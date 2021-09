Latam Airlines investe in sostenibilità insieme ad Airbus

Latam Airlines doterà la sua flotta di aeromobili della Famiglia A320 della funzione Airbus ‘Descent Profile Optimization’ (Dpo), un miglioramento del risparmio di carburante nel database delle prestazioni del sistema di gestione del volo (Fms) dell’aeromobile. Questo aggiornamento sarà effettuato su più di 200 aeromobili della loro flotta della Famiglia A320, diventando la più grande flotta di Airbus dotata di questa potente soluzione per il risparmio di carburante.

La funzione Dpo consente agli aeromobili di scendere dall’altitudine di crociera utilizzando solo la spinta del motore al minimo, il che riduce il consumo di carburante e si traduce in una riduzione proporzionale delle emissioni di Co2 e Nox (ossidi di azoto). Per migliorare ulteriormente la riduzione del consumo di carburante, la funzione Dpo massimizza il tempo trascorso a un livello di crociera efficiente – non iniziando la discesa troppo presto – e successivamente riduce al minimo la quantità di tempo trascorso in una fase inefficiente di “livellamento” alla fine della discesa – quando i motori dell’aereo generano la spinta per mantenere il volo livellato in aria densa prima dell’approccio all’atterraggio finale.

Il Dpo è una delle tante soluzioni di ottimizzazione delle operazioni di volo offerte da Airbus e dalla sua sussidiaria di servizi di volo Navblue. Combinate con una migliore gestione del traffico aereo, queste soluzioni per il risparmio di carburante consentono agli operatori di iniziare subito a decarbonizzare l’aviazione.