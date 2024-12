Low cost: si avvicina il momento in cui pagheremo anche il bagaglio a mano Sempre più problemi con i bagagli a mano. le compagnie li vedono come fumo negliocchi, o come forma di reddito. Ma i passeggeri cosa devono portarsi dietro? Lo spazzolino e basta. Magari un ricambio, ma nascosto nelle tasche dei pantaloni. Infatti se in Europa tutte le compagnie aeree consentono qualcosa, nel campo dei bagagli anche alcune sono molto restrittive, da gennaio Air Canada cambia marcia: chiunque abbia un biglietto economico dovrà pagare il bagaglio a mano, indipendentemente dalle sue dimensioni. E per scegliere il posto si pagherà anche. Air Canada Dal 3 gennaio, i viaggiatori che acquistano il biglietto base Air Canada non avranno diritto al bagaglio a mano – ovviamente, né al bagaglio registrato. L’unica eccezione sono i portafogli per carte o monete e puoi portare anche un laptop con la sua custodia. Le sedie a rotelle sono fuori da questo regolamento e continueranno ad essere gratuite Come già accade in Europa, ma non su Air Canada, i viaggiatori non hanno più il diritto di scegliere il posto. La compagnia aerea te ne darà uno a caso e se vuoi cambiarlo dovrai pagare. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480631 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair amplia il raggio d'azione da Miano Malpensa, con due nuove rotte: dal prossimo 30 marzo 2025 l'aeroporto vedrà il debutto del collegamento verso Pescara, che sarà operativo tutti i giorni, una volta al giorno a/r fino all’1 giugno quando saliranno a due i voli giornalieri che collegheranno l’Abruzzo al capoluogo lombardo e viceversa: uno al mattino presto e uno alla sera, sette giorni su sette. Con l’avvio dei voli per Milano Malpensa la low cost irlandese sembra però intenzionata a sospenderà lo storico collegamento tra Pescara e Milano Bergamo (Orio al Serio). La seconda novità è il collegamento per Funchal (Madeira), che sarà attivo dal 1° aprile 2025 con due voli settimanali, il martedì e il sabato. [post_title] => Ryanair a Milano Malpensa con nuovi voli per Pescara e Madeira [post_date] => 2024-12-09T09:30:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733736645000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480629 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sita ha siglato una nuova intesa con Idemia Public Security - società specializzata in computer vision e tecnologie digitali, biometria e sicurezza - per affrontare le principali sfide nella gestione dei bagagli e nelle operazioni aeroportuali. Insieme, le due aziende, puntano a migliora l'efficienza operativa e ad offrire un'esperienza più fluida sia ai viaggiatori che alle compagnie aeree. Con la forte ripresa dei viaggi aerei in tutto il mondo - secondo il Baggage IT Insights 2024 di Sita, il numero di passeggeri è infatti salito a 5,2 miliardi nel 2023, superando i livelli del 2019 - la necessità di una gestione efficiente dei bagagli è più impellente che mai. La collaborazione porterà ulteriori passi in avanti con l’integrazione della computer vision nei processi di gestione del bagaglio, consentendo una migliore tracciabilità di borse e valigie dal check-in alla destinazione finale, riducendo, così, il rischio di smarrimento o ritardo dei bagagli e offrendo al contempo ai passeggeri una migliore visibilità nonché un maggiore controllo sul viaggio del bagaglio, una delle richieste più pressanti dei viaggiatori. Inoltre, verrà rafforzata anche l'efficienza operativa degli aeroporti. L'85% degli scali ha introdotto la tecnologia di self-bag drop e il 32% dei passeggeri utilizza il proprio cellulare per ricevere aggiornamenti sul ritiro del bagaglio, riflettendo una chiara tendenza verso l'automazione. Con l’utilizzo della computer vision nella gestione di borse e valigie, gli aeroporti e le compagnie aeree possono ridurre ulteriormente gli errori umani e migliorare la velocità e la precisione della consegna dei bagagli. [post_title] => Sita: nuovo accordo con Idemia per migliorare la gestione dei bagagli [post_date] => 2024-12-09T09:01:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733734893000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480593 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà la Lirica a traghettare il pubblico dall’edizione 2024 di X Factor a quella del 2025. Nuova partnership tra Msc, il dipartimento Sky Medi, Sky Brand Solutions, e Freemantle. La novità è stata annunciata in occasione della finale della competizione tenutasi ieri in piazza del Plebiscito a Napoli. La Lirica ospiterà a bordo il cast dei concorrenti dell’ultima stagione, regalando agli ospiti della nave undici serate all'insegna della musica. Ogni settimana, a partire da gennaio 2025, un concorrente di #XF2024 si esibirà in esclusiva sul palco del teatro Broadway della nave, proponendo i brani che lo hanno reso protagonista dello show. Al termine di ogni performance gli ospiti Msc avranno inoltre la possibilità di partecipare a un meet&greet con i loro concorrenti preferiti, nonché di acquistare il merchandising ufficiale di X Factor. Non solo: fino a maggio 2025 i passeggeri della Lirica avranno la possibilità di partecipare ai pre-casting per la prossima edizione. A bordo della nave verranno allestite delle Recording Box brandizzate, dove ogni ospite potrà registrare un breve video di presentazione, scegliere un brano e cantarlo di fronte alla telecamera. I migliori provini saranno selezionati dalla redazione di X Factor, che contatterà i partecipanti per offrire loro la possibilità di esibirsi alle audizioni della prossima stagione. "Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova collaborazione con X Factor Italia, che ci permette di offrire un'esperienza ancora più ricca, unendo il fascino del mare con la passione per la musica", commenta il vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc, Leonardo Massa. La collaborazione vivrà anche sui canali social ufficiali di X Factor e Sky Italia, creando un racconto visivo che accompagnerà gli appassionati attraverso questa partnership. "La crociera diventerà una vera e propria immersione nel mondo di X Factor, unendo il piacere di viaggiare a bordo delle nostre navi con la musica che tutti amano", aggiunge Andrea Guanci, marketing director di Msc Crociere. [post_title] => Msc diventa partner di X Factor: sulla Lirica concerti con i concorrenti di #XF2024 [post_date] => 2024-12-06T13:22:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733491326000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crescono i viaggi per due e diminuiscono le crociere in famiglia. E' la fotografia congiunturale della domanda dei viaggi via mare per le prossime festività, scattata dall’Osservatorio Ticketcrociere. Chi parte ha in media 45 anni (contro i 39 di chi è partito la scorsa estate), viaggia appunto in coppia (57%), sceglie la cabina con balcone (51%) e predilige la vacanza di prossimità nel Mediterraneo (43%). «Le coppie hanno superato le famiglie, che si fermano al 35% dei crocieristi per questo Natale – afferma Nicola Lorusso, ceo di Taoticket, la società a cui fa riferimento Ticketcrociere –. Solo il 2% naviga invece in gruppo; un dato interessante riguarda infine i viaggiatori single, al 6%, in crescita grazie anche a una serie di programmi, attività e offerte dedicate ai solo traveller a bordo di gran parte delle navi». Oltre al Mediterraneo, registra volumi importanti il Medio Oriente (19%), in particolare con Dubai, ma non deludono neppure Abu Dhabi e Doha. Tengono i Caraibi con il 13% e si ritagliano il loro spazio i nuovi itinerari alle Canarie (6%) con voli charter dall’Italia. E ancora, un altro 6% di crocieristi sceglie il Sudamerica, mentre il 2% del campione salperà per uno dei giri del mondo organizzati dalle principali compagnie. Sale quest’anno il prezzo medio per passeggero a Natale e Capodanno: 1.952 euro; il +4% rispetto al 2023 secondo i rilievi dell’osservatorio. Sulla tariffa media incide anche la qualità della sistemazione a bordo: più della metà dei crocieristi (51%) ha scelto infatti la cabina con balcone e il 7% ha optato per il comfort ancora maggiore di una suite; il 27% ha poi preferito la cabina interna e il 15% guarderà il mare dall’oblò della sua cabina esterna. La percentuale di repeater si attesta al 29%. Se il costo medio dei viaggi è in aumento, non lo è però per chi prenota in anticipo. Confrontando le prenotazioni anticipate del 2023 per il 2024 e del 2024 per il 2025, emerge infatti che la tariffa media del biglietto crociera resta la stessa. Anzi, è inferiore di 4 euro: da 1.313 a 1.309. Segno che le compagnie di crociera spingono le vendite anticipate con tariffe promozionali. Anche alla luce di queste tendenze, quest’anno il 6% in più dei crocieristi ha prenotato in anticipo per il 2025. [post_title] => Ticketcrociere: a Natale e Capodanno crescono le coppie che viaggiano per mare [post_date] => 2024-12-06T12:36:02+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733488562000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480556 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'attesa è finita. La cattedrale di Notre Dame di Parigi riaprirà le porte al pubblico il prossimo 8 dicembre. Dopo cinque anni di intensi lavori di restauro dovuti all'incendio del 15 aprile 2019, questo monumento tornerà ad accogliere i viaggiatori di tutto il mondo. Civitatis celebra l'evento compilando le cinque cose da sapere per godere appieno della riapertura di questo capolavoro dell'arte gotica. 1- Discorso di riapertura e messa inaugurale La riapertura di Notre Dame inizierà il 7 dicembre con un discorso del presidente francese Emmanuel Macron nell'atrio della cattedrale, seguito da un concerto inaugurale con artisti di spicco. Si prevede che circa 3 mila persone parteciperanno a questo evento. Il giorno ufficiale della riapertura sarà l'8 dicembre, con una messa solenne celebrata all'interno della chiesa. Seguirà un periodo speciale di otto giorni, durante i quali la cattedrale sarà aperta sia ai fedeli parigini sia ai visitatori fino alle 22. Dal 16 dicembre Notre Dame riprenderà il suo normale funzionamento. 2- Ingresso e prenotazione gratuiti A partire dal 16 dicembre, i visitatori potranno di nuovo camminare normalmente sotto le volte di Notre Dame e ammirare la sua magnifica architettura. Le prenotazioni per l'accesso alla cattedrale saranno disponibili all'inizio di dicembre e continueranno a essere gratuite. Dovranno essere effettuate attraverso una piattaforma online per limitare gli accessi. 3- Rivendicazione turistica Si stima che, dopo la riapertura, Notre Dame sarà visitata da 15 milioni di turisti all'anno. Le visite di gruppo, sia culturali sia di pellegrinaggio, possono essere programmate a partire dall'8 giugno 2025, rispettivamente a Pentecoste. Per chi arriva senza prenotazione sarà allestita una coda spontanea, anche se ciò potrebbe comportare lunghi tempi di attesa. Inoltre, con Civitatis è possibile effettuare un tour della cattedrale di Notre Dame, compreso l'ingresso alla cripta, dove si potranno scoprire i segreti della sua riapertura e le curiosità di questo gioiello gotico. 4- Costo dei lavori di restauro La ricostruzione di Notre Dame è stata un progetto titanico che ha richiesto un investimento di 700 milioni di euro. Questo sforzo, reso possibile da 846 milioni di euro di donazioni provenienti da 150 Paesi, ha coinvolto 250 aziende e centinaia di artigiani altamente qualificati. 5- Trasformazione ecologica Anche i dintorni di Notre Dame saranno rinnovati con un approccio sostenibile a partire dal 2025. Verranno creati 1.800 metri quadrati di spazio verde e piantati 160 alberi. Inoltre, un ex parcheggio in disuso è stato trasformato in un ingresso accessibile ai turisti, combinando funzionalità e design ecologico. [post_title] => Civitatis: tutto quello che c'è da sapere per tornare a visitare Notre Dame [post_date] => 2024-12-06T11:25:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733484323000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480546 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_471241" align="alignleft" width="300"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption] L’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi comunica il positivo andamento delle prenotazioni delle vacanze in concomitanza di Natale e Capodanno, e rileva diversificati comportamenti di acquisto, preferenze e tendenze. Si registra un incremento dei ricavi del 12% rispetto al 2023 per le prenotazioni con partenze dal 18 dicembre 2024 e rientri entro il 12 gennaio 2025. Tale crescita si confronta con le buone performance dello scorso anno, nonostante le pressioni inflazionistiche e l’instabilità geopolitica. Le prenotazioni anticipate (Advance booking) effettuate più di 90 giorni prima della partenza, hanno rappresentato il 60% del totale, confermando un comportamento radicato. Pier Ezhaya, presidente Astoi, commenta: «Le prenotazioni per Natale e Capodanno mostrano una crescita per tutti i nostri associati, con un incremento medio del 12%. Questo trend positivo, sostenuto dall’Advance booking, si conferma anche negli altri mesi invernali e attesta lafiducia degli italiani nel turismo organizzato. «Nonostante l’inflazione e le incertezze geopolitiche, il settore continua a rispondere con soluzioni mirate che favoriscono sia itinerari complessi verso mete lontane sia soggiorni rilassanti al mare. Il futuro ci vede impegnati in piani di formazione innovativi ed efficaci indispensabili per affrontare i profondi mutamenti sociali e tecnologici che si profilano all’orizzonte. Il turismo organizzato rimane centrale per chi cerca esperienze autentiche, sicure e certificate; guardiamo al 2025 con fiducia, pronti a innovare e ad affrontare le nuove sfide del mercato». Costi L’inflazione ha inciso sui costi dei pacchetti turistici, anche se in modo minore rispetto agli scorsi anni, con un incremento dei costi che va dal 3 al 9%. Il prezzo medio dei pacchetti si attesta a 2.400 euro a persona anche se i valori sono molto variabili a seconda delle tipologie di viaggio: si oscilla tra i 1.400 euro per un viaggio in Egitto, alle Canarie o a Capo Verde fino a 3.400 euro per un lungo raggio nell’Oceano Indiano o ai Carabi. Per i viaggi itineranti e Tailor made di lungo raggio si spende mediamente 3.900 euro a persona. Per le vacanze in Italia, i costi partono da 700 a persona euro per brevi soggiorni, mentre le vacanze settimanali in montagna si superano i 2.500 euro a persona. Per le mete europee, si va dagli 800 euro per i city break con esperienze incluse a 1.800 euro per i viaggi verso il Nord Europa. Per contrastare l’impatto dell’inflazione, cresce l’utilizzo del credito al consumo, in particolare attraverso la formula "Buy Now, Pay Later", scelta soprattutto dal ceto medio, mentre l’incidenza è minore nella fascia upper scale. La durata media delle vacanze è di 8,2 giorni con una forbice che varia dai 6 agli 11 giorni. Si trascorrono 6 giorni per sciare in montagna, o per visitare Europa ed Emirati, 8 giorni per soggiorni mare e 11 giorni per tour e viaggi itineranti. Un tratto comune a tutti i segmenti è la crescente attenzione alle tutele assicurative come valore aggiunto, soprattutto per le destinazioni a lungo raggio o in quelle che richiedono maggiore protezione. I viaggiatori mostrano una maggiore consapevolezza verso le coperture assicurative e le aziende rispondono con prodotti più completi e mirati, garantendo sicurezza e serenità Previsioni Sebbene l’estate sarà decisiva per definire il trend annuale, per il 2025 si prevede una crescita dei volumi del 5-7%, con una domanda turistica solida confermata dai primi dati invernali; tuttavia, permangono incertezze legate alle tensioni geopolitiche e all’inflazione, che potrebbero influire sul settore. Tra le destinazioni più richieste, si prevedono Mar Rosso, Maldive, Oriente ed East Africa, oltre a mete emergenti come Arabia Saudita e Colombia. In estate la partita verrà giocata soprattutto sul Mediterraneo e sull’Italia. Le preferenze degli italiani sono in continua evoluzione, ma il comune denominatore rimane la ricerca di esperienze autentiche, sicure e ben strutturate che solo il turismo organizzato, forte delle tutele, delle garanzie e delle competenze, insite nel comparto, può assicurare, oltre alla varietà delle destinazioni e alle innovazioni nell’offerta. [post_title] => Ezhaya (Astoi): «Crescita di prenotazioni (+12%) per Natale e Capodanno» [post_date] => 2024-12-06T11:08:46+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733483326000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480525 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_480531" align="alignright" width="300"] ph. Grgo Jelavic[/caption] La Croazia conferma una volta di più il proprio impegno nel rafforzare la propria attrattività nelle stagioni di spalla anche per il 2025. Di pari passo continueremo "a incrementare i viaggi di gruppo e promuovere il paese sul territorio italiano come destinazione turistica per tutto l’anno" spiega Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente nazionale croato per il turismo in Italia. “La Croazia non è solo sole e mare, cultura e la natura, è una terra di sorprendenti contrasti grazie ai nostri prodotti chiave come turismo mice e congressuale, cicloturismo, nautica, benessere, vacanza attiva, senza tralasciare l'enogastronomia tipica di ogni regione. È una destinazione perfetta per chi desidera viaggiare in modo comodo e accessibile. Con i suoi nove aeroporti internazionali, raggiungere la Croazia in aereo dall’Unione europea è facile e veloce grazie ai tempi di volo brevi. Ogni anno cresce il numero dei voli dall’Italia per la Croazia poi non possiamo dimenticare i collegamenti via mare con dei traghetti e aliscafi, le crociere, via terra con le linee bus". Per quanto riguarda le nostre attività sul territorio saremo presenti con un mix delle attività con la nostra campagna pubblicitaria che inizierà nel pre-stagione, saremo presenti nelle fiere ma anche ai vari eventi/iniziative trade e workshop. Anche nel 2025 la Croazia sarà una destinazione concorrenziale di qualità e lifestyle, con una particolare attenzione rivolta alla sostenibilità ecologica. [post_title] => La Croazia riconferma l'impegno nel promuovere pre e post stagione [post_date] => 2024-12-06T10:38:00+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733481480000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480516 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quattro tappe, a Roma, Milano, Bologna e Napoli, per il roadshow invernale di Italo che una volta ancora incontra le agenzie di viaggio per illustrare la winter 2024-25. “Nell’ultimo anno abbiamo rafforzato e consolidato le sinergie con le agenzie di viaggio - commenta il direttore commerciale, Fabrizio Bona -. La nostra offerta è sempre più capillare, siamo un gruppo intermodale in grado di coprire tutto il territorio nazionale ed abbiamo fatto anche il nostro debutto all’estero. La combinazione treno più bus ci ha permesso di esplorare questi nuovi mercati, sicuramente sarà un primo passo e presto estenderemo la nostra presenza anche in altre nazioni europee”. Il network conta 118 servizi al giorno, 54 città collegate e 62 stazioni ferroviarie servite, a cui si aggiungono i servizi treno + bus grazie ai 100 Itabus in flotta. Trenta servizi intermodali (con la comodità di un unico biglietto) che servono h24 tutta Italia (viaggi anche notturni per ottimizzare i tempi di percorrenza) ed ora vanno anche all’estero, servendo località quali Lubiana e Zagabria. Mete estere collegate alle principali città italiane, raggiungibili la combinazione treno Italo fino a Mestre e da lì bus dedicato. Sei servizi al giorno (3 di andata e 3 di ritorno) da località quali Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Padova, Venezia, Trieste, Verona, Milano e Torino. Un primo passo, propedeutico per espandere il network europeo della compagnia, che oggi fa dell’intermodalità un pilastro nella sua strategia di crescita. Ci sono, infatti, anche le connessioni con i treni regionali acquistabili direttamente con un’unica transazione dai canali Italo: il biglietto combined diventa più fruibile, completo e accattivante. Attenzione crescente per il mondo corporate attraverso accordi con grandi aziende e Pmi (per le quali è stato studiato un sistema di triangolazioni apposito, col supporto delle agenzie di viaggio). Anche in quest’ottica, dedicata ai business traveller, la società ha lanciato il restyling delle Lounge Italo Club, gli esclusivi spazi in stazione dove si può attendere il proprio treno in totale comfort e relax, con wi-fi, quotidiani e ristorazione fresca sempre disponibile. Dopo Roma e Milano, nei prossimi giorni verrà inaugurata la nuova sala di Bologna e nella prima metà del 2025 nuovo look per la lounge di Firenze Santa Maria Novella. Aumentano anche i benefici per i possessori della Carta Corporate Italo Più: sconti dedicati, accessi nelle Lounge Italo Club, possibilità di accumulare maggiori punti fedeltà e utilizzo illimitato del Fast Track per non fare code quando si accede in stazione. Contestualmente, grazie al nuovo programma fedeltà, più vantaggi anche per gli iscritti Italo Più. Il traffico internazionale Sul fronte leisure spicca ancora una volta l’andamento positivo del segmento internazionale: tra i mercati maggiormente performanti, confermano la propria leadership Stati Uniti, Regno Unito, Spagna e Olanda. Segnali incoraggianti in vista della prossima sfida, quella del Giubileo: previsti, infatti, 35 milioni di arrivi turistici che genereranno 105 milioni di presenze ossia un raddoppio atteso dei flussi per una spesa turistica di 16,7 miliardi di euro. “Oggi la nostra forza consiste nel saper rispondere e soddisfare le esigenze del comparto business così come di quello leisure. Siamo flessibili e questo ci ha consentito di crescere continuamente su più fronti. Per il 2025 il Giubileo rappresenta una grande opportunità che sappiamo già come cogliere, intercettando la forte domanda che arriva dall’estero” sottolinea Marco De Angelis, direttore vendite Italo. [post_title] => Italo sempre più intermodale. Le ambizioni di sviluppo internazionale [post_date] => 2024-12-06T09:49:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733478584000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Favorire la crescita della domanda del Nord, che oggi pesa per circa la metà del fatturato Italia, in modo da farle raggiungere lo stesso peso che l'area ha sul pil nazionale. A spanne, si tratta di circa sette punti percentuali di share in più. E' questo l'obiettivo alla base dell'apertura dei nuovi uffici milanesi di Msc Crociere, inaugurati oggi ufficialmente dopo un soft opening durato cinque mesi. A raccontare strategie e target dell'operatore italo-svizzero l'amministratore delegato della compagnia, Gianni Onorato: "La sede meneghina è un chiaro segnale di maggiore attenzione al mercato locale e ai partner agenziali del Nord. Qui sarà trasferita la direzione marketing e comunicazione, nonché una parte consistente del nostro sales". Genova sarà per Milano quello che Civitavecchia è già per Roma L'operazione permetterà tra le altre cose di incrementare le azioni di micro-marketing sul territorio: da iniziative come quella già realizzata a inizio anno con la Rinascente, che sarà ripetuta, al supporto a realtà sportive anche minori dell'hinterland milanese. "Non solo: per spingere ulteriormente il Nord Italia abbiamo tutte le intenzioni di sfruttare le sinergie attivabili con l'acquisizione di Italo. Quando termineranno i lavori per il terzo valico, la nostra idea è che Genova diventi per le crociere da Milano un po' quello che Civitavecchia è già per Roma". Il Nord decisivo per il successo del prodotto Explora C'è poi un altro aspetto da non sottovalutare: con il lancio del brand Explora Journeys al fianco del prodotto Yacht Club è cresciuta infatti la presenza dell'offerta Msc nel segmento più alto del settore. E ancora una volta il mercato del Nord, con la sua maggiore capacità di spesa media, è chiave per la completa affermazione del prodotto lusso in Italia: "In questo segmento la nostra Penisola non ha ancora assunto il ruolo che ha per il resto della nostra offerta. Certo, Explora è un prodotto nuovo, soprattutto per il mercato europeo, dove praticamente non esisteva sino a poco più di un anno fa. E' comprensibile quindi che le risposte migliori le abbiamo ricevute soprattutto dai paesi dell'area anglo-sassone già abituati a questo tipo di offerta. Ma sono sicuro che con l'aiuto delle agenzie, insieme ai nostri investimenti in Nord Italia, presto otterremo le soddisfazioni sperate anche nel mercato tricolore. Senza considerare che in quest'area della Penisola non sono poche le persone abituate a fare due vacanze all'anno". Tante le novità per il 2025 In tale contesto Msc si prepara a un 2025 in ulteriore crescita: "Complessivamente puntiamo a superare quota 5 milioni di passeggeri - ha proseguito Onorato -. E questo grazie anche alla novità World America, che debutterà il 9 aprile da Miami. Città nella quale l'anno prossimo inaugureremo anche il nostro nuovo terminal passeggeri in grado di movimentare 36 mila passeggeri. Senza dimenticare l'apertura dell'hub a Barcellona, per un'offerta di crociere sempre più accessibile da ogni parte d'Europa. E poi c'è la novità Alaska, che partirà nel 2026 ma che ha già ottenuto ottimi riscontri proprio dall'Italia, per un prodotto per la prima volta non nordamericano a queste latitudini". Oltre 100 mila crocieristi italiani nel Mediterraneo in inverno Focus sugli investimenti anche per il vice president Southern Europe di Msc Crociere, Leonardo Massa: "Alla World Europa seguiranno negli anni successivi altre tre unità della classe World Europa da 2.600 cabine ciascuna. E poi ci sono le ulteriori quattro Explora in arrivo. Chi investe così tanto oggi nel settore dei viaggi? Senza contare le innovazioni di prodotto, come le crociere d'inverno: all'inizio nessuno ci credeva. Quest'anno contiamo di portare oltre 100 mila italiani nel Mediterraneo durante la stagione più fredda". [gallery ids="480504,480505,480506"] [post_title] => Msc apre a Milano per far crescere il market share del Nord di sette punti [post_date] => 2024-12-05T15:10:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733411422000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "low cost f" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":18,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3818,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480631","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair amplia il raggio d'azione da Miano Malpensa, con due nuove rotte: dal prossimo 30 marzo 2025 l'aeroporto vedrà il debutto del collegamento verso Pescara, che sarà operativo tutti i giorni, una volta al giorno a/r fino all’1 giugno quando saliranno a due i voli giornalieri che collegheranno l’Abruzzo al capoluogo lombardo e viceversa: uno al mattino presto e uno alla sera, sette giorni su sette.\r

\r

Con l’avvio dei voli per Milano Malpensa la low cost irlandese sembra però intenzionata a sospenderà lo storico collegamento tra Pescara e Milano Bergamo (Orio al Serio).\r

\r

La seconda novità è il collegamento per Funchal (Madeira), che sarà attivo dal 1° aprile 2025 con due voli settimanali, il martedì e il sabato.","post_title":"Ryanair a Milano Malpensa con nuovi voli per Pescara e Madeira","post_date":"2024-12-09T09:30:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733736645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sita ha siglato una nuova intesa con Idemia Public Security - società specializzata in computer vision e tecnologie digitali, biometria e sicurezza - per affrontare le principali sfide nella gestione dei bagagli e nelle operazioni aeroportuali.\r

Insieme, le due aziende, puntano a migliora l'efficienza operativa e ad offrire un'esperienza più fluida sia ai viaggiatori che alle compagnie aeree. Con la forte ripresa dei viaggi aerei in tutto il mondo - secondo il Baggage IT Insights 2024 di Sita, il numero di passeggeri è infatti salito a 5,2 miliardi nel 2023, superando i livelli del 2019 - la necessità di una gestione efficiente dei bagagli è più impellente che mai.\r

La collaborazione porterà ulteriori passi in avanti con l’integrazione della computer vision nei processi di gestione del bagaglio, consentendo una migliore tracciabilità di borse e valigie dal check-in alla destinazione finale, riducendo, così, il rischio di smarrimento o ritardo dei bagagli e offrendo al contempo ai passeggeri una migliore visibilità nonché un maggiore controllo sul viaggio del bagaglio, una delle richieste più pressanti dei viaggiatori.\r

Inoltre, verrà rafforzata anche l'efficienza operativa degli aeroporti. L'85% degli scali ha introdotto la tecnologia di self-bag drop e il 32% dei passeggeri utilizza il proprio cellulare per ricevere aggiornamenti sul ritiro del bagaglio, riflettendo una chiara tendenza verso l'automazione. Con l’utilizzo della computer vision nella gestione di borse e valigie, gli aeroporti e le compagnie aeree possono ridurre ulteriormente gli errori umani e migliorare la velocità e la precisione della consegna dei bagagli.","post_title":"Sita: nuovo accordo con Idemia per migliorare la gestione dei bagagli","post_date":"2024-12-09T09:01:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733734893000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480593","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà la Lirica a traghettare il pubblico dall’edizione 2024 di X Factor a quella del 2025. Nuova partnership tra Msc, il dipartimento Sky Medi, Sky Brand Solutions, e Freemantle. La novità è stata annunciata in occasione della finale della competizione tenutasi ieri in piazza del Plebiscito a Napoli. La Lirica ospiterà a bordo il cast dei concorrenti dell’ultima stagione, regalando agli ospiti della nave undici serate all'insegna della musica. Ogni settimana, a partire da gennaio 2025, un concorrente di #XF2024 si esibirà in esclusiva sul palco del teatro Broadway della nave, proponendo i brani che lo hanno reso protagonista dello show. Al termine di ogni performance gli ospiti Msc avranno inoltre la possibilità di partecipare a un meet&greet con i loro concorrenti preferiti, nonché di acquistare il merchandising ufficiale di X Factor.\r

\r

Non solo: fino a maggio 2025 i passeggeri della Lirica avranno la possibilità di partecipare ai pre-casting per la prossima edizione. A bordo della nave verranno allestite delle Recording Box brandizzate, dove ogni ospite potrà registrare un breve video di presentazione, scegliere un brano e cantarlo di fronte alla telecamera. I migliori provini saranno selezionati dalla redazione di X Factor, che contatterà i partecipanti per offrire loro la possibilità di esibirsi alle audizioni della prossima stagione.\r

\r

\"Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova collaborazione con X Factor Italia, che ci permette di offrire un'esperienza ancora più ricca, unendo il fascino del mare con la passione per la musica\", commenta il vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc, Leonardo Massa.\r

\r

La collaborazione vivrà anche sui canali social ufficiali di X Factor e Sky Italia, creando un racconto visivo che accompagnerà gli appassionati attraverso questa partnership. \"La crociera diventerà una vera e propria immersione nel mondo di X Factor, unendo il piacere di viaggiare a bordo delle nostre navi con la musica che tutti amano\", aggiunge Andrea Guanci, marketing director di Msc Crociere.","post_title":"Msc diventa partner di X Factor: sulla Lirica concerti con i concorrenti di #XF2024","post_date":"2024-12-06T13:22:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733491326000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescono i viaggi per due e diminuiscono le crociere in famiglia. E' la fotografia congiunturale della domanda dei viaggi via mare per le prossime festività, scattata dall’Osservatorio Ticketcrociere. Chi parte ha in media 45 anni (contro i 39 di chi è partito la scorsa estate), viaggia appunto in coppia (57%), sceglie la cabina con balcone (51%) e predilige la vacanza di prossimità nel Mediterraneo (43%).\r

\r

«Le coppie hanno superato le famiglie, che si fermano al 35% dei crocieristi per questo Natale – afferma Nicola Lorusso, ceo di Taoticket, la società a cui fa riferimento Ticketcrociere –. Solo il 2% naviga invece in gruppo; un dato interessante riguarda infine i viaggiatori single, al 6%, in crescita grazie anche a una serie di programmi, attività e offerte dedicate ai solo traveller a bordo di gran parte delle navi».\r

\r

Oltre al Mediterraneo, registra volumi importanti il Medio Oriente (19%), in particolare con Dubai, ma non deludono neppure Abu Dhabi e Doha. Tengono i Caraibi con il 13% e si ritagliano il loro spazio i nuovi itinerari alle Canarie (6%) con voli charter dall’Italia. E ancora, un altro 6% di crocieristi sceglie il Sudamerica, mentre il 2% del campione salperà per uno dei giri del mondo organizzati dalle principali compagnie.\r

\r

Sale quest’anno il prezzo medio per passeggero a Natale e Capodanno: 1.952 euro; il +4% rispetto al 2023 secondo i rilievi dell’osservatorio. Sulla tariffa media incide anche la qualità della sistemazione a bordo: più della metà dei crocieristi (51%) ha scelto infatti la cabina con balcone e il 7% ha optato per il comfort ancora maggiore di una suite; il 27% ha poi preferito la cabina interna e il 15% guarderà il mare dall’oblò della sua cabina esterna. La percentuale di repeater si attesta al 29%. \r

\r

Se il costo medio dei viaggi è in aumento, non lo è però per chi prenota in anticipo. Confrontando le prenotazioni anticipate del 2023 per il 2024 e del 2024 per il 2025, emerge infatti che la tariffa media del biglietto crociera resta la stessa. Anzi, è inferiore di 4 euro: da 1.313 a 1.309. Segno che le compagnie di crociera spingono le vendite anticipate con tariffe promozionali. Anche alla luce di queste tendenze, quest’anno il 6% in più dei crocieristi ha prenotato in anticipo per il 2025. ","post_title":"Ticketcrociere: a Natale e Capodanno crescono le coppie che viaggiano per mare","post_date":"2024-12-06T12:36:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1733488562000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'attesa è finita. La cattedrale di Notre Dame di Parigi riaprirà le porte al pubblico il prossimo 8 dicembre. Dopo cinque anni di intensi lavori di restauro dovuti all'incendio del 15 aprile 2019, questo monumento tornerà ad accogliere i viaggiatori di tutto il mondo. Civitatis celebra l'evento compilando le cinque cose da sapere per godere appieno della riapertura di questo capolavoro dell'arte gotica.\r

\r

1- Discorso di riapertura e messa inaugurale\r

\r

La riapertura di Notre Dame inizierà il 7 dicembre con un discorso del presidente francese Emmanuel Macron nell'atrio della cattedrale, seguito da un concerto inaugurale con artisti di spicco. Si prevede che circa 3 mila persone parteciperanno a questo evento. Il giorno ufficiale della riapertura sarà l'8 dicembre, con una messa solenne celebrata all'interno della chiesa. Seguirà un periodo speciale di otto giorni, durante i quali la cattedrale sarà aperta sia ai fedeli parigini sia ai visitatori fino alle 22. Dal 16 dicembre Notre Dame riprenderà il suo normale funzionamento.\r

\r

2- Ingresso e prenotazione gratuiti\r

\r

A partire dal 16 dicembre, i visitatori potranno di nuovo camminare normalmente sotto le volte di Notre Dame e ammirare la sua magnifica architettura. Le prenotazioni per l'accesso alla cattedrale saranno disponibili all'inizio di dicembre e continueranno a essere gratuite. Dovranno essere effettuate attraverso una piattaforma online per limitare gli accessi.\r

\r

3- Rivendicazione turistica\r

\r

Si stima che, dopo la riapertura, Notre Dame sarà visitata da 15 milioni di turisti all'anno. Le visite di gruppo, sia culturali sia di pellegrinaggio, possono essere programmate a partire dall'8 giugno 2025, rispettivamente a Pentecoste. Per chi arriva senza prenotazione sarà allestita una coda spontanea, anche se ciò potrebbe comportare lunghi tempi di attesa. Inoltre, con Civitatis è possibile effettuare un tour della cattedrale di Notre Dame, compreso l'ingresso alla cripta, dove si potranno scoprire i segreti della sua riapertura e le curiosità di questo gioiello gotico.\r

\r

4- Costo dei lavori di restauro\r

\r

La ricostruzione di Notre Dame è stata un progetto titanico che ha richiesto un investimento di 700 milioni di euro. Questo sforzo, reso possibile da 846 milioni di euro di donazioni provenienti da 150 Paesi, ha coinvolto 250 aziende e centinaia di artigiani altamente qualificati.\r

\r

5- Trasformazione ecologica\r

\r

Anche i dintorni di Notre Dame saranno rinnovati con un approccio sostenibile a partire dal 2025. Verranno creati 1.800 metri quadrati di spazio verde e piantati 160 alberi. Inoltre, un ex parcheggio in disuso è stato trasformato in un ingresso accessibile ai turisti, combinando funzionalità e design ecologico.","post_title":"Civitatis: tutto quello che c'è da sapere per tornare a visitare Notre Dame","post_date":"2024-12-06T11:25:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733484323000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_471241\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Pier Ezhaya presidente Astoi[/caption]\r

L’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi comunica il positivo andamento delle prenotazioni delle vacanze in concomitanza di Natale e Capodanno, e rileva diversificati comportamenti di acquisto, preferenze e tendenze. Si registra un incremento dei ricavi del 12% rispetto al 2023 per le prenotazioni con partenze dal 18 dicembre 2024 e rientri entro il 12 gennaio 2025. Tale crescita si confronta con le buone performance dello scorso anno, nonostante le pressioni inflazionistiche e l’instabilità geopolitica.\r

Le prenotazioni anticipate (Advance booking) effettuate più di 90 giorni prima della partenza, hanno rappresentato il 60% del totale, confermando un comportamento radicato.\r

Pier Ezhaya, presidente Astoi, commenta: «Le prenotazioni per Natale e Capodanno mostrano una crescita per tutti i nostri associati, con un incremento medio del 12%. Questo trend positivo, sostenuto dall’Advance booking, si conferma anche negli altri mesi invernali e attesta lafiducia degli italiani nel turismo organizzato.\r

«Nonostante l’inflazione e le incertezze geopolitiche, il settore continua a rispondere con soluzioni mirate che favoriscono sia itinerari complessi verso mete lontane sia soggiorni rilassanti al mare. Il futuro ci vede impegnati in piani di formazione innovativi ed efficaci indispensabili per affrontare i profondi mutamenti sociali e tecnologici che si profilano all’orizzonte. Il turismo organizzato rimane centrale per chi cerca esperienze autentiche, sicure e certificate; guardiamo al 2025 con fiducia, pronti a innovare e ad affrontare le nuove sfide del mercato».\r

\r

Costi\r

L’inflazione ha inciso sui costi dei pacchetti turistici, anche se in modo minore rispetto agli scorsi anni, con un incremento dei costi che va dal 3 al 9%. Il prezzo medio dei pacchetti si attesta a 2.400 euro a persona anche se i valori sono molto variabili a seconda delle tipologie di viaggio: si oscilla tra i 1.400 euro per un viaggio in Egitto, alle Canarie o a Capo Verde fino a 3.400 euro per un lungo raggio nell’Oceano Indiano o ai Carabi. \r

Per i viaggi itineranti e Tailor made di lungo raggio si spende mediamente 3.900 euro a persona. Per le vacanze in Italia, i costi partono da 700 a persona euro per brevi soggiorni, mentre le vacanze settimanali in montagna si superano i 2.500 euro a persona. Per le mete europee, si va dagli 800 euro per i city break con esperienze incluse a 1.800 euro per i viaggi verso il Nord Europa. Per contrastare l’impatto dell’inflazione, cresce l’utilizzo del credito al consumo, in particolare attraverso la formula \"Buy Now, Pay Later\", scelta soprattutto dal ceto medio, mentre l’incidenza è minore nella fascia upper scale.\r

La durata media delle vacanze è di 8,2 giorni con una forbice che varia dai 6 agli 11 giorni. Si trascorrono 6 giorni per sciare in montagna, o per visitare Europa ed Emirati, 8 giorni per soggiorni mare e 11 giorni per tour e viaggi itineranti.\r

Un tratto comune a tutti i segmenti è la crescente attenzione alle tutele assicurative come valore aggiunto, soprattutto per le destinazioni a lungo raggio o in quelle che richiedono maggiore protezione. I viaggiatori mostrano una maggiore consapevolezza verso le coperture assicurative e le aziende rispondono con prodotti più completi e mirati, garantendo sicurezza e serenità\r

\r

Previsioni\r

Sebbene l’estate sarà decisiva per definire il trend annuale, per il 2025 si prevede una crescita dei volumi del 5-7%, con una domanda turistica solida confermata dai primi dati invernali; tuttavia, permangono incertezze legate alle tensioni geopolitiche e all’inflazione, che potrebbero influire sul settore. Tra le destinazioni più richieste, si prevedono Mar Rosso, Maldive, Oriente ed East Africa, oltre a mete emergenti come Arabia Saudita e Colombia. In estate la partita verrà giocata soprattutto sul Mediterraneo e sull’Italia.\r

Le preferenze degli italiani sono in continua evoluzione, ma il comune denominatore rimane la ricerca di esperienze autentiche, sicure e ben strutturate che solo il turismo organizzato, forte delle tutele, delle garanzie e delle competenze, insite nel comparto, può assicurare, oltre alla varietà delle destinazioni e alle innovazioni nell’offerta.\r

\r

","post_title":"Ezhaya (Astoi): «Crescita di prenotazioni (+12%) per Natale e Capodanno»","post_date":"2024-12-06T11:08:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1733483326000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480525","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_480531\" align=\"alignright\" width=\"300\"] ph. Grgo Jelavic[/caption]\r

\r

La Croazia conferma una volta di più il proprio impegno nel rafforzare la propria attrattività nelle stagioni di spalla anche per il 2025. Di pari passo continueremo \"a incrementare i viaggi di gruppo e promuovere il paese sul territorio italiano come destinazione turistica per tutto l’anno\" spiega Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente nazionale croato per il turismo in Italia.\r

\r

“La Croazia non è solo sole e mare, cultura e la natura, è una terra di sorprendenti contrasti grazie ai nostri prodotti chiave come turismo mice e congressuale, cicloturismo, nautica, benessere, vacanza attiva, senza tralasciare l'enogastronomia tipica di ogni regione.\r

\r

È una destinazione perfetta per chi desidera viaggiare in modo comodo e accessibile. Con i suoi nove aeroporti internazionali, raggiungere la Croazia in aereo dall’Unione europea è facile e veloce grazie ai tempi di volo brevi. Ogni anno cresce il numero dei voli dall’Italia per la Croazia poi non possiamo dimenticare i collegamenti via mare con dei traghetti e aliscafi, le crociere, via terra con le linee bus\".\r

\r

Per quanto riguarda le nostre attività sul territorio saremo presenti con un mix delle attività con la nostra campagna pubblicitaria che inizierà nel pre-stagione, saremo presenti nelle fiere ma anche ai vari eventi/iniziative trade e workshop. Anche nel 2025 la Croazia sarà una destinazione concorrenziale di qualità e lifestyle, con una particolare attenzione rivolta alla sostenibilità ecologica.","post_title":"La Croazia riconferma l'impegno nel promuovere pre e post stagione","post_date":"2024-12-06T10:38:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1733481480000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480516","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro tappe, a Roma, Milano, Bologna e Napoli, per il roadshow invernale di Italo che una volta ancora incontra le agenzie di viaggio per illustrare la winter 2024-25.\r

\r

“Nell’ultimo anno abbiamo rafforzato e consolidato le sinergie con le agenzie di viaggio - commenta il direttore commerciale, Fabrizio Bona -. La nostra offerta è sempre più capillare, siamo un gruppo intermodale in grado di coprire tutto il territorio nazionale ed abbiamo fatto anche il nostro debutto all’estero. La combinazione treno più bus ci ha permesso di esplorare questi nuovi mercati, sicuramente sarà un primo passo e presto estenderemo la nostra presenza anche in altre nazioni europee”.\r

\r

Il network conta 118 servizi al giorno, 54 città collegate e 62 stazioni ferroviarie servite, a cui si aggiungono i servizi treno + bus grazie ai 100 Itabus in flotta. Trenta servizi intermodali (con la comodità di un unico biglietto) che servono h24 tutta Italia (viaggi anche notturni per ottimizzare i tempi di percorrenza) ed ora vanno anche all’estero, servendo località quali Lubiana e Zagabria. Mete estere collegate alle principali città italiane, raggiungibili la combinazione treno Italo fino a Mestre e da lì bus dedicato.\r

\r

Sei servizi al giorno (3 di andata e 3 di ritorno) da località quali Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Padova, Venezia, Trieste, Verona, Milano e Torino. Un primo passo, propedeutico per espandere il network europeo della compagnia, che oggi fa dell’intermodalità un pilastro nella sua strategia di crescita. Ci sono, infatti, anche le connessioni con i treni regionali acquistabili direttamente con un’unica transazione dai canali Italo: il biglietto combined diventa più fruibile, completo e accattivante.\r

\r

Attenzione crescente per il mondo corporate attraverso accordi con grandi aziende e Pmi (per le quali è stato studiato un sistema di triangolazioni apposito, col supporto delle agenzie di viaggio). Anche in quest’ottica, dedicata ai business traveller, la società ha lanciato il restyling delle Lounge Italo Club, gli esclusivi spazi in stazione dove si può attendere il proprio treno in totale comfort e relax, con wi-fi, quotidiani e ristorazione fresca sempre disponibile. Dopo Roma e Milano, nei prossimi giorni verrà inaugurata la nuova sala di Bologna e nella prima metà del 2025 nuovo look per la lounge di Firenze Santa Maria Novella.\r

\r

Aumentano anche i benefici per i possessori della Carta Corporate Italo Più: sconti dedicati, accessi nelle Lounge Italo Club, possibilità di accumulare maggiori punti fedeltà e utilizzo illimitato del Fast Track per non fare code quando si accede in stazione. Contestualmente, grazie al nuovo programma fedeltà, più vantaggi anche per gli iscritti Italo Più.\r

\r

Il traffico internazionale\r

\r

Sul fronte leisure spicca ancora una volta l’andamento positivo del segmento internazionale: tra i mercati maggiormente performanti, confermano la propria leadership Stati Uniti, Regno Unito, Spagna e Olanda. Segnali incoraggianti in vista della prossima sfida, quella del Giubileo: previsti, infatti, 35 milioni di arrivi turistici che genereranno 105 milioni di presenze ossia un raddoppio atteso dei flussi per una spesa turistica di 16,7 miliardi di euro.\r

\r

“Oggi la nostra forza consiste nel saper rispondere e soddisfare le esigenze del comparto business così come di quello leisure. Siamo flessibili e questo ci ha consentito di crescere continuamente su più fronti. Per il 2025 il Giubileo rappresenta una grande opportunità che sappiamo già come cogliere, intercettando la forte domanda che arriva dall’estero” sottolinea Marco De Angelis, direttore vendite Italo.","post_title":"Italo sempre più intermodale. Le ambizioni di sviluppo internazionale","post_date":"2024-12-06T09:49:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733478584000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Favorire la crescita della domanda del Nord, che oggi pesa per circa la metà del fatturato Italia, in modo da farle raggiungere lo stesso peso che l'area ha sul pil nazionale. A spanne, si tratta di circa sette punti percentuali di share in più. E' questo l'obiettivo alla base dell'apertura dei nuovi uffici milanesi di Msc Crociere, inaugurati oggi ufficialmente dopo un soft opening durato cinque mesi. A raccontare strategie e target dell'operatore italo-svizzero l'amministratore delegato della compagnia, Gianni Onorato: \"La sede meneghina è un chiaro segnale di maggiore attenzione al mercato locale e ai partner agenziali del Nord. Qui sarà trasferita la direzione marketing e comunicazione, nonché una parte consistente del nostro sales\".\r

\r

Genova sarà per Milano quello che Civitavecchia è già per Roma\r

\r

L'operazione permetterà tra le altre cose di incrementare le azioni di micro-marketing sul territorio: da iniziative come quella già realizzata a inizio anno con la Rinascente, che sarà ripetuta, al supporto a realtà sportive anche minori dell'hinterland milanese. \"Non solo: per spingere ulteriormente il Nord Italia abbiamo tutte le intenzioni di sfruttare le sinergie attivabili con l'acquisizione di Italo. Quando termineranno i lavori per il terzo valico, la nostra idea è che Genova diventi per le crociere da Milano un po' quello che Civitavecchia è già per Roma\".\r

\r

Il Nord decisivo per il successo del prodotto Explora\r

\r

C'è poi un altro aspetto da non sottovalutare: con il lancio del brand Explora Journeys al fianco del prodotto Yacht Club è cresciuta infatti la presenza dell'offerta Msc nel segmento più alto del settore. E ancora una volta il mercato del Nord, con la sua maggiore capacità di spesa media, è chiave per la completa affermazione del prodotto lusso in Italia: \"In questo segmento la nostra Penisola non ha ancora assunto il ruolo che ha per il resto della nostra offerta. Certo, Explora è un prodotto nuovo, soprattutto per il mercato europeo, dove praticamente non esisteva sino a poco più di un anno fa. E' comprensibile quindi che le risposte migliori le abbiamo ricevute soprattutto dai paesi dell'area anglo-sassone già abituati a questo tipo di offerta. Ma sono sicuro che con l'aiuto delle agenzie, insieme ai nostri investimenti in Nord Italia, presto otterremo le soddisfazioni sperate anche nel mercato tricolore. Senza considerare che in quest'area della Penisola non sono poche le persone abituate a fare due vacanze all'anno\".\r

\r

Tante le novità per il 2025\r

\r

In tale contesto Msc si prepara a un 2025 in ulteriore crescita: \"Complessivamente puntiamo a superare quota 5 milioni di passeggeri - ha proseguito Onorato -. E questo grazie anche alla novità World America, che debutterà il 9 aprile da Miami. Città nella quale l'anno prossimo inaugureremo anche il nostro nuovo terminal passeggeri in grado di movimentare 36 mila passeggeri. Senza dimenticare l'apertura dell'hub a Barcellona, per un'offerta di crociere sempre più accessibile da ogni parte d'Europa. E poi c'è la novità Alaska, che partirà nel 2026 ma che ha già ottenuto ottimi riscontri proprio dall'Italia, per un prodotto per la prima volta non nordamericano a queste latitudini\".\r

\r

Oltre 100 mila crocieristi italiani nel Mediterraneo in inverno\r

\r

Focus sugli investimenti anche per il vice president Southern Europe di Msc Crociere, Leonardo Massa: \"Alla World Europa seguiranno negli anni successivi altre tre unità della classe World Europa da 2.600 cabine ciascuna. E poi ci sono le ulteriori quattro Explora in arrivo. Chi investe così tanto oggi nel settore dei viaggi? Senza contare le innovazioni di prodotto, come le crociere d'inverno: all'inizio nessuno ci credeva. Quest'anno contiamo di portare oltre 100 mila italiani nel Mediterraneo durante la stagione più fredda\".\r

\r

[gallery ids=\"480504,480505,480506\"]","post_title":"Msc apre a Milano per far crescere il market share del Nord di sette punti","post_date":"2024-12-05T15:10:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1733411422000]}]}}