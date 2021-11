Latam e Delta Air Lines ampliano l’accordo di code share sulle rotte Stati Uniti-Sud America

Latam Airlines Group e Delta Air Lines ampliano l’accordo di code share, che permetterà ai passeggeri di accedere a più di 20 rotte internazionali tra gli Stati Uniti e il Sud America, insieme ai collegamenti con le destinazioni nazionali e intra-continentali. L’intesa consentirà anche, a Latam, di aggiungere otto nuove rotte internazionali operate da Delta tra il Sud America e gli Stati Uniti, e 11 destinazioni domestiche negli Usa, da Atlanta. Delta aggiungerà 12 rotte internazionali operate da Latam Airlines Group tra il Sud America e gli Stati Uniti, collegandosi da Miami, Orlando, New York (Jfk) e Los Angeles; così come sette rotte interregionali in Sud America e quattro nuove destinazioni domestiche in Cile

I passeggeri avranno a disposizione più collegamenti tra entrambe le regioni: più di 40 destinazioni in Sud America, comprese le rotte interne in Brasile, Cile, Colombia, Ecuador e Perù; rotte all’interno del Sud America, tra il Sud America e gli Stati Uniti; e più di 70 rotte interne negli Usa. Inoltre, Delta Air Lines e Latam completeranno la loro rete di code share esistente nei prossimi mesi con nuove rotte verso le destinazioni Delta negli Stati Uniti e tra gli States e il Canada.