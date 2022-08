Lufthansa prevede di chiudere il 2022 con profitti operativi in positivo

Nonostante la pressione dei costi crescenti e la questione delle cancellazioni voli, Lufthansa prevede di chiudere l’anno con i profitti operativi in territorio positivo per circa 500 milioni di euro. Lo ha dichiarato il ceo della compagnia tedesca, Carsten Spohr, durante la presentazione dei dati del secondo trimestre 2022. La previsione rappresenta un deciso miglioramento rispetto alle stime precedenti, racconta il magazine fvw, che si limitavano a indicare un semplice miglioramento dei risultati in confronto al profondo rosso del secondo anno Covid (2021).

La nuova prospettiva giunge peraltro dopo un aprile-giugno che ha fatto segnare ricavi pari a due volte e mezzo i livelli dello stesso periodo dell’anno scorso, sfiorando quota 8,5 miliardi di euro. Nel medesimo secondo trimestre, i profitti operativi della compagnia sono stati di 393 milioni. A seguito delle numerose cancellazioni di voli, tuttavia, la capacità del gruppo in estate dovrebbe raggiungere solo l’80% dei livelli pre-pandemici, rispetto all’85% inizialmente previsto.