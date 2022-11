Latam Airlines è uscita dal Chapter 11: maggiore efficienza e network più esteso del Sud America Latam Airlines, come anticipato, ha concluso il processo di ristrutturazione finanziaria negli Stati Uniti. Il processo è stato avviato volontariamente a maggio 2020 per ridurre il proprio debito, accedere a nuove fonti di finanziamento e trasformare la propria attività, in risposta alla pandemia globale. Latam è oggi un gruppo più efficiente, con una flotta più moderna, con la rete di collegamenti più estesa del Sud America e il più grande programma di fidelizzazione del continente. “La giornata di ieri ha segnato un traguardo importante per Latam e per i nostri stakeholder. Siamo lieti di aver completato una trasformazione significativa e di essere usciti dal processo di ristrutturazione finanziaria con una posizione finanziaria rafforzata e un rinnovato impegno per l’eccellenza operativa” ha affermato Roberto Alvo, ceo di Latam Airlines Group.

