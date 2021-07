Lufthansa e British introducono il “pagamento prima del volo”

La fiducia nelle compagnie aeree è ai minimi storici. Questa sfiducia nasce a causa dell’atteggiamento dei vettori nei confronti dei passeggeri, infatti molte compagnie non hanno restituito immediatamente ai clienti i soldi che avevano raccolto dai clienti. Per questo motivo British Airways e Lufthansa stanno introducendo il sistema di pagamento “pay as you fly. In altre parole il passeggero effettua la prenotazione e paga solo poche ore prima del volo.

Amadeus ha condotto uno studio di mercato e ha scoperto l’ovvio: l’81% dei passeggeri teme il rischio di cancellazioni – per non dire altro, temono che le aziende non restituiscano i soldi. La metà dei passeggeri teme l’incertezza e quasi la metà afferma di temere la complessità del processo di rimborso.

Amadeus nel suo studio analizza quali formule preferisce il passeggero e la maggior parte sceglie di acquistare ora e pagare quando vola. Ovviamente il biglietto viene prenotato con un piccolo acconto compreso tra il dieci e il venti per cento del biglietto, non rimborsabile in caso di cancellazione.

Lufthansa è la più avanzata nell’introduzione di questo modello. Lo ha applicato per la prima volta ai viaggiatori d’affari in Europa, da marzo, e ora lo sta ampliando. British Airways è su questa scia.