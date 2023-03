Liguria, riparte il 5 terre Express, servizio con 99 collegamenti Riparte dal 18 marzo il 5 Terre Express con corse giornaliere tra Levanto e La Spezia e fermate nei 5 Borghi marinari, vale a dire Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. «Ritorna, come da tradizione consolidata – commenta l’assessore regionale a Trasporti e turismo Augusto Sartori – un servizio che si è sempre rivelato un successo facendo registrare ogni giorno migliaia di passeggeri tra turisti e pendolari. In tutto saranno 99 i collegamenti ferroviari regionali, fino a otto treni l’ora, come una metropolitana leggera, che aumentano esponenzialmente le possibilità di raggiungere meravigliose località agevolando in maniera determinante il flusso turistico di quel territorio».

Giusto il tempo di organizzare un annuncio ufficiale alla Bmt di Napoli e l'ex manager della compagnia di Luca Patanè si ritrova al timone della neonata divisione resort del tour operator di casa Msc.\r

\r

Dopo il recente rilascio dell'ultima piattaforma di dynamic packaging Going4you, della sezione incoming Going2Italy e del programma Going4Cruises, arriva infatti ora la business unit Going Resort, alla cui guida è stato posto proprio Beppe Pellegrino. La sua è una storia professionale di grande esperienza, avendo operato in Italia e all’estero per brand come i Grandi Viaggi, i Viaggi del Ventaglio, Pianeta Terra e Settemari.\r

\r

\"Dopo l’ingresso di Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going, l’arrivo recente di Roberto Pannozzo alla guida del settore incoming Going2Italy e oggi di Beppe Pellegrino in Going Resort sono la testimonianza dell’investimento che la compagnia ha deciso di operare con il to di casa e della fiducia riposta in un progetto di crescita internazionale\", commenta Domenico Pellegrino, ceo del gruppo Bluvacanze, a cui spetta la responsabilità del marchio Going.","post_title":"Beppe Pellegrino responsabile della nuova divisione Going Resort","post_date":"2023-03-17T14:01:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1679061707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441769","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non c'è solo la partnership con Blackstone a tenere banco nelle strategie di riposizionamento dell'offerta del gruppo Mangia's. Gli investimenti proseguono infatti anche al di fuori del perimetro delle sei strutture oggetto dall'accordo con l'asset management company Usa, tramite la sua controllata europea Hotel Investment Partners. Il prossimo 7 aprile riaprirà in particolare il Mangia’s Torre del Barone, dopo un'operazione pluriennale di restyling da 15 milioni di euro che ha portato il resort siciliano di Sciacca a riposizionarsi nel segmento 5 stelle. \r

\r

Situato sulla costa sud-occidentale dell'isola, la struttura è disposta su cinque piani, con 231 camere dotate di terrazzo privato e vista mare. Il resort offre inoltre due piscine, numerosi campi sportivi e club dedicati ai più piccoli, una spa e diversi ristoranti di cucina italiana e siciliana. “Per noi la priorità è sempre stata il cliente, a cui vogliamo garantire un’esperienza curata nei minimi dettagli e capace di incontrare tutti i suoi desideri - spiega Marcello Mangia, ceo e presidente del gruppo Aeroviaggi, a cui appartiene il brand omonimo -. Torre del Barone, oltre a essere una struttura di prima qualità, rinnovata per l’apertura a 5 stelle, è anche la meta ideale per gli ospiti che desiderano fare escursioni o esplorare l’isola più grande del Mediterraneo, con innumerevoli siti storici, culturali e geografici facilmente raggiungibili, tra cui Agrigento, Sciacca e Palermo\".\r

\r

L'estate della compagnia si arricchirà inoltre di altre due novità già rivelate qualche settimana fa e questa volta parte integrante del piano di sviluppo della joint venture con Blackstone. Il Mangia’s Santa Teresa Resort in Sardegna e il Mangia’s Brucoli Resort in Sicilia riapriranno infatti a cinque stelle nei prossimi mesi, entrambi accompagnati da un soft brand internazionale. Nel primo caso si potrebbe trattare, secondo alcune indiscrezioni, di un marchio del gruppo Hilton; nel secondo invece è già stata annunciata l'entrata del resort in Autograph Collection (Marriott).\r

\r

","post_title":"Il prossimo 7 aprile riapre a 5 stelle il Mangia’s Torre del Barone di Sciacca","post_date":"2023-03-17T13:38:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1679060336000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Neom Airlines e sarà la terza compagnia aerea statale dell'Arabia Saudita (dopo Saudia e la neonata Riyadh Airlines), il cui decollo è previsto alla fine del 2024 o entro il primo trimestre del 2025, con un focus preciso sui collegamenti verso la futuristica area urbana di Neom Bay.\r

\r

La start-up fornirà \"un'esperienza di viaggio di livello mondiale\" ai passeggeri che viaggiano da e verso Neom, soddisfacendo sia il traffico leisure che quello business, ha dichiarato il ceo, Klaus Goersch, al sito web Future Travel Experience, ripreso da Ch-Aviation.\r

\r

\"Il piano finale di sviluppo delle rotte è in fase di elaborazione, ma naturalmente i principali gateway regionali e globali sono i candidati principali. Collaboriamo strettamente con tutti gli stakeholder e i progetti di Neom per allineare la nostra strategia \"go to market\". Dopotutto, siamo il motore della destinazione, quindi l'allineamento tra i progetti Neom è assolutamente fondamentale\", ha aggiunto precisando che la nuova compagnia \"non sarà in concorrenza con Saudia o con Riyadh Airlines\".\r

\r

\"Ogni compagnia aerea ha una strategia chiara: essere un vettore di rete globale (Riyadh Air), concentrarsi sul traffico religioso (Saudia) o essere una compagnia aerea dedicata a una destinazione. Il nostro obiettivo è servire la destinazione dai mercati internazionali globali\".\r

\r

Neom è un progetto urbano in costruzione sulla costa del mar Rosso, nel nord-ovest dell'Arabia Saudita. Mentre la futura città è in una fase iniziale di sviluppo, l'aeroporto di Neom Bay serve già la limitata area urbana esistente. Saudia e flydubai operano rotte nazionali dall'aeroporto. Saudia vola settimanalmente anche a Londra Heathrow, mentre flydubai collega la città con Dubai International.","post_title":"Neom Airlines sarà il terzo vettore dell'Arabia Saudita: decollo tra fine 2024 e inizio 2025","post_date":"2023-03-17T12:07:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679054832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441761","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riparte dal 18 marzo il 5 Terre Express con corse giornaliere tra Levanto e La Spezia e fermate nei 5 Borghi marinari, vale a dire Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore.\r

\r

«Ritorna, come da tradizione consolidata – commenta l'assessore regionale a Trasporti e turismo Augusto Sartori - un servizio che si è sempre rivelato un successo facendo registrare ogni giorno migliaia di passeggeri tra turisti e pendolari. In tutto saranno 99 i collegamenti ferroviari regionali, fino a otto treni l’ora, come una metropolitana leggera, che aumentano esponenzialmente le possibilità di raggiungere meravigliose località agevolando in maniera determinante il flusso turistico di quel territorio».","post_title":"Liguria, riparte il 5 terre Express, servizio con 99 collegamenti","post_date":"2023-03-17T11:53:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679054008000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441763","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non c'è solo l'Italia nei progetti del Treno della Dolce Vita, che nel nostro Paese verrà peraltro declinato con il brand Orient Express. Paolo Barletta, ceo di Arsenale, il gruppo a monte di questo concept di ospitalità di lusso itinerante, ha infatti recentemente siglato un'intesa con Bashar Al Malik, ceo della compagnia ferroviaria nazionale dell'Arabia Saudita, la Saudi Arabia Railways (Sar), per lo sviluppo del format anche nel paese mediorientale.\r

\r

Il progetto Dream of the Desert partirà entro il 2025 grazie a un treno dotato di 40 cabine che si muoverà lungo le linee delle ferrovie saudite. Il tutto, per un valore di 51 milioni di euro di manifattura e 10 milioni di ulteriori investimenti in Italia. Il know how sarà infatti 100% tricolore e le carrozze saranno completamente ristrutturate in stabilimenti della nostra Penisola. Per Arsenale si tratta del debutto internazionale di un modello replicabile in tutto il mondo.","post_title":"Arsenale esporta il Treno della Dolce Vita in Arabia Saudita con il Dream of the Desert","post_date":"2023-03-17T11:37:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1679053033000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441748","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_441750\" align=\"alignleft\" width=\"271\"] Norbert Stiekema[/caption]\r

\r

Ancora novità nel team manageriale del brand lusso di casa Msc, Explora Journeys: Norbert Stiekema è stato infatti nominato alla posizione di chief commercial officer mentre Vanessa Vollmann ha assunto l'incarico di head of people. Entrambi risponderanno direttamente a Michael Ungerer, ceo di Explora Journeys, e lavoreranno presso la sede aziendale a Ginevra.\r

\r

Con una grande esperienza presso brand di successo del settore viaggi e ospitalità, in qualità di Cco Stiekema sarà responsabile di tutti gli aspetti commerciali del brand e sosterrà il lancio della Explora I. Norbert ha ricoperto per oltre 30 anni diversi ruoli dirigenziali in Europa e più di recente in Medio Oriente, dove è stato chief sales & marketing officer di Cruise Saudi. In precedenza, ha lavorato otto anni per Costa Crociere, prima come evp sales and marketing e poi in qualità di chief digital and strategy officer. Ancora prima, è stato per sette anni in Francia come vp sales and distribution Emea della Walt Disney Com\r

\r

[caption id=\"attachment_441751\" align=\"alignright\" width=\"262\"] Vanessa Vollmann[/caption]\r

\r

pany, dopo oltre tredici anni presso Klm, la compagnia aerea nazionale olandese.\r

\r

Vanessa Vollmann sarà invece responsabile della gestione delle risorse umane presso il quartier generale del brand a Ginevra e si occuperà di questioni relative all'hr anche sui mercati chiave per il personale di terra. In passato, Vanessa ha ricoperto ruoli senior nell'ambito delle risorse umane per una serie di noti brand del lusso, tra cui, più di recente, Roger Dubuis del gruppo Richemont con il ruolo di international hr manager. Prima ancora, è stata hr business partner for commercial functions and subsidiaries di Tag Heuer e ha ricoperto diverse funzioni nell'hr presso Coty e Procter & Gamble.\r

\r

","post_title":"Norbert Stiekema e Vanessa Vollmann nuovi cco e head of people di Explora Journeys","post_date":"2023-03-17T11:03:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1679050999000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441710","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways alza la posta sulle rotte Italia-Brasile: dal prossimo agosto, le frequenze sulla Roma-San Paolo saliranno dalle attuali sette a 11 alla settimana. Si rafforza così la presenza della compagnia in Sud America, da sempre una delle mete delle vacanze italiane privilegiate e destinazione con il più alto tasso di presenza di popolazione di origine italiana nonché destinazione facilmente raggiungibile via Roma da tutti i principali gateway di Ita Airways in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Le nuove frequenze saranno operate con Airbus A330, con partenza il lunedì, il martedì, il giovedì e la domenica alle 19:00 e atterraggio a Roma alle 11:45, ora locale. I nuovi voli da Roma saranno operati con partenza alle 9:40 e arrivo a San Paolo alle 17:00, ora locale.\r

Questa offerta sul mercato sudamericano sarà integrata a fine ottobre con il lancio del volo diretto Rio de Janeiro - Roma Fiumicino, che opererà 7 voli settimanali di andata e ritorno e porterà a 18 il numero totale di frequenze settimanali tra Brasile e Italia.\r

A supporto del potenziamento dei collegamenti tra il Brasile e l'Italia e per rafforzare la brand awareness è on-air fino al 10 aprile nell’area di San Paolo, la nuova campagna pubblicitaria multicanale di Ita Airways. La comunicazione crea un link diretto tra la compagnia di bandiera e l’Italia, facendo leva sulla bellezza delle destinazioni italiane e le sensazioni che le stesse ispirano. La campagna sarà visibile in affissione nei principali centri commerciali e nelle stazioni metro e avrà anche una forte presenza sul web. \r

Grazie ai voli in codeshare con Azul - Linhas Aéreas Brasileiras, Gol Airlines e Latam Airlines, i passeggeri di Ita potranno volare da San Paolo verso tutte le destinazioni nazionali brasiliane.","post_title":"Ita Airways aumenta i voli sulla Roma-San Paolo fino a 11 alla settimana, da agosto","post_date":"2023-03-17T10:48:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679050138000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441715","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono tante le novità per il Centro-Sud Italia con cui Grimaldi Lines si presenta alla Bmt in corso di svolgimento in questi giorni a Napoli. \"Si tratta di un mercato che negli ultimi anni ha visto crescere la richiesta di collegamenti marittimi per le due isole maggiori, in particolare per la Sardegna - spiega la passenger department manager, Francesca Marino - Rileviamo inoltre un rinnovato interesse per le destinazioni internazionali quali la Grecia, che da sempre è interessata dai flussi turistici provenienti dalle regioni del Mezzogiorno”.\r

\r

Per la Sardegna, la recente novità è l’impiego della nave Europa Palace sulla tratta Napoli-Cagliari-Palermo: un traghetto moderno con una capacità di trasporto di 1.800 passeggeri, numerose cabine standard o superior, e una gamma di servizi che spaziano dal ristorante à la carte e self-service alla sala giochi per bambini e alla grande piscina esterna con solarium. Sulla destinazione, la compagnia conferma poi le altre rotte già attive (Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Cagliari, Civitavecchia-Arbatax e viceversa). Per quanto riguarda la destinazione Sicilia, quella del 2023 sarà la prima stagione estiva per la linea Napoli-Palermo, inaugurata a ottobre 2022 e servita dalla Cruise Ausonia. Il collegamento si affianca alle preesistenti rotte per il capoluogo siciliano, con partenza dai porti di Livorno, Cagliari e Salerno.\r

\r

Sul fronte delle destinazioni internazionali, che sono tornate a crescere dopo le difficoltà causate dalla pandemia, la Grecia è tradizionalmente tra le mete più richieste dal mercato turistico del Centro e Sud Italia. Per assecondare questo rinnovato interesse, a partire dal prossimo mese di aprile diventeranno due le partenze giornaliere, una diurna e una serale, sulla tratta Brindisi-Igoumenitsa. Sono inoltre confermati il collegamento marittimo che unisce Ancona con Igoumenitsa e viceversa, nonché gli scali estivi sull’isola di Corfù, sia per le partenze di Ancona sia per quelle di Brindisi.\r

\r

La politica tariffaria prevede sempre promozioni a tempo e tariffe speciali che si susseguono nel corso dell’anno. Per i collegamenti marittimi da Livorno per Olbia, da Civitavecchia per Olbia e Porto Torres, da Livorno e Napoli per Palermo, da Civitavecchia e Porto Torres per Barcellona, è attualmente in vigore una delle promozioni più apprezzate dal mercato per le partenze di alta stagione: l’advanced booking, che offre una riduzione del 20% (diritti fissi esclusi) a chi prenota il proprio viaggio estivo entro il 30 aprile 2023.\r

\r

Torna quest’anno anche la ricca programmazione di viaggi a tema sulla tratta Civitavecchia-Barcellona: dal 21 al 27 aprile è in programma una Nave di libri per Barcellona, l’atteso appuntamento con il primo e unico festival della letteratura sul mare, a cura della testata Leggere:tutti. In piena estate, dal 15 al 18 luglio, sarà la volta di Grimaldi dance fit cruise con la sua proposta di lezioni e sessioni di fitness, condotta da noti istruttori internazionali negli spazi interni e sul ponte della nave. Nel mezzo, altri eventi tematizzati con giochi, sport e balli.\r

Completano l’offerta le proposte di Grimaldi Lines Tour Operator per vacanze in Sardegna e Sicilia con la formula nave + soggiorno.","post_title":"Grimaldi Lines alla Bmt con tutte le novità per il Centro-Sud Italia","post_date":"2023-03-17T09:54:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1679046873000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441697","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Al mercato del Centro-sud Italia proponiamo una Polonia meno nota, una terra che sorprende per il patrimonio storico-culturale ma altresì per l’incredibile bellezza naturalistica, la biodiversità, il turismo outdoor e la squisita offerta gastronomica”. Così Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo, spiega la presenza alla Bmt, dopo i numeri in costante ripresa del 2022: \"Nel primo semestre dell'anno si sono superati i dati del 2021 di oltre cinque volte e, anche se non si ha ancora un quadro completo – mancando appunto i dati di due mesi cruciali quali luglio e agosto (che valgono il 28% degli arrivi e del traffico turistico dell’intero anno) – si può sperare in una solida ripresa dei flussi turistici in arrivo nel Paese\".\r

\r

Diverse le destinazioni interne su cui l’Ente punta, promuovendo quindi località fuori dalle tradizionali rotte ma facilmente raggiungibili anche dal nostro Paese, grazie agli oltre 70 collegamenti aerei tra diverse regioni d’Italia e le principali città polacche, che, nel 2023, andranno ad aumentare grazie a nuovi operativi.\r

\r

In primis, un nuovo collegamento per Lublino e, in secondo luogo, il grande ritorno del diretto Roma-Danzica, il bellissimo centro affacciato sul mar Baltico. Da ricordare anche il debutto del nuovo aeroporto Varsavia-Radom con il rilancio dei collegamenti diretti Lot con Roma (da fine aprile), che sarà presentato ufficialmente a stampa e trade il 21 marzo a Roma.\r

\r

Numerose, infine, le iniziative dedicate al trade fra cui spiccano gli incontri di formazione online, i fam trip, numerosi workshop e il roadshow che si svolgerà in autunno.","post_title":"La Polonia meno nota fa tappa in Bmt forte di 70 collegamenti aerei dall'Italia","post_date":"2023-03-17T09:53:36+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1679046816000]}]}}