Boeing 787 e Boeing 777-9 a lungo raggio e più di 60 nuovi Airbus A320/321 solo nei prossimi tre anni”.

L’Airbus A380 è l’aereo passeggeri più grande del mondo: è lungo 73 metri e alto 24 metri e può ospitare 509 passeggeri.