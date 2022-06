Lot operativa sulla Varsavia-Mumbai, coincidenze da Milano e Venezia

Lot Polish Airlines ha inaugurato i voli tra Varsavia e Mumbai, seconda destinazione servita dal vettore polacco in India. La rotta è operata due volte a settimana, ogni martedì e sabato, e offre interessanti voli di collegamento da Milano e Venezia.

In servizio i Boeing 787 Dreamliner configurati con tre classi di servizio: Lot Business Class, Lot Premium Economy Class e Lot Economy Class. In particolare sui voli per Mumbai, la compagnia aerea sta ampliando il servizio di bordo. Ad esempio, gli attuali blockbuster e i classici “Made in Bollywood” arricchiscono la vasta gamma di film del programma di intrattenimento a bordo, mentre il cibo indiano è diventato un’ulteriore opzione di ristorazione.

“Vogliamo continuare la nostra storia di successo in India, iniziata nell’autunno 2019 con i voli per Delhi – spiega Amit Ray, direttore regionale Italia, mercati Dach e India di Lot -. Di conseguenza, siamo lieti che Mumbai sia diventata la nostra seconda destinazione in India e quindi parte del nostro network di rotte globali”.

“Da quando abbiamo annunciato che avremmo iniziato a volare a Mumbai, siamo stati più che felici di registrare una forte domanda per questa nuova rotta, anche dall’Italia. Questa grande metropoli sulla costa occidentale dell’India è, da un lato, molto attraente per i visitatori interessati alla storia e alla cultura, soprattutto perché Mumbai ha tre notevoli siti del patrimonio mondiale dell’Unesco. Tuttavia, la città è anche considerata il più importante centro economico e finanziario del Paese ed è sede dei leggendari studi cinematografici di Bollywood”.