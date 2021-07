L’aeroporto di Venezia raddoppia le linee per lo screening anti Covid

L’aeroporto di Venezia raddoppia l’impegno dedicato allo screening anti Covid: il Marco Polo è infatti passato da 5 a 10 linee riservate ai tamponi per effetto dell’ordinanza annunciata ieri dal presidente del Veneto, Luca Zaia. La normativa indicherà di rafforzare i controlli agli arrivi dai Paesi europei oggetto di forte contagio, con una campagna di tamponi aggressiva. Al Covid point all’interno dell’aeroporto di Venezia, si aggiungono così già da oggi fino a 5 linee di effettuazione dei tamponi, che si sommano alle 5 già attive (composte da 3 linee amministrative di accettazione e produzione della documentazione e due di erogazione del test).

Saranno effettuati tamponi rapidi di terza generazione, oltre che alle partenze, anche agli arrivi. E verrà verificato in alternativa se il viaggiatore è già in possesso di un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti o del Green pass. Come avviene ogni giorno, nella giornata di oggi 18 luglio 2021 sono stati sottoposti a tampone 546 viaggiatori, coinvolti in 26 voli: 6 per la Francia, 4 per la Spagna, 6 per la Germania, 1 per la Grecia, 3 per la Gran Bretagna, 1 per la Danimarca, 1 per la Turchia, 1 per gli Stati Uniti, 1 per l’Austria, 1 per la Svizzera e 1 per il Lussemburgo. Nessuno di loro è risultato positivo.