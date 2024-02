Lufthansa cancella il 90% dei voli per lo sciopero odierno: coinvolti 100.000 passeggeri E’ cominciato alle 4 di questa notte lo sciopero del personale di terra di Lufthansa che durerà 27 ore. Il sindacato del pubblico impiego “Ver.di” ha chiamato all’astensione dal lavoro i dipendenti delle varie compagnie Lufthansa di Francoforte, Monaco, Amburgo, Berlino e Duesseldorf. Insieme a quello di Monaco di Baviera, l’aeroporto di Francoforte sarà il più colpito, prevede il sito del settimanale Der Spiegel. Per precauzione, la compagnia aerea ha cancellato tra l’80 e il 90% dei circa mille voli previsti per oggi e spiegato che ad essere coinvolti sono più di 100.000 passeggeri. “A causa dello sciopero – spiega una nota online del vettore tedesco – prevediamo attualmente che il 7 febbraio sarà possibile portare a termine circa il 10-20% di quanto programmato da Lufthansa Airline. I passeggeri interessati dalla cancellazione del volo a seguito dello sciopero Verdi verranno informati tramite e-mail o tramite l’app Lufthansa. Ci scusiamo per l’inconveniente per i nostri ospiti”. La compagnia chiede inoltre ai passeggeri di presentarsi all’aeroporto “solo se il volo non è stato cancellato. A causa dello sciopero, purtroppo, gli sportelli per la modifica della prenotazione non sono dotati di personale. Si prega di notare le informazioni nella sezione ‘Riprenotazione’. Si può modificare gratuitamente la prenotazione del suo volo cancellato a causa dello sciopero su lufthansa.com, nell’app clienti o tramite i centri servizi. Se ha prenotato un volo nazionale tedesco, su lufthansa.com può convertire il suo biglietto in un voucher ferroviario”. Condividi

