Lufthansa: Carsten Spohr rimarrà alla guida della compagnia fino al 2028 Carsten Spohr resterà in carica quale chief executive officer di Lufthansa per altri cinque anni: il consiglio di sorveglianza ha infatti deciso di estendere il suo contratto, così come quello del direttore finanziario Remco Steenbergen – sempre per altri cinque anni -, fino al 2028. “Saranno particolarmente importanti per assicurare un futuro di successo al Gruppo Lufthansa”, ha dichiarato il presidente del consiglio di sorveglianza Karl-Ludwig Kley in una nota della compagnia tedesca. Spohr, ingegnere e pilota di 56 anni, ha guidato Lufthansa sin dal 2014, facendole superare il crollo della domanda innescato dalla pandemia da Covid-19 e il successivo salvataggio governativo che ha visto lo Stato assumere una partecipazione del 20% nel capitale del vettore. Da allora il governo tedesco ha ceduto la sua quota, riportando Lufthansa nelle mani di investitori privati. Steenbergen ha ricoperto il ruolo di direttore finanziario di Lufthansa dall’inizio del 2021.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440612 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' online il nuovo Reportage "Sandals Resorts: la luna di miele da sogno tra romanticismo e avventura". Il marchio leader nel settore dei viaggi di nozze Luxury All-Inclusive propone itinerari da favola alla scoperta delle più belle isole caraibiche (Giamaica, Bahamas, Antigua, Barbados, Curaçao, Grenada e Saint Lucia) per una vacanza all’insegna del romanticismo, del relax e dell’avventura. Soggiorni in moderni alloggi esotici, ville sull’acqua, favolose suite sulla scogliera con vista mozzafiato a 180 gradi, sontuose suite Skypool Butler con piscine ad immersione a sfioro e le esclusive suite Rondoval. Cerimonie in cappella over-the-water, relax in spiaggia e nelle Spa, divertimento tra spettacoli, feste in maschera, eventi on the beach ed esperienze gourmet, nonché numerosi altri benefit da scoprire per le coppie in luna di miele. Vacanze all'insegna dell'avventura a contatto con la natura e dello sport tra immersioni, tennis, pallacanestro, squash, fitness, bowling, biliardo, ping pong, shuffleboard, beach volley. Leggi il Reportage. [post_title] => Sandals Resorts: la luna di miele da sogno tra romanticismo e avventura. Ecco il Reportage [post_date] => 2023-03-02T14:54:06+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => antigua [1] => bahamas [2] => barbados [3] => curacao [4] => giamaica [5] => grenada-e-saint-lucia [6] => in-evidenza [7] => luna-di-miele-sandals-resorts [8] => matrimoni-sandals-resorts [9] => reportage-sandals-resorts [10] => sandals-resorts-caraibi [11] => sandals-resorts-cerimonie [12] => sandals-resorts-viaggi-di-nozze ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Antigua [1] => Bahamas [2] => Barbados [3] => Curaçao [4] => giamaica [5] => Grenada e Saint Lucia [6] => In evidenza [7] => luna di miele Sandals Resorts [8] => matrimoni Sandals Resorts [9] => Reportage Sandals Resorts [10] => Sandals Resorts caraibi [11] => Sandals Resorts cerimonie [12] => Sandals Resorts viaggi di nozze ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677768846000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambio ai vertici Seabourn. Natalya Leahy ha preso infatti il posto di Josh Leibowitz nel ruolo di presidente del brand del gruppo Carnival. Già chief operating officed di Holland America, altro marchio della medesima holding, Natalya Leahy ha precedentemente ricoperto vari incarichi di responsabilità in Procter & Gamble e Coca-Cola, sovrintendendo anche al lancio di nuovi prodotti. "E' un onore per me entrare nel team Seabourn - ha commentato la stessa Natalya Leahy -. Un brand che è riuscito a creare uniche esperienze di lusso sul mare, in grado di garantire momenti indimenticabili ai propri ospiti. Sono felice di lavorare e supportare i nostri partner commerciali, nonché di continuare a sorprendere i nostri ospiti". [post_title] => Natalya Leahy nuova presidente di Seabourn [post_date] => 2023-03-02T14:18:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677766710000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È partita con grande slancio la divisione incentive di Travel Expert: sviluppata nel corso del 2022, nasce per supportare i consulenti di viaggio nella gestione delle relazioni con le imprese ed è stata già collaudata sul campo, grazie alla realizzazione di importanti operazioni di successo. Tra le ultime, un incentive a Zanzibar per un’azienda specializzata nella distribuzione di materiale elettrico, che ha coinvolto oltre 220 partecipanti. Per l’operazione, Travel Expert ha riservato e completamente personalizzato in esclusiva un noto villaggio di Zanzibar, appoggiandosi per i trasporti a cinque collegamenti aerei da quattro aeroporti italiani. La divisione incentive si è occupata anche dell’organizzazione di tutti gli eventi speciali che hanno scandito il viaggio, tra incontri di formazione in aula, momenti di team building e iniziative all’insegna di relax e divertimento che hanno coinvolto tutti i partecipanti, coordinati da una squadra di sette persone addette all’assistenza. Il team di professionisti della divisione incentive è a disposizione dei personal travel expert per affiancarli in tutte le fasi: approccio commerciale all’azienda, realizzazione delle proposte e aspetti esecutivi e operativi. Anche la contrattualistica, elemento delicato e fondamentale, è supportata dal team. I consulenti possono inoltre appoggiarsi alla divisione incentive per l’organizzazione di eventi e la realizzazione di grafica, presentazioni, siti web e tutte le attività di comunicazione integrata. “Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questi primi mesi di operatività – dichiara Luigi Porro, co-founder Travel Expert – e oggi siamo pronti ad allargare il raggio di azione della divisione a tutti i personal travel expert interessati. Offriamo ai consulenti una gamma completa di strumenti e competenze mirati, affinché possano ottenere la massima soddisfazione dell’azienda cliente e fidelizzarla, non solo per i viaggi incentive, ma anche per trasferte, regalistica, operazioni a premio e convenzioni”. [post_title] => Si amplia l'offerta incentive di Travel Expert dopo i primi collaudi di successo sul campo [post_date] => 2023-03-02T14:03:14+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677765794000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440589 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Pasqua di KiboTours significa Nord Thailandia: un itinerario speciale dal 6 al 15 aprile che, partendo dalla capitale Bangkok, si snoda poi verso la parte settentrionale del Paese, per raccontare una storia fatta di tradizioni e fascino, spiritualità e paesaggi, architetture favolose e natura rigogliosa, enfatizzata dalla stagione primaverile. Bangkok è un caleidoscopio di colori, rumori e profumi. Tra le tante attrazioni da visitare c’è il palazzo Reale, cui può seguire una sorta di pellegrinaggio lungo una vera collezioni di Buddha: c’è quello in oro massiccio del Wat Traimit, il tempio del Buddha di smeraldo del Wat Phra Keo, e quello del Wat Po, una grande statua coricata lunga 46 metri. La pacifica icona del Buddha ci accompagna per tutto il viaggio: sono innumerevoli i templi che si toccheranno, ognuno con la sua atmosfera dall’effetto rasserenante. La seconda tappa del viaggio è Phitsanulok, che ospita una delle immagini di Buddha più belle del paese, e che si raggiunge passando per Bang Pa In, l'antica residenza estiva dei re costruita nel diciottesimo secolo, e Ayutthaya, la capitale del regno del Siam e dal 1350 un prospero porto. Le rovine della città vecchia formano oggi il suo parco storico e sito archeologico con palazzi, templi buddisti, monasteri e statue, situato su un'isola incantevole che sorge tra tre fiumi. Raggiungendo Chiang Rai, situata all’estremo nord del Paese e fondata da re Mangrai nel 1262, ci si ferma in un caratteristico villaggio dove si può acquistare abiti in originale Mor-Hom, il cotone color indaco indossato dai contadini e riconosciuto con il marchio made in Phrae. Ci troviamo ora nell’autentico nord della Thailandia, dove si può visitare il villaggio di Ban Nana Pao, dove risiedono tre diverse tribù di montagna, Lahu, Akha e i Karen con le famose donne dal collo lungo. Si prosegue poi per Baan Pa Tai, imbarco su una motolancia sul fiume Maekok fino a Ta Ton, dove ci si ferma per il pranzo sulla riva del fiume al Mae Kok River Village. Dopo il pranzo, si prosegue per Chiang Mai, un tempo capitale del regno di Lanna, con il suo suggestivo Wat Lok Moli, un tempio storico situato sul lato nord del fossato che circonda la parte vecchia della città. Qui si ha la possibilità di visitare il campo degli elefanti con una escursione facoltativa, dove si potrà osservare come vengono utilizzati nell’aiutare gli indigeni nella foresta di alberi di tek, e anche fare trekking a dorso d’elefante o rafting sul fiume. Sempre da queste parti si trova la Orchid Nursery Farm, un grande vivaio di orchidee e un allevamento di farfalle multicolori, un luogo che pare uscito dalla fantasia di un illustratore di fiabe. Si comincia poi a scendere verso sud, e raggiungendo Sukhothai si fa una sosta al Wat Phra That Hariphunchai, uno dei templi più visitati e venerati. A seguire l’Hariphunchai Hand-Woven Fabric institute dove si può assistere al lavoro dei tessitori che creano le famose sete di Lamphun utilizzando i telai tradizionali. A Lampang si sosta al mercato delle spezie dove, tra montagnette di semi e polveri dai mille effluvi e colori, le etnie locali vendono i loro prodotti, assolutamente da provare. Il parco storico di Sukhothai, dal 1991 patrimonio dell’umanità Unesco, racchiude, tra stagni e fiori di loto, le rovine dell'antica capitale del regno risalenti al tredicesimo e quattordicesimo secolo. Il nome Sukhothai ha il bel significato di alba della felicità, che corrisponde pienamente all’atmosfera di serenità e armonia che trasmettono questi 45 chilometri quadrati. La visita include il fotografatissimo Wat Si Chum, complesso templare detto anche del Big Buddha perché conserva al suo interno una delle sue immagini più imponenti, posta su un basamento di 32 metri che si erge per ben 15 metri di altezza. L’ultimo giorno si è di nuovo a Bangkok, dove si visitano il tradizionale Floating market e il mercato ferroviario di Maeklong, dove si vendono frutta e verdura, pesce e un bazaar di merce varia. Ciò rende speciale quest’ultimo è che il mercato si trova su una linea ferroviaria dove alcune volte al giorno il treno passa direttamente attraverso il mercato. All’arrivo del treno, i venditori abbassano gli ombrelli e spostano leggermente alcuni dei loro prodotti dai binari del treno. Il più pittoresco mercato galleggiante della Thailandia si trova invece a Damnernsaduak: qui si riuniscono i contadini a bordo di tipici sampan carichi di frutta, verdura, generi alimentari e una moltitudine di altri articoli da vendere o barattare offrendo al visitatore scene di autentica vita rurale thailandese. Con partenza da Milano Malpensa, si tratta di un tour di gruppo di dieci giorni e sette notti con guida in italiano. Il prezzo parte da 2.390 euro a persona e include voli, tasse e assicurazioni. [post_title] => La Thailandia del nord protagonista della Pasqua griffata KiboTours [post_date] => 2023-03-02T13:54:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677765270000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440580 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Finalmente Roma ha qualcosa di diverso, che va oltre l’ospitalità offerta dai grandi alberghi del centro. Anche l’Hilton Roma Eur La Lama è un grande albergo, ma con un’anima italiana, con quel tocco inconfondibile di italianità”, ha detto Paolo Bellè, cluster general manager Icarus, società proprietaria del nuovo complesso, incontrando la stampa specializzata -. La Lama è un Hilton che entra dentro Roma (l’altro Hilton è in aeroporto a Fiumicino) ed è un albergo atteso da tanto tempo. Per Hilton l’apertura di La Lama vuol dire aver messo altre 439 camere in questa città: siamo il settimo albergo romano del gruppo sotto diversi marchi, a riprova che la compagnia con base in Virginia ama molto la città di Roma. Non dimentichiamo che Hilton è stato il primo brand internazionale a Roma, con il Cavalieri a Monte Mario”. [caption id="attachment_440584" align="alignright" width="225"] Paolo Bellè[/caption] Forte l’impatto della struttura avveniristica lunga e nera che sorge all’Eur, quartiere business della capitale. Svettante e sottile l’edificio che si staglia alto nel cielo. Porta la firma dell’architetto Fuksas, e vanta interni arricchiti da opere d’arte e dettagli unici, dai marmi bianchi e neri nella hall, alla stele in bronzo di Arnaldo Pomodoro, ai colori caldi nel lounge, nel ristorante e sui piani dedicati alle camere e alle suite. “Subito di fronte all’ingresso c’è il lounge bar, poi la library e il ristorante e, allo stesso livello, l’area dedicata a riunioni ed eventi, con sale modulari dotate delle più moderne tecnologie, mentre al quindicesimo piano ci sarà un secondo ristorante e bar, e al sedicesimo ci sono le sette suite” ha spiegato Matteo Cappannari, hotel manager. “Siamo strettamente collegati al centro congressi. Noi e La Nuvola nasciamo come un unico complesso, ed è forte la nostra vocazione commerciale-congressuale, però La Lama deve vivere anche di vita sua - ha proseguito Bellè -. Data la facilità della connessione con la città siamo all'altezza di soddisfare anche il turista più esigente, mentre offriamo al quartiere Eur un nuovo accattivante punto di riferimento. Non dimentichiamo che il programma Hilton Honors conta oltre 140 milioni di iscritti, e il cliente americano si trova sempre a casa in un Hilton. Ora a La Lama americani e visitatori da tutto il mondo si troveranno a casa, e con coccole italiane”. [post_title] => Hilton Roma Eur La Lama: standard internazionali, anima italiana [post_date] => 2023-03-02T13:38:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677764294000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Carsten Spohr resterà in carica quale chief executive officer di Lufthansa per altri cinque anni: il consiglio di sorveglianza ha infatti deciso di estendere il suo contratto, così come quello del direttore finanziario Remco Steenbergen - sempre per altri cinque anni -, fino al 2028. "Saranno particolarmente importanti per assicurare un futuro di successo al Gruppo Lufthansa", ha dichiarato il presidente del consiglio di sorveglianza Karl-Ludwig Kley in una nota della compagnia tedesca. Spohr, ingegnere e pilota di 56 anni, ha guidato Lufthansa sin dal 2014, facendole superare il crollo della domanda innescato dalla pandemia da Covid-19 e il successivo salvataggio governativo che ha visto lo Stato assumere una partecipazione del 20% nel capitale del vettore. Da allora il governo tedesco ha ceduto la sua quota, riportando Lufthansa nelle mani di investitori privati. Steenbergen ha ricoperto il ruolo di direttore finanziario di Lufthansa dall'inizio del 2021. [post_title] => Lufthansa: Carsten Spohr rimarrà alla guida della compagnia fino al 2028 [post_date] => 2023-03-02T13:27:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677763648000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440574 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_426416" align="alignleft" width="300"] La tappa del Villa d'Este del workshop Azemar-Sun Siyam dell'anno scorso[/caption] Si parte oggi con Padova e si proseguirà poi il 16 marzo a Reggio Emilia, quindi Catania il 6 aprile, Lecce il 20 aprile, Torino il 4 maggio, Rimini il 18 maggio, per concludersi infine a giugno con una data nelle Marche, in una città in via di definizione. E' iniziato il secondo roadshow Sun Siyam Resorts - Azemar che, come l'anno scorso, si dipanerà in una serie di tappe lungo la Penisola. Riservato a un selezionato numero di agenzie di viaggi, l’evento prevede una presentazione delle strutture del gruppo 100% maldiviano e delle relative proposte di viaggio dell’operatore turistico, specialista dell’oceano Indiano. “Per il secondo anno consecutivo ci presentiamo insieme ad Azemar per una serie di serate che ci consentono di illustrare agli agenti la nostra filosofia e il nostro prodotto - spiega la rappresentante di Sun Siyam Resorts in Italia, Patrizia Di Patrizio -. Con ben cinque resort nell’arcipelago, la nostra compagnia m è oggi tra i primi tre gruppi alberghieri alle Maldive in termini di numero di camere. Ma non è solo una questione di quantità: grazie alle diverse tipologie di isole e di servizi offerti, siamo in grado di offrire diverse esperienze di soggiorno e quindi accontentare target differenti, che spaziano dalle coppie ai viaggi di nozze, fino alle famiglie, ai gruppi di amici e agli sportivi”. A fine 2021 il gruppo ha tra l'altro inaugurato un nuovo resort, il Siyam World: un luogo dove è possibile praticare molteplici attività e che conta molte differenti tipologie di sistemazione, dalle Sunset Beach villas alle Over Water villas, queste ultime con piscina e scivolo per tuffarsi in acqua. “Azemar è stato uno dei primi tour operator italiani a credere in Sun Siyam Resorts e oggi è tra i nostri primi partner commerciali”, precisa Patrizia Di Patrizio. “Il marchio Sun Siyam Resorts è conosciuto in tutto il mondo e rinomato per le sue strutture di livello che offrono un servizio veramente impeccabile - aggiunge Loris Giusti, della direzione commerciale di Azemar -. La filosofia del gruppo è quella di offrire un lusso accessibile: un valore fortemente apprezzato dagli agenti di viaggi che a loro volta hanno la possibilità di proporre un ventaglio di offerte e servizi molto appetibili ai loro clienti. Stiamo vendendo molto bene Siyam World, con feedback molto positivi da parte dei clienti che hanno soggiornato. Le Maldive sono la destinazione di riferimento del tour operator e continua a darci grandi soddisfazioni: abbiamo già numerose richieste per l’autunno, la fine dell’anno e l'inizio del 2024. A conferma che le isole dell’oceano Indiano restano sempre una delle mete più ambite dagli italiani e una classica destinazione da repeater”. [post_title] => Al via oggi da Padova la seconda edizione del workshop Azemar - Sun Siyam [post_date] => 2023-03-02T13:25:09+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677763509000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440572 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Sassonia rinsalda il legame con il mercato italiano, da sempre caratterizzato da relazioni assidue e proficue: l'italiana Chiara Gasparini è stata infatti nominata marketing manager del Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen, responsabile per i mercati di Italia, Svizzera e Austria. La regione di Dresda e Lipsia si posiziona tra le regioni turistiche più popolari della Germania: arte e cultura, artigianato tradizionale di fama mondiale e un settore manifatturiero moderno fanno della Sassonia, una regione del mondo. Altamente attraente per i viaggiatori culturali, appassionati di musica classica, cicloturisti e famiglie. Le città, i piccoli borghi ma soprattutto gli splendidi castelli barocchi, i palazzi e i giardini della regione, sono le mete preferite dai visitatori di tutto il mondo. Così come molto apprezzati sono gli itinerari a bordo degli storici treni a vapore, e i viaggi indietro nel tempo sulle orme dei reali di Sassonia e dello splendore barocco, possibili anche grazie alle tecnologie più moderne; oppure alla scoperta delle fiorenti epoche storiche, dall’era mineraria a industriale dei primi ‘900. Il Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen garantisce agli operatori turistici supporto nella pianificazione di itinerari, informazioni e consigli sulla Sassonia come destinazione di viaggio e Mice. Gestisce le prenotazioni e la sistemazione alberghiera per singoli e gruppi in circa 900 alloggi di tutte le categorie, oltre a prenotazione di tour nelle città, di guide turistiche, ristoranti, biglietti per eventi. Fornisce un’ampia selezione di opuscoli gratuiti in 10 lingue diverse, immagini e video a scopo promozionale e servizi Dmc selezionati. [post_title] => La Sassonia rinsalda il legame con l'Italia e nomina una marketing manager per il nostro mercato [post_date] => 2023-03-02T13:14:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677762857000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440565 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I tre scali del Polo Aeroportuale del Nord Est (Venezia, Verona e Treviso) sono pronti per affrontare una stagione estiva caratterizzata da una domanda molto elevata di voli domestici e internazionali, con una crescita media complessiva del numero di passeggeri pari all’11% rispetto alla summer 2022 e un recupero di oltre il 90% dei volumi realizzati nell’estate 2019. Il Marco Polo di Venezia conferma il suo ruolo di terzo gateway intercontinentale nazionale, ulteriormente rafforzato dalla vivacità del mercato nordamericano, direttamente collegato dai voli su New York Jfk e Atlanta di Delta Air Lines, New York-Newark di United Airlines che aumenta la capacità introducendo aeromobili B777 al posto dei 767, Philadelphia di American Airlines, Toronto e Montreal entrambe servite sia da Air Canada che da Air Transat. Prosegue e si intensifica inoltre il collegamento su Dubai: da fine marzo Emirates introduce una sesta frequenza settimanale, che diviene giornaliera da inizio giugno. Le opportunità rappresentate dall’apertura al turismo di nuovi mercati quali l’Arabia Saudita si concretizzano nell’attivazione di voli su Jeddah (dal 28 marzo) e Riyadh (dal 20 aprile) e sull’introduzione di collegamenti su Giordania, Armenia ed Estonia. Si aggiungono poi l’islandese Play, che dal 29 giugno vola su Reykjavik con frequenza bisettimanale, e SunExpress con un volo su Smirne. L’aeroporto di Treviso prospetta un recupero di traffico che, come per gli altri aeroporti, supererà il 90% di quanto realizzato nella stagione estiva 2019, grazie all’attività di Ryanair e Wizz Air. La stagione estiva dell’aeroporto Catullo è caratterizzata da un forte incremento dei collegamenti sui mercati di Regno Unito e Germania: il primo cresce del +23% rispetto all’estate 2022 e del +2% rispetto a quella del 2019, il secondo si intensifica grazie a nuovi collegamenti su Berlino di Volotea (bisettimanale dal 26 maggio) e su Dusseldorf di Eurowings, che contribuiscono ad un incremento del 30% dei volumi di traffico verso la Germania rispetto al 2022. [post_title] => L'estate del Polo Aeroportuale del Nord Est punta a recuperare oltre il 90% dei volumi 2019 [post_date] => 2023-03-02T12:21:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677759704000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "lufthansa carsten spohr rimarra alla guida della compagnia fino al 2028" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":89,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":10980,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

E' online il nuovo Reportage \"Sandals Resorts: la luna di miele da sogno tra romanticismo e avventura\". Il marchio leader nel settore dei viaggi di nozze Luxury All-Inclusive propone itinerari da favola alla scoperta delle più belle isole caraibiche (Giamaica, Bahamas, Antigua, Barbados, Curaçao, Grenada e Saint Lucia) per una vacanza all’insegna del romanticismo, del relax e dell’avventura.\r

\r

Soggiorni in moderni alloggi esotici, ville sull’acqua, favolose suite sulla scogliera con vista mozzafiato a 180 gradi, sontuose suite Skypool Butler con piscine ad immersione a sfioro e le esclusive suite Rondoval.\r

\r

\r

\r

Cerimonie in cappella over-the-water, relax in spiaggia e nelle Spa, divertimento tra spettacoli, feste in maschera, eventi on the beach ed esperienze gourmet, nonché numerosi altri benefit da scoprire per le coppie in luna di miele.\r

\r

Vacanze all'insegna dell'avventura a contatto con la natura e dello sport tra immersioni, tennis, pallacanestro, squash, fitness, bowling, biliardo, ping pong, shuffleboard, beach volley. \r

\r

\r

\r

Leggi il Reportage. \r

\r

","post_title":"Sandals Resorts: la luna di miele da sogno tra romanticismo e avventura. Ecco il Reportage","post_date":"2023-03-02T14:54:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["antigua","bahamas","barbados","curacao","giamaica","grenada-e-saint-lucia","in-evidenza","luna-di-miele-sandals-resorts","matrimoni-sandals-resorts","reportage-sandals-resorts","sandals-resorts-caraibi","sandals-resorts-cerimonie","sandals-resorts-viaggi-di-nozze"],"post_tag_name":["Antigua","Bahamas","Barbados","Curaçao","giamaica","Grenada e Saint Lucia","In evidenza","luna di miele Sandals Resorts","matrimoni Sandals Resorts","Reportage Sandals Resorts","Sandals Resorts caraibi","Sandals Resorts cerimonie","Sandals Resorts viaggi di nozze"]},"sort":[1677768846000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio ai vertici Seabourn. Natalya Leahy ha preso infatti il posto di Josh Leibowitz nel ruolo di presidente del brand del gruppo Carnival. Già chief operating officed di Holland America, altro marchio della medesima holding, Natalya Leahy ha precedentemente ricoperto vari incarichi di responsabilità in Procter & Gamble e Coca-Cola, sovrintendendo anche al lancio di nuovi prodotti.\r

\r

\"E' un onore per me entrare nel team Seabourn - ha commentato la stessa Natalya Leahy -. Un brand che è riuscito a creare uniche esperienze di lusso sul mare, in grado di garantire momenti indimenticabili ai propri ospiti. Sono felice di lavorare e supportare i nostri partner commerciali, nonché di continuare a sorprendere i nostri ospiti\".","post_title":"Natalya Leahy nuova presidente di Seabourn","post_date":"2023-03-02T14:18:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677766710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È partita con grande slancio la divisione incentive di Travel Expert: sviluppata nel corso del 2022, nasce per supportare i consulenti di viaggio nella gestione delle relazioni con le imprese ed è stata già collaudata sul campo, grazie alla realizzazione di importanti operazioni di successo. Tra le ultime, un incentive a Zanzibar per un’azienda specializzata nella distribuzione di materiale elettrico, che ha coinvolto oltre 220 partecipanti. Per l’operazione, Travel Expert ha riservato e completamente personalizzato in esclusiva un noto villaggio di Zanzibar, appoggiandosi per i trasporti a cinque collegamenti aerei da quattro aeroporti italiani. La divisione incentive si è occupata anche dell’organizzazione di tutti gli eventi speciali che hanno scandito il viaggio, tra incontri di formazione in aula, momenti di team building e iniziative all’insegna di relax e divertimento che hanno coinvolto tutti i partecipanti, coordinati da una squadra di sette persone addette all’assistenza.\r

\r

Il team di professionisti della divisione incentive è a disposizione dei personal travel expert per affiancarli in tutte le fasi: approccio commerciale all’azienda, realizzazione delle proposte e aspetti esecutivi e operativi. Anche la contrattualistica, elemento delicato e fondamentale, è supportata dal team. I consulenti possono inoltre appoggiarsi alla divisione incentive per l’organizzazione di eventi e la realizzazione di grafica, presentazioni, siti web e tutte le attività di comunicazione integrata.\r

\r

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questi primi mesi di operatività – dichiara Luigi Porro, co-founder Travel Expert – e oggi siamo pronti ad allargare il raggio di azione della divisione a tutti i personal travel expert interessati. Offriamo ai consulenti una gamma completa di strumenti e competenze mirati, affinché possano ottenere la massima soddisfazione dell’azienda cliente e fidelizzarla, non solo per i viaggi incentive, ma anche per trasferte, regalistica, operazioni a premio e convenzioni”.","post_title":"Si amplia l'offerta incentive di Travel Expert dopo i primi collaudi di successo sul campo","post_date":"2023-03-02T14:03:14+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677765794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Pasqua di KiboTours significa Nord Thailandia: un itinerario speciale dal 6 al 15 aprile che, partendo dalla capitale Bangkok, si snoda poi verso la parte settentrionale del Paese, per raccontare una storia fatta di tradizioni e fascino, spiritualità e paesaggi, architetture favolose e natura rigogliosa, enfatizzata dalla stagione primaverile.\r

\r

Bangkok è un caleidoscopio di colori, rumori e profumi. Tra le tante attrazioni da visitare c’è il palazzo Reale, cui può seguire una sorta di pellegrinaggio lungo una vera collezioni di Buddha: c’è quello in oro massiccio del Wat Traimit, il tempio del Buddha di smeraldo del Wat Phra Keo, e quello del Wat Po, una grande statua coricata lunga 46 metri. La pacifica icona del Buddha ci accompagna per tutto il viaggio: sono innumerevoli i templi che si toccheranno, ognuno con la sua atmosfera dall’effetto rasserenante.\r

\r

La seconda tappa del viaggio è Phitsanulok, che ospita una delle immagini di Buddha più belle del paese, e che si raggiunge passando per Bang Pa In, l'antica residenza estiva dei re costruita nel diciottesimo secolo, e Ayutthaya, la capitale del regno del Siam e dal 1350 un prospero porto. Le rovine della città vecchia formano oggi il suo parco storico e sito archeologico con palazzi, templi buddisti, monasteri e statue, situato su un'isola incantevole che sorge tra tre fiumi. Raggiungendo Chiang Rai, situata all’estremo nord del Paese e fondata da re Mangrai nel 1262, ci si ferma in un caratteristico villaggio dove si può acquistare abiti in originale Mor-Hom, il cotone color indaco indossato dai contadini e riconosciuto con il marchio made in Phrae. Ci troviamo ora nell’autentico nord della Thailandia, dove si può visitare il villaggio di Ban Nana Pao, dove risiedono tre diverse tribù di montagna, Lahu, Akha e i Karen con le famose donne dal collo lungo.\r

\r

Si prosegue poi per Baan Pa Tai, imbarco su una motolancia sul fiume Maekok fino a Ta Ton, dove ci si ferma per il pranzo sulla riva del fiume al Mae Kok River Village. Dopo il pranzo, si prosegue per Chiang Mai, un tempo capitale del regno di Lanna, con il suo suggestivo Wat Lok Moli, un tempio storico situato sul lato nord del fossato che circonda la parte vecchia della città. Qui si ha la possibilità di visitare il campo degli elefanti con una escursione facoltativa, dove si potrà osservare come vengono utilizzati nell’aiutare gli indigeni nella foresta di alberi di tek, e anche fare trekking a dorso d’elefante o rafting sul fiume. Sempre da queste parti si trova la Orchid Nursery Farm, un grande vivaio di orchidee e un allevamento di farfalle multicolori, un luogo che pare uscito dalla fantasia di un illustratore di fiabe.\r

\r

Si comincia poi a scendere verso sud, e raggiungendo Sukhothai si fa una sosta al Wat Phra That Hariphunchai, uno dei templi più visitati e venerati. A seguire l’Hariphunchai Hand-Woven Fabric institute dove si può assistere al lavoro dei tessitori che creano le famose sete di Lamphun utilizzando i telai tradizionali. A Lampang si sosta al mercato delle spezie dove, tra montagnette di semi e polveri dai mille effluvi e colori, le etnie locali vendono i loro prodotti, assolutamente da provare. Il parco storico di Sukhothai, dal 1991 patrimonio dell’umanità Unesco, racchiude, tra stagni e fiori di loto, le rovine dell'antica capitale del regno risalenti al tredicesimo e quattordicesimo secolo. Il nome Sukhothai ha il bel significato di alba della felicità, che corrisponde pienamente all’atmosfera di serenità e armonia che trasmettono questi 45 chilometri quadrati. La visita include il fotografatissimo Wat Si Chum, complesso templare detto anche del Big Buddha perché conserva al suo interno una delle sue immagini più imponenti, posta su un basamento di 32 metri che si erge per ben 15 metri di altezza.\r

\r

L’ultimo giorno si è di nuovo a Bangkok, dove si visitano il tradizionale Floating market e il mercato ferroviario di Maeklong, dove si vendono frutta e verdura, pesce e un bazaar di merce varia. Ciò rende speciale quest’ultimo è che il mercato si trova su una linea ferroviaria dove alcune volte al giorno il treno passa direttamente attraverso il mercato. All’arrivo del treno, i venditori abbassano gli ombrelli e spostano leggermente alcuni dei loro prodotti dai binari del treno. Il più pittoresco mercato galleggiante della Thailandia si trova invece a Damnernsaduak: qui si riuniscono i contadini a bordo di tipici sampan carichi di frutta, verdura, generi alimentari e una moltitudine di altri articoli da vendere o barattare offrendo al visitatore scene di autentica vita rurale thailandese.\r

\r

Con partenza da Milano Malpensa, si tratta di un tour di gruppo di dieci giorni e sette notti con guida in italiano. Il prezzo parte da 2.390 euro a persona e include voli, tasse e assicurazioni.","post_title":"La Thailandia del nord protagonista della Pasqua griffata KiboTours","post_date":"2023-03-02T13:54:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677765270000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440580","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Finalmente Roma ha qualcosa di diverso, che va oltre l’ospitalità offerta dai grandi alberghi del centro. Anche l’Hilton Roma Eur La Lama è un grande albergo, ma con un’anima italiana, con quel tocco inconfondibile di italianità”, ha detto Paolo Bellè, cluster general manager Icarus, società proprietaria del nuovo complesso, incontrando la stampa specializzata -. La Lama è un Hilton che entra dentro Roma (l’altro Hilton è in aeroporto a Fiumicino) ed è un albergo atteso da tanto tempo. Per Hilton l’apertura di La Lama vuol dire aver messo altre 439 camere in questa città: siamo il settimo albergo romano del gruppo sotto diversi marchi, a riprova che la compagnia con base in Virginia ama molto la città di Roma. Non dimentichiamo che Hilton è stato il primo brand internazionale a Roma, con il Cavalieri a Monte Mario”.\r

\r

[caption id=\"attachment_440584\" align=\"alignright\" width=\"225\"] Paolo Bellè[/caption]\r

\r

Forte l’impatto della struttura avveniristica lunga e nera che sorge all’Eur, quartiere business della capitale. Svettante e sottile l’edificio che si staglia alto nel cielo. Porta la firma dell’architetto Fuksas, e vanta interni arricchiti da opere d’arte e dettagli unici, dai marmi bianchi e neri nella hall, alla stele in bronzo di Arnaldo Pomodoro, ai colori caldi nel lounge, nel ristorante e sui piani dedicati alle camere e alle suite. “Subito di fronte all’ingresso c’è il lounge bar, poi la library e il ristorante e, allo stesso livello, l’area dedicata a riunioni ed eventi, con sale modulari dotate delle più moderne tecnologie, mentre al quindicesimo piano ci sarà un secondo ristorante e bar, e al sedicesimo ci sono le sette suite” ha spiegato Matteo Cappannari, hotel manager.\r

\r

“Siamo strettamente collegati al centro congressi. Noi e La Nuvola nasciamo come un unico complesso, ed è forte la nostra vocazione commerciale-congressuale, però La Lama deve vivere anche di vita sua - ha proseguito Bellè -. Data la facilità della connessione con la città siamo all'altezza di soddisfare anche il turista più esigente, mentre offriamo al quartiere Eur un nuovo accattivante punto di riferimento. Non dimentichiamo che il programma Hilton Honors conta oltre 140 milioni di iscritti, e il cliente americano si trova sempre a casa in un Hilton. Ora a La Lama americani e visitatori da tutto il mondo si troveranno a casa, e con coccole italiane”.","post_title":"Hilton Roma Eur La Lama: standard internazionali, anima italiana","post_date":"2023-03-02T13:38:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677764294000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Carsten Spohr resterà in carica quale chief executive officer di Lufthansa per altri cinque anni: il consiglio di sorveglianza ha infatti deciso di estendere il suo contratto, così come quello del direttore finanziario Remco Steenbergen - sempre per altri cinque anni -, fino al 2028.\r

\r

\"Saranno particolarmente importanti per assicurare un futuro di successo al Gruppo Lufthansa\", ha dichiarato il presidente del consiglio di sorveglianza Karl-Ludwig Kley in una nota della compagnia tedesca.\r

\r

Spohr, ingegnere e pilota di 56 anni, ha guidato Lufthansa sin dal 2014, facendole superare il crollo della domanda innescato dalla pandemia da Covid-19 e il successivo salvataggio governativo che ha visto lo Stato assumere una partecipazione del 20% nel capitale del vettore. Da allora il governo tedesco ha ceduto la sua quota, riportando Lufthansa nelle mani di investitori privati.\r

\r

Steenbergen ha ricoperto il ruolo di direttore finanziario di Lufthansa dall'inizio del 2021.","post_title":"Lufthansa: Carsten Spohr rimarrà alla guida della compagnia fino al 2028","post_date":"2023-03-02T13:27:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677763648000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_426416\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La tappa del Villa d'Este del workshop Azemar-Sun Siyam dell'anno scorso[/caption]\r

\r

Si parte oggi con Padova e si proseguirà poi il 16 marzo a Reggio Emilia, quindi Catania il 6 aprile, Lecce il 20 aprile, Torino il 4 maggio, Rimini il 18 maggio, per concludersi infine a giugno con una data nelle Marche, in una città in via di definizione. E' iniziato il secondo roadshow Sun Siyam Resorts - Azemar che, come l'anno scorso, si dipanerà in una serie di tappe lungo la Penisola. Riservato a un selezionato numero di agenzie di viaggi, l’evento prevede una presentazione delle strutture del gruppo 100% maldiviano e delle relative proposte di viaggio dell’operatore turistico, specialista dell’oceano Indiano.\r

\r

“Per il secondo anno consecutivo ci presentiamo insieme ad Azemar per una serie di serate che ci consentono di illustrare agli agenti la nostra filosofia e il nostro prodotto - spiega la rappresentante di Sun Siyam Resorts in Italia, Patrizia Di Patrizio -. Con ben cinque resort nell’arcipelago, la nostra compagnia m è oggi tra i primi tre gruppi alberghieri alle Maldive in termini di numero di camere. Ma non è solo una questione di quantità: grazie alle diverse tipologie di isole e di servizi offerti, siamo in grado di offrire diverse esperienze di soggiorno e quindi accontentare target differenti, che spaziano dalle coppie ai viaggi di nozze, fino alle famiglie, ai gruppi di amici e agli sportivi”.\r

\r

A fine 2021 il gruppo ha tra l'altro inaugurato un nuovo resort, il Siyam World: un luogo dove è possibile praticare molteplici attività e che conta molte differenti tipologie di sistemazione, dalle Sunset Beach villas alle Over Water villas, queste ultime con piscina e scivolo per tuffarsi in acqua. “Azemar è stato uno dei primi tour operator italiani a credere in Sun Siyam Resorts e oggi è tra i nostri primi partner commerciali”, precisa Patrizia Di Patrizio.\r

\r

“Il marchio Sun Siyam Resorts è conosciuto in tutto il mondo e rinomato per le sue strutture di livello che offrono un servizio veramente impeccabile - aggiunge Loris Giusti, della direzione commerciale di Azemar -. La filosofia del gruppo è quella di offrire un lusso accessibile: un valore fortemente apprezzato dagli agenti di viaggi che a loro volta hanno la possibilità di proporre un ventaglio di offerte e servizi molto appetibili ai loro clienti. Stiamo vendendo molto bene Siyam World, con feedback molto positivi da parte dei clienti che hanno soggiornato. Le Maldive sono la destinazione di riferimento del tour operator e continua a darci grandi soddisfazioni: abbiamo già numerose richieste per l’autunno, la fine dell’anno e l'inizio del 2024. A conferma che le isole dell’oceano Indiano restano sempre una delle mete più ambite dagli italiani e una classica destinazione da repeater”.\r

\r

","post_title":"Al via oggi da Padova la seconda edizione del workshop Azemar - Sun Siyam","post_date":"2023-03-02T13:25:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677763509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440572","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sassonia rinsalda il legame con il mercato italiano, da sempre caratterizzato da relazioni assidue e proficue: l'italiana Chiara Gasparini è stata infatti nominata marketing manager del Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen, responsabile per i mercati di Italia, Svizzera e Austria.\r

\r

La regione di Dresda e Lipsia si posiziona tra le regioni turistiche più popolari della Germania: arte e cultura, artigianato tradizionale di fama mondiale e un settore manifatturiero moderno fanno della Sassonia, una regione del mondo.\r

\r

Altamente attraente per i viaggiatori culturali, appassionati di musica classica, cicloturisti e famiglie. Le città, i piccoli borghi ma soprattutto gli splendidi castelli barocchi, i palazzi e i giardini della regione, sono le mete preferite dai visitatori di tutto il mondo. Così come molto apprezzati sono gli itinerari a bordo degli storici treni a vapore, e i viaggi indietro nel tempo sulle orme dei reali di Sassonia e dello splendore barocco, possibili anche grazie alle tecnologie più moderne; oppure alla scoperta delle fiorenti epoche storiche, dall’era mineraria a industriale dei primi ‘900.\r

\r

Il Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen garantisce agli operatori turistici supporto nella pianificazione di itinerari, informazioni e consigli sulla Sassonia come destinazione di viaggio e Mice. Gestisce le prenotazioni e la sistemazione alberghiera per singoli e gruppi in circa 900 alloggi di tutte le categorie, oltre a prenotazione di tour nelle città, di guide turistiche, ristoranti, biglietti per eventi. Fornisce un’ampia selezione di opuscoli gratuiti in 10 lingue diverse, immagini e video a scopo promozionale e servizi Dmc selezionati.","post_title":"La Sassonia rinsalda il legame con l'Italia e nomina una marketing manager per il nostro mercato","post_date":"2023-03-02T13:14:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677762857000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440565","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

I tre scali del Polo Aeroportuale del Nord Est (Venezia, Verona e Treviso) sono pronti per affrontare una stagione estiva caratterizzata da una domanda molto elevata di voli domestici e internazionali, con una crescita media complessiva del numero di passeggeri pari all’11% rispetto alla summer 2022 e un recupero di oltre il 90% dei volumi realizzati nell’estate 2019. \r

Il Marco Polo di Venezia conferma il suo ruolo di terzo gateway intercontinentale nazionale, ulteriormente rafforzato dalla vivacità del mercato nordamericano, direttamente collegato dai voli su New York Jfk e Atlanta di Delta Air Lines, New York-Newark di United Airlines che aumenta la capacità introducendo aeromobili B777 al posto dei 767, Philadelphia di American Airlines, Toronto e Montreal entrambe servite sia da Air Canada che da Air Transat. Prosegue e si intensifica inoltre il collegamento su Dubai: da fine marzo Emirates introduce una sesta frequenza settimanale, che diviene giornaliera da inizio giugno. \r

Le opportunità rappresentate dall’apertura al turismo di nuovi mercati quali l’Arabia Saudita si concretizzano nell’attivazione di voli su Jeddah (dal 28 marzo) e Riyadh (dal 20 aprile) e sull’introduzione di collegamenti su Giordania, Armenia ed Estonia. Si aggiungono poi l’islandese Play, che dal 29 giugno vola su Reykjavik con frequenza bisettimanale, e SunExpress con un volo su Smirne.\r

L’aeroporto di Treviso prospetta un recupero di traffico che, come per gli altri aeroporti, supererà il 90% di quanto realizzato nella stagione estiva 2019, grazie all’attività di Ryanair e Wizz Air. \r

\r

La stagione estiva dell’aeroporto Catullo è caratterizzata da un forte incremento dei collegamenti sui mercati di Regno Unito e Germania: il primo cresce del +23% rispetto all’estate 2022 e del +2% rispetto a quella del 2019, il secondo si intensifica grazie a nuovi collegamenti su Berlino di Volotea (bisettimanale dal 26 maggio) e su Dusseldorf di Eurowings, che contribuiscono ad un incremento del 30% dei volumi di traffico verso la Germania rispetto al 2022. \r

","post_title":"L'estate del Polo Aeroportuale del Nord Est punta a recuperare oltre il 90% dei volumi 2019","post_date":"2023-03-02T12:21:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677759704000]}]}}