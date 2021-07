La sudafricana Mango sospende tutte le operazioni di volo

Mango Airlines, divisione low cost di South African Airways, ha sospeso i voli fino a nuovo avviso a causa dei mancati pagamenti dovuti al fornitore di servizi di navigazione aerea del paese Atns. La decisione arriva dopo che la casa madre aveva concordato che l’unità low-cost sarebbe entrata in un processo formale di salvataggio aziendale.

“I nostri servizi e tutti i voli sono temporaneamente sospesi da oggi, 27 luglio 2021, fino a nuovo avviso, a causa di pagamenti in sospeso a Atns”: questa la dichiarazione dell’amministratore delegato di Mango, William Ndlovu, in un post sui social media dalla compagnia aerea. “Siamo intenzionati a riprendere le normali operazioni il più presto possibile. Chiediamo calma e pazienza mentre affrontiamo queste sfide. Aggiorneremo il pubblico il più presto possibile. Ci scusiamo in anticipo per l’inconveniente causato”.

I collegamenti aerei in Sudafrica sono stati pesantemente colpiti dalle restrizioni di viaggio per contrastare il picco della diffusione del Covid-19, ma il governo ha annunciato un leggero allentamento di queste regole il 26 luglio per consentire la ripresa dei viaggi domestici leisure.