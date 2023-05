Le compagnie aeree cinesi autorizzate ad aumentare i voli verso gli Stati Uniti Prove tecniche di avvicinamento fra Cina e Stati Uniti: le compagnie aeree cinesi potranno infatti ampliare il numero dei voli verso gli Usa grazie alla recente normativa emessa dal Dipartimento dei Trasporti. Le nuove disposizioni consentono ai vettori cinesi di portare il numero dei collegamenti settimanali da otto a 12, eguagliando il numero di voli verso la Cina dei vettori statunitensi. Secondo quanto riferito dal Financial Times, il Dot “continuerà a valutare come e quando modificare ulteriormente la sua posizione nei confronti dei voli dei vettori della Repubblica Popolare Cinese, in modo da offrire un ambiente operativo competitivo per i vettori aerei negli Stati Uniti”. Pechino ha spinto gli Stati Uniti ad approvare il cambiamento, in parte per rilanciare il turismo, ma anche per incoraggiare maggiori investimenti stranieri sulla scia della decisione di eliminare la politica dello zero-Covid alla fine dello scorso anno. I vettori statunitensi avevano fatto pressioni contro l’approvazione di ulteriori voli per i competitor rivali cinesi. Robert Isom, ceo di American Airlines, la scorsa settimana ha dichiarato che non possono esistere “condizioni di parità”. Ha affermato che i vettori statunitensi dovrebbero essere in grado di volare in Cina senza dover sostenere costi di carburante più elevati o affrontare tempi di volo più lunghi rispetto ai loro rivali cinesi.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445043 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prove tecniche di avvicinamento fra Cina e Stati Uniti: le compagnie aeree cinesi potranno infatti ampliare il numero dei voli verso gli Usa grazie alla recente normativa emessa dal Dipartimento dei Trasporti. Le nuove disposizioni consentono ai vettori cinesi di portare il numero dei collegamenti settimanali da otto a 12, eguagliando il numero di voli verso la Cina dei vettori statunitensi. Secondo quanto riferito dal Financial Times, il Dot "continuerà a valutare come e quando modificare ulteriormente la sua posizione nei confronti dei voli dei vettori della Repubblica Popolare Cinese, in modo da offrire un ambiente operativo competitivo per i vettori aerei negli Stati Uniti". Pechino ha spinto gli Stati Uniti ad approvare il cambiamento, in parte per rilanciare il turismo, ma anche per incoraggiare maggiori investimenti stranieri sulla scia della decisione di eliminare la politica dello zero-Covid alla fine dello scorso anno. I vettori statunitensi avevano fatto pressioni contro l'approvazione di ulteriori voli per i competitor rivali cinesi. Robert Isom, ceo di American Airlines, la scorsa settimana ha dichiarato che non possono esistere "condizioni di parità". Ha affermato che i vettori statunitensi dovrebbero essere in grado di volare in Cina senza dover sostenere costi di carburante più elevati o affrontare tempi di volo più lunghi rispetto ai loro rivali cinesi. [post_title] => Le compagnie aeree cinesi autorizzate ad aumentare i voli verso gli Stati Uniti [post_date] => 2023-05-08T12:26:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683548773000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande successo per le giornate promosse dalla Camera di Commercio di Genova per scoprire il territorio, la cultura e l’ambiente dedicate a famiglie, over 65 e ragazzi tra i 18 e i 29 anni, giornalisti, blogger e tour operator. Tra le attività incluse nel programma escursioni gratuite in Risciò a Genova, per scoprire il centro storico medievale più grande d’Europa in modo originale e divertente, e il tour Sulle tracce della Tonnarella di Camogli per immergersi nelle tradizioni locali. L’iniziativa faceva parte del Progetto Interreg Ita-Fra Marittimo “R-Itinera”, di cui la Camera di Commercio è partner, con l’obiettivo di promuovere Itinerari Turistici Sostenibili. Le escursioni sono state finanziate con fondi PC IFM 2014-2020. Nello specifico la Camera di Commercio, dopo una gara, ha incaricato il tour operator ligure Volver, specializzato sull’Incoming, di organizzare le escursioni. «Un Progetto molto interessante – commenta Giada Marabotto, titolare Volver Tour Operator – che ha consentito di coinvolgere circa 70 persone scelte tra i target indicati. Moltissime le famiglie che hanno aderito al tour sulla Tonnarella di Camogli, mentre per l’escursione in Risciò a Genova c’erano anche molti 65 enni». Tra gli obiettivi dell’iniziativa quello di coinvolgere target diversi allo scopo di raccogliere suggerimenti ed input per migliorare l’esperienza. «I Feedback sono stati positivi – aggiunge Marabotto - per le attività scelte e per le esperienze particolari volte alla conoscenza delle tradizioni e del territorio. Molto interessanti i suggerimenti forniti per migliorare il tour esperienziale. Chi ha partecipato al Tour sulla Tonnarella di Camogli ha chiesto che sia distribuito materiale informativo specifico sulla pesca e che al momento del pranzo possa essere fornita una descrizione sulle pietanze del menù, per creare un file rouge tra mare, pesca e cibo da gustare. E per finire, visto che ci troviamo all’interno di un’Area Protetta ed una parte del Tour è in barca il suggerimento è di utilizzare un’imbarcazione elettrica”. [post_title] => Camera Commercio di Genova e Volver, grande successo delle Escursioni legate al progetto R-Itinera [post_date] => 2023-05-08T12:10:44+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683547844000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444975 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Accoglienza, bellezza e la consapevolezza di essere custodi di un inestimabile patrimonio culturale, storico e naturalistico: sono tre ingredienti del riuscito modello imprenditoriale di Qc Terme, che si ripete anche nella sua dodicesima struttura, il Qc Termegarda Spa & Golf Resort: aperto da poche settimane, Palazzo Arzaga domina su un vasto campo da golf a Calvagese, nell’area del lago di Garda. Ma il percorso di Qc Terme si arricchisce anche di uno sguardo verso l’arte grazie all’opera dell’artista Lorenzo Petrantoni, che con The wonder of daydreams illustra l’incontro tra passato e presente, e grazie al viaggio tra realtà e fantasia del visionario artista americano Howard Lee, che questa primavera, nel Qc Daydream Museum, ha coinvolto il pubblico in uno spettacolo di suggestioni tra le strutture di New York, Milano e Termegarda. «L’apertura del Qc Termegarda Spa & Golf Resort è per noi un punto di arrivo, ma anche un punto di passaggio - spiega Francesco Varni, ceo del gruppo per lo sviluppo e i corporate affairs -: una interazione con un rinomato golf già esistente, che speriamo sia foriera di nuovi successi. Il nostro percorso di crescita è ancora in atto con alcune location in Italia e tanti progetti all'estero. Dopo il successo del Qc Terme Chamonix vogliamo ampliare la nostra presenza in Francia, intendiamo affacciarci in Inghilterra e guardiamo all’America e agli Stati Uniti: un perfetto terreno di caccia di nuove location, a seguire la fortunata apertura del Qc Terme Ny a Governors Island». L’elemento più importante del modello realizzato dai fratelli Quadrio Curzio e dal loro team è la location: «Noi continuiamo a dire location, location location - prosegue Varni -: può essere un immobile prestigioso e antico, ma anche quello che lo circonda. La struttura di Chamonix, per esempio, è stata realizzata ex-novo, ma lo scenario è il ghiacciaio del monte Bianco, che si staglia di fronte alla nostra vasca. A Qc Termegarda è invece protagonista il ricco complesso di palazzo Arzaga che, realizzato nel quindicesimo secolo, agli interni accoglienti e decorati da affreschi antichi aggiunge la bellezza dei verdi campi da golf all’esterno e, oggi, l’offerta ricca e diversificata dei percorsi benessere Qc Terme realizzati all’interno della struttura». E non può essere diversamente, perché il team Qc Terme si prende cura di ciascun particolare anche grazie all’impegno di Alessandro Bolis, art director del gruppo, che tiene in vita lo spirito delle location animandone le sfaccettature e i ricordi: a Palazzo Arzaga ha in particolare reinterpretato spazi come l’antica limonaia e le grandi botti per il vino, esaltando la forza del design di antichi orci per l’olio e macine dei frantoi, che diventano parte degli ambienti e ripropongono le tonalità della natura. Qc Terme è pure attiva nello sviluppo digitale della sua offerta, «perché bisogna guardare al futuro e agli strumenti che vengono utilizzati dai giovani», e con un’importante componente sociale: «Ogni nostro progetto genera un indotto sia occupazionale, sia sulle attività economiche della zona». Il progetto di Qc Terme è quindi in continua crescita. Nato dall’entusiasmo di un gruppo di amici che si sono incontrati sui banchi di scuola e che oggi affermano «la cosa che ci dà più soddisfazione è che il nostro modello piaccia agli ospiti!», conclude Varni. [gallery ids="444981,444980,444978,444977,444976,444973"] [post_title] => Inaugurato il Qc Termegarda. Prossime tappe, Francia, Inghilterra e Usa [post_date] => 2023-05-08T12:09:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683547774000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445028 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines ha inaugurato la nuova rotta che collega Istanbul a Palermo, che porta a otto il numero di destinazioni servite in Italia dopo Roma, Milano, Venezia, Napoli, Bologna, Catania e Bari. «Palermo è la 344esima destinazione mondiale e l'ottava italiana - ha dichiarato il ceo del vettore, Bilal Ekşi -. Rafforzando i nostri legami con l'Italia con questa nuova rotta, i passeggeri palermitani potranno godere dell’impareggiabile network di voli della nostra compagnia di bandiera durante i loro viaggi, mentre i nostri ospiti di tutto il mondo avranno la possibilità di sperimentare le meraviglie di Palermo con Turkish Airlines». La compagnia aerea opera il collegamento Istanbul-Palermo il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, per un totale di quattro frequenze alla settimana. Sulla rotta viene impiegato un Boeing 737-800. «Grazie alle connessioni da Istanbul verso tutto il mondo - ha osservato Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione del 'Falcone Borsellino' - il collegamento con Palermo della Turkish Airlines punta ad aumentare i flussi turistici con l’arrivo di viaggiatori provenienti da altri continenti, attratti dalle bellezze del nostro territorio, dai nostri tesori artistici e dai percorsi Unesco di Monreale, Palermo e Cefalù. Ma anche dall’eccellenza del settore enogastronomico». «È un passo importante per l’aeroporto internazionale di Palermo - ha aggiunto il presidente di Gesap, Salvatore Burrafato -. Serve a noi ma anche ad Instanbul strutturare una connettività degna di questo nome. La sfida che dobbiamo affrontare è quella di essere in grado di assicurare dei servizi accoglienti e continuare a fare investimenti». [post_title] => Turkish Airlines operativa sulla Istanbul-Palermo con quattro voli settimanali [post_date] => 2023-05-08T11:21:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683544886000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445018 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dubai marcia sicura verso il recupero dei flussi turistici ai livelli pre-pandemia: il primo trimestre 2023 si è concluso con 4,67 milioni di visitatori internazionali, il 17% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. I dati del Dubai’s Department of Economy and Tourism evidenziano che i visitatori italiani sono stati 80.000, pari ad un aumento del 4% rispetto al 2022. Questo trend segna la migliore performance registrata nel primo trimestre dall'inizio della pandemia. Dubai, secondo studi presentati in occasione del recente Arabian Travel Market, è la destinazione che si sta riprendendo più velocemente a livello globale. I dati del primo trimestre rappresentano il 98% dei livelli pre-pandemici e superando le previsioni dell'Unwto, che aveva indicato una possibile ripresa compresa tra l'80% e il 95% dei livelli pre-pandemici per il 2023, soprattutto in Europa e in Medio Oriente. Nel primo trimestre del 2023, il numero di visitatori è stato di soli due punti percentuali inferiore al volume pre-pandemico pari a 4,75 milioni di turisti arrivati a Dubai nei primi tre mesi del 2019. Un risultato notevole a partire da quando, nel luglio 2020, la città ha invertito la tendenza riaprendo al turismo internazionale, nonostante le avversità economiche globali. I tradizionali mercati chiave di Dubai hanno registrato consistenti volumi turistici nel primo trimestre dell'anno, grazie alle regioni strategiche principali che continuano ad avere un impatto sulle visite internazionali, sottolineando ulteriormente il successo della strategia multi-geografica diversificata della città. I Paesi del Ccg e dell'area Mena hanno contribuito congiuntamente al 29% dei volumi totali, consolidandosi come regioni principali, a testimonianza dell’attrattiva della città per i viaggiatori dei mercati di prossimità. Mentre l'Europa occidentale ha rappresentato il 22% degli arrivi turistici, e l'Asia meridionale ha rappresentato il 16% del totale delle visite internazionali, seguita dalla CSI e dall'Europa orientale che insieme hanno contribuito al 15%, dalle Americhe (7%), dall'Asia settentrionale e dal Sud-Est asiatico (6%), dall'Africa (4%) e dall'Australasia (1%). [post_title] => Dubai: gli arrivi internazionali del primo trimestre sfiorano i livelli pre-pandemia [post_date] => 2023-05-08T11:01:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683543686000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445015 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Voucher. Ancora non riesco a capire perché tutti siano estasiati per il fatto che il ministro del turismo Santanchè abbia aumentato il plafond dei vaucher a 15 mila euro. Si tratta della solita procedura per aumentare il precariato e per scoraggiare formazione e professionalità. In uno Stato che ha cura dei suoi cittadini queste misure sarebbero abolite per legge. Se l'aziende di turismo non hanno molti soldi da investire, il governo si fa carico di mettere una cifra che preveda formazione e se nel caso stabilizzazione del posto di lavoro. Per gli stagionali sarebbe necessario attenersi alle regola già scritte senza troppe scappatoie. Così tutto funziona bene anche se l'azienda riduce i profitti. Numeri Istat D'altra parte se leggiamo il Sole 24 Ore la media dei soldi percepiti con voucher è ridicola. «Secondo i dati dell’Osservatorio sul precariato Inps il numero dei lavoratori impiegati con Contratti di prestazione occasionale a gennaio 2023 era di 11.514. L’importo medio lordo della remunerazione è di 236 euro mensili». Avete letto bene. 236 euro mensili che si traducono in 2 mila 832 euro annuali (Lordi). Esiste qualcuno che riesca a vivere con questa cifra mentre i grandi imprenditori del turismo continuano (specialmente in questo periodo a riparare, anche se non tutti e anche in questo caso la responsabilità va trovata nei governi che si sono succeduti) a colmare il buco nero del Covid e a incamerare nuovi profitti che rendono di nuovo e per fortuna nuovamente ricche (o quasi) le imprese turistiche. Viste che si stanno riprendendo non sarebbe il caso che anche le persone che ci lavorano, e parlo degli stagionali, dei "voucheristi”, possano iniziare a riprendere a vivere anche loro? Giuseppe Aloe [post_title] => Voucher e Precariato. Istat: l'importo medio mensile è 236 euro lordi [post_date] => 2023-05-08T10:58:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683543496000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445001 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un omaggio speciale a Saona, e all'ex direttore del Dominicus Beach, Giacomo di Lauro. Per celebrare il proprio trentaseiesimo anniversario, il gruppo Viva Wyndham Resorts ha deciso di realizzare una monografia dedicata a quest'isola situata all'interno di un parco nazionale nella costa sud-orientale della Repubblica Dominicana: una destinazione che rappresenta la prima meta di escursioni del Paese per numero di turisti. E fu proprio Giacomo Di Lauro a intuirne il potenziale negli anni Ottanta. Strinse un legame con la comunità, strutturò collegamenti con lance veloci per portare gli ospiti a trascorrervi la giornata e fece diventare i pescatori fornitori del resort. Il legame tra Viva e la comunità di Saona non si è poi mai più interrotto. Anzi: solo per citare un paio di esempi, l’azienda ha finanziato parte della ricostruzione delle abitazioni distrutte dall’uragano Georges nel 1998 e durante la pandemia il top management si è recato in barca sull’isola a portare cibo e generi di prima necessità, nonché la propria vicinanza alle persone colpite dalla mancanza della primaria risorsa di sostentamento, il turismo. Il progetto editoriale ha quindi preso forma grazie a svariate collaborazioni. Saona ha le immagini firmate da Tiziano De Stefano, fotografo italiano che vive a Santo Domingo da molti anni; immagine inedite, realizzate nelle varie ore con le diverse luci, utilizzando anche un drone. Autrice dei testi è invece Luisella Colombo, profonda conoscitrice della Repubblica Dominicana e collaboratrice di Viva su vari progetti. I contenuti sono frutto di un’estesa ricerca storica, che narra come l’isola fosse abitata dalla popolazione Taínos prima dell’arrivo dei conquistatori europei e ne ricostruisce la cultura. Le fonti, in lingua spagnola, inglese e italiana, restituiscono valore e dignità al passato di questo territorio. Inoltre sono stati preziosi i contributi delle università dell’Indiana, per l’archeologia subacquea, e del Maet. Saona è una monografia edita in tre lingue, italiano, spagnolo e inglese. Prodotta interamente in Italia, si compone di 60 pagine, copertina in brossura, cm 24 x 24. Non è destinata alla vendita e non ha finalità commerciali. [post_title] => Viva Resorts: una monografia - omaggio all'isola di Saona e all'ex gm del Dominicus, Giacomo di Lauro [post_date] => 2023-05-08T10:16:37+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683540997000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445003 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air France e Klm hanno siglato un accordo con Aci blueteam che prevede la connessione diretta Ndc sulla piattaforma di selfbooking WonderMiles, della quale la tmc è distributore in esclusiva per l’Italia. Grazie all’implementazione della piattaforma WonderMiles sarà possibile accedere a tariffe dedicate, promozioni e servizi garantiti solo sul canale diretto Ndc. L’integrazione offre quindi un prodotto funzionale e intuitivo, che va dalla ricerca disponibilità passando per la prenotazione, l’emissione del biglietto, il cambio del volo, la cancellazione, fino all’eventuale rimborso. Tutto questo con l’aggiunta della possibilità di gestire le corporate fares dell’azienda, il programma BlueBiz e loyalty Flying Blue. “Le compagnie aeree dedicano tariffe, promozioni e prodotti solo sul canale diretto Ndc. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di investire sull’Ndc di Air France e Klm, per poter offrire ai nostri clienti le migliori opportunità commerciali e dare loro un importante vantaggio competitivo – dichiara Massimo Gardini, industry relations director di Aci blueteam –. Avere il contenuto diretto Ndcdi Air France e Klm significa, per l’utente WonderMiles, sia esso un’agenzia di viaggi o un cliente corporate, poter consultare tutto il tariffario delle compagnie aeree e accedere con pochi click ai prodotti ancillari e a tutte le funzioni disponibili in piattaforma. Solo così l’Ndc è davvero fruibile, velocizzando il processo operativo per l’Aagenzia di viaggio”. “Ndc ha un ruolo chiave nella strategia di distribuzione di Air France e Klm. Vogliamo che tali contenuti siano sempre più disponibili attraverso un maggior numero di distributori e ci impegniamo a moltiplicare servizi e connessioni – dichiara Fabio Andaloro, direttore vendite Air France-Klm in Italia -. Tra le diverse azioni che metteremo in campo per sviluppare le vendite, attraverso tutti i canali indiretti, c’è proprio quella di implementare le nostre soluzioni Ndc con diversi partner selezionati, dando loro l’opportunità di differenziare e migliorare l’offerta”. [post_title] => Air France-Klm: intesa con Aci blueteam per la connessione diretta Ndc [post_date] => 2023-05-08T10:16:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683540979000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444998 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo impegno di Emirates volto ad incentivare i flussi turistici, questa volta verso Bahrain ed Ente del Turismo dello Zambia grazie alla sigla di due protocolli di intesa. Nel dettaglio, la compagnia aerea di Dubai sosterrà la nuova strategia quadriennale (2022-2026) del Regno del Bahrain per il settore turistico, che mira ad attrarre 14,1 milioni di turisti entro il 2026. Emirates serve attualmente il Bahrain con 21 voli settimanali con i suoi Boeing 777. La partnership prevede che venga ampliata l'attrattività della destinazione in mercati chiave come Giappone, Corea, Spagna, Ungheria e Polonia, oltre a far crescere la consapevolezza del Bahrain come meta ideale per un weekend grazie ad attrazioni interessanti per i viaggiatori provenienti da Israele e dagli Emirati Arabi Uniti. Emirates e l’ente per il turismo dello Zambia esploreranno congiuntamente le opportunità per incrementare gli arrivi di visitatori in Zambia, sfruttando il network globale di 140 destinazioni di Emirates. I due Paesi esploreranno modi per collaborare su iniziative chiave per promuovere esperienze nel Paese africano e aumentare la visibilità della destinazione all'interno del network del vettore. Entrambe le parti prenderanno in considerazione anche diverse campagne pubblicitarie e di marketing per spingere i visitatori in entrata in Zambia. Attualmente Emirates, che opera verso lo Zambia dal 2012 offre sette collegamenti settimanali per il Paese. [post_title] => Emirates incentiva i flussi turistici verso Zambia e Bahrain [post_date] => 2023-05-08T10:05:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1683540310000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "le compagnie aeree cinesi autorizzate ad aumentare i voli verso gli stati uniti" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4949,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445043","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prove tecniche di avvicinamento fra Cina e Stati Uniti: le compagnie aeree cinesi potranno infatti ampliare il numero dei voli verso gli Usa grazie alla recente normativa emessa dal Dipartimento dei Trasporti. Le nuove disposizioni consentono ai vettori cinesi di portare il numero dei collegamenti settimanali da otto a 12, eguagliando il numero di voli verso la Cina dei vettori statunitensi.\r

\r

Secondo quanto riferito dal Financial Times, il Dot \"continuerà a valutare come e quando modificare ulteriormente la sua posizione nei confronti dei voli dei vettori della Repubblica Popolare Cinese, in modo da offrire un ambiente operativo competitivo per i vettori aerei negli Stati Uniti\".\r

\r

Pechino ha spinto gli Stati Uniti ad approvare il cambiamento, in parte per rilanciare il turismo, ma anche per incoraggiare maggiori investimenti stranieri sulla scia della decisione di eliminare la politica dello zero-Covid alla fine dello scorso anno.\r

\r

I vettori statunitensi avevano fatto pressioni contro l'approvazione di ulteriori voli per i competitor rivali cinesi. Robert Isom, ceo di American Airlines, la scorsa settimana ha dichiarato che non possono esistere \"condizioni di parità\". Ha affermato che i vettori statunitensi dovrebbero essere in grado di volare in Cina senza dover sostenere costi di carburante più elevati o affrontare tempi di volo più lunghi rispetto ai loro rivali cinesi.","post_title":"Le compagnie aeree cinesi autorizzate ad aumentare i voli verso gli Stati Uniti","post_date":"2023-05-08T12:26:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683548773000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande successo per le giornate promosse dalla Camera di Commercio di Genova per scoprire il territorio, la cultura e l’ambiente dedicate a famiglie, over 65 e ragazzi tra i 18 e i 29 anni, giornalisti, blogger e tour operator.\r

\r

Tra le attività incluse nel programma escursioni gratuite in Risciò a Genova, per scoprire il centro storico medievale più grande d’Europa in modo originale e divertente, e il tour Sulle tracce della Tonnarella di Camogli per immergersi nelle tradizioni locali.\r

\r

L’iniziativa faceva parte del Progetto Interreg Ita-Fra Marittimo “R-Itinera”, di cui la Camera di Commercio è partner, con l’obiettivo di promuovere Itinerari Turistici Sostenibili. Le escursioni sono state finanziate con fondi PC IFM 2014-2020.\r

\r

Nello specifico la Camera di Commercio, dopo una gara, ha incaricato il tour operator ligure Volver, specializzato sull’Incoming, di organizzare le escursioni.\r

\r

«Un Progetto molto interessante – commenta Giada Marabotto, titolare Volver Tour Operator – che ha consentito di coinvolgere circa 70 persone scelte tra i target indicati. Moltissime le famiglie che hanno aderito al tour sulla Tonnarella di Camogli, mentre per l’escursione in Risciò a Genova c’erano anche molti 65 enni».\r

\r

Tra gli obiettivi dell’iniziativa quello di coinvolgere target diversi allo scopo di raccogliere suggerimenti ed input per migliorare l’esperienza.\r

\r

«I Feedback sono stati positivi – aggiunge Marabotto - per le attività scelte e per le esperienze particolari volte alla conoscenza delle tradizioni e del territorio. Molto interessanti i suggerimenti forniti per migliorare il tour esperienziale. Chi ha partecipato al Tour sulla Tonnarella di Camogli ha chiesto che sia distribuito materiale informativo specifico sulla pesca e che al momento del pranzo possa essere fornita una descrizione sulle pietanze del menù, per creare un file rouge tra mare, pesca e cibo da gustare. E per finire, visto che ci troviamo all’interno di un’Area Protetta ed una parte del Tour è in barca il suggerimento è di utilizzare un’imbarcazione elettrica”.","post_title":"Camera Commercio di Genova e Volver, grande successo delle Escursioni legate al progetto R-Itinera","post_date":"2023-05-08T12:10:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1683547844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444975","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Accoglienza, bellezza e la consapevolezza di essere custodi di un inestimabile patrimonio culturale, storico e naturalistico: sono tre ingredienti del riuscito modello imprenditoriale di Qc Terme, che si ripete anche nella sua dodicesima struttura, il Qc Termegarda Spa & Golf Resort: aperto da poche settimane, Palazzo Arzaga domina su un vasto campo da golf a Calvagese, nell’area del lago di Garda. Ma il percorso di Qc Terme si arricchisce anche di uno sguardo verso l’arte grazie all’opera dell’artista Lorenzo Petrantoni, che con The wonder of daydreams illustra l’incontro tra passato e presente, e grazie al viaggio tra realtà e fantasia del visionario artista americano Howard Lee, che questa primavera, nel Qc Daydream Museum, ha coinvolto il pubblico in uno spettacolo di suggestioni tra le strutture di New York, Milano e Termegarda. «L’apertura del Qc Termegarda Spa & Golf Resort è per noi un punto di arrivo, ma anche un punto di passaggio - spiega Francesco Varni, ceo del gruppo per lo sviluppo e i corporate affairs -: una interazione con un rinomato golf già esistente, che speriamo sia foriera di nuovi successi. Il nostro percorso di crescita è ancora in atto con alcune location in Italia e tanti progetti all'estero. Dopo il successo del Qc Terme Chamonix vogliamo ampliare la nostra presenza in Francia, intendiamo affacciarci in Inghilterra e guardiamo all’America e agli Stati Uniti: un perfetto terreno di caccia di nuove location, a seguire la fortunata apertura del Qc Terme Ny a Governors Island».\r

\r

\r

\r

L’elemento più importante del modello realizzato dai fratelli Quadrio Curzio e dal loro team è la location: «Noi continuiamo a dire location, location location - prosegue Varni -: può essere un immobile prestigioso e antico, ma anche quello che lo circonda. La struttura di Chamonix, per esempio, è stata realizzata ex-novo, ma lo scenario è il ghiacciaio del monte Bianco, che si staglia di fronte alla nostra vasca. A Qc Termegarda è invece protagonista il ricco complesso di palazzo Arzaga che, realizzato nel quindicesimo secolo, agli interni accoglienti e decorati da affreschi antichi aggiunge la bellezza dei verdi campi da golf all’esterno e, oggi, l’offerta ricca e diversificata dei percorsi benessere Qc Terme realizzati all’interno della struttura».\r

\r

\r

\r

E non può essere diversamente, perché il team Qc Terme si prende cura di ciascun particolare anche grazie all’impegno di Alessandro Bolis, art director del gruppo, che tiene in vita lo spirito delle location animandone le sfaccettature e i ricordi: a Palazzo Arzaga ha in particolare reinterpretato spazi come l’antica limonaia e le grandi botti per il vino, esaltando la forza del design di antichi orci per l’olio e macine dei frantoi, che diventano parte degli ambienti e ripropongono le tonalità della natura. Qc Terme è pure attiva nello sviluppo digitale della sua offerta, «perché bisogna guardare al futuro e agli strumenti che vengono utilizzati dai giovani», e con un’importante componente sociale: «Ogni nostro progetto genera un indotto sia occupazionale, sia sulle attività economiche della zona». Il progetto di Qc Terme è quindi in continua crescita. Nato dall’entusiasmo di un gruppo di amici che si sono incontrati sui banchi di scuola e che oggi affermano «la cosa che ci dà più soddisfazione è che il nostro modello piaccia agli ospiti!», conclude Varni.\r

\r

[gallery ids=\"444981,444980,444978,444977,444976,444973\"]\r

\r

\r

\r

","post_title":"Inaugurato il Qc Termegarda. Prossime tappe, Francia, Inghilterra e Usa","post_date":"2023-05-08T12:09:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683547774000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445028","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha inaugurato la nuova rotta che collega Istanbul a Palermo, che porta a otto il numero di destinazioni servite in Italia dopo Roma, Milano, Venezia, Napoli, Bologna, Catania e Bari.\r

\r

«Palermo è la 344esima destinazione mondiale e l'ottava italiana - ha dichiarato il ceo del vettore, Bilal Ekşi -. Rafforzando i nostri legami con l'Italia con questa nuova rotta, i passeggeri palermitani potranno godere dell’impareggiabile network di voli della nostra compagnia di bandiera durante i loro viaggi, mentre i nostri ospiti di tutto il mondo avranno la possibilità di sperimentare le meraviglie di Palermo con Turkish Airlines».\r

\r

La compagnia aerea opera il collegamento Istanbul-Palermo il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, per un totale di quattro frequenze alla settimana. Sulla rotta viene impiegato un Boeing 737-800.\r

\r

«Grazie alle connessioni da Istanbul verso tutto il mondo - ha osservato Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione del 'Falcone Borsellino' - il collegamento con Palermo della Turkish Airlines punta ad aumentare i flussi turistici con l’arrivo di viaggiatori provenienti da altri continenti, attratti dalle bellezze del nostro territorio, dai nostri tesori artistici e dai percorsi Unesco di Monreale, Palermo e Cefalù. Ma anche dall’eccellenza del settore enogastronomico».\r

\r

«È un passo importante per l’aeroporto internazionale di Palermo - ha aggiunto il presidente di Gesap, Salvatore Burrafato -. Serve a noi ma anche ad Instanbul strutturare una connettività degna di questo nome. La sfida che dobbiamo affrontare è quella di essere in grado di assicurare dei servizi accoglienti e continuare a fare investimenti».","post_title":"Turkish Airlines operativa sulla Istanbul-Palermo con quattro voli settimanali","post_date":"2023-05-08T11:21:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683544886000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445018","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dubai marcia sicura verso il recupero dei flussi turistici ai livelli pre-pandemia: il primo trimestre 2023 si è concluso con 4,67 milioni di visitatori internazionali, il 17% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. I dati del Dubai’s Department of Economy and Tourism evidenziano che i visitatori italiani sono stati 80.000, pari ad un aumento del 4% rispetto al 2022. Questo trend segna la migliore performance registrata nel primo trimestre dall'inizio della pandemia.\r

\r

Dubai, secondo studi presentati in occasione del recente Arabian Travel Market, è la destinazione che si sta riprendendo più velocemente a livello globale. I dati del primo trimestre rappresentano il 98% dei livelli pre-pandemici e superando le previsioni dell'Unwto, che aveva indicato una possibile ripresa compresa tra l'80% e il 95% dei livelli pre-pandemici per il 2023, soprattutto in Europa e in Medio Oriente.\r

\r

Nel primo trimestre del 2023, il numero di visitatori è stato di soli due punti percentuali inferiore al volume pre-pandemico pari a 4,75 milioni di turisti arrivati a Dubai nei primi tre mesi del 2019. Un risultato notevole a partire da quando, nel luglio 2020, la città ha invertito la tendenza riaprendo al turismo internazionale, nonostante le avversità economiche globali.\r

\r

I tradizionali mercati chiave di Dubai hanno registrato consistenti volumi turistici nel primo trimestre dell'anno, grazie alle regioni strategiche principali che continuano ad avere un impatto sulle visite internazionali, sottolineando ulteriormente il successo della strategia multi-geografica diversificata della città. I Paesi del Ccg e dell'area Mena hanno contribuito congiuntamente al 29% dei volumi totali, consolidandosi come regioni principali, a testimonianza dell’attrattiva della città per i viaggiatori dei mercati di prossimità. Mentre l'Europa occidentale ha rappresentato il 22% degli arrivi turistici, e l'Asia meridionale ha rappresentato il 16% del totale delle visite internazionali, seguita dalla CSI e dall'Europa orientale che insieme hanno contribuito al 15%, dalle Americhe (7%), dall'Asia settentrionale e dal Sud-Est asiatico (6%), dall'Africa (4%) e dall'Australasia (1%).\r

\r

","post_title":"Dubai: gli arrivi internazionali del primo trimestre sfiorano i livelli pre-pandemia","post_date":"2023-05-08T11:01:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683543686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445015","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Voucher. Ancora non riesco a capire perché tutti siano estasiati per il fatto che il ministro del turismo Santanchè abbia aumentato il plafond dei vaucher a 15 mila euro. Si tratta della solita procedura per aumentare il precariato e per scoraggiare formazione e professionalità.\r

\r

In uno Stato che ha cura dei suoi cittadini queste misure sarebbero abolite per legge. Se l'aziende di turismo non hanno molti soldi da investire, il governo si fa carico di mettere una cifra che preveda formazione e se nel caso stabilizzazione del posto di lavoro.\r

\r

Per gli stagionali sarebbe necessario attenersi alle regola già scritte senza troppe scappatoie. Così tutto funziona bene anche se l'azienda riduce i profitti.\r

Numeri Istat\r

D'altra parte se leggiamo il Sole 24 Ore la media dei soldi percepiti con voucher è ridicola. «Secondo i dati dell’Osservatorio sul precariato Inps il numero dei lavoratori impiegati con Contratti di prestazione occasionale a gennaio 2023 era di 11.514. L’importo medio lordo della remunerazione è di 236 euro mensili».\r

\r

Avete letto bene. 236 euro mensili che si traducono in 2 mila 832 euro annuali (Lordi). Esiste qualcuno che riesca a vivere con questa cifra mentre i grandi imprenditori del turismo continuano (specialmente in questo periodo a riparare, anche se non tutti e anche in questo caso la responsabilità va trovata nei governi che si sono succeduti) a colmare il buco nero del Covid e a incamerare nuovi profitti che rendono di nuovo e per fortuna nuovamente ricche (o quasi) le imprese turistiche.\r

\r

Viste che si stanno riprendendo non sarebbe il caso che anche le persone che ci lavorano, e parlo degli stagionali, dei \"voucheristi”, possano iniziare a riprendere a vivere anche loro?\r

\r

Giuseppe Aloe\r

\r

","post_title":"Voucher e Precariato. Istat: l'importo medio mensile è 236 euro lordi","post_date":"2023-05-08T10:58:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1683543496000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445001","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un omaggio speciale a Saona, e all'ex direttore del Dominicus Beach, Giacomo di Lauro. Per celebrare il proprio trentaseiesimo anniversario, il gruppo Viva Wyndham Resorts ha deciso di realizzare una monografia dedicata a quest'isola situata all'interno di un parco nazionale nella costa sud-orientale della Repubblica Dominicana: una destinazione che rappresenta la prima meta di escursioni del Paese per numero di turisti.\r

\r

E fu proprio Giacomo Di Lauro a intuirne il potenziale negli anni Ottanta. Strinse un legame con la comunità, strutturò collegamenti con lance veloci per portare gli ospiti a trascorrervi la giornata e fece diventare i pescatori fornitori del resort. Il legame tra Viva e la comunità di Saona non si è poi mai più interrotto. Anzi: solo per citare un paio di esempi, l’azienda ha finanziato parte della ricostruzione delle abitazioni distrutte dall’uragano Georges nel 1998 e durante la pandemia il top management si è recato in barca sull’isola a portare cibo e generi di prima necessità, nonché la propria vicinanza alle persone colpite dalla mancanza della primaria risorsa di sostentamento, il turismo.\r

\r

Il progetto editoriale ha quindi preso forma grazie a svariate collaborazioni. Saona ha le immagini firmate da Tiziano De Stefano, fotografo italiano che vive a Santo Domingo da molti anni; immagine inedite, realizzate nelle varie ore con le diverse luci, utilizzando anche un drone. Autrice dei testi è invece Luisella Colombo, profonda conoscitrice della Repubblica Dominicana e collaboratrice di Viva su vari progetti. I contenuti sono frutto di un’estesa ricerca storica, che narra come l’isola fosse abitata dalla popolazione Taínos prima dell’arrivo dei conquistatori europei e ne ricostruisce la cultura. Le fonti, in lingua spagnola, inglese e italiana, restituiscono valore e dignità al passato di questo territorio. Inoltre sono stati preziosi i contributi delle università dell’Indiana, per l’archeologia subacquea, e del Maet. Saona è una monografia edita in tre lingue, italiano, spagnolo e inglese. Prodotta interamente in Italia, si compone di 60 pagine, copertina in brossura, cm 24 x 24. Non è destinata alla vendita e non ha finalità commerciali.\r

\r

","post_title":"Viva Resorts: una monografia - omaggio all'isola di Saona e all'ex gm del Dominicus, Giacomo di Lauro","post_date":"2023-05-08T10:16:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1683540997000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France e Klm hanno siglato un accordo con Aci blueteam che prevede la connessione diretta Ndc sulla piattaforma di selfbooking WonderMiles, della quale la tmc è distributore in esclusiva per l’Italia. \r

\r

Grazie all’implementazione della piattaforma WonderMiles sarà possibile accedere a tariffe dedicate, promozioni e servizi garantiti solo sul canale diretto Ndc. L’integrazione offre quindi un prodotto funzionale e intuitivo, che va dalla ricerca disponibilità passando per la prenotazione, l’emissione del biglietto, il cambio del volo, la cancellazione, fino all’eventuale rimborso. Tutto questo con l’aggiunta della possibilità di gestire le corporate fares dell’azienda, il programma BlueBiz e loyalty Flying Blue.\r

\r

“Le compagnie aeree dedicano tariffe, promozioni e prodotti solo sul canale diretto Ndc. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di investire sull’Ndc di Air France e Klm, per poter offrire ai nostri clienti le migliori opportunità commerciali e dare loro un importante vantaggio competitivo – dichiara Massimo Gardini, industry relations director di Aci blueteam –. Avere il contenuto diretto Ndcdi Air France e Klm significa, per l’utente WonderMiles, sia esso un’agenzia di viaggi o un cliente corporate, poter consultare tutto il tariffario delle compagnie aeree e accedere con pochi click ai prodotti ancillari e a tutte le funzioni disponibili in piattaforma. Solo così l’Ndc è davvero fruibile, velocizzando il processo operativo per l’Aagenzia di viaggio”.\r

\r

“Ndc ha un ruolo chiave nella strategia di distribuzione di Air France e Klm. Vogliamo che tali contenuti siano sempre più disponibili attraverso un maggior numero di distributori e ci impegniamo a moltiplicare servizi e connessioni – dichiara Fabio Andaloro, direttore vendite Air France-Klm in Italia -. Tra le diverse azioni che metteremo in campo per sviluppare le vendite, attraverso tutti i canali indiretti, c’è proprio quella di implementare le nostre soluzioni Ndc con diversi partner selezionati, dando loro l’opportunità di differenziare e migliorare l’offerta”.","post_title":"Air France-Klm: intesa con Aci blueteam per la connessione diretta Ndc","post_date":"2023-05-08T10:16:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683540979000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444998","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo impegno di Emirates volto ad incentivare i flussi turistici, questa volta verso Bahrain ed Ente del Turismo dello Zambia grazie alla sigla di due protocolli di intesa.\r

\r

Nel dettaglio, la compagnia aerea di Dubai sosterrà la nuova strategia quadriennale (2022-2026) del Regno del Bahrain per il settore turistico, che mira ad attrarre 14,1 milioni di turisti entro il 2026. Emirates serve attualmente il Bahrain con 21 voli settimanali con i suoi Boeing 777. La partnership prevede che venga ampliata l'attrattività della destinazione in mercati chiave come Giappone, Corea, Spagna, Ungheria e Polonia, oltre a far crescere la consapevolezza del Bahrain come meta ideale per un weekend grazie ad attrazioni interessanti per i viaggiatori provenienti da Israele e dagli Emirati Arabi Uniti.\r

\r

\r

\r

Emirates e l’ente per il turismo dello Zambia esploreranno congiuntamente le opportunità per incrementare gli arrivi di visitatori in Zambia, sfruttando il network globale di 140 destinazioni di Emirates. I due Paesi esploreranno modi per collaborare su iniziative chiave per promuovere esperienze nel Paese africano e aumentare la visibilità della destinazione all'interno del network del vettore. Entrambe le parti prenderanno in considerazione anche diverse campagne pubblicitarie e di marketing per spingere i visitatori in entrata in Zambia.\r

\r

Attualmente Emirates, che opera verso lo Zambia dal 2012 offre sette collegamenti settimanali per il Paese.\r

\r

","post_title":"Emirates incentiva i flussi turistici verso Zambia e Bahrain","post_date":"2023-05-08T10:05:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683540310000]}]}}