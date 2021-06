Latam Airlines: a giugno il livello dei voli sale al 36% di quello pre-pandemia

Latam Airlines prevede di operare nel mese di giugno il 36% del livello di voli effettuati nello stesso mese del 2019 (misurato in posti disponibili-chilometri, Ask), in un contesto quindi pre-pandemia. L’operazione prevista è superiore a quella dello scorso maggio (30,8%, misurata sempre in Ask), in quanto tutti i mercati mostrano proiezioni superiori a quelle del mese precedente, in gran parte attribuite all’andamento delle campagne vaccinali nei paesi in cui opera la compagnia e al conseguente aumento della domanda.

Latam prevede un totale di circa 691 voli giornalieri nazionali e internazionali in questo mese di giugno, collegando 114 destinazioni in 14 paesi. Nel frattempo, la divisione cargo ha programmato più di 1.000 voli cargo per giugno, il 20% in più rispetto allo stesso mese del 2019. Tutte queste proiezioni sono soggette all’evoluzione della pandemia, nonché alle restrizioni di viaggio nei paesi in cui opera il vettore.